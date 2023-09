Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:35

Nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta per le nazionali, il Torino affronterà la Salernitana fuori casa, mentre il Genoa ospiterà il Napoli.20:34

Partita bloccata fin dai primi minuti a Torino. I granata gestiscono il possesso, ma allo stesso tempo non riescono a creare nulla di particolarmente concreto. Il Genoa dal proprio canto si difende in maniera ordinata, rischiando poco e provando a far male in contropiede. Tanti duelli, poche emozioni ed un risultato che sembrava scontato: nel finale però una perla di Radonjic regala i tre punti ai granata e la prima vittoria stagionale.20:35

90'+6' Fine partita: TORINO-GENOA 1-0 (94' Radonjic).20:33

90'+4' GOL! TORINO-Genoa 1-0! Rete di Nemanja RADONJIC! Splendida azione personale del fantasista granata che parte da sinistra, supera Hefti e da posizione defilatissima conclude di potenza battendo Martinez.



90'+3' Grande occasione per il Genoa con Kutlu che arriva alla conclusione dal limite. Bravo Milinkovic-Savic a respingere e ad evitare lo svantaggio.20:28

90'+1' Ammonizione per Mattia Bani.20:25

89' Ancora pericoloso Pellegri. Il centravanti dei granata brucia Dragusin, colpisce di testa, ma non inquadra la porta. E' l'occasione più grande della partita del Torino.20:24

87' Sostituzione GENOA: esce Milan Badelj, entra Silvan Hefti.20:22

87' Sostituzione GENOA: esce Stefano Sabelli, entra Aarón Martín.20:21

84' Calcio d'angolo a favore del Torino: palla che arriva giocabile per Pellegri che stacca bene di testa, non riuscendo però ad inquadrare lo specchio della porta.20:19

82' Sostituzione Raoul Bellanova Valentino Lando Lazaro20:16

80' Scontro di gioco duro per Bani e problemi alla gamba sinistra. Staff sanitario del Genoa costretto all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.20:14

78' Ammonizione per Morten Thorsby.20:12

77' Genoa che si spinge in avanti: Ekuban si mette in proprio e tira dalla lunga distanza. La conclusione termina però di parecchio fuori, alla destra della porta difesa da Milinkovic-Savic.20:11

76' Cartellino giallo per Pietro Pellegri.20:10

75' Sostituzione TORINO: esce Karol Linetty, entra Ivan Ilić.20:09

75' Sostituzione GENOA: esce Mateo Retegui, entra Caleb Ekuban.20:09

70' Ammonizione per Demba Seck, dopo esser entrato nettamente in ritardo su Bani.20:05

64' Sostituzione TORINO: esce Nikola Vlašić, entra Nemanja Radonjić.19:59

64' Sostituzione TORINO: esce Duván Zapata, entra Pietro Pellegri.19:59

64' Sostituzione TORINO: esce Adrien Tameze, entra Demba Seck.19:59

58' Sostituzione GENOA: esce Ruslan Malinovskyi, entra Berkan Kutlu.19:53

58' Sostituzione GENOA: esce Kevin Strootman, entra Morten Thorsby.19:52

52' I ritmi si alzano, così come l'intensità. Trame offensive ancora incomplete, ma la sensazione è che entrambe le compagini stiano aumentando i giri del motore per provare a sbloccare il match.19:51

49' Subito intraprendente Bellanova: prima abile a staccarsi sulla fascia e a far partire un cross pericoloso per Zapata, poi puntuale nell'inserimento su calcio d'angolo, dove però non riesce ad incidere concretamente.19:51

46' Inizia il secondo tempo di Torino-Genoa!19:40

Come detto, primi 45 minuti a dir poco bloccati a Torino. Proprio tra le fila dei granata occhio a Radonjic, ideale per provare a smuovere qualcosa di concreto sulla trequarti. Nel Genoa invece, occhio ad un possibile cambio dell'assetto tattico: il passaggio al 3-4-2-1 potrebbe garantire maggiore ampiezza e limitare gli errori in costruzione. 19:28

Partita bloccata tra Torino e Genoa. I granata gestiscono il possesso, gli ospiti si chiudono bene e provano a colpire in contropiede. Un paio di tiri da fuori area da parte dei padroni di casa, per il resto davvero poche emozioni degne di nota in questa prima frazione.19:24

45'+4' Fine primo tempo: TORINO-GENOA 0-0!19:22

45'+1' Ammonizione per Strootman dopo un pestone rifilato a Duvan Zapata.19:19

44' Tiro in porta del Torino: Ricci si crea spazio e da lunga distanza lascia partire un destro rasoterra, bloccato facilmente da Martinez.19:18

42' Altre cure mediche per Josef Martinez. Il portiere del Genoa viene travolto da Bellanova e necessita dell'intervento dello staff sanitario dei Grifoni.19:16

38' Partita che continua ad essere abbottonata. Le due squadre si studiano, si scoprono poco e non rischiano praticamente mai. Il cronometro scorre e il risultato resta invariato: sempre 0-0.19:11

33' Arrivano un paio di verticalizzazioni interessanti da parte del Genoa, ma il Torino si difende bene dalle incursioni di Gudmundsson ed evita pericoli.19:06

29' Partita chiusa e prima conclusione da fuori area che arriva per il Torino: Linetty si mette in proprio e lascia partire un destro che supera, non di poco, la traversa della porta difesa da Martinez.19:03

25' Scontro duro tra Martinez e Zapata, con il portiere del Genoa che ha la peggio. Staff sanitario dei Grifoni costretto ad entrare sul terreno di gioco per le cure mediche del caso.19:00

21' Seconda ammonizione ai danni del Genoa: questa volta il cartellino giallo è per Ruslan Malinovskyi.18:57

19' Ammonizione per Milan Badelj. 18:52

15' Possesso palla nettamente a favore del Torino che con il 69% a favore conduce la gestione del gioco, contro un Genoa molto chiuso e pronto a sfruttare possibili ripartenze.18:48

11' Squadre molto corte e aggressive, tanto pressing e pochissimo spazio per costruire e provare ad incidere. 18:51

7' Prime sortite offensive anche del Torino: Vojvoda arriva al cross per Bellanova, ma quest'ultimo viene anticipato da un'ottima chiusura di Frendrup.20:20

4' Il Genoa appare più pimpante nei primi minuti. Soprattutto sulla corsia di sinistra, il Grifone costruisce e prova a creare superiorità numerica mettendo in difficoltà i padroni di casa del Torino.18:36

1' Inizia il primo tempo di TORINO-GENOA: dirige l'arbitro Chiffi.18:32

Il Genoa (vittorioso nella prima gara fuori casa in questo campionato), potrebbe diventare la quinta neopromossa di questo secolo a vincere in entrambe le prime due trasferte stagionali in un torneo di Serie A, dopo Empoli 2021/22, Sampdoria 2012/13, Empoli 2002/03 e Atalanta 2000/01.18:22

Il Torino non ha ancora vinto in questo campionato (1N, 1P): nelle precedenti otto stagioni di Serie A, solo in un’occasione ha chiuso le prime tre partite di un torneo senza vincere (nel 2020/21, tre ko su tre).18:21

Le scelte di Gilardino: i Grifoni confermano l'assetto tattico visto contro la Lazio e dunque 4-3-2-1 con una mediana composta da Frendrup, Badelj e Strootman. In avanti Malinovskyi e Gudmundsson supporteranno Zapata.18:19

Le scelte di Juric: subito Zapata titolare per i granata, supportato da una trequarti che propone la novità Tameze dal 1'. Confermati Bellanova e Vojvoda sulle fasce così come Rodgiruez, anche a causa dei problemi fisici di Djidji, in difesa.18:18

Panchina GENOA: Martin, Puscas, Jagiello, Thorsby, Biraschi, Hefti, De Winter, Sommariva, Ekuban, Kutlu, Leali.18:17

Panchina TORINO: Pellegri, Gineitis, Radonjic, Zima, Karamoh, Sazonov, Soppy, Seck, Ilic, N'Guessan, Gemello, Lazaro, Popa.18:16

FORMAZIONE GENOA (4-3-2-1): Martinez J. - Sabelli, Bani, Dragusin, Vazquez - Strootman, Badelj, Frendrup - Malinovskyi, Gudmundsson - Retegui. 18:14

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda - Vlasic, Tameze - Zapata. 18:13

Le due squadre sono reduci dall'ultimo turno di Serie A che ha visto i granata uscire sconfitti per 4-1 dalla sfida con il Milan, con il Genoa che ha invece espugnato l'Olimpico battendo la Lazio per 0-1.18:12

Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Genoa.18:10