Curioso come i capitolini hanno vinto tutte le ultime cinque sfide, tra Serie A e Coppa Italia, contro il Genoa senza subire alcun gol. I liguri però sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque gare di campionato.17:02

Nella Lazio parte subito titolare il nuovo acquisto Maldini, che svolgerà il ruolo di punta con Pedro e Isaksen ai suoi lati. Forfait per un problema muscolare per Zaccagni. In difesa accanto a Gila gioca Provstgaard. Nel Genoa coppia d'attacco formata da Colombo e Vitinha, in porta c'è il neo arrivato Bijlow che guiderà la difesa a tre che vede Marcandalli, Ostigard e Vasquez.19:57

Dopo un primo tempo soporifero e con poche occasioni da rete, nella ripresa cambia ritmo. La Lazio si porta avanti di due reti con il rigore di Pedro e Taylor, il Genoa non demorde e prima accorcia con un altro rigore calciato da Malinovskyi e trova poco dopo il pareggio con Vitinha. Nel finale la squadra di casa si porta in avanti e all'ultima curva, con un altro rigore, trova il gol della vittoria con Cataldi.

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Genoa? La gara tra Lazio e Genoa si giocherà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Genoa? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Genoa sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Lazio - Genoa? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Genoa? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Genoa? La gara tra Lazio e Genoa si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Genoa? I marcatori della Lazio sono stati Pedro al 56', Kenneth Taylor al 62' e Danilo Cataldi al 100' mentre i marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 67' e Vítinha al 75'

PREPARTITA

Lazio - Genoa è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Genoa sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 280 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.9 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

La Lazio ha segnato 24 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 27 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Genoa - Lazio si è giocata il 29 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa la Lazio ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Parma e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 3-2 mentre Il Genoa ha incontrato il Bologna vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol.

Lazio e Genoa si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 44 volte, il Genoa ha vinto 38 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Lazio-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza subire alcun gol; in tutta la sua storia nella competizione, solo contro un'avversaria è riuscita a registrare cinque successi di fila con annesso clean sheet: contro il Perugia, tra il 1999 e il 2001.

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 gare di Serie A contro la Lazio (2.5 gol subiti dai rossoblù in media nel parziale): il 27 agosto 2023, in un successo per 1-0 deciso da un gol di Mateo Retegui e con Josep Martínez tra i pali.

Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 15 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti: i padroni di casa hanno trovato il successo in nove di queste occasioni (6P), tra cui in sette delle nove più recenti.

La Lazio non ha trovato il successo in otto delle 10 più recenti gare di campionato (5N, 3P) e nelle due più recenti non è riuscita a segnare; l'ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di reti in tre incontri consecutivi in Serie A risale a maggio 2021.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di campionato (2V, 3N); l'ultima volta che ha disputato più partite di fila in Serie A senza perdere sotto la gestione di un singolo allenatore risale al periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024, con Alberto Gilardino in panchina (otto).

Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A disputate di venerdì (6V, 4N), vincendo le due più recenti; dall'altra parte, la Lazio è la squadra che ha percentuale più alta di vittorie nella competizione in questo giorno della settimana (68%, 13 su 19) - min. 2 incontri.

Da un lato, la Lazio è l'unica squadra che non ha ancora trovato il gol su sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A - dall'altro, il Genoa è la formazione che ha segnato più reti sia su calci di punizione diretti (due) che indiretti (sei) nel torneo in corso.

La Lazio (19) e il Genoa (11) sono le due squadre che hanno effettuato meno attacchi diretti in questa Serie A; la bassa verticalità è confermata per la Lazio dalla velocità di verticalizzazione, che per i biancocelesti ammonta a 1.55 metri al secondo nel torneo in corso, il dato più basso finora.

Mattia Zaccagni ha realizzato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa, il 12 gennaio 2020 con l'Hellas Verona; il giocatore della Lazio è andato a segno anche nel più recente confronto con i rossoblù - lo scorso settembre - e l'ultima volta che ha trovato la rete sia all'andata che al ritorno contro una singola squadra nel torneo risale alla scorsa stagione, contro il Cagliari.

Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (una rete e due assist), tante partecipazioni quante nelle 18 gare precedenti; in generale, il centrocampista del Genoa ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre passaggi vincenti in una singola stagione nel massimo campionato per la prima volta dal 2021/22, quando vestiva la maglia dell'Atalanta (6G+4A in quell'occasione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: