Lazio-Genoa: 3-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
30 Gennaio 2026 ore 20:45
Lazio
3
Genoa
2
Partita finita
Arbitro: Luca Zufferli
  1. 56' 1-0 Pedro (R)
  2. 62' 2-0 Kenneth Taylor
  3. 67' 2-1 Ruslan Malinovskyi (R)
  4. 75' 2-2 Vítinha
  5. 90+10' 3-2 Danilo Cataldi (R)
0'
45'
90'
90'
102'

Dopo un primo tempo soporifero e con poche occasioni da rete, nella ripresa cambia ritmo. La Lazio si porta avanti di due reti con il rigore di Pedro e Taylor, il Genoa non demorde e prima accorcia con un altro rigore calciato da Malinovskyi e trova poco dopo il pareggio con Vitinha. Nel finale la squadra di casa si porta in avanti e all'ultima curva, con un altro rigore, trova il gol della vittoria con Cataldi.

La Lazio torna alla vittoria e si porta a quota 32, il Genoa rimane fermo a 23 lunghezze. Nel prossimo turno i biancocelesti faranno visita alla Juventus, mentre i rossoblu ospiteranno il Napoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

  3. 90'+12'

    Fine partita: LAZIO - GENOA 3-2.22:47

  4. 90'+10'

    GOL! LAZIO - Genoa 3-2! Rete di Cataldi. Rigore calciato angolato, intuisce Bijlow ma non riesce ad arrivarci.

    Guarda la scheda del giocatore Danilo Cataldi22:46

    Danilo Cataldi
  5. 90'+8'

    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Il tocco di mano c'è, Zufferli indica per la terza volta il dischetto.22:43

  6. 90'+6'

    Viene nuovamente richiamato al VAR Zufferli, per un possibile tocco di mano di Ostigard in area.22:42

  8. 90'+5'

    Cancellieri crossa in area, Ratkov ci prova di testa ma viene anticipato con i pugni da Bijlow.22:41

  9. 90'+3'

    Cartellino giallo per Norton Cuffy fallo a metà campo.22:38

  10. 90'

    Ci saranno 7 minuti di recupero.22:35

  11. 87'

    Nella Lazio entra Noslin per Isaksen.22:34

  12. 87'

    Sostituzione nel Genoa, finisce la partita di Malinovskyi, al suo posto entra Masini.22:32

  14. 85'

    Malinovskyi prova la botta da fuori ma non trova lo specchio della porta.22:31

  15. 83'

    Ci prova Cornet al volo con il sinistro dal limite dell'area. Palla alta sopra la traversa.22:28

  16. 82'

    Dentro anche Nuno Tavares per Pellegrini.22:26

  17. 81'

    Nella Lazio entra Dele Bashiru per Taylor.22:26

  18. 81'

    Dentro anche Ekuban per Colombo.22:26

  20. 80'

    Sostituzione nel Genoa, entra Cornet per Vitinha.22:25

  21. 78'

    Entrambe le squadre provano ora a cercare la vittoria.22:25

  22. 75'

    GOL! Lazio - GENOA 2-2! Rete di Vitinha. Malinovskyi ci prova direttamente da calcio d'angolo, Provedel riesce ad intervenire, la palla finisce a Vitinha che solo sotto porta calcia in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Vítinha22:21

    Vítinha
  23. 74'

    Cartellino giallo per Pellegrini, fallo su Messias.22:18

  24. 73'

    Dentro anche Cancellieri per Pedro.22:18

  26. 73'

    Nella Lazio entra Ratkov per Maldini.22:18

  27. 72'

    Cartellino giallo per Ostigard.22:17

  28. 72'

    Pedro serve al limite Basic che con il piattone cerca l'incrocio dei pali. Conclusione alta sopra la traversa.22:17

  29. 68'

    Sostituzione nel Genoa, entra Messias per Martin.22:13

  30. 67'

    Cartellino giallo per Provedel per comportamento scorretto.22:12

  32. 67'

    GOL! Lazio - GENOA 2-1! Rete di Malinovskyi. Rigore calciato a mezza altezza, Provedel intuisce ma non ci arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi22:12

    Ruslan Malinovskyi
  33. 66'

    CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Anche in questo caso Zufferli concede il rigore.22:43

  34. 65'

    Zufferli viene nuovamente richiamato al VAR per il tocco di mano di Gila.22:10

  35. 64'

    Cartellino giallo per Malinovskyi per proteste.22:09

  36. 64'

    Protesta il Genoa per un possibile tocco di mano di Gila.22:09

  38. 62'

    GOL! LAZIO - Genoa 2-0! Rete di Taylor. Isaksen entra in area dalla destra, controlla e serve Taylor che arriva in velocità da dietro e di piatto infila Bijlow.22:08

    Kenneth Taylor
  39. 61'

    Errore di Pellegrini che lanciato in profondità, entra in area dalla sinistra, ma colpisce male la palla e la passa a Bijlow.22:06

  40. 56'

    GOL! LAZIO - Genoa 1-0! Rete di Pedro. Rigore calciato alla destra di Bijlow che viene spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Pedro22:02

    Pedro
  41. 55'

    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Dopo il check al Var, Zufferli indica il dischetto.22:43

  42. 54'

    Zufferli viene richiamato al VAR!21:59

  44. 52'

    Chiede un rigore la Lazio per un tocco con il braccio destro di Martin dopo una sgasata di Isaksen. Check in progress.21:58

  45. 50'

    Taylor si sposta la palla sul destro e calcia dal limite, palla deviata in calcio d'angolo.21:55

  46. 48'

    Ci prova Isaksen dalla distanza, conclusione angolata, blocca Bijlow.21:54

  47. 46'

    Inizia il secondo tempo di LAZIO - GENOA. Si riparte senza sostituzioni.21:50

  48. Ritmi bassi e partita bloccata, la squadra di casa, in un clima complesso e con pochi tifosi sugli spalti, prova a tenere palla ma ad eccezione di un colpo di testa di Marusic, si vede poco in avanti. Il Genoa si rende pericoloso con Vitinha, fermato da una provvidenziale uscita di Provedel.21:34

  50. 45'+1'

    Fine primo tempo: LAZIO - GENOA 0-0.21:33

  51. 45'+1'

    Calcia a giro Pedro da fuori area, palla sul fondo.21:33

  52. 45'

    Ci sarà 1 minuto di recupero.21:32

  53. 40'

    Cross dal fondo di Maldini per Marusic che stacca di testa. Palla alta sopra la traversa.21:26

  54. 36'

    VITINHA! Cross morbido in area di Malinovskyi, Vitinha sbuca da dietro e colpisce di testa, Provedel esce a valanga e salva la propria porta.21:23

  56. 31'

    Calcio d'angolo per la Lazio, cross di Basic in area, spazza la difesa del Genoa.21:18

  57. 26'

    Calcio d'angolo per il Genoa, Martin crossa in area, Vasquez prova l'incornata ma manda sul fondo.21:13

  58. 24'

    Il Genoa negli ultimi minuti sta provando ad alzare il proprio baricentro, la Lazio si difende compatta.21:11

  59. 19'

    Palla di Vitinha in profondità per Colombo, che controlla, entra in area, ma al momento del tiro si fa recuperare da un ottimo intervento di Provstgaard.21:07

  60. 16'

    Prova ad alzare il ritmo la Lazio, il Genoa si difende con ordine.21:02

  62. 12'

    Destro di Frendrup sul primo palo, la legge bene Provedel.20:59

  63. 11'

    Ritmi molto bassi in questa prima fase di gara.20:58

  64. 6'

    Azione manovrata della Lazio, la palla finisce al limite dove Basic ci prova al volo ma impatta male la sfera.20:53

  65. 4'

    Primi minuti di gioco con le due compagini che sembrano volersi studiare.20:53

  66. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - GENOA. Arbitra Zufferli.20:47

  68. Nella Lazio parte subito titolare il nuovo acquisto Maldini, che svolgerà il ruolo di punta con Pedro e Isaksen ai suoi lati. Forfait per un problema muscolare per Zaccagni. In difesa accanto a Gila gioca Provstgaard. Nel Genoa coppia d'attacco formata da Colombo e Vitinha, in porta c'è il neo arrivato Bijlow che guiderà la difesa a tre che vede Marcandalli, Ostigard e Vasquez.19:57

  69. Formazione GENOA (3-5-2): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin - Colombo, Vitinha. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.19:53

  70. Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini - Basic, Cataldi, Taylor - Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Lazzari.19:52

  71. Curioso come i capitolini hanno vinto tutte le ultime cinque sfide, tra Serie A e Coppa Italia, contro il Genoa senza subire alcun gol. I liguri però sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque gare di campionato.17:02

  72. Le tante turbolenze in casa Lazio hanno portato a un clima di contestazione tra la tifoseria, all'Olimpico arriva a far visita un Genoa che con l'arrivo di De Rossi, sembra essere uscito dalla crisi e dalle zone basse della classifica.16:59

  Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori16:59

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Luca Zufferli

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati280
Fuorigioco27
Rigori assegnati7
Ammonizioni31
Espulsioni1
Cartellini per partita2.9
Falli per cartellino8.7

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0
13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1
24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2
01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0
08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0
24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1
06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0
30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).
La Lazio ha segnato 24 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 27 gol e ne ha subiti 34.
La partita di andata Genoa - Lazio si è giocata il 29 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa la Lazio ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Parma e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 3-2 mentre Il Genoa ha incontrato il Bologna vincendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol.

Lazio e Genoa si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 44 volte, il Genoa ha vinto 38 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Lazio-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza subire alcun gol; in tutta la sua storia nella competizione, solo contro un'avversaria è riuscita a registrare cinque successi di fila con annesso clean sheet: contro il Perugia, tra il 1999 e il 2001.
  • Il Genoa ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 gare di Serie A contro la Lazio (2.5 gol subiti dai rossoblù in media nel parziale): il 27 agosto 2023, in un successo per 1-0 deciso da un gol di Mateo Retegui e con Josep Martínez tra i pali.
  • Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 15 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti: i padroni di casa hanno trovato il successo in nove di queste occasioni (6P), tra cui in sette delle nove più recenti.
  • La Lazio non ha trovato il successo in otto delle 10 più recenti gare di campionato (5N, 3P) e nelle due più recenti non è riuscita a segnare; l'ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di reti in tre incontri consecutivi in Serie A risale a maggio 2021.
  • Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di campionato (2V, 3N); l'ultima volta che ha disputato più partite di fila in Serie A senza perdere sotto la gestione di un singolo allenatore risale al periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024, con Alberto Gilardino in panchina (otto).
  • Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A disputate di venerdì (6V, 4N), vincendo le due più recenti; dall'altra parte, la Lazio è la squadra che ha percentuale più alta di vittorie nella competizione in questo giorno della settimana (68%, 13 su 19) - min. 2 incontri.
  • Da un lato, la Lazio è l'unica squadra che non ha ancora trovato il gol su sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A - dall'altro, il Genoa è la formazione che ha segnato più reti sia su calci di punizione diretti (due) che indiretti (sei) nel torneo in corso.
  • La Lazio (19) e il Genoa (11) sono le due squadre che hanno effettuato meno attacchi diretti in questa Serie A; la bassa verticalità è confermata per la Lazio dalla velocità di verticalizzazione, che per i biancocelesti ammonta a 1.55 metri al secondo nel torneo in corso, il dato più basso finora.
  • Mattia Zaccagni ha realizzato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa, il 12 gennaio 2020 con l'Hellas Verona; il giocatore della Lazio è andato a segno anche nel più recente confronto con i rossoblù - lo scorso settembre - e l'ultima volta che ha trovato la rete sia all'andata che al ritorno contro una singola squadra nel torneo risale alla scorsa stagione, contro il Cagliari.
  • Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (una rete e due assist), tante partecipazioni quante nelle 18 gare precedenti; in generale, il centrocampista del Genoa ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre passaggi vincenti in una singola stagione nel massimo campionato per la prima volta dal 2021/22, quando vestiva la maglia dell'Atalanta (6G+4A in quell'occasione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LazioGenoa
Partite giocate2222
Numero di partite vinte75
Numero di partite perse79
Numero di partite pareggiate88
Gol totali segnati2125
Gol totali subiti1931
Media gol subiti per partita0.91.4
Percentuale possesso palla50.646.9
Numero totale di passaggi105267999
Numero totale di passaggi riusciti89976292
Tiri nello specchio della porta8689
Percentuale di tiri in porta46.247.8
Numero totale di cross295369
Numero medio di cross riusciti70101
Duelli per partita vinti10281214
Duelli per partita persi9321210
Corner subiti81117
Corner guadagnati8375
Numero di punizioni a favore343321
Numero di punizioni concesse237305
Tackle totali296366
Percentuale di successo nei tackle57.866.9
Fuorigiochi totali1434
Numero totale di cartellini gialli4544
Numero totale di cartellini rossi72

