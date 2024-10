Termina in parità il match ricco di emozioni tra Juventus e Parma. Il risultato si sblocca al 3', in gol Delprato di testa. Mckennie risponde segnando sempre di testa al 31'. Sohm al 38' riporta avanti gli emiliani. Al 49' Weah su assist di Conceicao firma la rete del pareggio. Numerose le occcasioni non sfruttate da entrambe le squadre.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo dell'Udinese, il Parma affronterà in casa il Genoa.