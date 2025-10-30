Ripresa spumeggiante all’Unipol Domus. Il Sassuolo trova il vantaggio al 54’ con la punizione “maledetta” di Lauriente; i padroni di casa provano a reagire e colpiscono la traversa con Zappa, ma al 65’ subiscono il raddoppio di Pinamonti, che servito da Volpato è bravo a saltare il proprio marcatore e ad infilare Caprile. Pisacane cerca di riacciuffarla con i cambi ed è proprio il neo entrato Felici, al 73’, a trovare il corridoio giusto per Sebastiano Esposito che firma la prima rete in campionato. La pressione finale dei rossoblu, tuttavia, non porta all’effetto sperato ed anzi sono gli ospiti ad andare più volte vicini al terzo gol.
Il Cagliari subisce la terza sconfitta nelle ultime cinque gare. Nel prossimo turno i rossoblu affronteranno la Lazio all’Olimpico.
Il Sassuolo torna alla vittoria e sale al decimo posto in classifica e raggiunge l’Atalanta a 13 punti. La squadra di Grosso nel prossimo match sarà impegnata contro il Genoa al Mapei Stadium.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cagliari-Sassuolo 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.20:39
90'+9'
Finisce la partita! CAGLIARI-SASSUOLO 1-2 (54’ Lauriente, 65’ Pinamonti, 73’ S. Esposito)!20:26
90'+8'
Scintille anche nelle due panchine.20:26
90'+7'
Cartellino giallo per Elia Caprile, che cerca di rialzare di forza Fadera.20:25
90'+6'
Muric in presa sulla punizione di Mazzitelli.20:24
90'+5'
Cartellino giallo per Edoardo Iannoni: fallo su Obert.20:24
90'+5'
CHEDDIRA! L'attaccante parte in contropiede e mette in mezzo un diagonale, troppo lungo per Fadera!20:23
90'+3'
Moro guadagna una punizione che fa guadagnare secondi preziosi ai suoi.20:21
90'+2'
Tenta un contropiede Felici ma recupera bene Matic, che poi viene colpito dai crampi.20:20
90'
Cartellino giallo per Sebastian Walukiewicz.20:18
90'
Sei minuti di recupero.20:17
89'
Ammonito anche Riyad Idrissi.20:17
87'
Forcing finale dei padroni di casa: cross di Felici dalla sinistra, troppo lungo per Luvumbo.20:15
86'
Cartellino giallo per Alieu Fadera per fallo su Luvumbo.20:13
85'
Risponde Grosso che toglie Koné e Volpato per Iannoni e Cheddira.20:13
83'
Doppia sostituzione Cagliari: fuori Esposito e Adopo per Luvumbo e Mazzitelli.20:11
83'
Felici crossa per Esposito, che fatica nel controllo e l'azione svanisce.20:11
82'
Punizione per il Cagliari all'altezza della bandierina di destra.20:10
81'
FADERA! Azione di Volpato che serve Matic che a sua volta serve Fadera in area: il giocatore neroverde perde l'attimo ed il suo tiro viene respinto dalla difesa rossoblu.20:09
78'
VOLPATO! Giocata di fino sulla destra al limite dell'area piccola: il suo destro si stampa sul palo esterno!20:06
76'
Sostituzione Cagliari: fuori Gennaro Borrelli e dentro Leonardo Pavoletti.20:04
76'
Punizione dalla distanza per il Sassuolo: parte Fadera, palla lontana dallo specchio della porta.20:04
74'
Triplo cambio per il Sassuolo: escono Thorstvedt, Lauriente e Pinamonti per Vranckx, Fadera e Moro.20:02
73'
GOL! CAGLIARI-Sassuolo 1-2! ESPOSITO! Grande giocata di Felici che, dalla trequarti destra, fa partire un cross rasoterra verso il primo palo sul quale si avventa Sebastiano Esposito che realizza la sua rima rete in campionato!
Primi cambi per Pisacane: fuori Folorunsho e Zappa per Gaetano e Felici.19:50
61'
Muric esce in presa e fa respirare i suoi.19:48
60'
BORRELLI! Cross di Zappa, il centravanti si tuffa ma Idzes devia in angolo!19:48
59'
Reagisce il Cagliari che attacca alla ricerca del pari.19:47
58'
Cartellino giallo per Adam Obert che stende Thorstvedt: diffidato, il cagliaritano salterà il prossimo match con la Lazio.19:46
57'
TRAVERSA CAGLIARI! Zappa prova la parabola dal limite: palla che scheggia la parte alta della traversa!19:45
56'
KONE! Inserimento del centrocampista che calcia dal limite ma la palla è alta!19:44
54'
GOL! Cagliari-SASSUOLO 0-1! LAURIENTE! L'attaccante francese, da posizione leggermente defilata verso destra, calcia con il destro una punizione magistrale che scende e si insacca alle spalle di Caprile!
Pinamonti va giu quasi al limite dell'area, stoppato da Obert: punizione interessante per il Sassuolo.19:41
51'
Ripartenza del Cagliari con Adopo che serve Palestra a destra: l'esterno si accentra e calcia con il sinistro, palla sul fondo.19:38
49'
Volpato rientra e crossa in area: altro corner per il Sassuolo.19:37
48'
Cross di Lauriente, Caprile viene ostacolato in uscita da Idzes: fallo in attacco, punizione per il Cagliari.19:36
48'
Filtrante di Matic per Pinamonti, che guadagna un calcio d'angolo.19:35
45'
Inizia il secondo tempo! CAGLIARI-SASSUOLO 0-0!19:33
Non sembrano previsti cambi durante l'intervallo.19:27
Primo tempo di lotta tra Cagliari e Sassuolo, con le squadre che faticano a costruire occasioni nitide anche a causa della forte pioggia. Poche occasioni da gol, annullata una rete ai padroni di casa al 27’ per fuorigioco di Sebastiano Esposito. Nel finale di tempo si rende pericoloso il Sassuolo, prima con Thorstvedt e poi con Volpato: Caprile si fa trovare pronto.19:18
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. CAGLIARI-SASSUOLO 0-0!19:17
45'
Due minuti di recupero.19:15
44'
VOLPATO! Gran numero del giocatore ex Roma che ne salta due sulla destra, entra in area e fa partire un rasoterra verso il primo palo: decisivo ancora Caprile.19:14
43'
Ci prova Lauriente, respinge Ze Pedro.19:13
43'
Punizione per il Sassuolo dal lato sinistro dell'area.19:12
42'
THORSTVEDT! Tiro del centrocampista neroverde, Caprile respinge con i pugni!19:12
37'
Cartellino giallo per Kristian Thorstvedt, in ritardo su Folorunsho.19:07
36'
Palestra toccato duro da Lauriente: Pairetto redarguisce l'attaccante ma non estrae il cartellino.19:06
35'
Azione manovrata del Sassuolo, cross di Walukiewicz: calcio d'angolo per i neroverdi.19:04
31'
Prende campo Volpato, si accentra e calcia con il sinistro: tiro da dimenticare.19:01
27'
GOL ANNULLATO AL CAGLIARI! Cross di Palestra dalla destra, Borrelli allunga di testa verso il secondo palo dove Sebastiano Esposito tocca in rete. Ma l'attaccante è in fuorigioco.18:58
24'
Frequenti rovesciamenti di fronte in campo, tuttavia senza che le azioni si concretizzino in qualcosa di pericoloso.19:00
22'
Proteste dei giocatori del Cagliari per un sospetto tocco di braccio di Cande su tiro di Palestra, ma la palla sembra aver colpito il petto del giocatore del Sassuolo.18:52
18'
Lauriente mette in mezo da corner, Borrelli respinge ancora in angolo.18:50
18'
Piove molto a Cagliari.18:48
12'
Cartellino giallo per Michael Folorunsho: intervento duro su Walukiewicz.18:42
11'
Calcia Esposito, palla deviata che finisce in calcio d'angolo.18:41
10'
Borrelli steso da Cande pochi metri fuori dall'area di rigore: punizione interessante.18:40
9'
Partita molto bloccata in queste prime fasi della gara.18:39
7'
Gran lancio di Prati per Idrissi, che mette al centro: esce bene Muric.18:37
6'
Cross di Idrissi, Adopo gira di testa ma la palla non centra lo specchio della porta.18:36
5'
Sul rovesciamento di fronte, Folorunsho guadagna una punizione all'altezza della bandierina sinistra.18:35
4'
Pinamonti ruba palla a Ze Pedro in area rossoblu, poi serve Coulibaly che guadagna una rimessa laterale.18:34
2'
Kone rimane a terra dopo un contrasto con Zappa.18:32
Cagliari con la consueta divisa rossoblu, completo bianco con inserti neroverdi per il Sassuolo.18:31
Allo stadio Unipol Domus di Cagliari è tutto pronto. Comincia la sfida CAGLIARI-SASSUOLO!18:30
Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Scarpa e dal quarto uomo Marinelli. Camplone e Guida rispettivamente al Var e Avar.18:19
Il Sassuolo deve fare a meno degli infortunati Skjellerup, Satalino, Romagna, Berardi, Boloca, Pieragnolo. Quattro cambi per Grosso rispetto al match con la Roma: out gli indisponibili Berardi e Romagna, sostituiti da Volpato e Coulibaly; tornano dal primo minuto anche Lauriente e Cande.18:06
Il Cagliari deve rinunciare agli indisponibili Radunovic, Pintus, Deiola e Belotti. Tornano titolari Adopo e Sebastiano Esposito.17:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con il 4-3-3: Muric – Walukiewicz, Idzes, Cande, Coulibaly – Thorstvedt, Matic, Kone – Volpato, Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Doig, Cheddira, Turati, Zacchi, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Muharemovic. All. Grosso.18:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con il 3-5-2: Caprile – Zappa, Zé Pedro, Obert – Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi – Borrelli, S. Esposito. A disposizione: Mazzitelli, Luperto, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Ciocci, Mina, Liteta, Pavoletti, Sarno, Luvumbo. All. Pisacane.18:33
Il Sassuolo occupa invece la tredicesima posizione con dieci punti, uno più degli avversari di stasera. La squadra di Grosso è stata sconfitta nell’ultimo turno per 1-0 dalla Roma, interrompendo la strisce di tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pari).17:47
Il Cagliari si trova al quattordicesimo posto in classifica con nove punti, a più cinque dalla zona retrocessione. I sardi non vincono da quattro gare, nelle quali hanno raccolto solamente due punti. Nell’ultimo turno la squadra di Pisacane ha pareggiato 2-2 a Verona.17:44
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari e Sassuolo, posticipo della nona giornata del campionato di serie A.17:40
Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12; il Sassuolo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Verona pareggiando 2-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Roma perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 3 gol.
Cagliari e Sassuolo si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 5 volte, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Cagliari-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una serie di cinque pareggi di fila in Serie A tra Cagliari e Sassuolo, i rossoblù hanno vinto tutte le ultime tre sfide nel massimo campionato contro i neroverdi. In generale, solo contro il Parma (quattro) i sardi vantano una striscia aperta di successi più lunga che contro gli avversari di giornata nel massimo campionato (tre anche contro Cesena, SPAL e Ternana).
Il Sassuolo ha vinto appena una delle ultime 11 partite di campionato contro il Cagliari (7N, 3P): 3-0 il 26 gennaio 2019, con le reti di Manuel Locatelli, Khouma Babacar e Alessandro Matri.
Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1-0 nell'aprile 2022 e 2-1 nel dicembre 2023) e potrebbe registrare tre successi interni di fila contro i neroverdi nella competizione per la prima volta nella sua storia.
Nell’unico confronto disputato di giovedì da Cagliari e Sassuolo in Serie A, i rossoblù hanno vinto 4-3 in casa il 22 dicembre 2016 - reti di Sau, Borriello e doppietta di Farias per i sardi; gol di Adjapong, Pellegrini e Acerbi per i neroverdi.
Dopo una serie di 27 trasferte consecutive con almeno un gol al passivo nel massimo campionato, il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nelle due più recenti, contro Hellas Verona e Lecce. Solo una volta nella loro storia in Serie A, i neroverdi hanno registrato tre clean sheet esterni di fila, tra novembre e dicembre 2020.
Il Cagliari ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato senza segnare; l'ultima volta che i rossoblù non hanno trovato la rete in tre incontri interni di fila in Serie A risale a dicembre 2012, con Ivo Pulga in panchina.
Le ultime tre partite del Sassuolo in campionato hanno visto appena due gol (uno a favore e uno contro); in particolare, i neroverdi non hanno trovato la rete nelle due gare più recenti e l'ultima volta che non hanno segnato in tre incontri di fila in Serie A risale a febbraio 2018 (la terza sfida fu proprio contro il Cagliari).
Il Cagliari ha segnato il 50% delle proprie reti in questa Serie A nel corso dell'ultimo quarto d'ora di gioco (dal 76' in poi): ben quattro su otto, due delle quali nella rimonta contro l'Hellas Verona nel corso dell'ultimo turno di campionato.
Adam Obert e Michael Folorunsho sono gli unici giocatori di movimento del Cagliari ad essere partiti titolari in tutte le prime otto partite dei sardi in questo campionato: tra i due il difensore mancino - sempre tra i giocatori di movimenti rossoblù - è quello con il più alto minutaggio finora (684 minuti giocati).
Domenico Berardi è stato coinvolto in 10 reti nelle sue 11 presenze di Serie A contro il Cagliari (quattro gol e sei assist), una media di 0.91 partecipazioni a incontro: solo contro Empoli (1.3) e Milan (0.95) ha all'attivo una media migliore tra le avversarie affrontate in almeno 10 occasioni nella competizione.
