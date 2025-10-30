Il Sassuolo torna alla vittoria e sale al decimo posto in classifica e raggiunge l’Atalanta a 13 punti. La squadra di Grosso nel prossimo match sarà impegnata contro il Genoa al Mapei Stadium.

Ripresa spumeggiante all’Unipol Domus. Il Sassuolo trova il vantaggio al 54’ con la punizione “maledetta” di Lauriente; i padroni di casa provano a reagire e colpiscono la traversa con Zappa, ma al 65’ subiscono il raddoppio di Pinamonti, che servito da Volpato è bravo a saltare il proprio marcatore e ad infilare Caprile. Pisacane cerca di riacciuffarla con i cambi ed è proprio il neo entrato Felici, al 73’, a trovare il corridoio giusto per Sebastiano Esposito che firma la prima rete in campionato. La pressione finale dei rossoblu, tuttavia, non porta all’effetto sperato ed anzi sono gli ospiti ad andare più volte vicini al terzo gol.

Il Sassuolo deve fare a meno degli infortunati Skjellerup, Satalino, Romagna, Berardi, Boloca, Pieragnolo. Quattro cambi per Grosso rispetto al match con la Roma: out gli indisponibili Berardi e Romagna, sostituiti da Volpato e Coulibaly; tornano dal primo minuto anche Lauriente e Cande.18:06

Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Scarpa e dal quarto uomo Marinelli. Camplone e Guida rispettivamente al Var e Avar.18:19

PREPARTITA

Cagliari - Sassuolo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Sassuolo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 1 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12; il Sassuolo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Verona pareggiando 2-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Roma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 3 gol.

Cagliari e Sassuolo si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 5 volte, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Cagliari-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di cinque pareggi di fila in Serie A tra Cagliari e Sassuolo, i rossoblù hanno vinto tutte le ultime tre sfide nel massimo campionato contro i neroverdi. In generale, solo contro il Parma (quattro) i sardi vantano una striscia aperta di successi più lunga che contro gli avversari di giornata nel massimo campionato (tre anche contro Cesena, SPAL e Ternana).

Il Sassuolo ha vinto appena una delle ultime 11 partite di campionato contro il Cagliari (7N, 3P): 3-0 il 26 gennaio 2019, con le reti di Manuel Locatelli, Khouma Babacar e Alessandro Matri.

Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1-0 nell'aprile 2022 e 2-1 nel dicembre 2023) e potrebbe registrare tre successi interni di fila contro i neroverdi nella competizione per la prima volta nella sua storia.

Nell’unico confronto disputato di giovedì da Cagliari e Sassuolo in Serie A, i rossoblù hanno vinto 4-3 in casa il 22 dicembre 2016 - reti di Sau, Borriello e doppietta di Farias per i sardi; gol di Adjapong, Pellegrini e Acerbi per i neroverdi.

Dopo una serie di 27 trasferte consecutive con almeno un gol al passivo nel massimo campionato, il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nelle due più recenti, contro Hellas Verona e Lecce. Solo una volta nella loro storia in Serie A, i neroverdi hanno registrato tre clean sheet esterni di fila, tra novembre e dicembre 2020.

Il Cagliari ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato senza segnare; l'ultima volta che i rossoblù non hanno trovato la rete in tre incontri interni di fila in Serie A risale a dicembre 2012, con Ivo Pulga in panchina.

Le ultime tre partite del Sassuolo in campionato hanno visto appena due gol (uno a favore e uno contro); in particolare, i neroverdi non hanno trovato la rete nelle due gare più recenti e l'ultima volta che non hanno segnato in tre incontri di fila in Serie A risale a febbraio 2018 (la terza sfida fu proprio contro il Cagliari).

Il Cagliari ha segnato il 50% delle proprie reti in questa Serie A nel corso dell'ultimo quarto d'ora di gioco (dal 76' in poi): ben quattro su otto, due delle quali nella rimonta contro l'Hellas Verona nel corso dell'ultimo turno di campionato.

Adam Obert e Michael Folorunsho sono gli unici giocatori di movimento del Cagliari ad essere partiti titolari in tutte le prime otto partite dei sardi in questo campionato: tra i due il difensore mancino - sempre tra i giocatori di movimenti rossoblù - è quello con il più alto minutaggio finora (684 minuti giocati).

Domenico Berardi è stato coinvolto in 10 reti nelle sue 11 presenze di Serie A contro il Cagliari (quattro gol e sei assist), una media di 0.91 partecipazioni a incontro: solo contro Empoli (1.3) e Milan (0.95) ha all'attivo una media migliore tra le avversarie affrontate in almeno 10 occasioni nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: