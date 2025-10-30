Cala il sipario all'Arena Garibaldi di Pisa! Massa manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con un pareggio a reti bianche per 0-0. Dopo un primo tempo molto dinamico, nella ripresa vengono registrate poche occasioni realmente indisiose, aumenta piuttosto il tasso agonistico della gara e gli scontri di gioco; momento di preoccupazione per la Lazio al minuto 72', momento in cui il subentrato Moreo ha la chance del vantaggio: colpisce di testa in maniera potente, trova la respinta decisiva di Provedel. Le soprese non terminano qui, al minuto 78' Toure' va in cielo saltando moltissimo sul cross di Akinsanmiro, impatta la sfera che termina poi di poco al lato della porta difesa da Provedel. Lazio che ha il pallino del possesso, ma nonostante le forze fresche non riesce a sbloccare il match a proprio favore. Termina dopo 4' di extra time questa equilibrata sfida del Garibaldi.
Con l'odierno pareggio, entrambe le compagini guadagnano un punto a testa in classifica. Uomini di Gilardino e Sarri che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Torino e Cagliari.
90'+4'
FISCHIO DI MASSA! Pisa-Lazio termina 0-0.22:43
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Fabbri, si giocherà fino al 94'.22:37
89'
Ultimo giro d'orologio al Garibaldi, poi sarà recupero.22:36
88'
Possesso principalmente dalla parte degli ospiti, Pisa che mantiene però alto il baricentro del proprio assetto.22:35
85'
Scocca il minuto 85', parziale ancora fisso sullo 0-0 e squadre che sembrano non accontentarsi del pareggio.22:34
82'
AMMONITO Pedro Rodríguez Ledesma: primo giallo a carico della formazione biancoceleste.22:31
81'
Sostituzione Lazio: fuori Gustav Isaksen, subentra Tijjani Noslin.22:31
80'
Destro di Moreo che sarebbe terminato verso lo specchio, eccellente la chiusura di Romagnoli che in scivolata innalza il muro e respinge.22:27
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso l'extra time.22:26
78'
Colpo di testa pazzesco da parte di Toure', che svetta diversi centimetri sull'avversario e colpisce indirizzando sul secondo palo: palla fuori d'un nulla.22:25
76'
Rimessa profondissima di Calabresi, colpo all'indietro di Toure' che regala di fatto il pallone a Provedel.22:23
76'
Angori sul punto di battuta, parabola morbida sul secondo palo su cui non arriva però alcun compagno.22:22
75'
AMMONITO Mattéo Guendouzi: step-on-foot su Akinsanmiro che guadagna il calcio piazzato.22:22
74'
Prosegue il possesso della Lazio, attende il Pisa.22:21
72'
COLPO DI TESTA DI MOREO! Dagli sviluppi di un corner, Moreo svetta su tutti colpendo potentemente con la fronte, si immola Provedel che tiene a galla i suoi evitando il vantaggio delle Torri.22:20
69'
Toure' guadagna una rimessa con le mani, poi cede la sfera ad Angori che va lungo su Nzola, chiude tutto Romagnoli concedendo il corner.22:19
66'
Conclusione strozzata di Isaksen che diviene di fatto quasi un assist per Vecino, il mediano non arriva però sul pallone e Semper può abbracciare la sfera senza problemi.22:13
65'
Sostituzione Pisa: esce dal campo Juan Cuadrado, subentra Stefano Moreo.22:12
65'
Sostituzione Pisa: fuori anche Marius Marin, lo sostituisce Ebenezer Akinsanmiro.22:12
65'
Sostituzione Pisa: fuori Mattéo Tramoni, dentro Mehdi Léris.22:12
63'
Pedro prova subito ad incidere sul match, guizzo tecnico che costringe Caracciolo al fallo.22:12
61'
AMMONITO Juan Cuadrado: secondo giallo del match, anche questo a carico del Pisa.22:08
61'
Sostituzione Lazio: esce anche Mario Gila, per lui Oliver Provstgaard.22:07
60'
Si prepara al cambio anche Provstgaard, uscirà Gila.22:07
58'
Sostituzione Lazio: esce dal campo Luca Pellegrini, subentra Manuel Lazzari.22:05
58'
Sostituzione Lazio: fuori Toma Basic, dentro Matías Vecino.22:05
56'
Prime sostituzioni in vista lungo le panchine, si muove qualcosa lungo quella laziale.22:05
54'
Cross di Isaksen verso il centro dell'area nerazzurra, Caracciolo si immola e con il fianco devia in fallo laterale, resta in posizione avanzata la Lazio.22:02
52'
Rimessa laterale a favore del Pisa, gioco che viene però fermato da Massa per calmare le scintille tra Aebischer e Basic.22:01
50'
Schema da corner che non produce alcun effetto, si riparte dal possesso mantenuto da Cataldi.21:59
50'
Corner a favore del Pisa, salgono le torri.21:59
46'
Sostituzione Pisa: fuori Daniel Denoon, dentro Arturo Calabresi.21:56
46'
Sostituzione Lazio: fuori Boulaye Dia, lo sostituisce Pedro Rodríguez Ledesma.21:56
46'
Il secondo possesso della gara è amministrato dal Pisa.21:56
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:55
Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:37
Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione all'Arena Garibaldi, parziale fisso sullo 0-0 a reti bianche. Dopo un inizio di studio, la partita assume un ritmo dinamico e le due compagini compiono numerosi capovolgimenti di fronte: la prima vera occasione arriva al minuto 24', con Cuadrado che serve un filtrante perfetto per Toure' che sbaglia però ad indirizzare spedendo clamorosamente sul fondo. All'occasione nerazzurra risponde un altrettanto invitante azione offensiva dei biancocelesti, Zaccagni si rende protagonista di un dribbling efficace, ma quando serve Isaksen il danese non inquadra l'angolo giusto a pochissimi passi da Semper, che respinge lateralmente. Squillo velenoso è quello di Basic, che al minuto 35' scopre il mancino e colpisce in pieno il palo permettendo al Pisa di subire soltanto uno spavento. Fischio di Massa che manda tutti negli spogliatoi, si attende la ripresa.21:37
45'+1'
FISCHIO DI MASSA: termina il primo tempo.21:36
45'+1'
Nzola si scontra con Romagnoli che resta ultimo uomo, con esperienza il centrale biancoceleste copre con il corpo e guadagna un fallo importante rimediando all'errore di Basic.21:36
45'
Un solo minuto addizionale segnalato dal quarto uomo, si giocherà fino al 46'.21:35
44'
Spicca l'impronta laziale in questi ultimi istanti di gioco, Pisa in difficoltà che resiste però bene alle iniziative offensive delle Aquile.21:34
43'
Lazio che riparte da una palla inattiva da posizione arretrata, Pellegrini compie un altro suggerimento profondo per Zaccagni che non arriva però sulla sfera, recupera il possesso Angori.21:33
41'
AMMONITO Daniel Denoon: prima ammonizione estratta sinora da Davide Massa.21:32
39'
Marusic tenta una sorta di spaccata volante ma non arriva sul pallone con tempismo, rinvio dal fondo per Semper.21:32
36'
LEGNO DI BASIC! Il calciatore laziale va molto vicino al secondo timbro consecutivo in Serie A, mancino forte e rasoterra che si infrange però sul primo palo.21:26
33'
Nzola e Gila si scontrano, Massa fischia però un fallo a favore della Lazio punendo la sbracciata irregolare di Nzola sul difensore spagnolo.21:24
32'
OCCASIONE PAZZESCA PER ISAKSEN! Iniziativa personale perfetta di Zaccagni, che in due occasioni finta il tiro e salta due uomini, l'assist arriva poi dalle parti di Isaksen che a pochi passi da Semper apre il piattone ma lo fa in maniera imprecisa e l'estremo avversario respinge.21:22
30'
Nessun problema per Luca Pellegrini, si riparte da un possesso a favore della Lazio.21:20
28'
Corpo a corpo acceso tra Pellegrini e Toure', ha la meglio il giocatore nerazzurro ma Pellegrini resta a terra e Massa deve interrompere il gioco.21:19
26'
Scambi ripetuti tra Marusic e Guendouzi, Pisa che non lascia spazi liberi.21:16
24'
CHE OCCASIONE PER TOURE'! Cuadrado scorre lungo la linea di destra e crea scompiglio nella difesa laziale, poi scaglia il traversone che taglia tutta l'area e diventa un potenziale assist per Toure': tap-in totalmente sbagliato che termina sul fondo, Pisa ad un passo dall'1-0.21:15
20'
Zaccagni perde il contatto con il pallone e compie un intervento innocuo ma in ritardo ai danni di Caracciooi, altra punizione a favore del Pisa.21:12
18'
Ritmo che sembrano ora aumentare al Garibaldi, qualche capovolgimento di fronte in più al minuto 18'.21:07
16'
Guendouzi avanza verso la porta avversaria e tenta l'imbucata intelligente per Isaksen, Angori segue bene il movimento dell'esterno avversario e chiude tutto recuperando il possesso.21:06
14'
Fallo di Isaksen su Angori, pestone involontario del biancoceleste ai danni del difensore avversario, si riparte da una punizione a favore del Pisa.21:04
12'
Romagnoli non ha soluzioni in mediana e deve scaricare su Pellegrini, poi è il terzino sinistro a provare il suggerimento profondo ma Tramoni interviene e devia in fallo laterale.21:02
10'
Scocca il 10' di gioco, fase di studio prolungata da parte delle due compagini che non optano ancora per manovre troppo offensive.21:00
7'
Cuadrado serve un traversone al centro dell'area per Toure', il centravanti calcola però male il tempo e Pellegrini fa scorrere sul fondo.20:56
5'
Giropalla del Pisa in attesa dello spazio giusto, chiude bene la Lazio che attende la manovra avversaria.20:55
2'
Dia prova a penetrare nella trequarti avversaria, attento Angori che rinvia in avanti.20:51
1'
Il primo possesso del match è giostrato dalla Lazio.20:47
1'
PARTITI! Al via Pisa-Lazio.20:46
Fischio d’inizio programmato alle ore 20:45.19:57
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.19:57
A coadiuvare il fischietto ligure sono designati gli assistenti di linea Dei Giudici-Trinchieri; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Fabbri; postazione VAR presidiata dal Sig. Maggiori, ausiliato dall’A.VAR Ghersini.19:56
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Davide Massa, della sezione di Imperia.19:56
Luci accese all’Arena Garibaldi di Pisa, è tempo di Pisa-Lazio! Nell’odierno turno di A, il posticipo tra Torri ed Aquile chiude di fatto la giornata numero 9 del corrente girone d’andata 2025/2026; attualmente, i Nerazzurri toscani occupano il penultimo tassello della classifica generale, con un totale di 4 punti, ma provengono da un importante pareggio per 2-2 tra le mura dello Stadio San Siro contro il Milan di Allegri; posizione decisamente più avanzata quella dei Biancocelesti, fissi a 11 punti, che nell’ultima di A hanno difeso le porte dell’Olimpico dalla Juventus di Tudor, imponendosi per 1-0.19:55
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Lazio, gara valida per il turno numero 9 del Campionato di Serie A Enilive.19:55
Attualmente il Pisa si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece la Lazio si trova 11° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12; la Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Pisa ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato la Juventus vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Pisa e Lazio si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Lazio ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Pisa-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa (2V, 3N), con l'ultima di queste andata in scena il 5 maggio 1991: 1-0, con un gol di Ruben Sosa.
Il Pisa ha perso l'ultimo incrocio casalingo contro la Lazio in campionato, dopo che non aveva subito alcuna sconfitta in tutti i precedenti sei tra Serie A e Serie B (2V, 4N).
La Lazio ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Pisa in Serie A (due vittorie 1-0 e un pareggio 0-0, tra il 1989 e il 1991) e solo contro il Genoa (quattro) i biancocelesti vantano una serie aperta di più clean sheet consecutivi nel massimo campionato.
Dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona e il 2-2 contro il Milan, il Pisa potrebbe rimanere imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990 (2V, 1N); inoltre, i nerazzurri non pareggiano tre gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra dicembre 1988 e gennaio 1989 (una delle quali proprio contro la Lazio).
Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Genoa nel torneo in corso).
Le quattro trasferte della Lazio in questa Serie A hanno prodotto solo sei gol tra segnati e subiti, una media di 1.5 a incontro; i biancocelesti sono stati sconfitti in due di queste (1V, 1N), tanti ko quanti nelle 12 precedenti (8V, 2N).
La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A, tra cui in entrambe le ultime due contro Atalanta e Juventus: i biancocelesti non collezionano tre gare di fila in campionato con la porta inviolata da aprile 2023 (serie di sei gare, proprio con Sarri in panchina).
La prima vittoria da allenatore in Serie A di Alberto Gilardino è arrivata proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 quando sedeva sulla panchina del Genoa (1-0). Da allenatore, l'attuale tecnico del Pisa, ha vinto soltanto una delle ultime 18 partite di massimo campionato (1-0 contro il Parma nel novembre 2024, 7N, 10P)
Due dei quattro gol del Pisa in questa Serie A portano la firma di M'Bala Nzola (otto presenze), unico marcatore dei toscani con più di una rete all’attivo nel torneo. Il classe 1996 - che nell'ultima annata in Italia ha siglato in totale tre reti in 33 gare giocate (Fiorentina 23/24) - potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia dello Spezia.
Considerando le ultime tre presenze in Serie A, Toma Basic ha segnato un gol e fornito un assist: a livello di partecipazione a reti, ha già eguagliato il suo miglior risultato in un singolo massimo campionato (due assist del 2021/22). Il centrocampista croato è partito titolare in tutte le ultime quattro gare della Lazio e con la maglia biancoceleste non iniziava dal 1' in quattro giornate di Serie A consecutive addirittura da dicembre 2021.
