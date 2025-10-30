Con l'odierno pareggio, entrambe le compagini guadagnano un punto a testa in classifica. Uomini di Gilardino e Sarri che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Torino e Cagliari.

Cala il sipario all'Arena Garibaldi di Pisa! Massa manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con un pareggio a reti bianche per 0-0. Dopo un primo tempo molto dinamico, nella ripresa vengono registrate poche occasioni realmente indisiose, aumenta piuttosto il tasso agonistico della gara e gli scontri di gioco; momento di preoccupazione per la Lazio al minuto 72', momento in cui il subentrato Moreo ha la chance del vantaggio: colpisce di testa in maniera potente, trova la respinta decisiva di Provedel. Le soprese non terminano qui, al minuto 78' Toure' va in cielo saltando moltissimo sul cross di Akinsanmiro, impatta la sfera che termina poi di poco al lato della porta difesa da Provedel. Lazio che ha il pallino del possesso, ma nonostante le forze fresche non riesce a sbloccare il match a proprio favore. Termina dopo 4' di extra time questa equilibrata sfida del Garibaldi.

Romagnoli non ha soluzioni in mediana e deve scaricare su Pellegrini, poi è il terzino sinistro a provare il suggerimento profondo ma Tramoni interviene e devia in fallo laterale.21:02

Corpo a corpo acceso tra Pellegrini e Toure', ha la meglio il giocatore nerazzurro ma Pellegrini resta a terra e Massa deve interrompere il gioco.21:19

Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione all'Arena Garibaldi, parziale fisso sullo 0-0 a reti bianche. Dopo un inizio di studio, la partita assume un ritmo dinamico e le due compagini compiono numerosi capovolgimenti di fronte: la prima vera occasione arriva al minuto 24', con Cuadrado che serve un filtrante perfetto per Toure' che sbaglia però ad indirizzare spedendo clamorosamente sul fondo. All'occasione nerazzurra risponde un altrettanto invitante azione offensiva dei biancocelesti, Zaccagni si rende protagonista di un dribbling efficace, ma quando serve Isaksen il danese non inquadra l'angolo giusto a pochissimi passi da Semper, che respinge lateralmente. Squillo velenoso è quello di Basic, che al minuto 35' scopre il mancino e colpisce in pieno il palo permettendo al Pisa di subire soltanto uno spavento. Fischio di Massa che manda tutti negli spogliatoi, si attende la ripresa.21:37

PREPARTITA

Pisa - Lazio è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Lazio sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Pisa si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece la Lazio si trova 11° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12; la Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato la Juventus vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Pisa e Lazio si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Lazio ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa (2V, 3N), con l'ultima di queste andata in scena il 5 maggio 1991: 1-0, con un gol di Ruben Sosa.

Il Pisa ha perso l'ultimo incrocio casalingo contro la Lazio in campionato, dopo che non aveva subito alcuna sconfitta in tutti i precedenti sei tra Serie A e Serie B (2V, 4N).

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Pisa in Serie A (due vittorie 1-0 e un pareggio 0-0, tra il 1989 e il 1991) e solo contro il Genoa (quattro) i biancocelesti vantano una serie aperta di più clean sheet consecutivi nel massimo campionato.

Dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona e il 2-2 contro il Milan, il Pisa potrebbe rimanere imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990 (2V, 1N); inoltre, i nerazzurri non pareggiano tre gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra dicembre 1988 e gennaio 1989 (una delle quali proprio contro la Lazio).

Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Genoa nel torneo in corso).

Le quattro trasferte della Lazio in questa Serie A hanno prodotto solo sei gol tra segnati e subiti, una media di 1.5 a incontro; i biancocelesti sono stati sconfitti in due di queste (1V, 1N), tanti ko quanti nelle 12 precedenti (8V, 2N).

La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A, tra cui in entrambe le ultime due contro Atalanta e Juventus: i biancocelesti non collezionano tre gare di fila in campionato con la porta inviolata da aprile 2023 (serie di sei gare, proprio con Sarri in panchina).

La prima vittoria da allenatore in Serie A di Alberto Gilardino è arrivata proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 quando sedeva sulla panchina del Genoa (1-0). Da allenatore, l'attuale tecnico del Pisa, ha vinto soltanto una delle ultime 18 partite di massimo campionato (1-0 contro il Parma nel novembre 2024, 7N, 10P)

Due dei quattro gol del Pisa in questa Serie A portano la firma di M'Bala Nzola (otto presenze), unico marcatore dei toscani con più di una rete all’attivo nel torneo. Il classe 1996 - che nell'ultima annata in Italia ha siglato in totale tre reti in 33 gare giocate (Fiorentina 23/24) - potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia dello Spezia.

Considerando le ultime tre presenze in Serie A, Toma Basic ha segnato un gol e fornito un assist: a livello di partecipazione a reti, ha già eguagliato il suo miglior risultato in un singolo massimo campionato (due assist del 2021/22). Il centrocampista croato è partito titolare in tutte le ultime quattro gare della Lazio e con la maglia biancoceleste non iniziava dal 1' in quattro giornate di Serie A consecutive addirittura da dicembre 2021.

