L'Atalanta liquida la Fiorentina con una rete per tempo e torna a vincere in campionato dopo oltre due mesi. Decisive le marcature di Kossounou e Lookman a cavallo dell'intervallo. La Fiorentina non va oltre un palo di Kean, di testa al 76', e non arresta la propria crisi di risultati, rinviando ancora una volta l'appuntamento coi tre punti.
Atalanta che sale a 16 punti in classifica scavalcando Torino e Cremonese, portandosi a un solo punto dal Sassuolo decimo. La Fiorentina rimane sempre ultima a quota sei punti in compagnia del Verona.
L'Atalanta tornerà in campo in settimana per la sfida di Coppa Italia col Genoa, poi sarà impegnata a Verona in campionato. Per la Fiorentina ora c'è una settimana di lavoro prima dell'impegno col Sassuolo in campionato.
SPRECA DE KETELAERE! Palla meravigliosa in profondità di Lookman per il belga che non vede De Gea fuori dai pali e viene rimontato da Pongracic, perdendo palla in area.19:24
65'
KEAN! L'attaccante viola svetta di testa sul corner dalla sinistra, Scamacca salva tutto respingendo a un metro dalla propria porta. Carnesecchi non ci sarebbe arrivato.19:23
64'
Sostituzione Fiorentina: fuori Dodò, dentro Niccolò Fortini.19:23
64'
Sostituzione Fiorentina: fuori Nicolò Fagioli, dentro Albert Gudmundsson.19:23
63'
ANCORA FIORENTINA! Dodò si invola verso Carnesecchi dopo un errore di Djimsiti ma perde l'attimo per la conclusione e viene recuperato da Zappacosta, poi guadagna corner con una conclusione deviata.19:22
62'
OCCASIONE FIORENTINA! Fagioli, dalla bandierina, pesca Mandragora tutto solo al limite ma il sinistro del centrocampista viola è sbucciato e viene toccato in corner.19:20
61'
Palla sul gomito di Bellanova in area nerazzurra. Kean chiede la massima punizione a Marcenaro che invece comanda semplicemente un calcio d'angolo.19:19
59'
Pongracic trattiene vistosamente De Ketelaere. Marcenaro lo ammonisce.19:16
57'
Scamacca ci prova da fermo dai 25 metri, palla altissima che termina in curva Nord.19:15
57'
Si muove qualcosa a bordocampo, a breve ci saranno i primi cambi della Fiorentina.19:15
54'
DE ROON! Lookman pennella in area col destro dalla sinistra, De Roon la spizza di testa trovando la risposta d'istinto di De Gea.19:12
51'
GOL! ATALANTA-Fiorentina 2-0! Rete di Lookman. De Gea salva i suoi su un colpo di testa di De Ketelaere, non può però nulla sul tap-in di Lookman da due passi. Calcio d'angolo letale dei nerazzurri che raddoppiano.
Bellanova al cross dalla destra, murato in corner.19:08
49'
Ci prova subito Kean dalla parte opposta, la sua conclusione è però sballata e finisce altissima.19:06
48'
OCCASIONE ATALANTA! Uno-due De Ketelaere-Scamacca in area viola, il belga calcia basso in porta ma De Gea non si fa sorprendere.19:06
47'
Rimpalli in area nerazzurra su una palla messa in mezzo da Ranieri dalla sinistra, Kean non trova la coordinazione per la battuta a rete dal limite dell'area piccola.19:05
46'
Tocco di De Ketelaere nello stretto per liberare Bellanova. L'ex Inter era però oltre la linea viola e quindi in fuorigioco.19:04
46'
Si ricomincia!19:03
Primo tempo frizzante alla New Balance Arena, chiuso in vantaggio dall'Atalanta con la rete tanto bella quanto fortunosa di Odilon Kossounou. L'ivoriano riceve palla da De Ketelaere, imprendibile sinora per la difesa viola, e la piazza nel sette dalla parte opposta con un tiro-cross che beffa De Gea. Subito dopo Lookman sfiora il raddoppio che avrebbe punito eccessivamente una Fiorentina capace di andare vicina al gol in un paio di occasioni in precedenza, così come l'Atalanta con De Ketelaere e Zappacosta.18:50
45'+1'
Fine primo tempo. Atalanta-Fiorentina è 1-0 dopo la rete di Kossounou al 41'.18:47
45'
OCCASIONE ATALANTA! Palla persa in uscita dalla Fiorentina, Lookman prende la mira dal limite col destro ma non centra la porta per un soffio col rasoterra incrociato.18:46
45'
Un minuto di recupero.18:45
44'
Punizione per l'Atalanta, Zappacosta la mette in mezzo dalla destra per Scamacca che ci arriva bene in anticipo ma non riesce a girarla verso la porta.18:45
41'
GOL! ATALANTA-Fiorentina 1-0! Rete di Kossounou. De Ketelaere tocca all'indietro per Kossounou sulla destra, il cross dell'ivoriano prende una traiettoria tesa verso la porta e si infila nel sette scavalcando De Gea. Vantaggio dell'Atalanta.
Punizione per l'Atalanta a ridosso dell'area viola, Zappacosta la scodella in mezzo per Djimsiti che ci arriva di testa ma non riesce a dare forza alla propria conclusione. Palla sopra la traversa.18:39
37'
ANCORA DE KETELAERE! Sinistro a giro sul palo lungo del belga, risposta felina di De Gea che respinge in tuffo alla propria destra.18:37
36'
OCCASIONE FIORENTINA! Taglio di Piccoli in area, premiato da Sohm. L'ex di turno prova a incrociare col sinistro ma colpisce debolmente, facilitando la risposta di Carnesecchi.18:36
32'
DE KETELAERE! Incursione centrale del belga che entra in area, finta il destro e calcia col sinistro, trovando il muro di maglie viola a dirgli di no.18:32
29'
Trattenuta di Hien su Piccoli, l'attaccante viola chiede il giallo per lo svedese ma Marcenaro è irremovibile.18:29
27'
OCCASIONE ATALANTA! Filtrante magico di Lookman per Zappacosta in area, il tiro-cross dell'esterno viene però respinto da De Gea.18:28
27'
Cross tagliato di Ranieri in area, Ederson anticipa di un soffio Mandragora e fa ripartre i suoi.18:27
25'
Cross di Bellanova dalla destra, si alza la bandierina dell'assistente a segnalare la rimessa dal fondo per la Fiorentina. La palla aveva varcato la linea nella sua traiettoria arcuata.18:26
24'
Discesa centrale di Pongracic e tocco verticale in area, sia Kean che Piccoli non capiscono le intenzioni del compagno e la palla viene raccolta da Carnesecchi.18:25
20'
Si è allentata per qualche istante la pressionde dell'Atalanta, ora la Fiorentina sembra più ordinata e capace di chiudere gli spazi maggiormente rispetto a prima.18:24
18'
Slalom di Lookman in area avversaria e palla a rimorchio per Scamacca, spedita in corner da Mandragora in anticipo.18:18
17'
Inizia a farsi costante la presenza nerazzurra a ridosso dell'area viola, momento di difficoltà per la squadra di Vanoli.18:17
16'
Ederson tocca in orizzontale per Kossounou, l'ivoriano si porta la palla sul sinistro e calcia ampiamente a lato dal limite dell'area avversaria.18:16
13'
OCCASIONE ATALANTA! Recupero alto della Dea, De Ketelaere ci prova col destro basso, De Gea ci arriva in tuffo alla propria sinistra.18:14
12'
SCAMACCA! Discesa di De Ketelaere che serve Scamacca, l'attaccante nerazzurro calcia subito col destro non creando però problemi a De Gea.18:13
10'
Cross dalla destra di Bellanova, Dodò lo appoggia di petto a De Gea.18:11
10'
E' sempre l'Atalanta a fare possesso in questa fase, la Fiorentina si sta affidando invece a delle verticalizzazioni per Kean.18:10
8'
Azione in velocità della Dea sulla destra, la palla arriva in area a Kossounou che perde l'attimo per la conclusione col sinistro e viene murato quando ci prova col destro.18:09
7'
Atalanta che ora prova a gestire il possesso dopo il rischio di poco fa.18:07
5'
OCCASIONE FIORENTINA! Kean scatta sul filo del fuorigioco e calcia col destro da posizione defilata trovando la risposta di Carnesecchi dopo una deviazione di Djimsiti. Il portiere nerazzurro poi si supera per deviare in corner il tap-in di Piccoli da due passi.18:07
4'
Primi minuti di studio tra le due squadre, ritmo molto basso sin qui.18:04
Atalanta subito minacciosa in area viola, Scamacca cerca Lookman col tacco senza trovarlo, poi commette fallo nel tentativo di recuperare palla.18:02
Si comincia!18:01
Vanoli sceglie invece di ruotare gli uomini rispetto alla gara di Europa League: sono solo cinque i confermati rispetto alla gara di giovedì. In attacco torna Kean con Piccoli al suo fianco, panchina iniziale quindi sia per Dzeko che per Gudmundsson. Sugli esterni c'è la conferma di Parisi a sinistra data l'assenza di Gosens, a destra torna invece Dodò al posto di Fortini. Mandragora agirà come di consueto da interno con Fagioli e Sohm a completare il reparto. Nel trio davanti a De Gea torna Pablo Marì con Pongracic e capita Ranieri.18:01
Palladino, dopo il buon secondo tempo di Napoli e l'ottima gara di Francoforte, insiste con il tridente formato da De Ketelaere, Scamacca e Lookman, confermando anche gli altri otto che erano scesi in campo dal 1' in Champions. Tra i pali c'è dunque Carnesecchi, davanti a lui Kossounou, Hien e Djimsiti. Sugli esterni trovano ancora spazio Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra mentre la cerniera centrale sarà la solita collaudata con De Roon e Ederson.17:48
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 3-5-2 per i viola. De Gea - Pongracic, Pablo Marì, Ranieri - Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi - Piccoli, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouamé.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-1-2 per gli orobici. Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere - Scamacca, Lookman. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstovic.17:45
Le due squadre sono reduci dai rispettivi impegni europei, con alterne fortune. L'Atalanta si è infatti imposta con un netto 3-0 esterno a Francoforte in Champions League, la Fiorentina ha invece perso la propria gara di Conference League in casa contro l'AEK Atene.17:42
Dirige il match Marcenaro con Cipressa e Laudato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sozza mentre in sala VAR ci sono Camplone e Doveri.17:39
Alla New Balance Arena Atalanta e Fiorentina si affrontano per trovare una vittoria in campionato che per i bergamaschi manca dal 21 settembre mentre per i toscani non è sin qui mai arrivata. Atmosfera particolare per Raffaele Palladino che ritrova la sua ex squadra, ora allenata da Paolo Vanoli, a sbarrargli la strada. Fischio d'inizio alle ore 18.17:38
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Fiorentina, gara valida per il 13esimo turno del campionato di Serie A 2025/26.17:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori17:30
La gara tra Atalanta e Fiorentina si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Fiorentina sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Atalanta - Fiorentina?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Fiorentina?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Fiorentina?
La gara tra Atalanta e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Fiorentina?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Odilon Kossounou al 41' e Ademola Lookman al 51'
PREPARTITA
Atalanta - Fiorentina è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Fiorentina sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
133
Fuorigioco
12
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
22
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 14; la Fiorentina ha segnato 10 gol e ne ha subiti 21.
In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 0 punti. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 3 gol.
Atalanta e Fiorentina si sono affrontate 124 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 32 volte, la Fiorentina ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 38.
Atalanta-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina ha vinto ben cinque delle ultime otto sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 2P) dopo che era stata sconfitta in quattro delle cinque precedenti (1N).
L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sette gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1N, 2P), tra cui la più recente - 3-2 il 15 settembre 2024; la Dea può trovare due successi interni consecutivi contro la Viola nel torneo per la prima volta dal 2012.
Atalanta e Fiorentina si affronteranno con meno di 15 punti in classifica a testa dopo la 12ª giornata di Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 1987, quando le Dea vinse l'incontro per 2-0, con le reti di Trevor Francis e Marino Magrin.
L’Atalanta non ha trovato il successo per otto partite di fila in Serie A (5N, 3P) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 match); inoltre, dopo i ko contro Udinese, Sassuolo e Napoli, può perdere quattro gare consecutive nel torneo per la prima volta da gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina.
Prima di questa stagione, la Fiorentina non aveva mai raccolto meno di sette punti nelle prime 12 giornate di Serie A: sei nel 2025/26, frutto di sei pareggi e sei sconfitte; quattro di questi pareggi sono arrivati in trasferta, record condiviso con il Pisa nel torneo in corso.
L'Atalanta ha vinto appena tre delle 17 gare disputate nel 2025 in casa in Serie A, a fronte di nove pareggi e cinque sconfitte; in particolare, la Dea è la squadra che ha pareggiato più incontri domestici nel periodo. Nella sua storia, non è mai accaduto che registrasse 10 segni X in match interni in un singolo anno solare.
La Fiorentina ha pareggiato entrambe le gare di Serie A con Paolo Vanoli in panchina: solo tre allenatori nella storia della Viola hanno iniziato la loro esperienza con questa squadra con tre pareggi consecutivi nella competizione: Oronzo Pugliese (5/5 per lui), Roberto Mancini e Raffaele Palladino.
Da un lato, la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (10); dall'altro, tuttavia, l'Atalanta è la formazione che ha trovato meno reti da fermo nel torneo in corso (due).
Ademola Lookman ha contribuito a sei reti nelle cinque gare disputate in campionato contro la Fiorentina, trovando il gol in quattro di queste partite e servendo due assist - contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro l’Empoli). Tuttavia, l’attaccante dell’Atalanta ha registrato una rete o un assist ogni 529 minuti nel torneo in corso (un centro), a fronte di una media di uno ogni 113 minuti nella scorsa stagione.
L’Atalanta è la squadra contro cui Edin Dzeko ha segnato più gol in Serie A: ben nove, più di qualsiasi altro giocatore attualmente presente nel torneo. Ancora a secco di reti in questo campionato, potrebbe diventare il primo calciatore a segnare in Serie A con la maglia della Fiorentina dopo aver compiuto 38 anni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: