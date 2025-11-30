L'Atalanta liquida la Fiorentina con una rete per tempo e torna a vincere in campionato dopo oltre due mesi. Decisive le marcature di Kossounou e Lookman a cavallo dell'intervallo. La Fiorentina non va oltre un palo di Kean, di testa al 76', e non arresta la propria crisi di risultati, rinviando ancora una volta l'appuntamento coi tre punti.

Dirige il match Marcenaro con Cipressa e Laudato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sozza mentre in sala VAR ci sono Camplone e Doveri.

Le due squadre sono reduci dai rispettivi impegni europei, con alterne fortune. L'Atalanta si è infatti imposta con un netto 3-0 esterno a Francoforte in Champions League, la Fiorentina ha invece perso la propria gara di Conference League in casa contro l'AEK Atene.17:42

Palladino, dopo il buon secondo tempo di Napoli e l'ottima gara di Francoforte, insiste con il tridente formato da De Ketelaere, Scamacca e Lookman, confermando anche gli altri otto che erano scesi in campo dal 1' in Champions. Tra i pali c'è dunque Carnesecchi, davanti a lui Kossounou, Hien e Djimsiti. Sugli esterni trovano ancora spazio Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra mentre la cerniera centrale sarà la solita collaudata con De Roon e Ederson.17:48

Vanoli sceglie invece di ruotare gli uomini rispetto alla gara di Europa League: sono solo cinque i confermati rispetto alla gara di giovedì. In attacco torna Kean con Piccoli al suo fianco, panchina iniziale quindi sia per Dzeko che per Gudmundsson. Sugli esterni c'è la conferma di Parisi a sinistra data l'assenza di Gosens, a destra torna invece Dodò al posto di Fortini. Mandragora agirà come di consueto da interno con Fagioli e Sohm a completare il reparto. Nel trio davanti a De Gea torna Pablo Marì con Pongracic e capita Ranieri.18:01

Discesa centrale di Pongracic e tocco verticale in area, sia Kean che Piccoli non capiscono le intenzioni del compagno e la palla viene raccolta da Carnesecchi.18:25

Primo tempo frizzante alla New Balance Arena, chiuso in vantaggio dall'Atalanta con la rete tanto bella quanto fortunosa di Odilon Kossounou. L'ivoriano riceve palla da De Ketelaere, imprendibile sinora per la difesa viola, e la piazza nel sette dalla parte opposta con un tiro-cross che beffa De Gea. Subito dopo Lookman sfiora il raddoppio che avrebbe punito eccessivamente una Fiorentina capace di andare vicina al gol in un paio di occasioni in precedenza, così come l'Atalanta con De Ketelaere e Zappacosta.18:50

Atalanta - Fiorentina è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Fiorentina sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 133 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 22 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0

Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 14; la Fiorentina ha segnato 10 gol e ne ha subiti 21.

In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 3 gol.

Atalanta e Fiorentina si sono affrontate 124 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 32 volte, la Fiorentina ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 38.

Atalanta-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto ben cinque delle ultime otto sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 2P) dopo che era stata sconfitta in quattro delle cinque precedenti (1N).

L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sette gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1N, 2P), tra cui la più recente - 3-2 il 15 settembre 2024; la Dea può trovare due successi interni consecutivi contro la Viola nel torneo per la prima volta dal 2012.

Atalanta e Fiorentina si affronteranno con meno di 15 punti in classifica a testa dopo la 12ª giornata di Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 1987, quando le Dea vinse l'incontro per 2-0, con le reti di Trevor Francis e Marino Magrin.

L’Atalanta non ha trovato il successo per otto partite di fila in Serie A (5N, 3P) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 match); inoltre, dopo i ko contro Udinese, Sassuolo e Napoli, può perdere quattro gare consecutive nel torneo per la prima volta da gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina.

Prima di questa stagione, la Fiorentina non aveva mai raccolto meno di sette punti nelle prime 12 giornate di Serie A: sei nel 2025/26, frutto di sei pareggi e sei sconfitte; quattro di questi pareggi sono arrivati in trasferta, record condiviso con il Pisa nel torneo in corso.

L'Atalanta ha vinto appena tre delle 17 gare disputate nel 2025 in casa in Serie A, a fronte di nove pareggi e cinque sconfitte; in particolare, la Dea è la squadra che ha pareggiato più incontri domestici nel periodo. Nella sua storia, non è mai accaduto che registrasse 10 segni X in match interni in un singolo anno solare.

La Fiorentina ha pareggiato entrambe le gare di Serie A con Paolo Vanoli in panchina: solo tre allenatori nella storia della Viola hanno iniziato la loro esperienza con questa squadra con tre pareggi consecutivi nella competizione: Oronzo Pugliese (5/5 per lui), Roberto Mancini e Raffaele Palladino.

Da un lato, la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (10); dall'altro, tuttavia, l'Atalanta è la formazione che ha trovato meno reti da fermo nel torneo in corso (due).

Ademola Lookman ha contribuito a sei reti nelle cinque gare disputate in campionato contro la Fiorentina, trovando il gol in quattro di queste partite e servendo due assist - contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro l’Empoli). Tuttavia, l’attaccante dell’Atalanta ha registrato una rete o un assist ogni 529 minuti nel torneo in corso (un centro), a fronte di una media di uno ogni 113 minuti nella scorsa stagione.

L’Atalanta è la squadra contro cui Edin Dzeko ha segnato più gol in Serie A: ben nove, più di qualsiasi altro giocatore attualmente presente nel torneo. Ancora a secco di reti in questo campionato, potrebbe diventare il primo calciatore a segnare in Serie A con la maglia della Fiorentina dopo aver compiuto 38 anni.

