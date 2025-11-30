Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.14:34

E Lecce che non vinceva una partita casalinga in campionato dal 18 maggio scorso. Era proprio Lecce-Torino, finita 1-0 per i giallorossi.14:27

90'+5' E FINISCE QUI!!! Il Lecce batte 2-1 il Torino grazie ai gol di Coulibaly e Banda. Ché Adams aveva rimesso in partita i granata, ma la decide Falcone con il rigore parato su Asllani.14:26

90'+4' Ancora Sottil prezioso. Va in scivolata a guadagnarsi il calcio d'angolo. Boato del pubblico di casa.14:24

90'+3' Sottil vola a campo aperto dopo il servizio di Gallo, c'è il fallo di Ngonge che si prende anche il giallo14:23

90'+2' DENTRO NDABA!!! Ultimo cambio per il Lecce: dentro Ndaba per Stulic, Di Francesco si gioca questo finale con un difensore in più.14:22

90'+2' Sono 5 i minuti di recupero in questo secondo tempo...14:21

90'+1' ASLLANI SBAGLIA IL RIGORE!!! Occasione per il 2-2 sfumata, con Falcone che para il tentativo dal dischetto di Asllani che calcia molto male.14:21

89' RIGORE PER IL TORINO!!! Ravvisato il fallo di Tete Morente su Saul Coco e occasione, quindi, per il Toro di pareggiarla dagli 11 metri.14:19

88' MARIANI RICHIAMATO!!! Il VAR Marini richiama Mariani che deciderà lui il da farsi rivedendo tutto al monitor di servizio a bordo campo.14:18

86' COCO A TERRA IN AREA!!! L'ex Las Palmas cerca di inserirsi sugli sviluppi del corner, ma viene colpito da Tete Morente. L'arbitro non fischia, ma c'è il VAR al lavoro per rivedere l'intervento. Possibile penalty per gli ospiti.14:18

84' Occhio a Zapata che svirgola nella propria area di rigore, rischiando grosso. Tete Morente non riesce, però, a trovare il varco per calciare. L'arbitro comunque ferma il gioco, perché resta a terra dolorante Tiago Gabriel.14:15

84' Kaba subito incisivo, incursione e fallo di Saul Coco che si prende il giallo.14:13

83' CAMBIA DI FRANCESCO!!! Terzo cambio per il Lecce, con l'ingresso di Kaba che prende il posto di Berisha. Non cambia nulla dal punto di vista tattico con Kaba che giocherà sulla trequarti.14:13

81' Fioccano i cartellini gialli. Altro fallo e altro cartellino: questa volta per Danilo Veiga per il fallo su Aboukhlal.14:12

80' Arriva il giallo anche per Ramadani che ferma fallosamente Ngonge a centrocampo14:10

80' Colpo di testa di GASPAR sugli sviluppi del corner, ma palla che finisce alta sopra la traversa14:09

79' Buon aggancio di Tete Morente, che guadagna poi un angolo sull'opposizione di Masina. 5 a 5 il conto degli angoli.14:09

78' Giallo per Casadei dopo una spallata su Coulibaly. Questo è solo il primo cartellino del match.14:08

74' Ramadani cerca la verticalizzazione per Stulic, ma la palla passa e finisce direttamente tra le braccia di Israel14:05

72' Il Torino passa di nuovo alla difesa a 3, considerando che Lazaro gioca molto alto. Quindi i tre dietro sono Masina - Maripan - Saul Coco. Si torna al 3-5-2, con Baroni che grida 'equilibrio' a bordo campo.14:39

71' Dentro anche Aboukhlal che prende il posto di Vlasic che negli ultimi minuti non riusciva più a rifinire14:02

71' Lazaro prende invece il posto di Pedersen a destra14:02

70' TRIPLO CAMBIO BARONI!!! Vuole più ordine il tecnico del Toro e fa entrare Masina che prende il posto di Nkounkou a sinistra.14:03

69' Si può giocare. Recuperano sia Stulic che Sottil13:59

69' C'è anche Sottil a terra per un colpo precedente di Pedersen. Fischi dal pubblico, perché Mariani non ha fischiato nulla in questi due episodi ravvicinati13:59

68' Ramadani prova questa volta a lanciare Stulic che va a sbattere contro Saul Coco. Il serbo va giù, ma per l'arbitro non c'è fallo sull'attaccante del Lecce.13:58

66' Numero di Ramadani davanti alla difesa, l'albanese prova poi a lanciare Tete Morente ma lo spagnolo sbaglia tutto dall'altra parte del campo. Un'altra ripartenza non sfruttata dal Lecce.14:38

66' Dentro anche Sottil che prende il posto di Banda, autore del 2-0. Il Lecce cambia gli esterni per avere maggiore concretezza in avanti.13:55

65' DOPPIO CAMBIO DI DI FRANCESCO!!! Ora il Lecce cambia vista la situazione di difficoltà: dentro Tete Morente che prende il posto di Pierotti13:55

63' Ancora Torino in avanti con la conclusione da fuori di Nkounkou che non trova però la porta di Falcone. Arrivano i fischi del pubblico di casa, non contenti di come stia giocando ora il Lecce.13:53

62' Occhio allo spiovente di Asllani per Ché Adams sul secondo palo, ma salva tutto Danilo Veiga13:52

60' TOCCA A NGONGE!!! Baroni si gioca anche la carta Ngonge che prende il posto di Tamèze. Ora sì che è un Torino d'attacco. Si passa al 4-2-3-1.14:37

58' Torino subito pericoloso, ora, alla ricerca del pareggio. Nkounkou mette dentro da sinistra, col pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno però possa colpire a rete. C'è il fallo in attacco poi di Ché Adams.13:49

58' Terzo gol in campionato per l'attaccante scozzese13:48

57' GOL! Lecce-TORINO 1-2. Rete di Ché Adams. Questa volta è il Torino a sfruttare una ripartenza con Vlasic che serve Ché Adams: lo scozzese stoppa, mira e calcia verso la porta trovando la preziosa deviazione di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Tutto riaperto al Via del Mare.



55' Contropiede del Lecce con Banda che serve Stulic, il serbo la rigioca su Ramadani ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco iniziale del serbo. Non è la prima volta, però, che il Lecce risale il campo con velocità.13:45

53' Banda fa entrare in area Gallo, ma il suo cross in mezzo non trova Stulic che viene anticipato da Coco. Occasione mancata qui per il Lecce che, quando parte in velocità, mette in difficoltà gli ospiti.14:36

51' Danilo Veiga prova a partire sulla destra, ma viene fermato da Nkounkou con una spallata. L'arbitro ferma comunque il gioco per un fallo precedente su Ramadani.13:41

49' Lecce velocissimo nella transizione, ma Banda sbaglia lo spiovente non trovando né Stulic né Pierotti in area13:39

47' Danilo Veiga cerca Pierotti in area, ma viene anticipato da Asllani. Il Lecce prova a partire forte dopo aver subito tanto nel finale di primo tempo14:35

46' SI RIPARTE AL VIA DEL MARE!!!13:35

Ora il Lecce non deve fare l'errore di chiudersi nella propria metà campo per tutta la ripresa, avendo il Torino le armi per andare comunque in gol. E, soprattutto, la squadra di Di Francesco dovrà prestare maggiore attenzione in fase di impostazione. Sono stati diversi gli errori nel far partire l'azione. Il Torino, con l'ingresso di Zapata, ha trovato la chiave per reagire, ma dovrà essere più cinica sotto porta e provare a segnare subito per cambiare la partita.13:24

Primo tempo partito senza troppi sussulti, poi il Lecce ha messo il turbo con due reti in due minuti grazie a Coulibaly e Banda. E due assist di Ramadani. Il Torino ci ha messo tantissimo tempo per reagire, ma l'ha fatto dal momento dell'ingresso in campo di Zapata al 37', con Baroni che ha deciso di cambiare le sue idee iniziali (era partito col tandem Vlasic-Adams). Da quel momento il Torino è stato pericoloso con un palo di Nkounkou, il miracolo di Falcone su Zapata e altri pericoli creati alla retroguardia del Lecce. Si va, però, al riposo sempre sul 2-0 Lecce.13:23

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Due gol, un cambio, il forcing finale del Torino. È successo di tutto nei primi 45', ma in vantaggio c'è il Lecce con i gol di Coulibaly e Banda.13:21

45'+2' Ci prova anche Nkounkou, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Continua il forcing del Torino.13:19

45'+1' Due minuti di recupero...13:18

45'+1' FALCONE BLOCCA LA RIMONTA DEL TORINO!!! Zapata recupera palla, serve Ché Adams che lancia lo stesso Zapata con uno spiovente verso l'area, girata del colombiano ma salva tutto Falcone.13:18

45' Errore di Gaspar che diventa un invito per ASLLANI che ci prova da 45 metri, ma non trova la porta di Falcone che era fuori dai pali13:17

42' Colpo di testa di Pedersen parato da Falcone. Solo Torino in campo in questo finale.13:14

40' CI PROVA CASADEI!!! Ancora Torino col sinistro di Casadei, sugli sviluppi del corner, ma la conclusione dell'ex Chelsea finisce alta sopra la traversa. Si vede un altro Torino in questo finale di primo tempo.13:33

39' PALO DI NKOUNKOU!!! Clamoroso palo del Torino col cross di Nkounkou che si trasforma in un tiro e centra in pieno il palo alla sinistra di Falcone, col portiere del Lecce immobile.13:13

39' OCCHIO A COCO!!! Chance per il Torino sugli sviluppi del corner: palla di Vlasic per Saul Coco che gira di testa, ma è centrale e para Falcone. Coco era stato lasciato colpevolmente solo in area.13:11

38' Vlasic pericoloso a sinistra, cross per Zapata messo in angolo da Gaspar13:11

37' BARONI CORRE SUBITO AI RIPARI!!! Il Torino si era presentato senza attaccanti, ma adesso Baroni mette dentro Zapata ancor prima che finisca il primo tempo. Fuori Gineitis e Vlasic torna a fare il centrocampista.13:09

35' Palla proprio per Tamèze, ma arriva l'anticipo di Gaspar di testa che manda in corner. Prova a reagire il Torino dopo l'uno-due subito13:08

34' Ancora non si batte perché c'è qualche colpo proibito tra Gaspar e Tamèze. Richiamo verbale per entrambi13:31

33' Buon calcio di punizione conquistato da Gineitis per il fallo di Banda. Punizione nella trequarti offensiva per il Torino.13:06

31' Pedersen prova a scappare sulla fascia destra, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo dello stesso danese su Gallo13:05

30' 60% di possesso palla per il Lecce in questa prima mezz'ora di gioco13:03

30' Si può ripartire con Ramadani regolarmente in campo13:02

29' Gioco fermo per un colpo subito da Ramadani che resta a terra.13:01

28' OCCHIO A STULIC!!! Banda trova Stulic in area, che ci prova col sinistro ma viene chiuso da Maripan.13:01

27' Nkounkou e Gineitis non si intendono e lasciano partire il Lecce in contropiede. Torino ancora sotto l'effetto dei due gol subiti in rapida sequenza.13:00

24' Due assist di Ramadani in due minuti. Che doppia sberla per il Torino12:59

23' Primo gol in campionato per Banda che non segnava in Serie A dall'11 dicembre 202312:57

22' GOL! LECCE-Torino 2-0. Rete di Lameck Banda. Raddoppio immediato dei salentini con l'incursione di Ramadani che vede il movimento di Banda e lo zambiano non può far altro che depositare in rete a due passi da Israel.



21' Secondo gol in campionato per Coulibaly che, quest'anno, aveva già segnato contro il Bologna.12:58

20' GOL! LECCE-Torino 1-0. Rete di Lassana Coulibaly. Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il vantaggio dei padroni di casa col colpo di testa a incrociare di Coulibaly, che lascia immobile Israel sulla linea di porta. Maripan aveva tentato di salvare sulla riga, ma non gli riesce il miracolo. Assist di Berisha direttamente da angolo.



Guarda la scheda del giocatore Lassana Coulibaly12:54

19' Numero di Gallo che con un tunnel supera Casadei sull'out di sinistra, poi cross in mezzo deviato in angolo. Risale il campo il Lecce.12:52

18' Berisha ci prova con una conclusione da fuori, ma centra in pieno il suo compagno Stulic. Poi, nel tentativo di riprendere palla, Berisha commette fallo in attacco. Partita che non decolla.12:50

16' ATTENZIONE AL TORO!!! Palla persa di Danilo Veiga, Nkounkou cerca Pedersen in area, ma arriva l'ottima chiusura di Gallo. Già diversi gli errori in impostazione da parte del Lecce.12:48

15' Ancora CHE ADAMS, questa volta di testa dopo la spizzata di Casadei, ma la sua girata non è potente e para Falcone12:47

13' CI PROVA ADAMS!!! Erroraccio di Coulibaly che mette in azione Ché Adams che ci prova da 40 metri, ma non trova la porta di Falcone. Ma non c'è andato neanche tanto lontano.12:46

11' Che botta per Gineitis che viene messo giù da Stulic con un'energica spallata. Richiamo verbale per l'attaccante serbo.12:44

10' Vlasic trova un varco per Pedersen che crossa in mezzo trovando l'opposizione di Gallo in angolo. C'è però il braccio alzato del sig. Mariani: c'era il fuorigioco di Pedersen, niente di fatto per il Torino.12:43

6' Gallo cerca la verticalizzazione per Banda, ma il passaggio non è preciso e la difesa del Torino recupera. Non ritmi altissimi in questo avvio di gara.12:40

3' CI PROVA BERISHA!!! L'albanese vede Israel fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione da fuori area, ma svirgola12:36

2' Niente di fatto per il Lecce con questo corner. Anzi, c'è un fallo in attacco e il Torino batterà un calcio di punizione dalla propria trequarti12:35

2' Subito un rischio per il Torino col retropassaggio non proprio preciso di Nkounkou che non viene raccolto da Israel: angolo per il Lecce12:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Lecce con la consueta maglia giallorossa12:33

Il sig. Maurizio Mariani torna ad arbitrare una partita in Serie A dopo il caso di Napoli-Inter e il rigore 'chiamato' dall'assistente. Il fischietto di Aprilia, infatti, non arbitra nella massima serie dal 25 ottobre scorso, venendo chiamato solo per Virtus Entella-Empoli in Serie B a novembre. Mariani ha comunque diretto in Champions, collezionando nell'ultimo mese due presenze in PSG-Bayern Monaco e Marsiglia-Newcastle.12:25

Il direttore di gara sarà il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto classe '82 verrà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Ricci e dal quarto ufficiale, il sig. Juan Luca Sacchi. In sala VAR ci sono Valerio Marini (VAR) e Francesco Fourneau (AVAR).12:21

Sono 34 i precedenti tra Lecce e Torino, con un bilancio a favore dei granata con 16 vittorie oltre ai 9 successi per i salentini e 9 pareggi. Nella passata stagione, però, la spuntò il Lecce con un 1-0 targato Ramadani, proprio nel finale di stagione. L'ultima vittoria dei granata al Via del Mare è del 12 marzo 2023, con un 2-0 siglato da Singo e Sanabria. Baroni, all'epoca, era l'allenatore del Lecce, e fu espulso al 33' dopo una lite con Juric.12:19

Nel Torino torna in campo Israel dopo il un lungo periodo di stop (non giocava dal 18 ottobre, giorno della vittoria contro il Napoli). Non solo, rispetto al ko contro il Como, fanno il loro ritorno in campo anche Saúl Coco e Ché Adams, che sarà affiancato da Vlasic in versione attaccante. Fuori per infortunio Biraghi, Ilic, Ismajli, Savva, Sazonov, Schuurs e Simeone.12:13

Nel Lecce ancora out Jean, Marchwinski, Pierret e Rafia. Di Francesco cambia tre quarti dell'attacco rispetto all'ultima partita, con Stulic che torna titolare come prima punta. Il serbo verrà supportato dal trio Pierotti, Berisha e Banda, mentre si accomodano in panchina Camarda, Sottil e Tete Morente.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Israel - Tamèze, Maripán, Saúl Coco - Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou - Ché Adams, Vlasic. All. Marco Baroni. A disposizione: Paleari, Popa - A.Dembélé, Masina, Lazaro - Aboukhlal, Anjorin, Ilkhan - Ngonge, D.Zapata.12:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Ramadani, L.Coulibaly - Pierotti, M.Berisha, Banda - Stulic. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja - Kouassi, M.Pérez, Siebert, Ndaba - Á.Sala, Maleh, Kaba, Gorter, Helgason - Sottil, Tete Morente, N'Dri, Camarda.12:30

Il Torino ha invece un +4 sulla zona retrocessione, anche se la squadra di Baroni non vince dal 26 ottobre scorso, dal 2-1 casalingo contro il Genoa. Da allora tre pareggi, contro Bologna, Pisa e Juventus, e l'incredibile 5-1 subito in casa contro il Como la scorsa settimana.12:06

Lecce che arriva a questa sfida dopo il ko con la Lazio per 2-0. Sconfitta che ha interrotto una serie positiva per la squadra di Di Francesco, che era andata a punti contro Verona e Fiorentina. I salentini hanno bisogno assolutamente di una vittoria, essendo al terzultimo posto del campionato - a quota 10 punti - insieme al Pisa.12:05

Benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Torino, gara valida per la Giornata 13 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce.12:03

