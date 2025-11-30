Le scelte di Gilardino: in avanti Nzola e Meister, Tramoni in panchina. Aebischer, Marin e Piccinini in mediana, Touré e Angori sulle fasce. Albiol guida la difesa. 14:17

PREPARTITA

Pisa - Inter è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Inter sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 134 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 25 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2

Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Inter si trova 3° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; l'Inter ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 2-2 mentre L'Inter ha incontrato il Milan perdendo 0-1.

Pisa e Inter si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 3 volte, l'Inter ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1-0, con una rete di Nicola Berti), dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3N, 3P).

Dopo aver registrato due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque partite interne contro l'Inter in Serie A, il Pisa ha perso le due più recenti; tuttavia, tra le formazioni affrontate almeno cinque volte in casa nel torneo, solo contro il Torino (14%) i toscani hanno una percentuale di sconfitte più bassa rispetto a quella registrata contro i lombardi (29%, come contro il Napoli).

L'Inter ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie neopromosse, inclusi due successi nel 2025/26 contro Sassuolo e Cremonese; fa eccezione nel periodo solo un pareggio per 2-2 contro il Parma, lo scorso 5 aprile.

Il Pisa è imbattuto da sei match in Serie A (1V, 5N) e solo in un'occasione ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione: otto, tra dicembre 1985 e febbraio 1986, con Vincenzo Guerini allenatore.

Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Inter contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A: appena due (come la Cremonese), su 13 centri subiti dai nerazzurri complessivamente nel torneo in corso.

Prima del Pisa, l'unica squadra neopromossa che aveva pareggiato almeno sette delle prime 12 gare in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria era stata l'Atalanta, nel 2004/05; per risalire all'ultima formazione proveniente dalla B con più pareggi nelle prime 13 giornate bisogna arrivare fino al 1988/89: la Lazio di Giuseppe Materazzi in quell'occasione (otto).

L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri furono sconfitti anche nel 13° incontro, contro la Juventus.

Si affrontano in questa gara la formazione che ha tentato più conclusioni (l'Inter, 219) e quella che ne ha subite di più (il Pisa, 196) in questa Serie A; inoltre, la squadra lombarda è anche quella che ha concesso meno tiri agli avversari (107), mentre quella toscana ha centrato lo specchio della porta meno volte rispetto a ogni altra (30).

M'Bala Nzola ha realizzato tre gol in 12 match in questo campionato (tutti in trasferta), eguagliando il numero di reti della sua precedente stagione in Serie A (tre in 33 gare con la Fiorentina nel 2023/24). Dopo il gol contro il Sassuolo, il classe ’96 potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Lautaro Martínez, a quota 249 presenze in Serie A, non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro avversarie presenti nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, dopo che aveva totalizzato ben 11 centri nelle precedenti 12 sfide contro queste avversarie. L'argentino è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel corso della prima mezzora di gioco nel torneo in corso: 18.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: