Pisa-Inter: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
30 Novembre 2025 ore 15:00
Pisa
0
Inter
2
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 69' 0-1 Lautaro Martínez
  2. 83' 0-2 Lautaro Martínez
0'
45'
90'
90'
95'

L'Inter supera 2-0 il Pisa e ritrova la vittoria. Protagonista del match Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel secondo tempo su assist di Esposito e Barella. L'argentino colpisce anche un palo.

Nel prossimo turno di campionato il Pisa ospiterà il Parma, l'Inter affronterà in casa il Como.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

  2. 90'+5'

    Fine partita! PISA-INTER 0-2 (69' e 83' Lautaro Martinez).16:52

  3. 90'+4'

    Bastoni dolorante dopo un contrasto aereo con Touré, nulla di serio. 16:51

  4. 90'+1'

    L'arbitro Guida concede cinque minuti di recupero.16:47

  5. 90'

    Sostituzione PISA: entra Buffon esce Meister.16:47

  7. 90'

    Sostituzione PISA: entra Moreo esce Nzola.16:47

  8. 88'

    Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Lautaro Martinez.16:44

  9. 86'

    PALO INTER! Diouf per Lautaro Martinez, l'argentino con una deviazione da posizione ravvicinata colpisce il legno.16:43

  10. 85'

    Lautaro Martinez mette al centro, Esposito in spaccata non arriva sul pallone.16:42

  11. 83'

    GOL! Pisa-INTER 0-2! Rete di Lautaro Martinez. Tiro-cross di Barella, Lautaro Martinez insacca in scivolata da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez16:41

    Lautaro Martínez
  13. 80'

    Sostituzione PISA: entra Lorran esce Albiol.16:38

  14. 77'

    Cross di Tramoni, colpo di testa di Nzola deviato da Akanji. 16:34

  15. 76'

    Zielinski contuso dopo una pallonata, staff medico dell'Inter in campo. 16:33

  16. 74'

    Pressione alta dell'Inter, Scuffet costretto a un rilancio frettoloso. 16:31

  17. 71'

    Sostituzione PISA: entra Tramoni esce Angori.16:28

  19. 71'

    Sostituzione PISA: entra Leris esce Piccinini.16:28

  20. 69'

    GOL! Pisa-INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Cross rasoterra di Esposito, Lautaro Martinez in area trafigge Scuffet con un tiro di sinistro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez16:30

    Lautaro Martínez
  21. 68'

    Sostituzione INTER: entra Bisseck esce Acerbi.16:26

  22. 67'

    Sostituzione INTER: entra Diouf esce Luis Henrique.16:24

  23. 67'

    Sostituzione INTER: entra Esposito esce Thuram.16:23

  25. 65'

    Pisa in avanti: Meister fa tutto da solo, fermato da Acerbi.16:23

  26. 63'

    OCCASIONE PISA! Touré avvia il contropiede, Nzola supera Acerbi ma di sinistro in area calcia a lato. 16:20

  27. 61'

    Ammonito ALBIOL per gioco scorretto su Thuram. 16:17

  28. 60'

    Conclusione centrale da fuori area di Piccinini, nessun problema per Sommer. 16:16

  29. 59'

    Touré spinge sulla fascia destra e guadagna un calcio d'angolo. 16:16

  31. 56'

    Barella entra in area e calcia, tiro deviato in corner da Albiol. 16:14

  32. 55'

    Piccinini si incunea in area, passaggio troppo forte per Meister.16:13

  33. 54'

    Il Pisa si distende in avanti, ma il traversone di Nzola è troppo sul portiere. 16:11

  34. 51'

    Cross teso e velenoso di Touré, Acerbi riesce a deviare in calcio d'angolo. 16:09

  35. 50'

    Cross di Dimarco, Thuram in area marcato stretto da Canestrelli non riesce a domare la sfera.16:09

  37. 49'

    Problema per Angori dopo un contrasto con Akanji, sanitari in campo per la cure del caso. 16:05

  38. 47'

    Subito un tentativo di Zielinski, tiro deviato, Scuffet raccoglie la sfera. 16:04

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di PISA-INTER! 16:02

  40. 46'

    Sostituzione INTER: entra Zielinski esce Sucic.16:01

  41. Termina senza gol il primo tempo tra Pisa e Inter, partita equilibrata. Ospiti pericolosi con Lautaro Martinez al 27', occasione per Piccinini al 29'. 15:52

  43. 45'+1'

    Fine primo tempo: PISA-INTER 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:47

  44. 45'+1'

    Destro al volo di Touré, tiro smorzato da di Dimarco, blocca Sommer. 15:47

  45. 45'

    L'arbitro Guida concede un minuto di recupero. 15:45

  46. 43'

    Canestrelli si sgancia in avanti, ma in area scivola e perde il controllo della palla. 15:44

  47. 40'

    Inter pericolosa: Barella per Lautaro Martinez, l'argentino di destro al volo non inquadra il bersaglio. 15:42

  49. 38'

    Prolungata azione dell'Inter, tiro di Sucic murato da Caracciolo. 15:39

  50. 35'

    Ammonito ACERBI per gioco scorretto su Aebischer. 15:35

  51. 33'

    Lautaro Martinez in area di testa non riesce a direzionare verso la porta, nulla di fatto per l'Inter. 15:34

  52. 33'

    Barella arriva sul fondo e mette al centro, Scuffet sul primo palo allontana con il piede. 15:33

  53. 30'

    Thuram ci prova con un tiro a giro, la mira è da registrare. 15:31

  55. 29'

    OCCASIONE PISA! Sponda aerea di Touré, Piccinini in area controlla la palla e conclude ma non trova la porta. 15:30

  56. 27'

    OCCASIONE INTER! Calcio piazzato battuto da Calhanolgu, svetta Lautaro Martinez, pallone di poco fuori. 15:28

  57. 26'

    Ammonito CARACCIOLO per gioco scorretto su Thuram. 15:26

  58. 24'

    Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, Acerbi tocca di testa ma parte da una posizione irregolare. 15:25

  59. 21'

    Ripartenza dell'Inter, Canestrelli anticipa Thuram e spazza in fallo laterale. 15:21

  61. 18'

    Traversone di Angori, Bastoni di testa libera l'area di rigore. 15:18

  62. 16'

    Lancio di Aebischer per Nzola, Acerbi fa buona guardia. 15:17

  63. 13'

    Meister converge e in area calcia verso la porta, pallone largo di molto. 15:14

  64. 11'

    Punizione dal limite dell'area battuta da Dimarco, tiro centrale, blocca Scuffet. 15:11

  65. 9'

    Lautaro Martinez di tacco per Thuram, Scuffet fa sua la sfera in uscita bassa. 15:09

  67. 7'

    Calhanoglu carica il destro da fuori area, tiro impreciso. 15:07

  68. 5'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Pisa non concede varchi. 15:05

  69. 2'

    Nzola scatta alle spalle della difesa, Akanji recupera e chiude. 15:03

  70. 1'

    Inizio primo tempo di PISA-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Guida. 15:00

  71. Le scelte di Chivu: in attacco il tandem Lautaro Martinez-Thuram, out Bonny. Calhanoglu in regia, Barella e Sucic ai suoi lati. Spazio a Luis Henrique sulla destra. 14:17

  73. Le scelte di Gilardino: in avanti Nzola e Meister, Tramoni in panchina. Aebischer, Marin e Piccinini in mediana, Touré e Angori sulle fasce. Albiol guida la difesa. 14:17

  74. Panchina INTER: Josep Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan, Cocchi, Maye, Esposito.14:16

  75. Panchina PISA: Nicolas, Coppola, Calabresi, Mbambi, Angori, Bonfanti, Tramoni, Hojholt, Bettazzi, Leris, Maucci, Lorran.15:04

  76. Formazione INTER (3-5-2) Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.14:15

  77. Formazione PISA (3-5-2): Scuffet - Canestrelli, Albiol, Caracciolo - Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori - Nzola, Meister.15:03

  79. Manca poco all'inizio di Pisa-Inter. Toscani imbattuti da sei partite di campionato.14:13

  80. Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie A, si affrontano Pisa e Inter.14:13

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori14:13

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Inter

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Pisa - Inter?
La gara tra Pisa e Inter si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Inter?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Inter sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Pisa - Inter?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Inter?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Inter?
La gara tra Pisa e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Inter?
I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 69', 83'
PREPARTITA

Pisa - Inter è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Inter sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati134
Fuorigioco8
Rigori assegnati6
Ammonizioni25
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.3

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0
18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0
02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0
09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2

Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Inter si trova 3° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; l'Inter ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 2-2 mentre L'Inter ha incontrato il Milan perdendo 0-1.

Pisa e Inter si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 3 volte, l'Inter ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1-0, con una rete di Nicola Berti), dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3N, 3P).
  • Dopo aver registrato due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque partite interne contro l'Inter in Serie A, il Pisa ha perso le due più recenti; tuttavia, tra le formazioni affrontate almeno cinque volte in casa nel torneo, solo contro il Torino (14%) i toscani hanno una percentuale di sconfitte più bassa rispetto a quella registrata contro i lombardi (29%, come contro il Napoli).
  • L'Inter ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie neopromosse, inclusi due successi nel 2025/26 contro Sassuolo e Cremonese; fa eccezione nel periodo solo un pareggio per 2-2 contro il Parma, lo scorso 5 aprile.
  • Il Pisa è imbattuto da sei match in Serie A (1V, 5N) e solo in un'occasione ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione: otto, tra dicembre 1985 e febbraio 1986, con Vincenzo Guerini allenatore.
  • Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Inter contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A: appena due (come la Cremonese), su 13 centri subiti dai nerazzurri complessivamente nel torneo in corso.
  • Prima del Pisa, l'unica squadra neopromossa che aveva pareggiato almeno sette delle prime 12 gare in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria era stata l'Atalanta, nel 2004/05; per risalire all'ultima formazione proveniente dalla B con più pareggi nelle prime 13 giornate bisogna arrivare fino al 1988/89: la Lazio di Giuseppe Materazzi in quell'occasione (otto).
  • L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri furono sconfitti anche nel 13° incontro, contro la Juventus.
  • Si affrontano in questa gara la formazione che ha tentato più conclusioni (l'Inter, 219) e quella che ne ha subite di più (il Pisa, 196) in questa Serie A; inoltre, la squadra lombarda è anche quella che ha concesso meno tiri agli avversari (107), mentre quella toscana ha centrato lo specchio della porta meno volte rispetto a ogni altra (30).
  • M'Bala Nzola ha realizzato tre gol in 12 match in questo campionato (tutti in trasferta), eguagliando il numero di reti della sua precedente stagione in Serie A (tre in 33 gare con la Fiorentina nel 2023/24). Dopo il gol contro il Sassuolo, il classe ’96 potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.
  • Lautaro Martínez, a quota 249 presenze in Serie A, non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro avversarie presenti nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, dopo che aveva totalizzato ben 11 centri nelle precedenti 12 sfide contro queste avversarie. L'argentino è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel corso della prima mezzora di gioco nel torneo in corso: 18.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaInter
Partite giocate1212
Numero di partite vinte18
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate70
Gol totali segnati1026
Gol totali subiti1613
Media gol subiti per partita1.31.1
Percentuale possesso palla38.660.5
Numero totale di passaggi37326529
Numero totale di passaggi riusciti28625702
Tiri nello specchio della porta3066
Percentuale di tiri in porta33.740.5
Numero totale di cross187310
Numero medio di cross riusciti55102
Duelli per partita vinti640542
Duelli per partita persi608479
Corner subiti6536
Corner guadagnati3889
Numero di punizioni a favore141134
Numero di punizioni concesse156166
Tackle totali210171
Percentuale di successo nei tackle57.662.0
Fuorigiochi totali1521
Numero totale di cartellini gialli2118
Numero totale di cartellini rossi10

Pisa - Inter Live

Classifica SERIE A

  1. Milan28
  2. Roma27
  3. Inter27
  4. Napoli25
  5. Bologna24
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez6
  2. Riccardo Orsolini5
  3. Nico Paz5
  4. Christian Pulisic5
  5. Rafael Leão5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

