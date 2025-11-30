Battuta d'arresto per la Roma che incappa nella quarta sconfitta in campionato, la quarta persa 1-0 con tre di queste sconfitte arrivate in scontri diretti (Napoli, Inter e Milan). I giallorossi quindi rimangono ancorati a 27 punti appaiati con l'Inter e si trovano ad 1 punto da Napoli e Milan. Nella prossima giornata di campionato la formazione di Gasperini sarà ospitata dal Cagliari.

Classifica che diventa sempre più corta. 4 squadre in 2 punti. Guidano Napoli e Milan a 28 punti e seguono ad 1 solo punto Roma e Inter. Pronto a unirsi alla festa anche il Bologna che, in caso di vittoria domani sera contro la Cremonese si porterebbe a 27 punti.

Non ci sarà Gian Piero Gasperini a guidare la Roma questa sera. Il tecnico piemontese sconterà la squalifica rimediata la scorsa giornata di campionato nella sfida contro la Cremonese, vinta 3-1 dai giallorossi grazie alle reti di Soulé, Ferguson e Wesley. La squadra capitolina tenta questa sera, contro un avversario ostico, di riconquistare la testa della classifica persa momentaneamente a seguito della vittoria di ieri sera del Milan sulla Lazio. La Roma ha conquistato 27 punti in 12 partite e si trova al secondo posto appaiata con l'Inter (vittoriosa oggi a Pisa) e ad un solo punto dai rossoneri. Sono 3 partite perse dai lupi in Serie A, 2 delle quali arrivate proprio contro le milanesi.19:07

La Roma, al termine della scorsa giornata, si è trovata a guidare il campionato in solitaria. Per trovare i giallorossi nella stessa posizione bisogna tornare indietro di 10 anni quando, il 31 Ottobre 2015, persero per 1-0 contro l'Inter perdendo la testa della classifica. Quel campionato poi fu vinto dalla Juventus di Massimiliano Allegri che ne aveva appena preso le redini.19:11

L'arbitro designato per la sfida di questa sera è Davide Massa di Imperia. Massa dirige per la quinta volta il derby del sole, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. IV uomo Pairetto. VAR e AVAR Aureliano e Di Bello.19:29

I PRECEDENTI. In Serie A, Roma e Napoli si sono affrontate 156 volte, con un bilancio equilibrato: 53 vittorie per i giallorissi, 49 per gli azzurri e 54 pareggi. 19:32

La Roma non avrà a disposizione gli infortunati Angelino e Dovbyk. Koné ed El Aynaoui sono recuperati e convocati dopo traumi contusivi senza lesioni. Nessun squalificato tra i giocatori, solo Gasperini salterà la partita.19:36

Le scelte di Gasperini (Gritti). Tra i pali Svilar con Mancini, Hermoso e N'Dicka a fargli da schermo. Celik e Wesley ad agire sulle fasce con al centro manu Koné e Cristante. La Roma schiera Ferguson, con alle spalle Soulé e Pellegrini, scegliendo un attacco più fisico rispetto alle ultime uscite. Dybala e Baldanzi pronti a colpire dalla panchina.20:01

Le scelte di Conte. In porta Milinkovic-Savic. Difesa a 3 con protagonisti Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Di Lorenzo e Olivera sugi esterni con al centro Lobotka e McTominay a dettare i tempi. Confermati Neres e Lang ad agire al fianco di Hojlund.20:04

ANCORA NAPOLI! Molto pericoloso il Napoli di Antonio Conte. Lang riceve sul fondo a sinistra, si accentra sul destro e calcia sul secondo palo, trovando una leggera deviazione di Mancini, da posizione quasi impossibile. La traiettoria è insidiosa ma Svilar vola e smanaccia lontano.21:18

GOOL!! Roma-NAPOLI 0-1!! Gol di David Neres!! Contropiede fulmineo del Napoli. Neres va da Hojlund e si lancia nello spazio. Palla di ritorno perfetta con Neres che arriva davanti a Svilar e lo infila con il mancino. Proteste Roma per un contatto subito da Koné che ha fatto partire l'azione del gol. Guarda la scheda del giocatore David Neres 21:59

Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Il gol che sta decidendo la partita arriva al 36° con la buona combinazione in contropiede tra Neres e Hojlund con quest'ultimo che mette in porta il brasiliano. Proteste vibranti della panchina giallorossa in occasione della rete partenopea per un contatto subito da Koné da cui è poi partita l'azione del gol.21:35

Baldanzi prova subito a entrare in partita con un buon controllo tra le linee e cerca lo scambio con Soulé. Il pallone di ritorno dell'esterno è impreciso e la difesa del Napoli torna in possesso del pallone.21:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Napoli? La gara tra Roma e Napoli si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Napoli? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Napoli sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Roma - Napoli? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Napoli? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Napoli? La gara tra Roma e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Napoli? Il marcatore del Napoli è stato David Neres al 36'

PREPARTITA

Roma - Napoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Napoli sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 159 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 19 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Roma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; il Napoli ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 0-1 mentre Il Napoli ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.

Roma e Napoli si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 53 volte, il Napoli ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Roma-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N); fa eccezione nel periodo un 2-0 a favore dei giallorossi datato 23 dicembre 2023 deciso dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, con José Mourinho in panchina.

La Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2N, 5P), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N); l'ultima volta che ha disputato più incontri interni consecutivi senza perdere contro questa avversaria risale al 2016 (5: 4V, 1N).

Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0.

La Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia (occasione in cui tra le inseguitrici a due punti di distanza c'era anche il Napoli); inoltre, i giallorossi possono andare in doppia cifra di vittorie dopo 13 gare stagionali per la prima volta dal dal 2017/18.

Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) dopo che aveva trovato quattro successi nelle cinque precedenti a cavallo tra questa e la scorsa stagione (1N); inoltre, i partenopei non segnano fuori casa su azione dallo scorso settembre, con Rasmus Højlund contro la Fiorentina.

La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A (quattro nel 2003/04 e tre nel 2013/14). Dal punto di vista offensivo, invece, è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15) a questo punto della competizione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo l'Inter 2015/16.

Roma e Napoli sono, insieme al Sassuolo, le tre squadre che non hanno perso neanche un punto da situazioni di vantaggio in questa Serie A; in particolare, i giallorossi hanno segnato il primo gol dell'incontro in otto dei nove successi registrati nel torneo in corso.

Roma (144) e Napoli (142 come il Lecce) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A; le due formazioni che si affrontano in questo match, nello scorso campionato, avevano chiuso questa graduatoria rispettivamente al 3° e 15° posto (420 per i giallorossi, 359 per gli azzurri).

Matteo Politano è il giocatore che ha tentato più conclusioni senza segnare in questa Serie A (23), con il suo ultimo centro nella competizione che risale al 30 marzo, contro il Milan; il calciatore del Napoli, che ha segnato la sua prima rete nel torneo proprio contro la Roma, il 20 settembre 2015, ha fornito complessivamente quattro assist contro i giallorossi e contro nessuna avversaria ne conta di più nel massimo campionato (quattro anche contro Udinese, Hellas Verona e Torino).

Matías Soulé, a segno nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese, ha all'attivo nove centri in Serie A con la Roma; solo due giocatori stranieri sono arrivati in doppia cifra di gol in giallorosso prima di compiere 23 anni in tutta la storia della competizione: Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: