Classifica che diventa sempre più corta. 4 squadre in 2 punti. Guidano Napoli e Milan a 28 punti e seguono ad 1 solo punto Roma e Inter. Pronto a unirsi alla festa anche il Bologna che, in caso di vittoria domani sera contro la Cremonese si porterebbe a 27 punti.
Battuta d'arresto per la Roma che incappa nella quarta sconfitta in campionato, la quarta persa 1-0 con tre di queste sconfitte arrivate in scontri diretti (Napoli, Inter e Milan). I giallorossi quindi rimangono ancorati a 27 punti appaiati con l'Inter e si trovano ad 1 punto da Napoli e Milan. Nella prossima giornata di campionato la formazione di Gasperini sarà ospitata dal Cagliari.
Colpaccio del Napoli che infila la seconda vittoria consecutiva e sale a 28 punti guidando la classifica assieme al Milan di Max Allegri. Doppio impegno al Maradona questa settimana per i partenopei che giocheranno contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia e contro la Juventus nella 14° giornata di Serie A.
Decide la partita la rete di David Neres al 36° minuto del primo tempo.22:42
Non arriva a destinazione il pallone di Dybala e sulla respinta della difesa partenopea si chiude la partita. Il Napoli sbanca l'Olimpico e raggiunge il Milan in testa alla classifica.22:41
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA! Roma-Napoli 0-122:40
90'+6'
Fallo di Olivera che viene ammonito. Altra punizione per la Roma dalla trequarti. Sale anche Svilar.22:40
90'+6'
Punzione Roma da centrocampo quando manca un minuto al termine della gara.22:39
90'+4'
Bailey viene chiuso da Olivera e commette fallo per non far ripartire il Napoli. Tempo prezioso guadagnato dagli azzurri.22:39
90'+3'
Proteste plateali di El Shaarawy contro Massa. Cartellino giallo per lui.22:37
90'+2'
Si lotta a tutto campo. Il Napoli prova a tenere il pallone ma si comporta bene la difesa della Roma che rientra velocemente in possesso.22:37
90'
6 minuti di recupero.22:34
90'
OCCASIONE ROMA!! Baldanzi a un passo dal pareggio. Palla visionaria di Dybala che va centralmente da Baldanzi che si gira e col destro cerca l'angolo in basso a destra. Si distende Milinkovic-Savic a negare la rete!22:34
89'
Lancio lunghissimo di N'Dicka per Bailey largo a sinistra. L'esterno della Roma non riesce per poco a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.22:33
86'
Lucca protegge palla e subisce l'intervento falloso di Evan N'Dicka che rivece il cartellino giallo.22:31
86'
Sostituzioni esaurite anche per Conte che ha effettuato solamente 3 cambi ma sfruttando tutti gli slot a disposizione.22:30
85'
3° sostituzione Napoli. Esce David Neres ed entra Lorenzo Lucca.22:30
84'
Neres fermo a terra con i crampi. Conte richiama Lucca.22:28
84'
Bene Bailey che supera Buongiorno a destra e crossando trova la deviazione in corner.22:27
82'
Gritti esaurisce le sostituzioni modifcando l'assetto della Roma che ora è completamente a trazione offensiva a caccia del pari.22:27
82'
5° sostituzione Roma. Esce Wesley ed entra Stephan El Shaarawy.22:26
80'
Cambiano le posizioni nell'attacco giallorosso. Bailey si dispone sulla destra, Baldanzi si sposta a sinistra e Dybala va ad agire centralmente.22:25
80'
4° sostituzione Roma. Esce Lorenzo Pellegrini ed entra Leon Bailey.22:24
80'
2° sostituzione Napoli. Esce Rasmus Højlund ed entra Eljif Elmas.22:24
80'
Konè viene servito sul fondo a sinistra e scarica per Wesley. Cross con il destro che si perde sul fondo. 22:24
77'
Pellegrini col destro da fuori area. Palla potente ma sopra la traversa.22:22
76'
Buonissima azione di Politano che con una finta di corpo supera Hermoso nella propria metà campo e spezza la pressione della Roma. Galoppata di Politano che sfrutta il movimento verso destra di Hojlund e si accentra per calciare con il sinistro. Conclusione potente ma centrale, para in 2 tempi Svilar.22:22
73'
Baldanzi cerca di raggiungere il pallone e frana su Rrahmani che lo anticipa. Giallo inevitabile.22:17
71'
Tocco impreciso di Wesley che voleva servire centralmente Pellegrini. Sfuma l'offensiva della Roma.22:15
70'
Con l'uscita dal campo di Lang, Neres si sposta sulla fascia sinistra per lasciare Politano libero di agire a destra.22:14
70'
1° sostituzione Napoli. Esce Noa Lang ed entra Matteo Politano.22:13
68'
Rrahmani chiude su Baldanzi che viene servito centralmente da Dybala. Palla in corner.22:12
66'
Pellegrini allarga a sinistra per Wesley. Il suo cross prende un giro particolare con la palla che sembra destinata a finire tra le mani di Milinkovic-Savic ma in realtà supera la porta del Napoli e danza sulla linea di fondo prima di uscire.22:11
64'
Proteste di Beukema verso Massa. Ammonito.22:08
64'
Ripiegamento difensivo di Pellegrini che ruba palla e riparte velocemente. Neres lo ferma con un fallo a centrocampo.22:08
62'
Wesley brucia Lobotka sulla sinistra. Il centrocampista del Napoli entra duramente e riceve il cartellino giallo.22:07
62'
3° sostituzione Roma. Esce Matías Soulé ed entra Paulo Dybala.22:06
62'
2° sostituzione Roma. Esce Bryan Cristante ed entra Neil El Aynaoui.22:05
60'
ANCORA SVILAR! Lang punta Mancini sulla sinistra e va lungolinea servendo Hojlund sul fondo. L'attaccante danese prova a sorprendere Svilar da posizione complicata trovando la sua respinta.22:05
60'
La Roma prova a sviluppare centralmente. Koné imbuca per Baldanzi prendendolo contro tempo con la palla che scivola sul fondo.22:04
58'
Mancini sfida Di Lorenzo sulla sinistra e lo supera. Di Lorenzo sembra pestare il piede del difensore giallorosso con Massa che lascia correre e da rimessa laterale in favore del Napoli. Ancora proteste da parte della Roma.22:02
56'
Intervento in ritardo di Buongiorono su Baldanzi. Massa non estrae il giallo scatenando altre proteste della panchina giallorossa.22:01
54'
Primo giallo della partita. Cristante entra in ritardo su McTominay a centrocampo.21:58
54'
Lancio lungo di Wesley a cercare baldanzi. Chiude la difesa del Napoli con la palla che arriva tra i guantoni di Milinkovic-Savic.21:58
50'
Sugli sviluppi del corner Neres va al cross dalla destra col mancino. Svilar in tuffo allontana con i pugni anticipando McTominay.21:56
49'
Retropassaggio sballato di Cristante per Svilar. Calcio d'angolo regalato al Napoli.21:53
47'
Baldanzi prova subito a entrare in partita con un buon controllo tra le linee e cerca lo scambio con Soulé. Il pallone di ritorno dell'esterno è impreciso e la difesa del Napoli torna in possesso del pallone.21:51
46'
1° sostituzione Roma. Esce Evan Ferguson ed entra Tommaso Baldanzi.21:49
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Napoli.21:49
Il Napoli si è reso più pericoloso nei primi 45 minuti con Svilar costretto a un paio di prodezze su Lang. Vicino alla rete anche Di Lorenzo.La Roma ha chiuso in crescendo il primo tempo, subendo il gol dello 0-1 nel momento in cui sembrava aver preso il controllo del campo.21:36
Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Il gol che sta decidendo la partita arriva al 36° con la buona combinazione in contropiede tra Neres e Hojlund con quest'ultimo che mette in porta il brasiliano. Proteste vibranti della panchina giallorossa in occasione della rete partenopea per un contatto subito da Koné da cui è poi partita l'azione del gol.21:35
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Roma-Napoli 0-121:33
45'+1'
Chiude in attaco la Roma. Pellegrini riceve al limite in posizione centrale e tocca per Soulè che va di prima intenzione col mancino tentando di piazzarla sul palo lontano. Palla alta.21:33
45'
1 minuto di recupero.21:32
45'
Ancora una buona chiusura di Hermoso che blocca Neres al momento della conclusione da posizione defilata a destra. Gioco fermo per una precedente posizione di fuorigioco di Hojlund.21:31
41'
Percussione centrale di Pellegrini he sfonda la difesa partenopea. Entrato in area il fantasista romano cade a terra su un contatto, leggero, con Rrahmani. Lascia correre Massa.21:27
37'
Il Napoli colpisce nel momento migliore della Roma e sblocca la partita.21:25
36'
GOOL!! Roma-NAPOLI 0-1!! Gol di David Neres!! Contropiede fulmineo del Napoli. Neres va da Hojlund e si lancia nello spazio. Palla di ritorno perfetta con Neres che arriva davanti a Svilar e lo infila con il mancino. Proteste Roma per un contatto subito da Koné che ha fatto partire l'azione del gol.
Altro cross dalla sinistra con la Roma che sta crescendo in questi minuti. Ferguson colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta.21:20
33'
E' entrato in partita Pellegrini che riceve ancora sulla sinistra e va a sfidare ancora Beukema. Sovrapposizione di Wesley premiata dal tacco del 7 giallorosso. Cross respinto dalla difesa.21:52
31'
Conclusione da lontanissimo di Ferguson. Palla sopra la traversa.21:18
30'
OCCASIONE ROMA! Grandissima occasione di Pellegrini che se ne va sulla sinistra bruciando Beukema. Palla bassa al centro a cercare Ferguson che viene anticipato da un mezzo miracolo di Rrahmani che mette in corner.21:16
27'
ANCORA NAPOLI! Molto pericoloso il Napoli di Antonio Conte. Lang riceve sul fondo a sinistra, si accentra sul destro e calcia sul secondo palo, trovando una leggera deviazione di Mancini, da posizione quasi impossibile. La traiettoria è insidiosa ma Svilar vola e smanaccia lontano.21:18
26'
Prova a rendersi pericoloso il Napoli. Cross di Neres dalla destra e seguito di un rimpallo fortunoso. La palla arriva nella zona di McTominay e Olivera. Ancora un buon anticipo di Hermoso.21:13
24'
Punizione Roma dalla trequarti sinistra. I 3 centrali salgono tutti per raccogliere il pallone al centro di Pellegrini. Traiettoria leggermente troppa alta e palla sul fondo.21:10
22'
Rimessa laterale in zona offensiva per la Roma. Celik getta il pallone a centro area che viene messo fuori dalla difesa e arriva sul destro di Mancini che prova la conclusione di prima intenzione. Tiro centrale e parata facile per Milinkovic-Savic.21:08
20'
McTominay va all'indietro da Buongiorno con un passaggio non precisissimo che obbliga il difensore italiano a retrocedere velocemente per non fare uscire il pallone dal campo. Se la cava Buongiorno trovando anche la rimessa laterale a favore.21:07
18'
OCCASIONE NAPOLI! Illusione del gol per Di Lorenzo che calcia al volo sul primo palo dall'interno dell'area di rigore. Il pallone accarezza la rete e finisce sul fondo.21:05
17'
Hojlund difende palla a centrocampo e subisce il fallo con N'Dicka che lo trattiene per il braccio.21:03
15'
Buona azione del Napoli. Di Lorenzo scende sulla destra e serve sulla verticale Hojlund che difende palla, la sposta sul mancino e scarica per McTominay. Rinviene Hermoso ad anticipare lo scozzese.21:01
14'
Angolo Napoli. La palla rimbalza pericolosamente davanti la porta di Svilar. La difesa giallorossa allontana leggermente in affanno.21:00
12'
Sviluppa ancora sulla corsia destra la Roma. Soulé riesce a servire Celik che mette un altro pallone basso al centro. Allontana la difesa azzurra.20:58
9'
SVILAR PROVVIDENZIALE! Neres al volo di prima intenzione lancia Lang centralmente. Svilar esce dall'area di rigore e mura l'incursione dell'olandese. La palla arriva a Hojlund che prova a sorprendere il portiere della Roma ma il suo tiro non si alza abbastanza trovando la parata dell'estremo difensore giallorosso.20:56
7'
Palla bassa messa da destra da parte di Celik a centro area. Allontana la difesa del Napoli.20:53
7'
Buongiorno chiude su Soulé ma non riesce ad evitare la rimessa laterale.20:53
5'
Wesley in pressione su Di Lorenzo riesce a ribattere il suo tentativo di lancio lungo. Il pallone arriva a Milinkovic-Savic.20:51
3'
Koné lotta al limite dell'area partenopea. Chiude la difesa del Napoli e mette fuori il pallone essendoci Hojlund fermo a terra.20:49
2'
Neres cerca Lang dalla trequarti. L'olandese controlla in area ma viene chiuso da Mancini.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Massa e la Roma muove il primo pallone della partita.20:46
Scendono in campo Roma e Napoli. E' tutto pronto per questa grandissima sfida al vertice!20:42
Le scelte di Conte. In porta Milinkovic-Savic. Difesa a 3 con protagonisti Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Di Lorenzo e Olivera sugi esterni con al centro Lobotka e McTominay a dettare i tempi. Confermati Neres e Lang ad agire al fianco di Hojlund.20:04
Le scelte di Gasperini (Gritti). Tra i pali Svilar con Mancini, Hermoso e N'Dicka a fargli da schermo. Celik e Wesley ad agire sulle fasce con al centro manu Koné e Cristante. La Roma schiera Ferguson, con alle spalle Soulé e Pellegrini, scegliendo un attacco più fisico rispetto alle ultime uscite. Dybala e Baldanzi pronti a colpire dalla panchina.20:01
A disposizione Napoli. Contini, Ferrante, Ambrosino, Elmas, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Juan Jesus, Politano, Spinazzola, Vergara.20:12
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 3-4-3. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. 20:04
A disposizione Roma. Gollini, De Marzi, Bailey, Baldanzi, Dybala, El Aynauoi, El Shaarawy, Ghilardi, Pisilli, Rensch, Sangaré, Tsimikas, Ziolkowski.20:11
Più lunga la lista dei giocatori fermi in infermeria per il Napoli. Fuori Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Gutierrez. Nessun squalificato.19:38
La Roma non avrà a disposizione gli infortunati Angelino e Dovbyk. Koné ed El Aynaoui sono recuperati e convocati dopo traumi contusivi senza lesioni. Nessun squalificato tra i giocatori, solo Gasperini salterà la partita.19:36
I PRECEDENTI. In Serie A, Roma e Napoli si sono affrontate 156 volte, con un bilancio equilibrato: 53 vittorie per i giallorissi, 49 per gli azzurri e 54 pareggi. 19:32
L'arbitro designato per la sfida di questa sera è Davide Massa di Imperia. Massa dirige per la quinta volta il derby del sole, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. IV uomo Pairetto. VAR e AVAR Aureliano e Di Bello.19:29
Il Napoli tenta a sua volta il colpo. Vincendo in questa trasferta impegnativa gli azzurri balzerebbero in testa agganciando il Milan a quota 28 punti. Dopo il brusco stop di Bologna i partenopei hanno ritrovato la vittoria al Maradona contro l'Atalanta per 3-1 andando in rete con la doppietta di Neres e il primo gol italiano di Noa Lang. 19:23
La Roma, al termine della scorsa giornata, si è trovata a guidare il campionato in solitaria. Per trovare i giallorossi nella stessa posizione bisogna tornare indietro di 10 anni quando, il 31 Ottobre 2015, persero per 1-0 contro l'Inter perdendo la testa della classifica. Quel campionato poi fu vinto dalla Juventus di Massimiliano Allegri che ne aveva appena preso le redini.19:11
Non ci sarà Gian Piero Gasperini a guidare la Roma questa sera. Il tecnico piemontese sconterà la squalifica rimediata la scorsa giornata di campionato nella sfida contro la Cremonese, vinta 3-1 dai giallorossi grazie alle reti di Soulé, Ferguson e Wesley. La squadra capitolina tenta questa sera, contro un avversario ostico, di riconquistare la testa della classifica persa momentaneamente a seguito della vittoria di ieri sera del Milan sulla Lazio. La Roma ha conquistato 27 punti in 12 partite e si trova al secondo posto appaiata con l'Inter (vittoriosa oggi a Pisa) e ad un solo punto dai rossoneri. Sono 3 partite perse dai lupi in Serie A, 2 delle quali arrivate proprio contro le milanesi.19:07
Siamo allo Stadio Olimpico di Roma! La Roma di Tullio Gritti ospita il Napoli di Antonio Conte.18:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori18:56
Sostituzione: esce Evan Ferguson ed entra Tommaso Baldanzi (Roma)
54'
Ammonito Bryan Cristante (Roma)
62'
Ammonito Stanislav Lobotka (Napoli)
64'
Ammonito Sam Beukema (Napoli)
70'
Sostituzione: esce Noa Lang ed entra Matteo Politano (Napoli)
73'
Ammonito Tommaso Baldanzi (Roma)
80'
Sostituzione: esce Rasmus Højlund ed entra Eljif Elmas (Napoli)
82'
Sostituzione: esce Wesley ed entra Stephan El Shaarawy (Roma)
85'
Sostituzione: esce David Neres ed entra Lorenzo Lucca (Napoli)
86'
Ammonito Evan Ndicka (Roma)
93'
Ammonito Stephan El Shaarawy (Roma)
96'
Ammonito Mathías Olivera (Napoli)
PREPARTITA
Roma - Napoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Napoli sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). La Roma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; il Napoli ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.
In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 0-1 mentre Il Napoli ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.
Roma e Napoli si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 53 volte, il Napoli ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Roma-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N); fa eccezione nel periodo un 2-0 a favore dei giallorossi datato 23 dicembre 2023 deciso dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, con José Mourinho in panchina.
La Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2N, 5P), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N); l'ultima volta che ha disputato più incontri interni consecutivi senza perdere contro questa avversaria risale al 2016 (5: 4V, 1N).
Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0.
La Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia (occasione in cui tra le inseguitrici a due punti di distanza c'era anche il Napoli); inoltre, i giallorossi possono andare in doppia cifra di vittorie dopo 13 gare stagionali per la prima volta dal dal 2017/18.
Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) dopo che aveva trovato quattro successi nelle cinque precedenti a cavallo tra questa e la scorsa stagione (1N); inoltre, i partenopei non segnano fuori casa su azione dallo scorso settembre, con Rasmus Højlund contro la Fiorentina.
La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A (quattro nel 2003/04 e tre nel 2013/14). Dal punto di vista offensivo, invece, è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15) a questo punto della competizione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo l'Inter 2015/16.
Roma e Napoli sono, insieme al Sassuolo, le tre squadre che non hanno perso neanche un punto da situazioni di vantaggio in questa Serie A; in particolare, i giallorossi hanno segnato il primo gol dell'incontro in otto dei nove successi registrati nel torneo in corso.
Roma (144) e Napoli (142 come il Lecce) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A; le due formazioni che si affrontano in questo match, nello scorso campionato, avevano chiuso questa graduatoria rispettivamente al 3° e 15° posto (420 per i giallorossi, 359 per gli azzurri).
Matteo Politano è il giocatore che ha tentato più conclusioni senza segnare in questa Serie A (23), con il suo ultimo centro nella competizione che risale al 30 marzo, contro il Milan; il calciatore del Napoli, che ha segnato la sua prima rete nel torneo proprio contro la Roma, il 20 settembre 2015, ha fornito complessivamente quattro assist contro i giallorossi e contro nessuna avversaria ne conta di più nel massimo campionato (quattro anche contro Udinese, Hellas Verona e Torino).
Matías Soulé, a segno nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese, ha all'attivo nove centri in Serie A con la Roma; solo due giocatori stranieri sono arrivati in doppia cifra di gol in giallorosso prima di compiere 23 anni in tutta la storia della competizione: Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).
