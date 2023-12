Da Atalanta - Lecce é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:26

Atalanta che si porta momentaneamente al sesto posto, Lecce ancora sconfitto ma che puó uscire a testa alta da questa trasferta.14:26

Nel finale ci prova Oudin, ma Carnesecchi mostra e sue qualità tra i pali con una ottima respinta.14:25

L'Atalanta trova la vittoria grazie al gol di Lookman, decisivo con un diagonale dal limite. Dopo un primo tempo bloccato, le due squadre hanno dato spettacolo nella seconda frazione, con il Lecce che ha faticato peró a trovare l'occasione del pareggio.14:24

90'+6' FINISCE ATALANTA - LECCE! 1-0 sul tabellone, decide Lookman.14:23

90'+5' AMMONITO Emil Alfons Holm. Giallo per una spinta a Ramadani. 14:23

90'+5' AMMONITO Rémi Oudin. Giallo per il battibecco con Holm. 14:22

90'+4' Scintille tra Holm e Ramadani, tensione in questo finale.14:22

90'+4' Piccoli prova la sponda per Kaba, attento Djimsiti in chiusura.14:21

90'+2' Sostituzione ATALANTA: esce Ademola Lookman, entra Aleksey Miranchuk.14:19

90'+2' Sostituzione ATALANTA: esce Matteo Ruggeri, entra Emil Holm.14:19

90'+1' Ci crede il Lecce, Atalanta in sofferenza: conclusione di Listkowski a lato.14:18

90' Quattro i minuti di recupero.14:18

89' MIRACOLO DI CARNESECCHI! Conclusione a botta sicura di Oudin, il portiere riesce nella respinta!14:17

88' Gonzalez non riesce a scaricare per Piccoli, non sfruttando una ottima occasione per Lecce.14:15

87' Atalanta che continua a spingere, lasciando anche qualche spazio per il contropiede del Lecce.14:15

84' Che giocata di Muriel per Adopo, il terzino non riesce a sfruttare l'occasione.14:12

83' Sostituzione LECCE: esce Gabriel Strefezza, entra Marcin Listkowski.14:10

83' Sostituzione LECCE: esce Valentin Gendrey, entra Lorenzo Venuti.14:10

82' Sostituzione ATALANTA: esce Teun Koopmeiners, entra Michel Adopo.21:28

82' AMMONITO Ylber Ramadani. Trattenuta su Muriel che era scappato in contropiede. 14:09

81' Giganteggia Ederson a centrocampo, anche da mediano il brasiliano ex Salernitana sta dimostrando il suo valore.14:07

80' PICCOLI! Lancio di Gendrey, l'ex stoppa bene e calcia un diagonale che sfiora il palo.14:07

78' COSA SBAGLIA MURIEL! Cross basso di Zortea, la punta in girata manda ampiamente a lato!14:05

77' Sostituzione LECCE: esce Nikola Krstović, entra Roberto Piccoli.14:04

77' Freddo Gallo nel dribblare Pasalic in area, dopo un retropassaggio di Gonzalez he lo aveva messo in difficolta.14:04

76' Strefezza cerca Krstovic, palla troppo lunga per la punta.14:03

75' Possesso palla del Lecce, Atalanta che ora aspetta i salentini.14:02

73' Altra gran giocata di Pasalic, cross di Zortea che trova pronto Baschirotto.14:00

72' Sostituzione LECCE: esce Hamza Rafia, entra Joan Gonzàlez.13:59

70' Strefezza prova a liberare il destro, chiusura di de Roon: il brasiliano era comunque partito in fuorigioco.13:57

68' Punizione di Oudin, Carnesecchi smanaccia a centro area, anticipando Baschirotto.13:54

67' Serpentina di Strefezza, De Roon lo ferma sulla trequarti: punizione per il Lecce.13:54

65' LOOKMAN! Gran sponda di Muriel per il compagno che calcia di prima intenzione. Risponde di ginocchio Falcone.13:52

64' Sostituzione ATALANTA: esce Gianluca Scamacca, entra Luis Muriel.13:51

64' Sostituzione ATALANTA: esce Davide Zappacosta, entra Nadir Zortea.13:51

63' CHE OCCASIONE PER SCAMACCA! Pasalic entra in area e serve alla sua punta un pallone d'oro, Falcone in uscita chiude l'ex West Ham.13:50

62' Cross di Zappacosta, spazza la difesa del Lecce.13:49

61' Atalanta sulle ali dell'entusiasmo, Dea alla ricerca del raddoppio.13:48

59' Atalanta che sblocca la partita, secondo tempo decisamente piú emozionante rispetto alla prima frazione.13:47

58' GOL! ATALANTA - Lecce 1-0! Rete di Ademola Lookman. La punta si libera e, dal limite, lascia partire un destro rasoterra che batte Falcone!



58' TRAVERSA DI PASALIC! Lancio di Ederson per il croato che, da posizione defilata, colpisce il legno!13:45

57' ANNULLATO IL GOL AL LECCE! Lancio per Rafia che regala l'assist vincente a Strefezza, rete annullata per fuorigioco dell'ex Pescara!13:43

56' SCAMACCA! Destro potente della punta, respinge Falcone: azione poi fermata per fuorigioco.13:42

55' KRSTOVIC! Cross di Kaba, colpo di testa ad incrociare della punta che manda a lato!13:41

53' Ancora un conclusione da fuori del Lecce, Gallo in controbalzo manda a lato.13:40

52' Punizione dalla trequarti per il Lecce: Oudin mette in mezzo, Ramadani sulla respinta calcia alto.13:39

50' Scamacca prova a girarsi e calciare, palla che termina in out laterale.13:37

49' Partito forte il Lecce, Atalanta costretta alla difensiva.13:35

47' Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.13:31

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:31

Lecce molto attento in fase difensiva, pochissimi gli spazi lasciati all'Atalanta in questo primo tempo.13:18

Partita bloccata tra Atalanta e Lecce, Dea vicina al gol con Scamacca (palo per lui) ma generalmente non pericolosa.13:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - LECCE! Risultato ancora fermo sullo 0-0!13:17

45'+1' STREFEZZA! Sugli sviluppi di un angolo, conclusione dell'esterno che termina alta.13:17

45' Un minuto di recupero.13:16

44' KRSTOVIC! Cross di Gallo, colpo di testa della punta che termina di poco a lato!13:14

43' Continua la sfida tra Baschirotto e Scamacca, due pesi massimi del nostro campionato.13:14

41' Touba ancora in chiusura su Zappacosta, Atalanta che sta trovando spazio sulla sinistra.13:13

40' Zappacosta rientra e calcia con il sinistro, attento Touba in chiusura.13:11

38' Scamacca prova a liberarsi di due difensori, commettendo poi fallo su Gendrey.13:08

36' Problema per Ederson dopo una caduta, il centrocampista sembra in grado di continuare il match.13:07

35' AMMONITO Davide Zappacosta. Primo giallo per l'esterno che travolge Ramadani. 13:05

33' Angolo di Lookman, Djimsiti di testa manda a lato.13:03

32' KOOPMEINERS! Il fantasista prova a sfruttare un errore di Falcone, salva Baschirotto in chiusura!13:02

30' Tiro cross di Strefezza, palla altissima sopra la traversa.13:00

29' Fino a questo momento ottima gara difensiva del Lecce, che sta concedendo pochissimi spazi all'Atalanta.13:00

27' CHE RISCHIO PER RUGGERI! Strefezza trova Gallo, cross basso che l'esterno mette a fil di palo.12:57

26' Tacco di Lookman per Kolasinac, una deviazione di Baschirotto evita la conclusione di Scamacca.12:56

24' LOOKMAN! Una conclusione deviata di Zappacosta quasi si trasforma in assist per la punta che non trova la deviazione per pochi centimetri.12:54

23' Cross di Zappacosta, attento Baschirotto nel respingere la sfera.12:53

22' KABA! Altro errore in rilancio di Carnesecchi, la mezzala stoppa e calcia, il portiere in tuffo si salva.12:52

21' Velo di Scamacca su un lancio di Ederson, non capisce alle sue spalle Zappacosta.12:51

19' Molti gli errori in fase di impostazione per entrambe le squadre, scarseggiano dunque i pericoli.12:50

17' Ramadani cerca la verticale per Oudin, colpo di tacco volante che non trova peró Krstovic.12:48

16' Altro errore di Carnesecchi nel rilancio, non contentissimo Gasperini.12:46

14' PALO DI SCAMACCA! Lookman ancora al centro, torre di Pasalic per la punta che, sempre sul secondo palo, colpisce l'esterno del legno!12:45

13' Kaba con un altro fallo sulla trequarti, Kolasinac abbattuto al limite dell'area.12:44

12' Partita giocata a buon ritmo ma pochissimo spazio per i due attacchi.12:43

10' SCAMACCA! Punizione dalla trequarti per l'Atalanta: Lookman al centro, deviazione di Ederson per la punta che, sul secondo palo, manda a lato.12:41

8' Gallo salta Zappacosta e crossa al centro, attento Djimsiti in chiusura su Krstovic.12:40

7' Lancio per Scamacca, buona la chiusura di Touba sul possente ariete della Dea.12:38

5' Strefezza parte a sinistra: sulle sue tracce de Roon, retrocesso in difesa per l'assenza all'ultimo di Scalvini.12:36

4' Cross di Zappacosta, Ruggeri non arriva sul secondo palo.12:34

3' Possesso palla dell'Atalanta, alza il pressing il Lecce.12:33

1' Primo pallone per la squadra di Gasperini, in nerazzurro, Lecce in bianco con maniche scure.12:31

1' INIZIA ATALANTA - LECCE!12:30

Arbitra il match Gianluca Manganiello, fischietto della sezione di Pinerolo.17:27

Il Lecce ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l’Atalanta, entrambe con il punteggio di 2-1; i salentini non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i bergamaschi nella competizione12:15

D'Aversa con Touba titolare in coppia con Baschirotto, Rafia al posto di Banda squalificato. In attacco torna anche Krstovic, solo panchina per Piccoli.12:14

La notizia é che Scalvini non ce la fa, dentro Pasalic: scala de Roon in difesa, il croato a centrocampo.12:27

Gasperini con il duo Scamacca - Lookman in avanti, Koopmeiners da trequartista. Carnesecchi confermato in porta, attenzione a Scalvini, che ha avuto un problema nel riscaldamento. Il difensore era inizialmente dato per titolare. 12:27

La formazione del LECCE: (4-3-3), Falcone - Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo - Oudin, Ramadani, Kaba - Strefezza, Krstovic, Rafia. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Piccoli.12:11

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - de Roon, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Scamacca, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Comi, Miranchuk.12:27

Di fronte alla Dea un Lecce reduce dal 2-0 contro l'Inter, in cui ha comunque dimostrato di poter dire la propria in questo campionato: i salentini, dodicesimi, hanno sette punti dalla zona retrocessione.17:26

Si apre questo ultimo sabato di Serie A del 2023 con l'anticipo delle 12.30 tra Atalanta e Lecce: al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, nona, cerca i tre punti per avvicinare o raggiungere la zona Europa.12:09