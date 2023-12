Grazie per aver seguito la diretta scritta di UDINESE BOLOGNA 3-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A!17:15

Nel prossimo turno di campionato l'Udinese ospiterà la Lazio al Bluenergy Stadium, mentre il Bologna ospiterà il Genoa al Dall'Ara.17:14

Il Bologna perde l'occasione di assaporare il terzo posto e rimane in quinta posizione.17:12

L'Udinese ritrova il successo dopo sette turni e sale al 15esimo posto in classifica con 17 punti.17:11

Netto successo dell'Udinese che rifila un sonoro 3-0 al Bologna. Apre le marcature Pereyra al 23' del primo tempo, cui segue una reazione rossoblu che però non crea grossi pericoli ad Okoye. Nel secondo tempo i padroni di casa partono veementi e nel giro di quattro minuti chiudono la partita: prima con Lucca su assist di Lovric e poi con Payero, letteralmente incontenibile.17:10

90'+6' Fischio finale! UDINESE-BOLOGNA 3-0 (23' Pereyra, 48' Lucca, 52' Payero).17:01

90'+2' Cartellino giallo per Success.17:00

87' Doppio cambio Udinese: escono Kamara e Lucca per Masina e Success.17:04

83' Espulso un componente della panchina del Bologna.17:05

80' Doppia sostituzione Udinese: escon Walace e Pereyra per Samardžić e Thauvin.17:18

76' OCCASIONE BOLOGNA! Cross per Aebisher dalla destra, la palla viene respinta dalla difesa e arriva sui piedi di Zirkzee che non riesce ad angolare.17:05

75' Ammonito Fabbian per fallo su Ferreira.17:02

74' Ultimo cambio per il Bologna: esce Urbański ed entra van Hooijdonk.16:35

72' Cartellino giallo per Zirkzee.16:32

71' Tentativo di Orsolini dal limite su sponda di Aebischer, ma il sinistro è debole.16:32

70' Primo cambio per l'Udinese: fuori Ebosele dentro Zarraga.16:30

67' Ci prova Zirkzee, ma è disturbato da Perez al momento del tiro.16:27

63' Cartellino giallo per Freuler che stende Pereyra.16:24

61' Buona azione dell'Udinese sulla sinistra con Kamara: palla in angolo.16:22

59' Altro contropiede Udinese: Lucca segna ma è in posizione irregolare.16:20

58' Urbanski dal limite: para Okoye.16:18

56' Quattro cambi per Thiago Motta: dentro Lucumi, Orsolini, Fabbian e Aebischer per Posch, Saelemaekers, Kristiansen e Moro.16:17

54' Contropiede Udinese: Ebosele sulla destra, il tiro è deviato in angolo.16:15

52' GOL! UDINESE-Bologna 3-0! Contropiede di Ebosele, cross in mezzo, palla respinta da un difensore e botta al volo di Payero che non lascia scampo a Skorupski!



48' GOL! UDINESE-Bologna 2-0! Tiro di Lovric dal limite dell'area, la palla arriva sul piede di Lucca che devia e spiazza Skorupski!



45' Comincia il secondo tempo di UDINESE-BOLOGNA!16:06

Pereyra con due gol e due assist ha partecipato a quattro delle ultime sei reti segnate dalla squadra friulana.16:06

Bel primo tempo al Bluenergy Stadium di Udine. Parte forte l’Udinese, che riesce a trovare il gol del vantaggio al 23’ con Pereyra: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro di Payero e respinta di Skorupski: la palla arriva sui piedi del trequartista argentino che con il destro batte l'estremo difensore del Bologna. Dopo il gol il Bologna si sveglia e prova a recuperare campo, ma senza impensierire seriamente Okoye.15:53

45'+5' Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-BOLOGNA 1-0 (23’ Pereyra).15:50

45'+5' Angolo di Saelemaekers, Okoye allontana con i pugni.15:50

45'+4' Ferguson era diffidato salterà il prossimo match con il Genoa.15:49

45'+3' Cartellino giallo per Ferguson: intervento duro su Lovric.15:48

45'+2' Ammonito Pereyra per fallo su Kristiansen.15:47

45'+1' Quattro minuti di recupero.15:45

45' Angolo per il Bologna.15:45

42' PAYERO da quasi 30 metri calcia una palla velenosa! Skorupski respinge.15:42

41' Kamara guadagna un calcio di punizione sulla sinistra appena fuori dall'area di rigore.15:41

40' Ebosele sulla destra, cross in mezzo: Lucca non ci arriva per pochissimo.15:41

39' Urbanki sulla sinistra, cross in mezzo per Moro che di testa spedisce la palla fuori.15:39

37' Punizione Bologna: Saelemaekers per Posch, sponda per Zirkzee che calcia sopra la traversa.15:38

36' Corner di Saelemaekers, spizzata di Calafiori: palla fuori.15:36

35' Urbanski per Zirkzee sulla sinistra: il Bologna guadagna un calcio d'angolo.15:35

31' Tanta Udinese in questa prima mezz'ora di gioco.15:30

30' Ebosele in mezzo per Lucca, l'attaccante non riesce ad impattare.15:30

29' Payero! Azione in solitaria, tentativo dai venti metri: palla alta.15:29

23' GOL! UDINESE-Bologna 1-0! PEREYRA! Il calciatore argentino, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha la palla giusta per piazzare il destro e battere Skorupski. Udinese in vantaggio!



23' DOPPIA OCCASIONE UDINESE! Contropiede fulmineo, ci prova Ebusele ma viene parato da Skorupski. Sulla respinta ci prova Kamara, palla in angolo.15:28

18' Ci prova anche Lovric: palla deviata, facile per Skorupski.15:19

16' Tentativo di Pereyra da fuori area, palla abbondantemente alta.15:32

11' Calcia Moro, palla respinta dalla barriera.15:11

10' Zirkzee guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.15:10

7' Lovric pennella in mezzo dalla trequarti, la difesa del Bologna allontana.15:07

6' Primo ammonito della gara: Urbański, intervento in ritardo. Punizione per l'Udinese.15:07

2' Ci prova subito Pereyra sulla sinistra: cross deviato, Skorupski c'è.15:05

Tutto pronto al Bluenergy Stadium di Udine. Comincia la sfida tra UDINESE-BOLOGNA!15:00

Arbitra la sfida Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Politi e dal quarto uomo Camplone. Di Paolo e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.14:43

Cambi anche per il Bologna: Kristiansen per Lucumi in difesa, Urbanski per l'infortunato Ndoye sulla trequarti.14:40

L'Udinese fa due cambi rispetto all'ultimo turno: maglia da titolare per Okoye in porta e Payero per Samardzic sulla mediana.14:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen – Freuler, Moro – Urbanski, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Lucumi, Aebischer, Fabbian, Orsolini, Van Hooijdonk. All. Motta.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con il 3-5-1-1: Okoye – Joao Ferreira, Perez, Kristensen – Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara – Pereyra – Lucca. A disposizione: Padelli, Silvestri, Kabasele, Masina, Tikvic, Zarraga, Samardzic, Camara, Quina, Thauvin, Success. All. Cioffi.14:30

Il Bologna è in piena lotta per un posto nell’Europa che conta. Occupa la quinta posizione in classifica a 31 punti, a sole due lunghezze dalla zona Champions, e ha raccolto 13 punti nelle ultime cinque gare, frutto di quattro vittorie ed un pareggio.14:35

L’Udinese ha raccolto solamente due punti nelle ultime cinque giornate. Occupa il 17esimo posto in classifica a 14 punti.14:13

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Bologna, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.14:12