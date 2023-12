Da Hellas Verona - Salernitana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:00

La squadra di Baroni non riescono a reagire al gol, nel finale ci pensa Costil a salvare su Henry.20:00

Un gol di Tchaouna decide la sfida tra Hellas e Salernitana: i campani riaprono la lotta salvezza, avvicinando il quartultimo posto proprio degli scaligeri.19:59

90'+6' FINISCE HELLAS VERONA - SALERNITANA! 0-1 il finale, campani che espugnano il Bentegodi!19:58

90'+6' HENRY! E COSA SBAGLIA NGONGE! Colpo di testa della punta, miracolo di Costil, sul tap in l'esterno calcia altissimo!19:57

90'+5' COSA SBAGLIA COULIBALY! Contropiede Salernitana, il centrocampista puó servire Candreva ma é fermato dal ritorno di Cabal.19:56

90'+4' CABAL! Deviazione sottoporta su angolo, attento Coulibaly che salva sulla linea!19:54

90'+3' Bradaric colpito da una pallonata, rimane a terra. Angolo per il Verona.19:53

90'+2' Ultime chance per il Verona, Salernitana che aspetta per ripartire.19:52

90'+1' Cinque minuti di recupero.19:52

90' AMMONITO Antonio Candreva. L'esterno rallenta la ripresa della partita. 19:52

88' Sostituzione SALERNITANA: esce Simy, entra Ikwuemesi.19:50

87' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Josh Doig, entra Juan Cabal.19:48

87' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Michael Folorunsho, entra Jordi Mboula.19:48

85' Squadre sempre piú lunghe, tanto spazio per le ripartenze soprattutto per la Salernitana.19:47

82' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Milan Đurić, entra Thomas Henry.19:43

81' Suslov ci prova dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.19:43

80' Tchaouna trova lo spazio per il cross, pallone arretrato che Doig riesce ad allontanare.19:41

79' AMMONITO Josh Thomas Doig. Errore dello scozzese nello stop, fallo obbligato sul lanciato Tchaouna. 19:41

78' Apertura completamente sbagliata di Ngonge: Verona che sta faticando molto in fase offensiva, molti gli errori individuali.19:40

76' Fallo di Bonazzoli su Maggiore, crampi per il centrocampista ex Spezia.19:38

74' Salernitana che non si accontenta del gol ma prova anche a spingere, ovviamente non alla cieca e mantenendo sempre almeno sei giocatori in copertura.19:36

72' AMMONITO Mateusz Łęgowski. Trattenuta del centrocampista su Suslov. 19:34

71' Dawidowicz ora duro su Simy: partita che si sta intesendo.19:32

70' Ancora problemi per Dawidowicz, altro scontro testa contro testa con Simy.19:31

69' Verona che prova ad alzare ora il baricentro, gli scaligeri stanno faticando peró nel trovare i giusti spazi.19:31

67' Candreva mette in out il pallone, a terra Tchaouna dopo un intervento di Ngonge (giá ammonito).19:29

65' CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Cross di Terracciano per Djuric, bella sponda del bosniaco per Ngonge che, in acrobazia, calcia di poco a lato!19:27

63' Angolo di Suslov, fallo in attacco per Terracciano.19:24

62' Doig prova a sfondare sulla sinistra, il suo cross deviato in angolo.19:24

60' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Jackson Tchatchoua, entra Filippo Terracciano.19:22

60' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Darko Lazović, entra Federico Bonazzoli.19:22

59' Sostituzione SALERNITANA: esce Grigoris Kastanos, entra Mateusz Łęgowski.19:19

58' Ancora problemi per Kastanos, il cipriota si stende a terra soccorso dai suoi medici.19:19

57' fallo di Gyomber che ferma una ripartenza dell'Hellas, la panchina scaligera chiede a gran voce il cartellino.19:19

55' Hellas Verona che fatica nella reazione, Salernitana in controllo in questa fase del match.19:17

53' Doppio passo e cross di Ngonge, Fazio tocca quel che basta per mandare fuori giri Djuric.19:14

52' Gran partita dal punto di vista atletico di Hien, che sta vincendo molti contrasti aerei con un gigante come Simy.19:13

50' Salernitana che sblocca la partita, Hellas che ora é chiamato alla reazione.19:11

48' GOL! Hellas Verona - SALERNITANA 0-1! Rete di Loum Tchaouna. Ripartenza degli ospiti conclusa dall'esterno che, dal limite, lascia partire un diagonale che termina a fil di palo dove Montipó non puó arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Loum Tchaouna19:10

48' Sponda di Ngonge, Dawidowicz sul primo palo fermato da Costil.19:09

48' Gran giocata di Lazovic che supera con un tocco Mazzocchi, Maggiore lo ferma in angolo.19:09

47' Nessun cambio nell'intervallo, mossa tattica di Inzaghi che sposta Candreva a sinistra.19:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:06

Hellas Verona che fatica a produrre vere occasioni, nel recupero Djuric con una sponda trova Suslov, ma il fantasista calcia male da due passi.18:52

Hellas e Salernitana vanno negli spogliatoi sullo 0-0, ospiti piú pericolosi ma Montipó nel finale salva su Simy e Kastanos.18:51

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI HELLAS VERONA - SALERNITANA! Risultato ancora fermo sullo 0-0.18:50

45'+3' Scaduti i tre minuti di recupero, si aspetta il fischio di Mariani.18:49

45'+1' SUSLOV! Torre di Djuric, il fantasista colpisce male da pochi passi!18:47

45' Tre i minuti di recupero.18:48

44' ANCORA MONTIPÓ! Kastanos solo sul secondo palo, colpo di testa che il portiere respinge di istinto!18:45

43' SIMY! La punta prova a piazzare il pallone, palla di poco a alto anche per la grande parata di Montipó.18:43

42' Kastanos con due dribbling in area e cade, si continua a giocare.18:43

41' Salernitana che sta chiudendo in attacco, Dawidowicz che torna in campo con il classico turbante.18:42

39' Perde sangue Dawidowicz dopo uno scontro aereo con Simy, il centrale deve uscire dal campo.18:40

38' AMMONITO Cyril Ngonge. Giallo per simulazione per la punta del Verona. 18:39

37' Gran doppio dribbling di Suslov, parte il contropiede del Verona.18:39

36' Continui scontri a centrocampo, trame di gioco peró sterili, poche le occasioni da entrambe le formazioni.18:38

33' Kastanos momentaneamente fuori dal campo, Salernitana in dieci.18:34

32' Hien ferma Kastanos, fallo per Mariani: si lamenta il difensore, e tutto lo stadio, per il fischio. Nel frattempo a terra il cipriota.18:33

31' Partita che non decolla, Kastanos chiuso da Doig che, in questo caso, guadagna la rimessa dal fondo.18:32

28' Doig costretto ancora in corner, buon momento della Salernitana.18:29

26' Kastanos controlla bene in area e scarica per Tchaouna, il suo cross é deviato in angolo.18:27

25' Mariani continua a fischiare tutti i contatti per tenere le redini della partita, ritmo che ne risente.18:27

23' Verona che proa a prendere metri, Salernitana che peró continua a spingere soprattutto sulla sua fascia destra con Candreva e Mazzocchi.18:25

21' Ngonge entra in area e crossa sul primo palo per Djuric, Fazio in angolo.18:22

19' OCCASIONE SALERNITANA! Cross di Candreva, colpo di testa di Tchaouna che termina di poco a lato!18:20

18' Colpo di testa di Dawidowicz, palla alta sopra la traversa.18:19

17' Hellas che guadagna l'angolo, salgono le torri dalla difesa, con Lazovic pronto a calciare.18:19

15' Tanta intensità ma anche molti errori in questo inizio partita, si sente il peso specifico di questa sfida.18:17

13' MAZZOCCHI! Conclusione dalla distanza del terzino, palla di poco a lato!18:14

12' Candreva prova la punizione diretta in porta, Tchatchoua allontana.18:21

11' Gyomber si inventa un dribbling su Tchatchoua, fallo dell'esterno: punizione Salernitana.18:21

10' Fazio difende di fisico un pallone per l'ex Djuric: che sfida tra i due pesi massimi.18:11

9' Sta crescendo il Verona, dopo il buon inizio della Salernitana.18:10

7' Suslov prova il pallone morbido al centro, il fantasista non trova compagni ma solo la testa di Fazio.18:08

6' Ngonge steso da Maggiore al limite, Mariani ferma il gioco: subito forti proteste per i locali.18:07

5' Sostituzione SALERNITANA: esce Lorenzo Pirola, entra Norbert Gyömbér.18:06

4' Problema per Pirola, possibile primo cambio obbligato per Inzaghi.18:05

3' Partita molto forte la Salernitana, che ha aggredito la partita: Hellas che aspetta.18:04

1' Hellas con la classica maglia blu e bande gialle, Salernitana in completo bianco.18:01

1' INIZIA HELLAS VERONA - SALERNITANA!18:01

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.17:51

Il Verona ha vinto solo uno dei quattro confronti con la Salernitana in Serie A, il più recente (1-0 con gol di Cyril Ngonge il 13 febbraio 2023); in precedenza i veneti avevano ottenuto un solo punto in tre sfide con i campani nel torneo.17:46

Inzaghi punta su Simo davanti, Candreva, Kastanos e Tchaouna sulla trequarti. Probabile schema speculare, Fazio - Pirola coppia centrale.17:46

Baroni con Djuric da unica punta, Ngonge, Suslov e Lazovic alle sue spalle. Folorunsho in mediana, Tchatchoua sulla destra.17:45

La formazione della SALERNITANA: (4-2-3-1), Costil - Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric - Maggiore, Coulibaly - Candreva, Kastanos, Tchaouna - Simy. A disposizione: Allocca, Salvati, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Gyomber, Bronn, Lovato, Legowski17:42

Le formazioni: HELLAS VERONA (4-2-3-1), Montipò - Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig - Hongla, Folorunsho - Ngonge, Suslov, Lazovic - Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Henry, Cruz, Kallon, Magnani, Terracciano, Serdar, Cabal, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli17:40

L'Hellas Verona affronta la Salernitana in un vero e proprio scontro salvezza: i campani, ultimi, con una vittoria potrebbero riaprire i giochi proprio sul Verona, quartultimo a quota 14.17:38