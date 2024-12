È imbattuto da oltre un mese il Bologna di Vincenzo Italiano, sconfitto l'ultima volta dalla Lazio lo scorso 24 novembre. Per trovare un k.o. al Dall'Ara bisogna tornare addirittura alla scorsa stagione, i rossoblù infatti non hanno ancora perso tra le mura amiche in questo campionato. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro per gli emiliani, che con una vittoria questa sera si porterebbero a -1 dalla Juve con una giornata in meno19:54