Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Juventus 1-0 valida per la 30° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.19:59

90'+5' Finisce qui! La Lazio batte la Juventus 1-0 grazie ad un gol in extremis da parte di Marusic.19:55

90'+3' GOL! LAZIO-Juventus 1-0! Rete di Marusic! All'ultimo respiro Guendouzi mette la palla al centro verso il secondo palo dove colpisce di testa Marusic, che spiazza Szczesny verso il palo di destra.



90'+3' Immobile si smarca bene e attacca la profondità verso la porta con la palla tra i piedi, ma Bremer lo recupera in velocità e gli ruba il pallone prima che l'attaccante biancoceleste concluda verso la porta.19:52

90'+1' Il numero 17 della Lazio viene ammonito per proteste.19:50

90'+1' 1o ammonito Lazio: cartellino giallo per Ciro Immobile.19:50

90' Segnalati 3 minuti di recupero.19:50

90' La Lazio batte corto il corner, con Felipe Anderson che alza verso il secondo palo dove Szczesny allontana con i pugni.19:49

90' Cross al centro da parte di Guendouzi, con Bremer che colpisce di testa mandando in angolo.19:49

88' Luis Alberto ad un passo dal vantaggio! Conclusione dal limite dell'area da parte di Luis Alberto, con una leggera deviazione di Rugani che manda il pallone fuori a fil di palo verso sinistra. L'arbitro non vede il tocco e assegna il rinvio dal fondo.19:47

86' Vecino da fuori! Recupero alto da parte della Lazio, con Luis Alberto che libera Vecino al limite dell'area: il numero 5 prova a concludere incrociando, ma la palla termina fuori rispetto al palo di sinistra.19:45

85' Ora la Lazio prova a trovare gli spazi per vincere la partita, con la Juventus chiusa nella propria metà campo.19:44

84' 5a sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Luis Alberto.19:43

80' 4a sostituzione Lazio: esce Danilo Cataldi, entra Matías Vecino.19:40

80' 3a sostituzione Lazio: esce Daichi Kamada, entra Mattéo Guendouzi.19:40

80' 5a sostituzione Juventus: esce Moise Kean, entra Nikola Sekulov.19:39

80' Corner battuto da Yildiz verso il centro dove Bremer fa sponda di testa verso il secondo palo dove Casale sfiora di testa e con la palla che carambola contro Rabiot, poi sul fondo.19:39

79' Contropiede veloce della Juventus con McKennie che lancia sulla sinistra Danilo, il quale prova il cross al centro: c'è una deviazione e un nuovo calcio d'angolo per i bianconeri.19:38

78' Ingenuità di Yildiz che perde palla all'interno della propria area di rigore, con Kamada che crossa al centro tra le braccia di Szczesny.19:38

75' Il numero 22 della Juventus ferma irregolarmente Zaccagni che scappava palla al piede sulla trequarti: secondo ammonito del match.19:35

75' 2o ammonito Juventus: cartellino giallo per Timothy Weah.19:34

73' Che occasione per Marusic! Immobile viene servito in profondità all'interno dell'area di rigore, sulla destra. Il numero 17 della Lazio serve a rimorchio Marusic, il quale colpisce a botta sicura verso la porta, ma Bremer respinge con il polpaccio in calcio d'angolo.19:33

71' L'esterno della Juventus trattiene per la maglia Isaksen che stava partendo in contropiede e viene ammonito.19:32

71' 1o ammonito Juventus: cartellino giallo per Samuel Iling-Junior.19:32

71' Marusic dalla destra rientra sul mancino e crossa al centro dove Rugani spizza di testa verso la propria porta: blocca Szczesny.19:30

70' Fase molto confusa del match, con entrambe le squadre che non concedono spazi all'avversaria.19:29

68' 4a sostituzione Juventus: esce Federico Chiesa, entra Kenan Yildiz.19:28

67' Felipe Anderson si accentra dalla sinistra e prova a servire Immobile in area. In traiettoria interviene Locatelli che in scivolata serve il proprio portiere.19:27

65' Non trovando spazi in zona centrale, Felipe Anderson prova la conclusione dalla trequarti con il mancino: la palla termina molto distante dalla porta difesa da Szczesny.19:25

63' 3a sostituzione Juventus: esce Andrea Cambiaso, entra Timothy Weah.19:22

60' Kean scappa palla al piede dando il via al contropiede bianconero ma, una volta entrato in area, Gila interviene in scivolata, strappando il pallone all'attaccante italiano.19:19

59' Fraseggio della Lazio all'interno dell'area avversaria, con Danilo che riesce ad intercettare spedendo però verso la propria porta: si impegna Szczesny che allontana con i piedi.19:18

58' 2a sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Ciro Immobile.19:17

58' 1a sostituzione Lazio: esce Pedro, entra Gustav Isaksen.19:17

56' Pronti due cambi per la Lazio: a bordo campo Immobile e Isaksen.19:15

55' Il corner battuto da Zaccagni viene spizzato da McKennie verso il centro, con Romagnoli che prova a concludere in girata con il mancino: palla molto alta sulla traversa.19:15

54' Recupero palla alto da parte della Lazio con Casale che si propone in zona trequarti, viene servito e prova a concludere verso la porta: sulla traiettoria respinge in angolo Bremer.19:14

53' Intervento decisivo da parte di Casale che riesce a chiudere Kean dentro l'area piccola dopo un primo tentativo di Chiesa.19:12

52' Duplice tentativo della Juventus con Iling Jr che crossa dalla sinistra verso il secondo palo dove Cambiaso colpisce al volo, trovando la respinta di Mandas. La palla termina poi al limite dell'area dove il tiro di Locatelli viene respinto da una maglia biancoceleste.19:11

51' Il corner di Zaccagni viene respinto sul primo palo da McKennie, che allontana in due tempi.19:10

50' Lungo possesso della Lazio nella metà campo bianconera, con Zaccagni che riceve poi sulla sinistra e crossa al centro: palla deviata da Cambiaso e calcio d'angolo per i padroni di casa.19:09

47' Subito cross di Felipe Anderson dalla destra, ma la palla termina tra le braccia di Szczesny.19:06

46' Via alla ripresa. Possesso per la Lazio.19:04

46' 2a sostituzione Juventus: esce Mattia De Sciglio, entra Samuel Iling-Junior.19:05

46' 1a sostituzione Juventus: esce Fabio Miretti, entra Weston McKennie.19:04

Vedremo se nella ripresa gli allenatori manterranno gli assetti di questo primo tempo, con entrambi gli allenatori che possono vantare di alcuni cambi importanti.18:52

Primo tempo intenso ma non ricchissimo di emozioni, con la Lazio che gestisce il match per quasi la totalità della sua durata e con la Juventus che emerge solo nel finale. I bianconeri faticano ad uscire palla al piede dalla difesa: la squadra di Tudor, infatti, pressa molto alta quella di Allegri, costringendola a forzare il passaggio, spesso sbagliandolo.18:50

45' Finisce il primo tempo senza recupero. Lazio-Juventus 0-0.18:48

43' Ancora Chiesa! Il numero 7 bianconero questa volta parte da solo palla al piede dalla sinistra, si accentra e calcia di potenza verso la porta: conclusione centrale, con Mandas che blocca.18:46

43' Sugli sviluppi del corner Bremer colpisce di testa in terzo tempo, mettendo però la palla alta sulla traversa.18:45

41' Chiesa con il destro! Ottimo fraseggio della Juventus sulla parte sinistra dell'area di rigore, con Rabiot che viene premiato in profondità, il quale accomoda centralmente per Chiesa: il numero 7 calcia rasoterra verso il palo di destra, con Mandas che si allunga e respinge in calcio d'angolo.18:45

36' Continua a faticare la Juventus nella gestione del pallone, con la squadra di Tudor che fin qui non sta avendo problemi a contenere le ripartenze avversarie.18:39

32' Rischia ancora la Juventus con la costruzione dal basso, con la Lazio che effettua un forte pressing offensivo. Questa volta Pedro commette fallo nel tentativo di riconquistare il pallone, con i bianconeri che potranno risistemarsi.18:35

29' Nel frattempo viene ammonito Massimiliano Allegri per proteste: l'allenatore bianconero è molto nervoso in questa fase del match.18:32

29' Il corner battuto verso il centro da parte di Zaccagni viene respinto ancora una volta con i pugni da Szczesny.18:31

28' Altra palla a cercare Zaccagni sulla sinistra, con Cambiaso che interviene di punta e allunga in calcio d'angolo.18:31

26' Szczesny dice no a Felipe Anderson! Il brasiliano riceve da sinistra, la palla si alza e la colpisce al volo con il mancino: Szczesny si tuffa e respinge verso la sua destra.18:29

25' Chiesa prova a puntare la difesa avversaria sulla trequarti, poi serve Cambiaso cadendo, con l'esterno bianconero che è sfortunato su un rimpallo sul fondo con Gila. Si ripartirà con un rinvio per Mandas.18:28

22' Grave errore di Szczesny che serve involontariamente Pedro, ma il polacco è fortunato perchè i biancocelesti non trovano la via per il tiro in porta, con almeno tre bianconeri posizionati davanti allo specchio.18:26

20' Che occasione per Castellanos! Uno-due al limite dell'area tra Castellanos e Felipe Anderson, con il brasiliano imbuca con una palla sublime, ma l'argentino calcia a lato rispetto al palo di destra.18:23

17' Castellanos di poco a lato! Azione nello stretto da parte della Lazio all'interno dell'area avversaria, con Rugani che prova ad allontanare servendo involontariamente Castellanos centralmente: l'attaccante argentino colpisce di prima intenzione con il destro e manda di poco a lato rispetto al palo di destra.18:21

16' Marusic scappa in velocità a De Sciglio sulla destra, crossa poi al centro dove Locatelli interviene in scivolata verso Szczesny: in traiettoria sfiora poi Castellanos, ma la palla arriva tra le mani del portiere polacco.18:19

15' Il corner battuto da Zaccagni attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fronte opposto. Si ripartirà con una rimessa laterale.18:18

14' Felipe Anderson guadagna il fondo di destra, poi crossa al centro dove Rugani respinge in calcio d'angolo.18:17

12' Zaccagni scambia con Pedro sulla sinistra, ma lo spagnolo sbaglia poi il tentativo di imbucata, regalando palla agli avversari.18:15

10' Prova Bremer di testa! Punizione battuta da Chiesa verso il secondo palo dove stacca bene il difensore brasiliano, ma di testa mette sul fondo alla destra del palo.18:13

9' Azione solitaria di Chiesa sulla sinistra, il quale va via a Casale ma viene poi colpito da Kamada. Calcio di punizione per i bianconeri in zona trequarti.18:11

6' Lancio lungo dalle retrovie da parte della Lazio, con Szczesny in uscita che rischia di essere beffato da Rugani, con quest'ultimo che aveva spizzato di testa verso il portiere rischiando di superarlo. Il polacco richiama, col sorriso, il proprio compagno.18:10

4' La prima conclusione della sfida è quella di Kamada, con il giapponese che calcia dalla lunga distanza ma con il corpo sbilanciato, mettendo la palla ampiamente sul fondo.18:07

3' Il calcio d'angolo battuto da Zaccagni viene allontanato da Szczesny con i pugni.18:06

3' Primo spunto sulla sinistra da parte di Zaccagni, che crossa al centro trovando una deviazione. Primo corner del match.18:05

2' In questi primi istanti di match si può notare come la Juventus sia effettivamente schierata con un 4-3-3, ma con Miretti e Cambiaso che scambiano spesso la loro posizione da ala e mezz'ala e viceversa.18:05

Via al match. Primo possesso per la Juventus.18:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Preti e Vecchi. Il quarto uomo Marchetti. Al Var e Avar spazio alla coppia Mazzoleni-Chiffi.17:28

Allegri sorprende tutti e passa al 4-3-3. In porta confermato Szczesny, con Danilo, Bremer, Rugani e De Sciglio a comporre il quartetto difensivo. In mezzo al campo ci saranno Miretti, Locatelli e Rabiot. Il tridente, invece, sarà composto da Cambiaso, Kean e Chiesa.17:28

FORMAZIONI UFFICIALI: la Juventus risponde con un 4-3-3: Szczesny – Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio – Miretti, Locatelli, Rabiot – Cambiaso, Kean, Chiesa.17:28

Tudor cambia modulo e schiera una difesa a tre, formata da Gila, Romagnoli e Casale. Tra i pali ci sarà Mandas, con Provedel ai box. In mezzo al campo ci saranno Kamada e Cataldi, con Felipe Anderson e Marusic sulle corsie laterali. Davanti Pedro e Zaccagni agiranno alle spalle di Castellanos. Problema fisico, invece, per Luis Alberto che siederà in panchina.17:27

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 3-4-2-1: Mandas – Gila, Romagnoli, Casale – Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marusic – Pedro, Zaccagni – Castellanos.17:27

Il match di andata ha visto la Juventus imporsi con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Vlahovic (doppietta) e Chiesa, con Luis Alberto che nel mezzo aveva accorciato le distanze.17:24

La Juventus sta affrontando il periodo più complicato della stagione: negli ultimi otto match, infatti, i bianconeri hanno totalizzato solamente 7 punti, conquistando una sola vittoria. Allegri oggi dovrà rinunciare anche a Vlahovic, espulso proprio la scorsa giornata contro il Genoa. Davanti, dunque, Chiesa, Kean e Yildiz si giocheranno due maglie da titolare.17:24

I biancocelesti prima della sosta si sono imposti con il risultato di 3-2 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, guidati temporaneamente in panchina da Martuscello dopo l’addio di Sarri. Oggi tocca a Tudor, che torna ad allenare in Serie A dopo la buona esperienza con l’Hellas Verona 2021-2022, seguita poi da un anno difficile a Marsiglia.17:24

Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano la Lazio di Igor Tudor, al suo esordio, e la Juventus di Massimiliano Allegri, per una gara valevole per l’accesso alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League.17:24

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio-Juventus, gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A.17:23