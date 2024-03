Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Atalanta 0-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:34

90'+5' Triplice fischio di Pairetto con qualche secondo di anticipo rispetto ai cinque minuti di recupero concessi in precedenza.14:24

90'+3' Fuorigioco di Lookman che vanifica un'altra azione pericolosa dei nerazzurri. Napoli che attende ormai solo il triplice fischio di Pairetto in un Maradona dove molti tifosi se ne stanno già andando.14:22

90'+1' Lobotka prova l'azione solitaria e calcia dai 25 metri, palla altissima sopra la traversa di Carnesecchi.14:20

90' Cinque minuti di recupero.14:19

90' OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo controlla in area di rigore l'apertura di Simeone ma calcia sopra la traversa da ottima posizione.14:19

88' GOL! Napoli-ATALANTA 0-3! Rete di Koopmeiners. Ruggeri serve Koopmeiners al limite dell'area avversaria, controllo orientato e sinistro preciso che si infila all'angolino basso alla sinistra di Meret. Partita in ghiaccio per i bergamaschi.



86' Napoli tutto nella metà campo avversaria per cercare di riaprire il match. Si aprono gli spazi per le eventuali ripartenze atalantine.14:14

85' Doppio corner del Napoli, l'Atalanta si salva in entrambe le occasioni.14:16

84' Di Lorenzo ammonito per gioco scorretto su Miranchuk.14:14

83' Rrahmani mette una palla morbida al limite dell'area piccola, Simeone ci arriva di testa ma colpisce male mandando la palla ampiamente a lato.14:11

82' Koopmeiners interviene in ritardo su Lobotka, Pairetto ammonisce l'olandese.14:10

81' ANCORA CARNESECCHI! Controllo di petto e sinistro da dentro l'area di Osimhen, Carnesecchi risponde ancora presente respingendo in tuffo.14:10

80' Tiraccio col mancino di De Roon dal lato corto dell'area di rigore. La palla non esce nemmeno a fondo campo e viene raccolta dalla difesa napoletana.14:09

79' OCCASIONE NAPOLI! Simeone in verticale per Osimhen, il numero 9 calcia in allungo col destro ma trova la respinta di Carnesecchi col piede!14:08

78' OCCASIONE ATALANTA! Lookman si libera di Di Lorenzo nello stretto e calcia forte in porta da dentro l'area, Meret respinge di pugno e poi recupera la sfera dopo il tocco di testa di Juan Jesus.14:37

78' Imbucata di Koopmeiners in area per Lookman, scattato forse in posizione irregolare. Nulla di fatto comunque perchè la palla dell'olandese è troppo lunga e finisce a fondo campo.14:07

77' Simeone prova la sponda aerea per Osimhen su un lancio lungo di Di Lorenzo in area di rigore, Carnesecchi è però attento e intercetta la sfera.14:06

75' Sostituzione Napoli: esce André-Frank Zambo Anguissa, entra Giovanni Simeone.14:04

75' Osimhen vince un contrasto con Hien e prova il destro dal limite, palla respinta.14:04

74' Miranchuk piazza col mancino dalla distanza, la conclusione è lenta ma per poco non inganna Meret dopo un rimbalzo beffardo in area piccola. Il portiere azzurro ci arriva con la mano di richiamo.14:03

73' Verticalizzazione di Zielinski per Osimhen, anticipato per l'ennesima volta da Hien. Il nigeriano poi lotta e rimane a terra dolorante. Tutto fermo però per fuorigioco.14:02

71' Sostituzione Atalanta: fuori Giorgio Scalvini, dentro Rafael Toloi.14:00

70' Azione meravigliosa del Napoli, Di Lorenzo alza per Osimhen che tocca in profondità per Lindstrom, anticipato all'ultimo da Scalvini che rimane a terra per un problema muscolare.13:59

70' Niente da fare per il Napoli che deve ripartire da Meret.13:58

69' Di Lorenzo al cross dalla destra, Hien interviene ancora una volta ad anticipare Osimhen. C'è però corner per il Napoli.13:58

68' Scambio in campo aperto tra Osimhen e Ngonge, sulla palla di ritorno per il nigeriano fa però buona guardia Carnesecchi che esce al limite della propria area per spazzare in fallo laterale.13:57

67' Sostituzione Napoli: fuori Matteo Politano, dentro Jesper Lindstrom.13:57

67' Sostituzione Atalanta: fuori l'ammonito Sead Kolasinac, dentro Berat Djimsiti.13:56

67' Hien viene anticipato di un soffio da Meret, c'era però fuorigioco del difensore svedese.13:55

65' Sembra essersi esaurita la spinta del Napoli, l'Atalanta sta gestendo senza problemi il doppio vantaggio.13:54

63' Anguissa prova a sgusciare in area avversaria ma finisce col perdere palla e toccarla per ultimo prima dell'uscita a fondo campo. Rimessa per l'Atalanta.13:55

62' Conclusione di Zielinski dalla lunga distanza, Carnesecchi respinge in tuffo.13:51

61' Sostituzione Atalanta: fuori anche Mario Pasalic, al suo posto entra Teun Koopmeiners.13:50

61' Sostituzione Atalanta: esce anche Gianluca Scamacca, al suo posto entra Ademola Lookman.13:49

60' Sostituzione Atalanta: Gasperini opera subito il cambio togliendo Davide Zappacosta per inserire Matteo Ruggeri.13:49

60' Problema muscolare per Zappacosta alla coscia sinistra e gioco fermo.13:48

59' Atalanta che prova ad abbassare il ritmo della gara dopo la sfuriata dei padroni di casa. Hateboer guadagna un calcio d'angolo facendo carambolare la palla su Mario Rui. Nulla di fatto poi dalla bandierina.13:48

57' Attacca ancora il Napoli che sta dando tutto per riaprire la gara.13:46

55' PALO DI OSIMHEN! Lobotka calcia rasoterra dal limite, sulla traiettoria interviene Osimhen che devia la palla verso l'angolino basso, Carnesecchi ci arriva con la punta delle dita e si salva con l'aiuto del palo!13:45

55' PALO DI ZIELINSKI! Sinistro al volo di Zielinski da dentro l'area e palo pieno a Carnesecchi battuto.13:44

54' Fallo tattico di Kolasinac che ferma una ripartenza di Mario Rui. Giallo per il difensore bosniaco.13:43

53' Pasalic riceve palla di tacco da Scamacca e apre a sinistra per Ederson al limite dell'area avversaria, il brasiliano cerca il destro a giro ma colpisce Di Lorenzo.13:42

51' Ngonge rientra in campo, resta però da verificare se sarà in grado di proseguire fino al 90'.13:40

50' Non sembra farcela Ngonge che fatica a rialzarsi da terra e dovrà essere controllato ulteriormente dai sanitari partenopei prima di rientrare.13:39

49' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Ngonge, colpito alla testa da una pallonata violenta di Hien.13:38

48' Zielinski riceve palla in area ma non trova mai il tempo per la battuta, su di lui chiude Hien che gli strappa la palla al limite dell'area piccola.13:37

46' Zappacosta si crea lo spazio per il tiro dallo spigolo dell'area, non riesce però a dare forza alla propria conclusione che finisce lentamente tra le braccia di Meret.13:35

46' Si ricomincia!13:34

45' Sostituzione Napoli: esce anche Hamed Traoré, al suo posto entra Piotr Zielinski.13:34

45' Sostituzione Napoli: fuori Giacomo Raspadori, dentro Cyril Ngonge.13:33

Senza Kvaratskhelia al Napoli è mancato il guizzo decisivo nell'ultimo quarto di campo, l'Atalanta è riuscita a difendersi finora in modo perfetto, rendendosi però molto pericolosa in fase offensiva ogni volta che è ruscita a portarsi a ridosso dell'area avversaria. Calzona dovrà cercare di dare una scossa ai suoi per cercare di riacciuffare il risultato.13:33

Doppio vantaggio per gli uomini di Gasperini, Miranchuk, dopo aver colpito un palo nelle primissime battute di gara, apre le danze al 26' spingendo in porta una palla svirgolata da Pasalic, poi Scamacca fredda Meret dalla distanza al 45'. Il Napoli ha tenuto maggiormente il possesso ma non è praticamente mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Carnesecchi.13:33

45'+2' Fine primo tempo. Atalanta in vantaggio per 2-0 al Maradona grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca.13:19

45'+2' Reazione del Napoli con Rrahmani che crossa dalla destra teso in area piccola, la difesa atalantina si salva respingendo in fallo laterale.13:18

45' GOL! Napoli-ATALANTA 0-2! Rete di Scamacca. L'attaccante ospite prima perde palla nello scontro sulla trequarti con Juan Jesus, poi la recupera, scambia con Miranchuk e spedisce in porta il pallone con un destro dal limite sul secondo palo. Meret si tuffa alla propria destra ma non può arrivare sulla conclusione precisa dell'avversario.



45' Un minuto di recupero.13:18

44' Cross di Mario Rui dalla sinistra, Osimhen anticipa Hien in area ma cerca un tacco improbabile per Lobotka anziché controllare la sfera. Palla persa e possesso atalantino.13:15

42' Altro duello fisico tra Hien e Osimhen, lo svedese tiene botta e viene poi trascinato a terra dall'avversario. Pairetto fischia fallo all'attaccante nigeriano che, da ammonito, rischia qualcosa protestando in modo vistoso.13:14

41' Fuorigioco di Di Lorenzo sul lato corto dell'area atalantina. Si interrompe così il fraseggio dei padroni di casa nel campo avversario.13:13

40' Azione classica di Politano che coverge al centro dalla destra, l'ex Inter prova però la palla sul secondo palo anziché calciare a rete e trova la respinta di testa di Hien ad anticipare Osimhen.13:12

38' Proteste di Osimhen nei confronti di Pairetto dopo uno scontro con Hien nel cerchio di centrocampo. Il direttore di gara ferma il gioco per ammonire il nigeriano.13:10

37' Mario Rui cerca Politano alle spalle di Hien ma il centrale svedese ci mette il fisico e lascia scorrere la palla a fondo campo.13:08

35' Atalanta ora tutta chiusa a protezione della propria area, non ci sono sbocchi verso la porta per la manovra del Napoli.13:07

33' Partita vivissima al Diego Armando Maradona con le due squadre che sembrano in grado di colpire ad ogni azione offensiva.13:04

32' OCCASIONE ATALANTA! Palla meravigliosa di Miranchuk a premiare l'inserimento in area di Pasalic, sul croato si avventa però Meret che impedisce la conclusione dell'avversario, poi chiude lo spazio anche a Kolasinac.13:04

29' DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Palla verticale di Anguissa per Osimhen che ci arriva con la punta ma colpisce in pieno Carnesecchi, poi ci prova Politano a porta vuota ma la sua conclusione viene respinta da Scalvini. Napoli vicinissimo al pareggio.14:35

27' Proteste della panchina azzurra per un presunto fallo di Scamacca su Di Lorenzo ma il team arbitrale convalida il gol del vantaggio ospite.12:59

26' GOL! Napoli-ATALANTA 0-1! Rete di Miranchuk. Azione confusa in area campana, Scamacca anticipa Di Lorenzo di testa, Pasalic svirgola la conclusione in area piccola ma finisce per servire Miranchuk che insacca da due passi.



25' Continui capovolgimenti di fronte in questa fase ma nessuna delle due squadre è riuscita a pungere.12:56

24' Palla verticale di Anguissa per Di Lorenzo al quale non riesce l'aggancio in area avversaria.12:56

23' Dalla parte opposta, Osimhen prova a saltare Hien con un colpo di petto a seguire ma il difensore ospite riesce a toccare la palla di testa verso Carnesecchi.12:54

22' Uno-due in area tra Miranchuk e Scamacca, il russo arriva però sbilanciato alla conclusione e spara alto col destro da buona posizione.12:53

21' Hateboer crossa sul secondo palo per Ederson che viene però anticipato di un soffio da Meret. Prima sortita offensiva dell'Atalanta dopo un lungo periodo passato nella propria metà campo.12:53

18' OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo scodella un pallone morbido in area sul quale si avventa Osimhen ma il suo tocco di testa è troppo debole per impensierire Carnesecchi. Decisiva la pressione di Ederson che è riuscito a sbilanciare il nigeriano proprio al momento della conclusione.12:50

16' Triplo cross di Raspadori, sempre respinto, poi Politano pesca Osimhen che salta Hateboer con uno spettacolare sombrero in area ma viene chiuso in corner.12:48

16' Cross di Politano, deviato in corner da Zappacosta. Buon momento del Napoli che continua a proporsi a ridosso dell'area avversaria.12:47

14' Traoré prova a penetrare nell'area avversaria con uno slalom in posizione centrale, l'ex Sassuolo viene però fermato al momento della conclusione dopo un primo dribbling riuscito.12:45

13' Cross di Mario Rui, respinto da Hateboer. Si resta però nella metà campo ospite.12:44

11' Atalanta che si distende sull'out di sinistra e manda al cross Kolasinac dal fondo. Palla però troppo alta per tutti e possesso che torna al Napoli.12:42

10' Raspadori calcia forte e basso in area dalla sinistra, Hien la respinge in modo non bello stilisticamente ma efficace. C'era Osimhen in agguato.12:41

9' Fallo di Hateboer su Raspadori nella metà campo napoletana a testimoniare la grande aggressività dei giocatori di Gasperini.12:40

7' Schema tattico abbastanza chiaro in questo avvio di gara col Napoli che prova maggiormente il fraseggio mentre l'Atalanta cerca subito la verticalità non appena rientra in possesso della sfera.12:38

5' Anguissa cerca Osimhen in verticale ma sbaglia il dosaggio, Carnesecchi fa sua la sfera raccogliendola da terra all'interno della propria area.12:37

5' Napoli che ora prova a ragionare e a tenere palla dopo il pericolo scampato.12:36

3' PALO ATALANTA! Ripartenza bergamasca con Pasalic che pesca Miranchuk nello spazio tra i due centrali azzurri, il russo sceglie il piazzato sul primo palo ma centra la base del montante!12:34

2' Errore in impostazione di Carnesecchi che sbaglia il tocco per Zappacosta a sinistra e concede una rimessa laterale in zona offensiva al Napoli.12:33

Lobotka spinge Miranchuk a terra nei pressi della linea di metà campo. Pairetto fischia il primo fallo della gara.12:32

Napoli in maglia bianca, Atalanta in maglia rossa.12:32

Si comincia!12:31

Squadre in campo, prima dell'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare Joe Barone.12:30

Dirige il match Pairetto con Colarossi e Garzelli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Gualtieri. In sala VAR ci sono Valeri e Di Bello.12:19

Assenza pesante anche per Gasperini che sceglie Miranchuk per sostituire De Ketelaere. Il russo farà coppia con Pasalic alle spalle dell'unica punta Scamacca. Panchina, almeno inizialmente, per Lookman. Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Hateboer che hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Holm e Ruggeri. Davanti a Carnesecchi ci sono Scalvini, Hien e Kolasinac mentre in mezzo al campo quantità e qualità sono affidati a De Roon ed Ederson.12:18

Calzona sceglie Raspadori dal 1' per sopperire all'assenza di Kvaratskhelia, infortunatosi nel vittorioso playoff per Euro 2024 con la sua Georgia. L'ex Sassuolo affiancherà quindi Politano e Osimhen nel tridente offensivo. Mario Rui si prende la maglia da titolare sulla sinistra in difesa, dove al centro ci saranno sempre Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo a destra. In cabina di regia Lobotka con Anguissa e Traoré ai suoi lati.12:16

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per i bergamaschi. Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kolasinac - Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic, Miranchuk - Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Koopmeiners, Touré, Lookman, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Adopo.12:24

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: Azzurri in campo col 4-3-3. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Traoré - Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Simeone, Zielinski, Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard.12:23

Ultima chiamata per il Napoli e le relative speranze di agguantare un posto nella prossima Champions League, i punti di ritardo dal Bologna, attualmente quarto sono infatti nove e per gli uomini di Calzona non sembra esserci altra soluzione che una vittoria nella gara di oggi contro l'Atalanta per tenere accesa la luce. Ad affrontare i partenopei ci sono però, appunto, gli uomini di Gasperini, impegnati anch'essi nella rincorsa a un posto nella massima competizione europea e desiderosi di fare bene al Diego Armando Maradona per proseguire nel sogno. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:29

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Atalanta, gara valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A.12:07