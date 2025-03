Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cagliari-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-2025.14:28

90'+4' FINISCE QUI! Il Cagliari batte 3-0 il Monza nello scontro diretto e coglie 3 punti importantissimi per il discorso salvezza. A segno Viola, Gaetano e Luvumbo.14:23

90'+3' Secondo gol in campionato per Luvumbo che aveva aperto il suo bottino contro la Lazio nel novembre scorso.14:22

90'+2' GOL! CAGLIARI-Monza 3-0. Rete di Zito Luvumbo. E sono tre con l'inserimento perfetto di Luvumbo sul servizio di Gaetano e sinistro angolato a battere Turati per chiudere in maniera definitiva il match.



90'+1' TRAVERSA DI PAVOLETTI! Altra chance per il 3-0 del Cagliari col colpo di testa di Pavoletti sul corner battuto da Gaetano: la traversa dice di no.14:20

90'+1' 4 minuti di recupero...14:19

90' Ultimo cambio per il Cagliari con l'ingresso di Zappa che prende il posto di Augello.18:58

89' Ci prova CAPRARI dalla distanza, strano effetto del pallone e Caprile para addirittura col piede.14:17

89' IL MONZA SFIORA IL GOL! Occasionissima anche dall'altra parte con Ganvolua che supera Caprile, ma trova Mina sulla sua conclusione col difensore colombiano che salva in corner. Dal possibile 3-0 al Monza che sfiora l'1-2 che avrebbe riaperto tutto negli ultimi minuti.14:17

88' IL CAGLIARI SFIORA IL TRIS! Adopo per Gaetano che la stoppa bene, ma calcia addosso a Turati. Sulla ribattuta c'è Pavoletti che si gira ma non trova la porta. Occasionissima per il 3-0.14:16

87' Ganvoula non trova il varco per tirare, la passa all'indietro per Akpa Akpro ma arriva Makoumbou a chiudere.14:15

86' Il cross di Vignato viene messo fuori, la raccoglie Ciurria che prova la conclusione da fuori ma spedisce direttamente in tribuna.14:14

83' Gioco fermo per un pestone subito da Zortea nell'ultimo contrasto con Ciurria.14:12

83' DENTRO PETAGNA! Nesta si gioca anche la carta Petagna che prende il posto di Dany Mota. Completate le sostituzioni per il Monza: fischi per Petagna che è un ex del Cagliari.14:11

82' Bravo Gaetano a temporeggiare, a coprire il pallone col corpo e a subire il fallo da Ciurria. Fa passare il tempo il Cagliari...14:10

80' ANCORA MONZA! Bel movimento di Ganvoula che prende il tempo, entra in area e cerca il servizio per Caprari ma arriva la chiusura di Mina che manda in angolo.14:09

78' Prova a reagire il Monza con la sgroppata di D'Ambrosio, c'è la chiusura di Palomino in calcio d'angolo. Va dentro la squadra ospite che vuole riaprire la partita. Mancano ancora 12 minuti più recupero.14:07

76' DENTRO MAKOUMBOU! E Nicola inserisce anche un Makoumbou in più a centrocampo dando un po' di respito a Prati.14:05

76' FUORI PICCOLI! Proprio la prima punta del Cagliari finisce fuori, con Nicola che non vuole rischiare un doppio giallo. Al suo posto entra Pavoletti.14:05

75' GIALLO PER PICCOLI! Ancora tensione tra Piccoli e Pedro Pereira e l'attaccante del Cagliari viene ammonito. I due erano andati a muso duro, è stato Nicola addirittura a bloccare il suo attaccante per non peggiorare la situazione.14:04

75' DENTRO VIGNATO! Era già previsto il suo cambio e, ora, sotto 2-0 il Monza spera di ravvivare l'attacco con l'inserimento di Vignato che prende il posto di Kyriakopoulos.14:07

74' FUORI KEITA! Ammonito e poco presente nel secondo tempo. Nesta vede le difficoltà di Keita Balde e inserisce Ganvoula al suo posto.14:06

74' Secondo gol in campionato per Gaetano dopo quello in Cagliari-Lecce 4-1.14:03

73' GOL! CAGLIARI-Monza 2-0. Rete di Gianluca Gaetano. Direttamente da calcio di punizione arriva il raddoppio dei sardi con la conclusione di Gaetano che batte Turati sul palo del portiere



72' Luperto si immola nell'area avversaria e finisce a terra sul calcione di Kyriakopoulos. L'arbitro fischia, ma è calcio di punizione. L'intervento è arrivato fuori dall'area.14:00

71' LUVUMBO SFIORA IL GOL! Movimento dell'attaccante del Cagliari che cerca il cross, ma il pallone cambia direzione e rischia di beffare Turati che comunque riesce a distendersi per evitare la rete dell'1-1. Brivido per la difesa del Monza.13:59

67' GIALLO PER KEITA! Prima il senegalese cerca il sinistro da dentro l'area, respinge Adopo e lo stesso Keita mette a terra il centrocampista del Cagliari che aveva provato ad accelerare immediatamente. Giallo per Keita.13:56

67' Akpa Akpro cerca il cross per l'inserimento di Dany Mota, ma Mina respinge in tuffo mandando in angolo.13:55

66' OCCHIO A CIURRIA! Palla dentro per Ciurria che riesce ad agganciare in area, ma ha la palla sul sinistro e non riesce a calciare di prima intenzione davanti a Caprile.13:54

65' 55% di possesso palla per il Monza superata l'ora di gioco, ma in vantaggio è il Cagliari.13:54

61' DENTRO GAETANO! Fuori il match winner Viola che lascia il posto a Gaetano. Nicola cambia anche modulo passando quindi al 3-5-1-1.13:51

61' DENTRO CAPRARI! Eccole le punte vere: dentro Caprari che prende il posto di Birindelli. Diventa un 3-4-3 ora quello del Monza.13:49

60' DENTRO LUVUMBO! Rientra anche Luvumbo che aveva saltato le ultime due gare: prendo il posto di Felici e va lui a mettersi alle spalle di Piccoli.21:38

60' PRIMI CAMBI! Nesta mette dentro Ciurria per Castrovilli. Il Monza è più offensivo ora, dovendo trovare il gol del pareggio.13:48

59' Grande giocata di ZORTEA a superare Augello entrando in area, ma non trova l'ultimo passaggio per Viola.13:48

58' Contropiede del Monza con Mota che allarga per Bianco, ma il centrocampista dei brianzoli ci mette troppo tempo a rimetterla dentro e recupera la difesa del Cagliari. Occasione sfumata qui per la squadra di Alessandro Nesta.13:46

55' Akpa Akpro rischia tantissimo nella propria metà campo, per sua fortuna subisce fallo da Felici. Perdere palla lì sarebbe stato letale.13:44

51' Grandi proteste da parte del Monza per il contatto tra Mina e Keita. L'attaccante ex Inter va giù, ma per l'arbitro non c'è niente.13:41

50' Terzo gol in campionato per Nicolas Viola.13:38

49' GOL! CAGLIARI-Monza 1-0. Rete di Nicolas Viola. Piccoli sfonda per vie centrali, palla per Augello che crossa da sinistra e trova Viola che è perfetto col suo colpo di testa a trovare la rete del vantaggio per i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola13:47

47' SUBITO CAGLIARI! Prati cerca lo spiovente per Piccoli sul secondo palo, ma non ci arriva di un soffio.13:35

46' SI RIPARTE ALL'UNIPOL DOMUS!13:34

Entrambe le squadre hanno bisogno dell'ultimo passaggio. Nel Cagliari la presenza di Piccoli si è sentita. Viola ha provato ad agire con convinzione sulla trequarti, ma non è stato aiutato con Felici troppo a sinistra e avulso dal gioco. Chissà se Nicola vorrà cambiare assetto per avere più fraseggio tra gli attacchi. Nel Monza giocano la palla Mota e Keita, ma manca una vera prima punta davanti. Nesta potrebbe pensare a Petagna?13:24

Come detto, ci ha provato con più convinzione il Monza, anche se l'occasione più importante l'ha avuta il Cagliari col colpo di testa di Viola. Al momento, però, né Caprile né Turati hanno dovuto fare dei miracoli. Non a caso parliamo di due squadre che segnano molto poco: 24 gol il Monza, 28 il Cagliari. Rispettivamente terzultimi e quintultimi in classifica per gol fatti in campionato.13:23

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Cagliari e Monza. Entrambe le squadre ci hanno provato, con più convinzione il Monza, ma per ora regna l'equilibrio.13:20

45'+1' OCCHIO A PICCOLI! Luperto cerca Piccoli in profondità, l'attaccante azzurro non ci arriva per un soffio anche per l'opposizione di D'Ambrosio che aveva capito tutto. Bella l'idea di Luperto comunque.13:18

45' Due minuti di recupero...13:17

42' BRIVIDI PER IL MONZA! Erroraccio di Akpa Akpro che perde palla in area, Viola serve Piccoli che viene rimpallato da D'Ambrosio e Izzo. La palla resta lì e ci prova Viola, ma Castrovilli devia col corpo in angolo. Occasionissima per il Cagliari.13:14

41' CI PROVA KYRIAKOPOULOS! Il Monza scambia con Dany Mota e Akpa Akpro, palla che arriva a Kyriakopoulos che se la porta sul sinistro ma trova solo l'esterno della rete con la sua conclusione.13:13

40' La palla resta in attacco per il Cagliari con Felici che supera sull'out sinistro Pedro Pereira, ma il suo tiro-cross finisce contro l'esterno della rete.13:12

39' Viola controlla, si gira e prova il sinistro ma arriva la chiusura di Izzo che si immola col corpo.13:12

38' Keita vede il movimento di Castrovilli in area e cerca l'imbucata, ma si oppone Luperto. Bella idea per il Monza, che fatica però a trovare gli attaccanti in area.13:11

35' Stop e tiro di BIANCO che cerca la conclusione da fuori area, para Caprile in due tempi.13:08

32' Akpa Akpro recupera palla a centrocampo e prova la transizione immediata, poi sbaglia il passaggio per Dany Mota favorendo l'uscita di Caprile.13:05

30' 56% di possesso palla per il Monza dopo la prima mezz'ora di gioco.13:04

30' GIALLO IZZO! Riparte subito il Cagliari dopo questa chance per il Monza, spende il fallo tattico Izzo che si prende il cartellino giallo.13:01

29' D'Ambrosio entra in area e piazza un tiro-cross che non trova impreparato Caprile, poi viene anticipato Akpa Akpro che aveva provato il tap-in.13:01

28' Niente da fare su questo calcio di punizione. Piccoli viene disturbato da D'Ambrosio, Palomino cerca di prolungare ma Yerry Mina non arriva sul pallone.13:00

27' Buon calcio di punizione guadagnato da Piccoli sulla trequarti per il fallo di D'Ambrosio. Si lamenta Piccoli che vorrebbe anche un cartellino giallo ai danni del difensore del Monza.12:59

23' Si avverte tanto la tensione che c'è per questa partita. Non a caso ci sono in palio punti importantissimi per il discorso salvezza per entrambe le squadre.12:55

23' L'arbitro deve intervenire nuovamente per un fallo di Yerry Mina su Dany Mota. Richiamo verbale per il difensore colombiano e poi scatta una mini rissa tra Luperto e Keita Balde.12:55

21' Dopo un minuto, l'arbitro può far ripartire il gioco. Tutto ok per Turati dopo le cure dello staff medico del Monza.12:53

20' Gioco fermo per la botta subita proprio da Turati sulla testa.12:52

19' OCCHIO AL CAGLIARI! Turati esce a vuoto sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Piccoli salvato da Castrovilli sulla linea. L'arbitro chiama però il fallo: c'era stata carica sul portiere da parte di Piccoli.12:51

18' Palla dentro per Piccoli che non ci pensa due volte e va alla conclusione da fuori area, ma rimpalla Izzo. C'era Zortea che si era liberato a destra e che chiamava palla... Sarà comunque angolo per i padroni di casa.12:50

16' Adopo cerca la verticalizzazione per Luperto che si trova addirittura nell'area avversaria: l'ex Napoli cerca il colpo di tacco, ma Akpa Akpro fa muro.12:48

15' Birindelli prova a spingere sulla destra, Augello lo va a riprendere chiudendo lo spazio all'esterno del Monza.12:47

13' Ci prova su calcio di punizione Kyriakopoulos che centra in pieno la barriera col suo mancino.12:45

12' GIALLO PER IL CAGLIARI! Arriva l'ammonizione per l'intervento in ritardo di Luperto su Kyriakopoulos.12:44

10' RISPONDE IL MONZA! La palla rimbalza in area, Dany Motta attende il rimbalzo giusto per colpire col mancino ma manda alto sopra la traversa sull'opposizione di Mina. I brianzoli rispondono subito al Cagliari.12:44

8' OCCASIONE CAGLIARI! Sul rapido capovolgimento di fronte si spinge davanti il Cagliari: Zortea mette dentro sul secondo palo, stacco aereo di Viola che sfiora il montante alla sinistra di Turati. Prima chance per la squadra sarda.12:39

7' Grande chiusura di Augello che anticipa su Birindelli lanciato da Dany Mota e il Cagliari riparte velocemente.12:38

5' Gioco molto spezzettato in questo avvio. Un'altra interruzione, questa volta per lo scontro tra Viola e Bianco. Comunque è il Monza a tenere maggiormente palla.12:37

3' Si può ripartire, Piccoli di nuovo in campo.12:35

2' Subito gioco fermo con Piccoli messo giù da Izzo a centrocampo. Resta a terra dolorante l'attaccante del Cagliari.12:34

1' SI PARTE! Primo possesso per il Monza...12:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Unipol Domus. A dirigere questo incontro sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale Mario Perri. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Davide Ghersini (VAR) e Gianluca Aureliano (AVAR).12:21

Il bilancio tra Cagliari e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a un successo per parte e un pareggio nei tre confronti disputati finora, in cui i lombardi hanno sempre realizzato un gol. Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime 7 partite casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B, grazie a due vittorie e cinque pareggi dal 1984 a oggi. Il Cagliari ha perso 4 delle ultime 7 partite casalinghe di Serie A (2 vittorie e 1 pareggio nel periodo), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare interne disputate nella competizione (4 vittorie e 7 pareggi).12:21

Solo un cambio per il Monza rispetto all'ultima giornata con Akpa Akpro che prende il posto di Zeroli come interno di centrocampo. Nesta che deve fare a meno per questa partita di Caldirola, Carboni, Pessina e Sensi.12:21

Nel Cagliari fuori Obert per infortunio, con Nicola che toglie dal centrocampo anche Deiola rispetto all'ultima partita con la Roma. Quella volta fu un 3-5-1-1 col solo Viola alle spalle di Piccoli. Questa volta attacco a tre con l'aggiunta di Felici alle spalle della punta.12:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Turati - Pedro Pereira, Izzo, D'Ambrosio - Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos - Keita Balde, Dany Mota. All. Alessandro Nesta. A disposizione: Pizzignacco, Mazza - Lekovic, Brorsson, T.Palacios - Gagliardini, Urbanski, Vignato, Zeroli - Ganvoula, Caprari, Ciurria, Forson, K.Martins, Petagna.12:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Caprile - Palomino, Yerry Mina, Luperto - Zortea, Adopo, Prati, Augello - Viola, Felici - Piccoli. All. Davide Nicola. A disposizione: Ciocci, Sherri - Pintus, Zappa - Deiola, Gaetano, Jankto, Makoumbou, R.Marin - Mutandwa, Luvumbo, Coman, Pavoletti.12:24

Il Monza, invece, è ultimissimo a quota 15 punti. Sono ben 10 le lunghezze di distanza con la prima posizione fuori dalla zona retrocessione. Nesta ha detto, però, che ci vuole provare e che il Monza si batterà fino a che la matematica non condannerà la squadra brianzola. Squadra che non vince dal 13 gennaio scorso quando si impose 2-1 in casa con la Fiorentina.04:54

Da febbraio ad oggi, il Cagliari ha collezionato una sola vittoria in campionato: quella nello scontro diretto col Parma del 9 febbraio scorso. Da allora 2 pareggi e 3 sconfitte per la squadra di Davide Nicola che conta comunque 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.04:53

Benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Monza, gara valida per la Giornata 30 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari.04:53

