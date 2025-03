90'+7' E' FINITA! INTER-UDINESE 2-1. Reti di Arnautovic, Frattesi e Solet. 19:58

90'+5' Destro al volo di Payero, muro Inter in corner. 19:56

90'+4' AMMONITO BARELLA: fallo tattico su Payero. Era diffidato, salterà la trasferta di Parma. 19:55

90'+3' ESPULSO INZAGHI! Chiffi allontana l'allenatore dell'Inter per proteste in campo. 19:56

90'+2' SOLET! Grande parata di Sommer sugli sviluppi di un corner da distanza ravvicinata. 19:53

90'+1' AMMONITO ASLLANI: fallo su Pafundi. 19:52

90' Sei minuti di recupero. 19:51

90' Dribbling di Correa, chiude Kristensen in raddoppio. 19:50

88' Pressing di Barella, rimessa da fondo campo per Okoye. 19:49

86' Stimato un corposo recupero. 19:48

85' Il difensore danese si rialza dopo l'intervento dei sanitari: da valutare le condizioni, Runjaic ha terminato le sostituzioni. 19:47

83' Destro di Correa murato, poi Kristensen subisce un colpo al capo da Mkhitaryan in rovesciata. 19:44

81' L'Inter si riporta in attacco, lungo fraseggio che si conclude con il destro al volo di Mkhitaryan alto sopra la traversa. 19:43

79' QUINTO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Pafundi, esce Ekkelenkamp. 19:40

79' Pressing falloso di Lucca su Bisseck. 19:39

77' Gioco fermo, scontro Barella-Payero. I due contendenti possono riprendere il match. 19:39

76' QUINTO CAMBIO NELL'INTER: entra Zalewski, esce Darmian. 19:37

74' LUCCA! Udinese vicina al pareggio: colpo di testa in porta, vola Sommer a salvare il vantaggio. 19:35

73' Cross in area nerazzurro, Acerbi anticipa e subisce fallo. 19:35

71' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il difensore classe 2000. 19:34

71' GOL! Inter-UDINESE 2-1! Rete di Solet. Gli ospiti riaprono la gara: Solet avanza fino al limite dell'area e poi batte Sommer con un preciso destro all'angolino.



70' QUARTO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Payero, esce Atta. 19:32

70' TERZO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Zarraga, esce Karlstrom. 19:31

70' SECONDO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Modesto, esce Kamara. 19:30

69' Fase di scanta del match, fallo ai danni di Asllani. 19:30

67' Ekkelenkamp non aggancia e perde la sfera. 19:28

65' Corner per l'Udinese, colpo di testa di Solet fuori dallo specchio. 19:26

64' QUARTO CAMBIO NELL'INTER: entra Asllani, esce Calhanoglu. 19:25

63' TERZO CAMBIO NELL'INTER: entra Barella, esce Frattesi. 19:24

63' SECONDO CAMBIO NELL'INTER: entra Bisseck, esce Dimarco. 19:24

62' DIMARCO! Contropiede nerazzurro, Correa dà a Dimarco che si accentra: sinistro di collo esterno alto di pochissimo sopra la traversa. 19:23

60' Scocca l'ora di gioco, parziale sempre sul 2 a 0. 19:21

59' Rovesciata di Carlos Augusto in proiezione offensiva, muro bianconero. 19:20

57' Passaggio di Sommer che Acerbi non può raggiungere, rimessa laterale per gli ospiti. 19:18

55' PRIMO CAMBIO NELL'INTER: entra Correa, esce Arnautovic. 19:15

54' Cross di Ehizibue un po' scarico, Calhanoglu si oppone col corpo. 19:15

52' Sugli sviluppi, spizzata di Pavard ma sul secondo palo non ci sono compagni, spazza Solet. 19:13

51' Assist di Dimarco per Frattesi, Bijol tocca la sfera in calcio d'angolo. 19:12

49' Iniziativa di Bravo che punta Carlos Augusto, diagonale destro sul fondo. 19:09

48' Tiro di Lucca di esterno destro, murato da Acerbi. 19:09

47' Contatto Thuram-Ehizibue poco fuori dal limite dell'area, Chiffi lascia proseguire. 19:08

46' PRIMO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Bravo, esce Lovric. 19:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI INTER-UDINESE! Si riparte dal risultato di 2-0. 19:06

Squadre negli spogliatoi: Inzaghi può gestire il doppio vantaggio, Runjaic deve provare a dare una scossa ai propri giocatori. 18:52

All'intervallo l'Inter conduce grazie ai gol di Arnautovic e Frattesi, due assist di Dimarco. Supremazia netta quella dei nerazzurri, che hanno colpito anche un palo (sempre con Frattesi) sullo 0 a 0. L'unica occasione dell'Udinese con il colpo di testa centrale di Lucca. 18:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! INTER-UDINESE 2-0. Reti di Arnautovic e Frattesi. 18:49

45'+1' E' iniziato il recupero, due minuti. 18:46

45' Frattesi passa a Thuram, dribbling e destro, Solet gli sbarra la strada in calcio d'angolo. 18:46

44' Si lotta a centrocampo, fallo di Ekkelenkamp. 18:45

42' Sinistro dal limite di Mkhitaryan, muro ospite. 18:43

40' Restano in zona d'attacco gli uomini di Runjaic. 18:41

38' Pestone ai danni di Lucca da parte di Acerbi, punizione per l'Udinese ai 30 metri dalla porta dei padroni di casa. 18:40

38' Offside di Arnautovic. 18:38

37' COLPO DI TESTA DI LUCCA! Scarico a Ehizibue, cross a centro area, Lucca svetta ma è centrale, blocca Sommer. 18:38

34' Dimarco soffia la sfera a Kamara, il giocatore dell'Udinese resta a terra, lo stesso Dimarco manda fuori la sfera. 18:37

32' Kristensen chiuso da Carlos Augusto, il quale conquista anche il fallo laterale. 18:33

30' Alla mezz'ora, bianconeri sotto di due lunghezze. 18:32

29' PILLOLA STATISTICA: 5° centro in campionato per il numero 16 nerazzurro. 18:32

29' GOL! INTER-Udinese 2-0! Rete di Frattesi. Raddoppio dei padroni di casa: azione fotocopia del primo gol, assist di Dimarco per il piattone destro vincente di Frattesi.



28' Calhanoglu intercetta la linea di passaggio di Lovric, Sommer blocca il pallone. 18:30

27' Arnautovic non riesce a chiudere lo scambio con Mkhitaryan, sfera tra i guantoni di Okoye. 18:28

25' Lucca scarica a Lovric, lancio per Kamara completamente fuori misura. 18:26

24' Corpo a corpo Bijol-Arnautovic, la spunta il difensore sloveno. 18:26

23' Metà della prima frazione di gioco al ''Meazza'': parziale di 1 a 0 per effetto della rete di Arnautovic al 12'. 18:24

21' Cross di Kamara in area, Dimarco in diagonale anticipa in qualche modo. 18:22

19' Gioco fermo, scontro tra Mkhitaryan e Atta. 18:20

17' Triangolazione Thuram-Arnautovic-Frattesi, ultimo tocco troppo lungo per il centrocampista azzurro. 18:18

16' Spinta fallosa di Bijol ai danni di Arnautovic. 18:17

15' Fraseggio della formazione di Inzaghi con i difensori che coinvolgono Sommer. 18:16

13' Bianconeri già costretti a inseguire. 18:16

12' PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per il numero 8 nerazzurro. 18:15

12' GOL! INTER-Udinese 1-0! Rete di Arnautovic. Padroni di casa in vantaggio: azione iniziata e conclusa dall'attaccante austriaco, assist di Dimarco, sinistro vincente.



Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic18:15

11' Cross di Ehizibue a centro area, svetta Pavard di testa e allontana la sfera. 18:13

10' Dimarco taglia da sinistra a destra, poi Atta chiude in fallo laterale. 18:11

8' PALO DELL'INTER! Errore di Karlstrom, Thuram si invola, scarica a Mkhitaryan che serve Frattesi: doppia conclusione, la seconda colpisce il palo esterno! 18:09

6' Chiusura di Ehizibue che anticipa di un soffio Dimarco, che si stava avventando sul cross di Pavard. 18:08

5' Arnautovic si smarca, passa a Mkhitaryan: assist per Frattesi, conclusione non facile che termina fuori. 18:06

3' Sventagliata in avanti di Pavard per Thuram, chiude la retroguardia friulana. 18:04

1' CALHANOGLU! Thuram appoggia all'indietro al centrocampista turco, destro potente fuori di pochissimo sull'esterno della rete. 18:02

1' INIZIA INTER-UDINESE! Primo pallone giocato da Lucca. 18:01

Squadre in campo agli ordini di Chiffi di Padova: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in casacca bianconera. 17:58

L’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro l’Udinese in Serie A con un punteggio complessivo di 16-2: già record di vittorie interne consecutive per i nerazzurri contro i bianconeri nel torneo. L’ultimo successo in campionato dei friulani al Meazza risale al 16 dicembre 2017: 3-1 firmato Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Antonín Barák (Mauro Icardi a segno per il club meneghino).15:09

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e potrebbe eguagliare la propria striscia record di cinque successi consecutivi contro i friulani, già registrata tre volte nel torneo (tra il 1993 e il 1996, tra il 2008 e il 2010, tra il 2015 e il 2017).15:09

Le scelte di Runjaic: Ekkelenkamp affiancherà Lucca, in mediana gioca Atta e non Payero. Sulle corsie laterali confermati Ehizibue e Kamara.17:54

Le scelte di Inzaghi: riposa Barella, gioca Frattesi dal 1' in mediana. In difesa Pavard preferito a Bisseck con Acerbi e Carlos Augusto. In avanti spazio per Arnautovic al fianco di Thuram.17:54

Panchina Udinese: Padelli, Piana, Kabasele, Giannetti, Zemura, Payero, Modesto, Zarraga, Pafundi, Bravo, Pizarro, Brenner, Davis.16:56

Panchina Inter: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Barella, Zalewski, Asllani, Correa.16:55

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Kristensen, Bijol, Solet - Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara - Ekkelenkamp - Lucca.16:53

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Carlos Augusto - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Arnautovic.16:52

L'Inter è reduce dallo 0-2 in trasferta con l'Atalanta, mentre l'Udinese arriva dalla sconfitta per 0-1 con il Verona.15:06

Benvenuti alla diretta di Inter-Udinese, match valevole per la 30a giornata di Serie A!15:05

