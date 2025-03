Da Napoli - Milan é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.22:48

90'+6' FINISCE NAPOLI - MILAN! 2-1 il finale!22:46

90'+6' Che rischio per Maignan che stava rientrando e ha salvato i suoi evitando l'intervento di Simeone.22:45

90'+5' Punizione Milan dalla trequarti, sale anche Maignan.22:45

90'+4' JOVIC! La punta dtoppa e conclude, palla di poco a lato!22:43

90'+2' Mazzocchi ha la possiblitá di concludere, il neo entrato perde peró il tempo.22:43

90'+1' Cinque i minuti di recupero.22:40

90' AMMONITO Alejandro Jiménez. Lo spagnolo pere palla e stender Ngogne, che era partito in contropiede. 22:40

88' Milan ora tutto in avanti, Napoli costretto nella prorpia trequarti.22:38

87' ANCORA MILAN! Reijnders da ottima posizione, palla alta. Napoli ora molto basso.22:37

85' Sostituzione NAPOLI: esce Romelu Lukaku, centra Giovanni Simeone22:36

85' Sostituzione NAPOLI: esce David Neres, entra Cyril Ngonge.22:36

85' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Pasquale Mazzocchi.22:36

84' GOL! Napoli - MILAN 2-1! Rete di Luka Jović. Scambio Leao - Theo Hernandez, cross basso del terzino per la punta che, da due passi, insacca.



83' Reijnders ci prova dalla distanza, palla alta.22:33

81' Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Juan Jesus22:32

79' Sostituzione MILAN: esce Christian Mate Pulišić, entra Luka Jović.22:30

79' Sostituzione MILAN: esce Kyle Walker, entra Alejandro Jiménez22:30

79' PAVLOVIC! Altra conclusione potente del centrale, Meret alza sopra alla traversa.22:28

76' AMMONITO Conte. Giallo anche al tecnico partenopeo, che era diffidato.22:26

74' Leao entra in area ma é ancora chiuso da Di Lorenzo, che partita difensiva per il nazionale italiano.22:24

72' AMMONITO Conceicao. Giallo al tecnico per proteste.22:21

70' Milan che spreca una ghiotta occasione, si rimane sul 2-0!22:20

69' MERET PARA IL RIGORE! Ginenez calcia abbstanza centrale, il portiere del Napoli intuisce e blocca la sfera.22:19

68' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Billing frana su Theo Hernandez che lo aveva superato in area.22:18

65' Sostituzione NAPOLI: esce André Anguissa, entra Philip Billing.22:16

64' Ci prova Pavlovic dalla distanza, facile la presa per Meret.22:14

63' Squadre ora piú lunghe, partita molto godibile.22:12

61' Neres se ne va ancora a Gabbia, cross per Politano che deve arretrare: conclusione respinta.22:11

60' GIMENEZ! Leao trova Samu, tunnel a Buongiorno per servire il messicano: palla di poco alta.22:09

58' Possibilitá per il Napoli, a Politano manca l'ultimo tocco per mandare Lukaku in porta.22:08

56' LEAO! Primo spunto del portoghese, dribbling e conclusione che quasi si trasforma in assist per Gimenez: palla a lato.22:06

55' Sostituzione MILAN:esce Tammy Bakumo-Abraham, entra Santiago Giménez.22:05

55' Sostituzione MILAN: esce João Félix, entra Samu Chukwueze.22:05

52' Di Lorenzo non controlla una buona apertura di Gilmour, dopo che il Napoli aveva mantenuto il possesso palla per almeno tre minuti.22:02

49' Milan partito forte in questo secondo tempo, Napoli che cerca peró di difendersi con il possesso palla.21:59

47' Un cambio nell'intervallo: fuori Bondo, dentro Leao. Milan che aumenta il suo peso offensivo.21:56

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:55

46' Sostituzione MILAN: esce Warren Pierre Bondo, entra Rafael Leão.21:55

Milan che prova la reazione ma fatica a creare occasione, nessun vero pericolo per Meret.21:39

Napoli che passa in vantaggio dopo poco piú i 60 secondi con Politano, raddoppia Lukaku su assist di Gilmour: in entrambe le reti difesa del Milan non ben posizionata.21:39

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MILAN - NAPOLI! 2-0 il parziale.21:38

45'+2' Schema su punizione, ci prova ancora Reijnders: palla repinta.21:38

45'+1' Fallo di Politano su Pavlovic al limite: punizione da posizione invitante per il Milan.21:36

45' Un minuto di recupero.21:35

44' Ci prova ancora Reijnders dalla distanza, palla deviata in angolo.21:35

42' Punizione di Theo Hernandez, palla direttamente sul fondo.21:33

40' AMMONITO Romelu Lukaku. Intervento in ritardo su Bondo, giallo per la punta. 21:30

37' Angolo per il Milan: Theo Hernandez al centro, Gabbia anticipato sul primo palo.21:27

35' Reijnders trova la verticale per Pulisic, l'americano fermato peró al momento del tiro da Anguissa.21:25

33' Lukaku difende bene il pallone e lancia Politano, attento Maignan in uscita.21:23

31' Politano cerca Neres che calcia al volo dal limite, palla a lato.21:22

29' MIlan che cerca la reazione ma trovando pochissimo spazio contro un Napoli decisamente ordianto in fase difensiva.21:22

26' Reijnders cerca un cross sul secondo palo, nessuno dei compagni é pronto per il colpo di testa.21:17

24' Chiusura di Walker su Neres, Milan che sta faticando nella reazione.21:15

22' ANGUISSA! Conclusione potente della mezzala, Maigan alza sopra la traversa.21:12

21' Altro errore in fase difensiva del Milan, troppo facile per Lukaku lasciato solo a centro area.21:12

19' GOL! NAPOLI - Milan 2-0! Rete di Romelu Lukaku. Palla persa sanguinosa del Milan che regala la sfera ai partenopei, Gilmour trova la punta in area che, pur calciando male, batte Maignan.



18' Napoli sempre pericoloso quando puó ripartire in velocitá, sfruttando gli strappi di Politano e Neres.21:06

16' ANGUISSA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Politano che l'ex Villarreal devia di tacco: pallla di poco a lato.21:06

15' RISPONDE IL NAPOLI! Cross di Politano, non ci arriva Lukaku, Neres anticipato sul secondo palo da Gabbia!21:05

12' OCCASIONE MILAN! Walker trova il cross dal fondo, conclusione sul primo palo di Abraham che termina sul fondo!21:01

10' La squadra di Conceicao sta provando a reagire, Napoli che sta concedendo veramente poco.21:00

7' Super giocata di Neres che se ne va sulla fascia, il suo cross é respinto.20:57

6' Milan colpito a freddo, rossoneri che stanno faticando nella reazione.20:55

4' Il Napoli passa al primo affondo: Theo Hernandez sopreso alle spalle, Pavolvic non chiude, Politano sfrutta al meglio l'assist di Di Lorenzo.20:53

2' GOL! NAPOLI - Milan 1-0! Rete di Matteo Politano. Difesa del Milan infilata dall'inserimento dell'esterno che stoppa e calcia di potenza: impossibile per Maignan respingere sul suo palo.



1' Napoli con la classica maglia di casa, azzurra, Milan in rossonero.20:50

1' INIZIA NAPOLI - MILAN! Primo pallone per i rossoneri.20:50

Arbitro del match Simone Sozza.20:27

Conceicao con Bondo e Fofana in mediana, viste le molte assenze; Joao Felix e Pulisic sulle fasce, Abraham da prima punta: solo panchina per Gimenez e Leao.20:27

Conte schiera Olivera per Spinazzola, infortunato, con Gilmour a centrocampo, solo panchina per McTominay. In attacco Neres con Lukaku e Politanol.20:25

La formazione del MILAN: (4-1-4-1), Maignan - Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez - Bondo - Pulisic, Fofana, Reijnders, Joao Felix - Abraham.20:23

Sono ufficiali le formazoni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, Gilmour - Politano, Lukaku, Neres.20:22

Big match che chiude questa grande domenica di Serie A, al Maradona il Napoli di Conte ospita il Milan, in palio tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto.20:21

