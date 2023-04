Dallo stadio Zini di Cremona è tutto, grazie per aver seguito con noi il match tra Cremonese e Hellas Verona. Buona serata e arrivederci ai prossimi turni di Serie A! 17:13

C'è ancora la possibiltà di salvarsi: per la Cremonese un altro scontro diretto in casa, sabato prossimo contro lo Spezia. Prima però c'è il turno infrasettimanale contro un Milan che cerca punti per agganciare la zona Champions. Lo stesso per l'Hellas Verona, impegnata mercoledì sera contro l'Inter, per poi vedersela con il Lecce, a +4 in classifica. 17:12

Non cambia nulla in classifica: con il pareggio tra Cremonese e Hellas Verona i grigiorossi rimangono penultimi a quota 20 punti, mentre la squadra di Zaffaroni non riesce a superare lo Spezia - reduce dalla sconfitta contro il Monza - e si ferma come i liguri a 27 punti. 17:10

Una partita bollente dal finale rovente. Novanta minuti che valevano la salvezza in uno scontro dal ritmo molto alto. La sblocca nel primo tempo Okereke, che non segnava da gennaio. Nella ripresa Ballardini punta su Quagliata al posto di Pickel che però si renderà decisivo per gli avversari: una sua ingenuità gli vale il rosso diretto, lascia così il campo in 10 a mezz'ora dalla fine. Tante le azioni pericolose da parte dell'Hellas Verona, specie con Djuric e Lazovic. Il gol però arriva dall'uomo del momento, Simone Verdi. Dopo la doppietta nell'ultima partita contro il Bologna, è ancora l'ex Torino a decidere il risultato. Poco dopo poi, Braaf e Dessers obbligano i portieri a intervenire su due palle gol insidiose. Finisce solo 1-1, ma sono stati 12 i tiri totali dei padroni di casa e 14 quelli dei gialloblù. 17:10

90'+6' FISCHIO FINALE! Cremonese-Hellas Verona 1-1. Decidono le reti di Okereke e Verdi. 16:57

90'+5' Djuric travolge in area Buonaiuto. La Cremonese chiede ancora un rigore. Per Doveri l'intervento è regolare. 16:54

90'+5' Quindi riparte l'Hellas Verona sfruttando una Cremonese completamente scoperta in area. Tiro di Gaich frettoloso che finisce nelle mani di Carnesecchi. 16:54

90'+4' Proteste della Cremonese! Dopo un tentativo di testa di Buonaiuto il pallone finisce sul corpo di Dawidowicz. I grigiorossi chiedono un fallo di mano del difensore, che però aveva le braccia attaccate al corpo. 16:53

90' Saranno sei i minuti di recupero. 16:53

90' TIRO FORTISSIMO DI BUONAIUTO! Nonostante l'inferiorità numerica è ancora la Cremonese a creare occasioni. Il numero 10 grigiorosso calcia bene di collo pieno con il destro dalla distanza. Il pallone finisce fuori di poco.16:50

86' MONTIPÒ!!!! È un finale accesissimo allo Zini, grande parata del portiere dell'Hellas Verona su un tiro di testa di Dessers che era riuscito a smarcarsi bene dalla difesa avversaria. 16:46

85' Finisce anche la partita di Lazović, al suo posto Gaich.16:44

84' Magnani lascia il campo a Federico Ceccherini.16:43

83' PILLOLA STATISTICA: Simone Verdi è diventato il quinto centrocampista a realizzare almeno cinque gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A, dopo Luis Alberto, Milinkovic Savic, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. 16:43

82' BRAAF VICINISISSIMO! Traiettoria in diagonale dalla sinistra, il pallone esce di pochissimo. Poi però il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco. 16:41

79' Termina la partita di Lochoshvili, inizia quella di Buonaiuto.16:44

78' Rosso intanto per il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano. 16:37

77' Occhio agli spazi lasciati dal Verona: Hien bravo a chiudere una ripartenza di Afena-Gyan. 16:36

76' Verdi conferma il gran momento di forma che sta vivendo: dopo la doppietta contro il Bologna nell'ultima giornata, trova il gol anche allo Zini. Sono cinque le reti stagionali per l'ex Torino. 16:40

75' Assist Giangiacomo Magnani16:35

75' GOLL!! Cremonese-HELLAS VERONA 1-1! ANCORA VEERDI!!!! Schiacciata al volo del numero 7 dell'Hellas Verona che con il suo sinistro la manda in rete regalando un punto importantissimo alla sua squadra.



Guarda la scheda del giocatore Simone Verdi16:35

72' CARNESECCHI!!! Che parata del portiere della Cremonese! Braaf di testa vicinissimo al gol del pareggio. 16:31

70' Termina anche il match di Ciofani, al suo posto Dessers.17:07

70' Triplo cambio: esce anche Galdames, dentro Ferrari.16:30

70' Cambio per Ballardini: fuori l'autore del gol Okereke, entra Felix Afena-Gyan.16:29

69' Veloso ancora per Djuric, che non riesce a coordinarsi bene di testa. In questo momento il Verona continua a creare occasioni. 16:28

66' Ancora pericoloso il Verona! Primo tentativo di Lazovic con Carnesecchi che manda il pallone sopra la traversa, poi è ancora Djuric che vicinissimo alla rete non si coordina bene consentendo la parata al portiere grigiorosso. 16:27

65' Djuric la sfiora di testa! Il pallone finise sul secondo palo dove Galdames anticipa Veloso e manda in angolo. 16:25

63' Quagliata lascia i suoi in dieci in un momento difficile in cui l'Hellas Verona si è fatta notare per la sua aggressività. 16:24

62' Rosso diretto! Ingenuità del numero 33 della Cremonese. Finisce la partita di Giacomo Quagliata. 16:22

61' Check del VAR per un pugno di Quagliata su Dawidowicz. Doveri va a rivederla. 16:21

60' Finisce anche la partita di Kallon, entra Braaf.16:18

60' Termina la partita di Tamèze, al suo posto Veloso.16:18

59' Ed è ancora il Verona ad attaccare in area avversaria. Questa volta il cross arriva dalla sinistra, con Lazovic che la mette sul secondo palo. Djuric però intuisce male e il pallone finisce direttamente ai difensori della Cremonese. 16:18

57' OCCASIONE PER IL VERONA!!! Sponda di Djuric per Verdi che invece di tirare preferisce il passaggio sulla destra a Kallon. L'attaccante mette in mezzo ma è bravo Vasquez a chiudere e mandare in angolo. 16:16

54' Cross di Terracciano dalla destra, troppo lungo il suo tiro che diventa un tiro insidioso per Carnesecchi. Il portiere poi lascia scorrere e la palla finisce sul fondo. 16:13

54' Pickel lascia il posto a Giacomo Quagliata. 16:12

51' Aiwu alza troppo il braccio in uno scontro con Lazovic. Intervento giudicato irregolare dall'arbitro. 16:10

49' Pickel tenta di testa dopo un cross di Valeri. Non era facile indirizzare la palla che infatti finisce nelle mani di Montipò. 16:09

46' Lazovic si rende subito pericoloso, il guardalinee però alza la bandierina, segnalando il fuorigioco. 16:05

45' SI RIPARTE! Doveri fischia l'inizio del secondo tempo di Cremonese-Hellas Verona. 16:04

Non segnava da gennaio e ha deciso di farlo in uno dei momenti più importanti per la sua squadra: è Okereke a sbloccare il risultato allo Zini, dopo appena 9 minuti. 7 tiri totali della Cremonese e 6 dell'Hellas Verona, in una partita con diverse azioni pericolose che hanno obbligato interventi di entrambi i portieri. Nonostante il risultato negativo non sono mancati le occasioni dell'Hellas, specie con Lazovic e Verdi. 15:58

Un errore di Depaoli sta decidendo la prima metà della partita ma potrebbe incidere anche nella corsa salvezza. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti che non significano solo vittoria ma vorrebbero dire uscire dalla zona retrocessione. Con questo risultato l'Hellas Verona rimarrebbe in terzultima posizione non riuscendo a superare lo Spezia. I grigiorossi invece si portano a meno 4 proprio dalla squadra veneta. Zaffaroni può comunque contare sui cambi: Gaich e Duda potrebbero cambiare il ritmo della partita. Dall'altra parte anche Ballardini ha ancora delle carte da giocarsi, come Dessers, Chiriches e Afena. 16:01

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Cremonese-Hellas Verona 1-0! Primi 45 minuti decisi dalla rete di Okereke. 15:49

45'+1' Altro spunto interessante dell'Hellas Verona, sempre letta bene dalla difesa grigiorossa che gioca in anticipo. 15:46

45' Ufficializzati ora i tre minuti di recupero. 15:45

44' Cross di Lazovic sul secondo palo, legge la situazione Castagnetti che anticipa i giocatori avversari in area. 15:44

41' Non ce la fa Fabio Depaoli che lascia il campo a Filippo Terracciano. 15:41

40' Ancora problemi per Depaoli. Movimenti nella panchina dell'Hellas Verona per il cambio.15:41

36' MAGNANI VICINO AL GOL DEL PAREGGIO! Grande conclusione del giocatore dell'Hellas Verona che calcia benissimo di sinistra sul secondo palo, il pallone finisce fuori di pochissimo. 15:38

35' Ancora Galdames che cerca il tiro dalla distanza, il pallone finisce molto alto. 15:36

34' Ci prova al volo Galdames da fuori area: facile per Montipò. Poco prima ottima chiusura di Abildgaard su un tiro di Valeri in area. 15:34

31' Colpo al naso per il giocatore della Cremonese: nulla di grave per Depaoli che ha accusato un colpo in faccia da uno scontro con Meitè. 15:33

30' Momentaneamente fermo il gioco: a terra Depaoli che chiede l'intervento medico in campo. 15:31

27' MONTIPÒ NEGA IL RADDOPPIO! Gran palla di Castagnetti per Ciofani che taglia e stupisce la difesa avversaria. Il numero 9 colpisce di testa ma il portiere dell'Hellas Verona non si fa trovare impreparato, mandando in angolo un gran tiro. 15:28

23' Tenta il colpo al volo da fuori area Valeri, il suo sinistro finisce fuori di molto dallo specchio della porta. 15:26

23' LAZOVIC!! Alta di poco la palla del numero 8 dell'Hellas Verona, che tenta il colpo di testa ma, disturbato dall'arrivo di Valeri, non calibra bene e la alza troppo. Occasione sprecata visto che la porta avversaria era momentaneamente scoperta. 15:24

20' Duello tra Depaoli e Valeri sulla fascia sinistra: il fallo lo commette il giocatore della Cremonese. 15:20

17' CARNESECCHI!! Miracolo del portiere della Cremonese su un tiro di Verdi che sfrutta un rimpallo dopo un uno-due in area di Kallon. L'arbitro comunque fischia fallo di mano dello stesso Verdi. 15:19

14' Ci prova ancora la Cremonese con Ciofani che avanza sulla fascia destra: il numero 9 però non trattiene il pallone mandandolo sul fondo. 15:14

10' Settimo gol stagione di Okereke: l'ex Venezia non segnava dal 28 gennaio contro l'Inter. 15:14

9' GOL!! OKEREKE!!! CREMONESE-Hellas Verona 1-0!! L'attaccante grigiorosso ruba la palla a Depaoli, poi si accentra in area e calcia d'interno destro. Spiazza Montipò mettendola sul palo più lontano.



Guarda la scheda del giocatore David Okereke15:11

7' OCCASIONE PER IL VERONA! Reagisce subito la squadra di Zaffaroni che da Lazovic crea diverse azioni nell'area avversaria. Sempre pronta la difesa grigiorossa che intercetta e anticipa senza richiedere l'intervento di Carnesecchi. 15:13

4' Destro di Meitè da fuori area, Montipò respinge il tiro mandandolo in calcio d'angolo. 15:04

3' Meitè lancio lungo in profondità sulla sinistra a cercare Valeri. Idea buona ma il pallone finisce sul fondo. 15:03

2' Verona molto compatto nella propria metà campo. A gestire la palla ora è la Cremonese. 15:02

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Cremonese-Hellas Verona. Dirige l’arbitro Daniele Doveri. 15:00

Nell'Hellas Verona il ballottaggio in attacco per una maglia da titolare lo vince Djuric, con Gaich che partirà dalla panchina, sostenuto da Verdi e Kallon. In mezzo al campo confermati Abildgaard e Tameze con Depaoli e Lazovic ai loro lati (squalificato Faraoni). Confermato anche il terzetto difensivo composto da Magnani, Hien e Dawidowicz. 14:47

Ballardini pensa alla difesa a quattro per battere il Verona, con Aiwu e Valeri esterni e Vasquez e Lochoshvili centrali, con il secondo che ha avuto la meglio su Bianchetti. In regia Meitè con Castagnetti Pickel ai lati. Novità sulla trequarti, fuori Bonaiuto, confermato Galdames. Fuori anche Dessers (che ha lamentato un fastidio fisico in Coppa Italia), in attacco preferiti Okereke e Ciofani. 14:54

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic - Verdi, Kallon - Djuric. All. Zaffaroni. All. Zaffaroni.14:29

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi - Aiwu, Lochoshvili, Vasquez, Valeri - Pickel, Meitè, Castagnetti - Galdames - Ciofani, Okereke. All. Ballardini14:51

Anche per l'Hellas Verona vietato sbagliare: solo uno il punto che lo separa dallo Spezia, reduce dalla sconfitta contro il Monza. Zaffaroni può contare in un buon andamento dei suoi, due vittorie nelle ultime tre giornate, contro Sassuolo e Bologna e un pareggio importante al Maradona contro il Napoli. 14:27

Una settimana piena impegni per la Cremonese che è reduce dall'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Nelle ultime tre giornate di Serie A due vittorie e una sconfitta, in casa dell'Udinese. Per Ballardini ogni partita è fondamentale ma questa lo è più delle altre: "Ogni match è sempre decisivo ma con il Verona sarà molto importante, questo è chiaro", dice l'allenatore alla vigilia. 14:27

Allo stadio Zini c'è in palio la salvezza: sfida importantissima quella tra Cremonese e Hellas Verona, rispettivamente penultima e terzultima in classifica. I gialloblù sono davanti a +7 e con la vittoria di oggi potrebbero superare lo Spezia (attualmente salvo) e uscire dalla zona retrocessione. Ultima chiamata dunque per i grigiorossi che davanti al loro pubblico sono chiamati alla vittoria. 14:21

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Hellas Verona, gara valida per la 32ª giornata di Serie A.14:14