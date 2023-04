Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori17:05

Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Cremonese, trentaduesima giornata di Serie A.17:05

I viola, dopo aver conquistato la Finale di Coppa Italia, cercano il successo che manca da tre turni in campionato per balzare all'ottavo posto in classifica; i blucerchiati, fanalino di coda della Serie A, sono ad una delle ultime chiamate per tentare di accorciare le distanze sulla zona salvezza.17:14

Ecco le formazioni. Fiorentina con il 4-2-3-1: Cerofolini - Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Duncan, Amrabat - Gonzalez, Castrovilli, Sottil - Jovic. A disp.: Terracciano, Vannucchi, Venuti, Kayode, Quarta, Igor, Terzic, Mandragora, Bianco, Barak, Saponara, Ikone, Brekalo, Kouame, Cabral.18:07

3-4-1-2 per la Sampdoria: Ravaglia - Gunter, Oikonomou, Amione - Zanoli, Rincon, Winks, Augello - Leris - Lammers, Gabbiadini. A disp.: Turk, Zorzi, Murillo, Murru, Paoletti, Malagrida, Ilkhan, Cuisance, Sabiri, Djuricic, Jese, Quagliarella.17:29

Italiano opta per Gonzalez-Castrovilli-Sottil alle spalle di Jovic, Duncan e Amrabat linea mediana. Ranieri al posto di Igor in difesa, esordio in Serie A per Cerofolini tra i pali.18:08

Stankovic conferma per dieci undicesimi lo schieramento che ha impattato per 1-1 contro lo Spezia: in difesa, Oikonomou preferito a Murillo. Davanti fiducia al tandem Lammers-Gabbiandini con Leris a supporto.17:19

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Giua.17:30

1' INIZIA Fiorentina-Sampdoria, palla ai blucerchiati.18:03

1' Castrovilli apre per Sottil, pescato in fuorigioco.18:04

3' Punizione sprecata da Augello, direttamente sul fondo.18:06

5' Rincon a terra, gioco fermo per qualche istante.18:08

7' Lancio di Dodo, suggerimento troppo profondo per Jovic.18:10

9' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:12

10' Sottil sfonda sulla sinistra, Winks concede il primo angolo della gara.18:13

11' Da corner, palla fuori per Castrovilli, destro al volo, ampiamente a lato.18:13

12' Lammers scambia con Gabbiadini e prova a piazzare il destro dal limite, alto.18:15

14' Amione rischia sulla pressione di Dodo, Ravaglia libera con i piedi.18:17

15' Leris si gira al limite, destro centrale, Cerofolini blocca in due tempi.18:18

16' Sottil si accentra dalla sinistra, destro strozzato sul fondo.18:19

18' Possesso dei viola, i blucerchiati si difendono con ordine.18:22

20' Dodo lungo linea per Castrovilli che prova a prolungare di tacco per Jovic, suggerimento impreciso.18:23

22' Sottil dai 20 metri, destro murato da Zanoli.18:25

24' Scontro aereo tra Leris e Milenkovic, gioco fermo.18:26

26' Gioco spezzettato, ora è Sottil a terra.18:29

28' Augello penetra in area dalla sinistra, cross teso smanacciato da Cerofolini, Gabbiadini non riesce a deviare da due passi.18:31

30' Biraghi ci prova con il destro dal limite, palla in curva.18:32

32' Problemi alla spalla per Leris, entrano i sanitari.18:36

33' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Leris non ce la fa a continuare, spazio a Djuricic.18:36

35' Duncan esplode il sinistro dai 20 metri, rasoterra a lato.18:38

36' Sottil rientra sul destro, tiro sporcato in angolo da Zanoli.18:38

36' Da corner, destro di Castrovilli, Ravaglia si accartoccia sulla sfera.18:39

37' Castrovilli arriva sul fondo, Rincon lo ferma in angolo.18:40

39' Traversone di Biraghi, troppo alto per Jovic.18:42

40' Gonzalez si fa spazio al limite, sinistro potente ma impreciso.18:43

41' Jovic si libera in area di Oikonomou ma incrocia troppo il destro, Zanoli spazza in angolo.18:44

42' OCCASIONE FIORENTINA! Sottil centra per Castrovilli, sinistro deviato da Gunter, Ravaglia reattivo.18:45

43' Da corner, colpo di testa di Jovic, alto.18:45

45' Quattro minuti di recupero.18:48

45'+2' Sinistro di Gonzalez dai 20 metri, smorzato in angolo da Oikonomou.18:49

45'+2' GOL! FIORENTINA-Sampdoria 1-0! Rete di Castrovilli. Da corner, cross di Biraghi, destro al volo di Castrovilli: palo-gol, Ravaglia non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Gaetano Castrovilli18:50

45'+4' Punizione di Winks, Oikonomou di testa non inquadra la porta.18:56

45'+5' FINE PRIMO TEMPO. Fiorentina-Sampdoria 1-0, decide Castrovilli.18:52

Frazione dai ritmi non particolarmente elevati, i viola dominano il possesso riuscendo a rendersi pericolosi nella parte finale: è Castrovilli il giocatore più pericoloso e quello che firma il vantaggio nei minuti di recupero con un destro al volo da azione d'angolo, palo-gol. I blucerchiati faticano a costruire, infortunio per Leris.18:55

Italiano deve evitare cali di concentrazione e può migliorare la qualità delle giocate in fase offensiva; Stankovic ha bisogno di studiare alternative per poter innescare gli attaccanti.18:56

46' COMINCIA LA RIPRESA. Fiorentina-Sampdoria 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:10

46' Tiro di Gonzalez contrato da Gunter, Sottil centra basso dalla sinistra, Oikonomou anticipa Jovic.19:11

48' Dodo s'invola sulla destra, Oikonomou decisivo su Castrovilli.19:13

49' Djuricic a terra, gioco brevemente interrotto.19:14

51' Azione prolungata dei viola, sinistro fiacco di Gonzalez, facile preda di Ravaglia.19:16

53' Sottil punta l'area dalla sinistra, Zanoli non si fa superare.19:18

55' Punizione di Castrovilli, Zanoli di testa prolunga in angolo.19:21

57' Dodo mantiene la pressione offensiva, guadagnando un altro corner.19:23

58' Da corner, Duncan controlla al limite, sinistro in orbita.19:23

59' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Problemi muscolari per Oikonomou, entra Murillo.19:25

60' AMMONITO il neoentrato Murillo, fallo di mano.19:26

62' GOL! FIORENTINA-Sampdoria 2-0! Rete di Dodo. Castrovilli premia la sovrapposizione di Ranieri, Ravaglia evita l'autorete di Murillo, Jovic da terra riesce a servire Dodo che esplode il sinistro deviato sotto la traversa da Amione.19:29

64' Giua convalida la rete dopo il check del VAR, Jovic è in posizione regolare.19:30

66' GOL! FIORENTINA-Sampdoria 3-0! Rete di Duncan. Ripartenza di Jovic, Duncan si fa spazio al limite e di sinistro batte Ravaglia.



Guarda la scheda del giocatore Alfred Duncan19:32

67' Lancio per Lammers, rimontato da Milenkovic, i blucerchiati nella ripresa faticano a superare la metà campo.19:33

69' Sottil tocca in area per Castrovilli, destro neutralizzato in angolo da Murillo.19:34

70' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Gonzalez lascia il campo a favore di Kouame.19:36

71' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Applausi per Dodo, spezzone per Venuti.19:36

72' OCCASIONE FIORENTINA! Velo di Jovic per Kouame, Ravaglia riesce a chiudergli lo specchio.19:38

73' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Staffetta in attacco tra Gabbiadini e Jese.19:39

73' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Stankovic richiama Djuricic e inserisce Cuisance.19:39

74' ULTIMO CAMBIO SAMPDORIA. Esce anche Lammers, presenza per il futuro viola Sabiri.19:40

76' GOL! FIORENTINA-Sampdoria 4-0! Rete di Kouame. Break di Amrabat, filtrante per Kouame che di destro infila Ravaglia.



Guarda la scheda del giocatore Christian Kouamé19:42

78' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Il giovane Bianco prende il posto di Sottil.19:44