Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Lazio 3-1 valida per la 32° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:33

Grazie alla vittoria dell'Inter, nel pomeriggio il Napoli avrà a disposizione il primo match point di questo campionato: in caso di vittoria, infatti, la squadra di Spalletti sarà Campione d'Italia.14:32

Match ricco di emozioni: passa in vantaggio la Lazio al 30esimo, con Felipe Anderson che approfitta dell'errore in impostazione di Acerbi e, dopo aver scambiato con Luis Alberto, batte Onana con il mancino. Nella ripresa è assedio Inter e al 77esimo arriva la rete del pareggio: pressing alto dei nerazzurri con Gosens che recupera palla e con Lukaku che imbuca per Lautaro, il quale non sbaglia davanti a Provedel. Al 83esimo è sorpasso Inter, con ancora Lukaku in veste di assist man, questa volta per Gosens che colpisce al volo e raddoppia, facendosi però male cadendo a terra e venendo sostituito poco più tardi. Al 90esimo arriva la doppietta di Lautaro che viene erroneamente servito in area da Vecino e prima calcia contro Provedel, poi è fortunato a ritrovare la sfera e depositarla in rete a porta vuota.14:32

L'Inter ribalta il match nella ripresa grazie ai gol di Lautaro e Gosens e aggancia Milan e Roma al quarto posto.14:28

90'+9' Finisce qui! Inter batte Lazio per 3-1!14:27

90'+8' Cartellino giallo per Romagnoli, per aver travolto in scivolata Dumfries. Romagnoli era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato. Terza ammonizione per la Lazio.14:26

90'+8' Pedro prova nuovamente a concludere con il mancino dal limite dell'area, non trovando lo specchio.14:25

90'+4' Prova Pedro! Luis Alberto imbuca per Zaccagni che stoppa per Pedro, il quale conclude di mancino rasoterra ad incrociare, ma trova la respinta di Onana.14:22

90'+3' Lukaku fa tutto da solo e porta palla per metà campo, poi conclude dalla trequarti con il mancino: conclusione centrale, blocca Provedel.14:21

90' Annunciati 6 minuti di recupero.14:20

90' GOL! INTER-Lazio 3-1! Rete di Lautaro Martínez! Retropassaggio sbagliato di Vecino che serve Lautaro in area, con l'argentino che conclude contro Provedel ma poi è fortunato a ritrovare la sfera e ad appoggiare in rete a porta vuota.



88' Gioia e dolore per Gosens che sigla la rete del vantaggio ma che al contempo è costretto al cambio per essere caduto male al suolo, costringendo Inzaghi al cambio.14:16

86' Entra Manuel Lazzari, esce Elseid Hysaj. Quarta sostituzione per la Lazio.14:15

86' Entra Luca Pellegrini, esce Adam Marušić. Terza sostituzione per la Lazio.14:14

86' Entra Stefan de Vrij, esce Robin Gosens. Quinta e ultima sostituzione per l'Inter.14:14

85' Resta a terra Gosens che si è infortunato probabilmente alla spalla destra in fase di caduta nello slancio che ha portato al gol.14:13

83' GOL! INTER-Lazio 2-1! Rete di Gosens! Lukaku al limite dell'area spostato sulla destra crossa perfettamente verso il secondo palo dove colpisce al volo Gosens che batte Provedel sotto le gambe.



81' Cartellino giallo per Marušić, punito per aver travolto uno straripante Lukaku, Secondo ammonito per la Lazio.14:09

77' GOL! INTER-Lazio 1-1! Rete di Lautaro Martínez! Palla recuperata alta dalla squadra nerazzurra, con Gosens che serve Lukaku e con quest'ultimo che imbuca per Lautaro: l'argentino si presenta a tu-per-tu con Provedel e lo spiazza verso il palo di sinistra.



75' Lukaku di testa, non va! Ennesimo cross dalla trequarti mancina di Dimarco verso il centro dove ci arriva Lukaku che colpisce ma non riesce ad angolare verso lo specchio, mandando fuori rispetto al palo di destra.14:03

74' Calhanoglu serve Lautaro all'interno dell'area, con l'argentino che calcia di prima intenzione ma viene murato dalla difesa biancoceleste. Continua l'assedio dell'Inter.14:02

73' Chiusura provvidenziale di Casale su Lautaro! Palla filtrante per Lautaro che scappa dietro la difesa in posizione regolare, entra in area ma viene recuperato da Casale che lo disturba al momento del tiro e consente a Provedel di recuperare il pallone.14:01

71' Entra Robin Gosens, esce Alessandro Bastoni. Quarta sostituzione per l'Inter.13:58

69' Calhanoglu si fa ingolosire da una palla a mezza altezza in area e calcia al volo, ma spedisce altissimo.13:57

68' Entra Pedro , esce Ciro Immobile. Seconda sostituzione per la Lazio.13:56

67' Spreca Dumfries! Lukaku serve Dumfries all'interno dell'area, stranamente posto sulla sinistra, ma l'esterno olandese colpisce male con il destro, consentendo alla difesa biancoceleste di spazzare.13:55

66' Miracolo di Provedel! Cross dalla destra di Barella verso il secondo palo, dove Calhanoglu accomoda a rimorchio per Dimarco che calcia a botta sicura, ma Provedel si allunga e respinge quanto basta per mandare in calcio d'angolo.13:54

64' Lukaku fa sentire tutta la sua forza fisica spostando Casale con uno spalla-spalla, poi crossa male ma Provedel sbaglia i tempi di presa e concede un calcio d'angolo all'Inter.13:53

62' Cartellino giallo per Bastoni, per aver trattenuto Felipe Anderson spedito in campo aperto. Secondo ammonito per l'Inter.13:50

61' Entra Hakan Çalhanoğlu, esce Henrikh Mkhitaryan. Terza sostituzione per l'Inter.13:49

61' Entra Lautaro Martínez, esce Joaquín Correa. Seconda sostituzione per l'Inter.13:49

60' Onana risponde a Luis Alberto! Azione frenetica all'interno dell'area di rigore dell'Inter con Felipe Anderson che serve a rimorchio Luis Alberto, il quale da posizione favorevole colpisce verso il primo palo, trovando però la respinta con i pugni di Onana.13:48

57' Dumfies arriva sul fondo e crossa al centro; la palla scavalca tutti e arriva a Dimarco che è ingannato dal rimbalzo della palla, perde un tempo di gioco e calcia come può, mandando sul fondo.13:45

55' Barella al volo! Incursione mancina di Dimarco che crossa al centro dove Barella, posizionato sul dischetto, prova a colpire d'esterno destro al volo, mandando di un nulla fuori rispetto al palo di destra.13:43

52' Cross pericoloso di Dimarco verso il centro dove Lukaku, nel tentativo di impattare il pallone, commette fallo ai danni di Romagnoli.13:40

50' Entra Matías Vecino, esce Danilo Cataldi. Prima sostituzione per la Lazio.22:50

50' Cataldi recupera un pallone importante all'interno dell'area ai danni di Barella ma si accascia a terra e chiede il cambio.13:38

47' Dimarco si incarica di una punizione posizionata poco più avanti del centrocampo e crossa al centro, dove colpisce Bastoni ma non trova lo specchio, mandando ampiamente sul fondo.13:35

46' Si riparte. Possesso per l'Inter.13:33

46' Entra Denzel Dumfries, esce Danilo D'Ambrosio. Prima sostituzione per l'Inter.13:33

Con il risultato attuale la Lazio allungherebbe sulle inseguitrici per la zona Champions e l'Inter perderebbe un'occasione importante per agganciare Roma e Milan che ieri hanno pareggiato. Inoltre, se dovesse reggere il vantaggio biancoceleste, il Napoli dovrà rimandare la festa Scudetto.13:27

Primo tempo giocato su ritmi intensissimi e con buone occasioni da una parte e dall'altra. Inter che gioca meglio e, al 27esimo, trova la rete del vantaggio con Mkhitaryan su assist di Correa, ma viene annullata a causa della posizione di fuorigioco dell'argentino. Tre minuti più tardi, con i nerazzurri in completa gestione, arriva l'errore di Acerbi che perde palla al limite dell'area nerazzurra, consentendo a Luis Alberto e Felipe Anderson di scambiare un uno-due, con il brasiliano che con il mancino batte Onana e porta la Lazio in vantaggio. La squadra di Inzaghi non ci sta e arriva ben due volte ad un passo dal pareggio con le conclusioni di Mkhitaryan e Barella, entrambi ad un soffio dallo specchio. Nel finale, in pieno recupero, la Lazio ha due occasioni ghiottissime, con Onana che risponde presente sul tiro a giro di Immobile e con Bastoni che salva miracolosamente sul tap-in di Felipe Anderson.13:24

45'+1' Termina qui il primo tempo. Inter-Lazio 0-1.13:19

45'+1' Casale di testa! Calcio d'angolo battuto dalla destra da Luis Alberto verso il centro dove stacca Casale che impegna Onana, il quale blocca a terra.13:19

45'+1' Doppia clamorosa occasione per la Lazio! Altra palla persa da Acerbi, posizionato da ultimo uomo, con Zaccagni che serve Immobile in profondità e con quest'ultimo che una volta entrato in area calcia verso il secondo palo, trovando una grandissima parata di Onana. Sulla respinta arriva Felipe Anderson che calcia a botta sicura, ma Bastoni in scivolata la alza in calcio d'angolo.13:18

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.13:16

44' Lancio lungo di Acerbi per Lukaku che riceve all'interno dell'area, spostato sulla destra, finta la conclusione mancina e serve con uno scavetto Dimarco sul secondo palo ma dosa male la potenza e spedisce sul fondo.13:16

42' Immobile spreca! Ripartenza Laziio, con Felipe Anderson che avanza palla al piede fino alla trequarti ed imbuca per Immobile, il quale spara alto sulla traversa. Interviene però l'arbitro Guida che fischia fuorigioco.13:13

40' Barella di collo esterno! Lukaku viene servito in area con le spalle alla porta e serve al limite Barella che, con la palla a mezza altezza, colpisce al volo d'esterno destro e manda fuori di un nulla rispetto al palo di sinistra.13:12

37' Mkhitaryan ad un soffio dalla traversa! Cambio di fronte da sinistra a destra per Barella, che stoppa e serve a rimorchio Mkhitaryan, il quale conclude di prima intenzione con il destro e sfiorando la traversa a Provedel battuto.13:08

35' Cartellino giallo per D'Ambrosio, per aver travolto Zaccagni che era scappato palla al piede. Primo ammonito anche per l'Inter.13:07

32' Inter che fino a qui aveva dominato il match e che paga il primo errore del match, consentendo il vantaggio biancoceleste.13:04

30' GOL! Inter-LAZIO 0-1! Rete di Felipe Anderson! Grave errore di Acerbi che perde palla all'interno della sua area sulla pressione di Felipe Anderson e Immobile, con il brasiliano che chiede ed ottiene l'uno-due da Luis Alberto e con il mancino batte Onana verso il palo di sinistra.



27' Gol annullato a Mkhitaryan! Imbucata di Brozovic per Correa che entra in area dalla destra e serve a rimorchio il centrocampista armeno, che dal dischetto del rigore deve solo infilare Provedel verso il palo di sinistra. Interviene però il VAR che decreta la posizione di offside di Correa.12:59

25' Darmian arriva sul fondo e crossa al centro per Correa che è discretamente libero ma di testa impatta male e manda sopra la traversa.12:56

22' Mkhitaryan di prima intenzione! Lancio di Onana direttamente per Barella, spostato sulla destra, con il centrocampista numero 23 che serve al limite Mkhitaryan, il quale prova a concludere di prima intenzione con il destro: tiro centrale, blocca Provedel.12:54

20' Cartellino giallo per Zaccagni, per un intervento scomposto ai danni di Barella nella zona di centrocampo. Primo giallo del match.12:52

20' Brozovic raccoglie un pallone al limite dell'area, finta il tiro e serve in area D'Ambrosio, che però manca l'aggancio con il pallone e spreca una possibile occasione da rete.12:52

18' Nuova progressione sul fronte sinistro per l'Inter, questa volta con Bastoni che crossa al centro ma dosa male e spedisce sul fondo dalla parte opposta.12:50

14' Dimarco scappa sulla sinistra palla al piede, arriva sul fondo ed effettua un cross teso verso il centro dove Provedel è bravo ad anticipare Lukaku e a farla sua.12:46

12' Bastoni vede il taglio di Lukaku e prova a servirlo in profondità, ma la palla è leggermente alta e Provedel esce e la blocca in presa alta.12:44

8' Imbucata di Felipe Anderson per Immobile che stoppa in area e colpisce al volo, trovando la respinta in angolo di Onana. Interviene però l'arbitro che fischia fuorigioco del capitano della Lazio.12:40

5' Doppia occasione Inter! Brozovic si sistema al limite dell'area e calcia con il mancino verso il palo di sinistra: Provedel la vede all'ultimo e la respinge lateralmente. La palla arriva sui piedi di Dimarco che prova la conclusione di prima intenzione e trova nuovamente la respinta con i piedi del portiere biancoceleste.12:37

2' Palla in profondità di Hysaj per Immobile che viene chiuso da Acerbi il quale accompagna la palla che esce sul fondo.12:33

Si parte. Primo possesso per la Lazio.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Galetto e Di Iorio. Il quarto uomo Pairetto. Al Var e Avar spazio alla coppia Chiffi-Ayroldi.11:55

Sarri conferma la formazione ipotizzata nei giorni scorsi: Provedel tra i pali, Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj nei quattro di difesa. A centrocampo ci sarà Cataldi tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti torna Ciro Immobile, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.11:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3: Provedel – Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.11:54

Inzaghi conferma il 3-5-2, con qualche cambio rispetto ai titolarissimi: in porta Onana, con D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce ci saranno Darmian e Dimarco, mentre nella zona centrale il trio Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Davanti spazio a Lukaku e Correa, con Lautaro e Dzeko in panchina.11:54

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter si schiera con un 3-5-2: Onana – D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco – Lukaku, Correa.11:54

Questa sarà la 160esima sfida tra i nerazzurri e i biancocelesti, con la squadra di casa che ha trionfato per 66 volte, contro le 39 laziali e i 54 pareggi. Nel match di andata la Lazio ha battuto l’Inter con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro in risposta a quella di Lautaro Martinez.11:53

La Lazio ha interrotto la serie di vittorie (quattro consecutive) in seguito alla sconfitta interna contro il Torino nella giornata precedente. I biancocelesti, però, stanno svolgendo una stagione decisamente importante, trovandosi attualmente secondi in classifica a +6 dalla quinta e con un calendario che, dopo questa giornata, può risultare favorevole.11:53

I padroni di casa nell’ultimo match di campionato hanno ritrovato la vittoria contro l’Empoli, vittoria che mancava in Serie A dal 5 marzo (Inter-Lecce 2-0). Nel frattempo, però, la squadra di Inzaghi ha raggiunto la semifinale di Champions League e la finale di Coppa Italia.11:52

Allo stadio San Siro di Milano si sfidano l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri per un match molto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League (e non solo). Quest’oggi, infatti, se la Lazio non dovesse vincere in casa dei nerazzurri e nel pomeriggio il Napoli dovesse battere la Salernitana, la squadra di Spalletti diventerebbe matematicamente Campione d’Italia.11:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Lazio, gara valida per la 32a giornata del campionato di Serie A.11:52