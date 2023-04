Grazie per aver seguito la diretta scritta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:08

Con l'odierno trionfo, il Sassuolo si proietta a 43 punti guadagnando tre tasselli; resta invece invariata la situazione dell'Empoli. Uomini di Dionisi e Zanetti che saranno impegnati nella 33^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Lazio di Maurizio Sarri, e tra le mura domestiche contro il Bologna di Motta.17:08

Cala il sipario al Mapei Stadium di Sassuolo! Dionisi manda i titoli di coda di una gara che, dopo un primo tempo opaco, offre una ripresa dalle molteplici occasioni ed emozioni. Apre le danze Nicolò Cambiaghi, che al minuto 11' sfida Consigli e trova lo spazio giusto per il vantaggio azzurro; nei secondi 45', il Sassuolo mostra un approccio diverso impostando delle insidiose ripartenze con cui più volte sfiora il vantaggio. Proprio al minuto 82', a pochi minuti dal termine della gara, il subentrato Berardi concretizza con un difficile gesto atletico il suggerimento aereo di Henrique, pareggiando i conti nonostante l'inferiorità numerica subita a causa dell'espulsione diretta a carico di Pinamonti. Le sorprese del match non terminano, ed al minuto 95' Satriano colpisce in pieno la traversa difesa da Consigli con un potente destro; dal rimpallo del legno prende vita il contropiede neroverde, che si conclude con l'assegnazione del penalty proprio a favore dei padroni di casa: dal dischetto si presenta lo stesso Berardi, che con freddezza trova l'incrocio dei pali battendo Vicario. Sassuolo che agguanta la vittoria a pochi secondi dal fischio finale, determinante l'ingresso in campo del proprio leader tecnico Domenico Berardi.17:06

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI DIONISI! Sassuolo-Empoli termina 2-1.16:59

90'+7' GOL! GOL BERARDI! SASSUOLO-Empoli: 2-1. Arriva al minuto 97' la rete che mette la parola fine al match! Domenico Berardi subentra nella gara in maniera incisiva, e dopo la prima rete ottiene la chance dagli 11 metri. Il numero 10 sfida Vicario, resta lucido e spiazza l'estremo difensore empolese gonfiando la rete.



90'+5' CHECK OVER: sarà rigore.16:56

90'+5' RIGORE A FAVORE DEL SASSUOLO! Berardi viene atterrato in area di rigore, ottenendo una chance importante all'ultimo minuto di gioco.16:55

90'+3' Laurienté ha ancora energie da spendere, allunga la falcata e serve dentro per Lopez. Il numero 28 perde il contatto con la sfera, concedendo il contropiede.16:54

90'+1' Lopez riceve da Erlic, sfida Akpro all'uno contro uno ma il centrocampista è attento e recupera il possesso.16:52

90' Sono 4' i minuti di extra-time segnalati dalla lavagnetta del Sig. Baroni.16:51

89' Ultimo giro d'orologio al Mapei, poi sarà recupero!16:50

88' Marin sceglie l'imbucata profonda per Ebuehi, suggerendo però un assist irraggiungibile. Si torna da Ferrari, che palleggia con Frattesi.16:50

87' Marin sceglie la conclusione diretta dai 30 metri, ma la sfera arriva debolmente dalle parti di Consigli. Rinvio dal fondo.16:48

86' Punizione dalla trequarti a favore dell'Empoli, batte Marin.16:48

84' Sostituzione Empoli: fuori anche Francesco Caputo, dentro Martín Adrián Satriano Costa.16:45

84' Sostituzione Empoli: fuori un esausto Fabiano Parisi, dentro Liberato Gianpaolo Cacace.16:45

82' GOL! GOL BERARDI! SASSUOLO-Empoli: 1-1. Arriva al minuto 82' la rete che allivella di nuovo il match! Henrique riceve da Frattesi, punta la trequarti avversaria e con un cross pennellato pesca Domenico Berardi. Il numero 10 calcia di prima intenzione, e con una volée spedisce la palla in buca d'angolo. Di nuovo tutto pari al Mapei, assist a cura di Henrique.



82' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi trascina con sé tutta la retroguardia avversaria, giunge sul fondo e scarica per Frattesi che può impattare con lo specchio totalmente libero. Il centrocampista colpisce male, facendo scorrere la sfera in laterale.16:42

80' Ultimi 600'' di gioco, poi spazio al recupero.16:41

79' Contropiede neroverde che non viene però sfruttato: Erlic appoggia su Frattesi, poi la mezzala di Dionisi di prima intenzione cambia gioco con una sventaglia verso Berardi, che è però eccessivamente fuori misura.16:40

77' Sostituzione Sassuolo: fuori Riccardo Marchizza, entra al suo posto Rogério Oliveira da Silva.16:37

76' Akpa Akpro è fresco di energie e si libera dalla marcatura di Frattesi, poi conduce verso la porta avversaria e premia il taglio di Caputo. Palla che risulta però troppo corta, irraggiungibile per il centravanti.16:37

75' Ultimi 15' di gioco in cui i padroni di casa dovranno resistere al pressing empolese in inferiorità numerica.16:36

74' ROSSO DIRETTO Andrea Pinamonti: proteste ritenute gravi dal direttore di gara, che rifila la sanzione più grave al subentrato.16:35

72' GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI! Parisi si libera dalla destra del campo, alza lo sguardo e mette dentro un avvolgente traversone sul quale piomba Caputo. Il numero 19 compie una torsione perfetta, spedendo la palla sotto la traversa, ma viene segnalato il fuorigioco. Parziale che non cambia.16:34

70' Scambi veloci tra Frattesi e Berardi, il numero 10 tenta poi il dribbling su Parisi ma non riesce nell'intento. Palla che torna all'Empoli.16:32

68' Sostituzione Empoli: esce dal campo Filippo Bandinelli, dentro Jacopo Fazzini.16:28

68' Sostituzione Empoli: fuori Nicolò Cambiaghi, dentro Roberto Piccoli.16:28

65' Fuorigioco segnalato da Mastrodonato ai danni di Akpa Akpro. Palla inattiva a favore del Sassuolo, che può ripartire con Domenico Berardi.16:25

62' Sostituzione Empoli: fuori Alberto Grassi, subentra al suo posto Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro.16:23

61' AMMONITO Filippo Bandinelli: scontro verbale con Lopez.16:22

61' AMMONITO Maxime Lopez: il centrocampista era diffidato, salterà la sfida contro la Lazio.16:22

60' Si surriscaldano gli animi sul terreno di gioco, serie di turbolenze tra i due schieramenti. Provvedimenti in arrivo da parte del direttore di gara Dionisi.16:21

59' PILLOLA STATISTICA: Domenico Berardi torna a calcare il manto del Mapei Stadium dopo ben un mese dall'ultima volta.16:19

58' Sostituzione Sassuolo: esce dal campo Gregoire Defrel, torna in campo Domenico Berardi.16:18

57' Frattesi conduce sino alla trequarti avversaria, poi sceglie di premiare Laurienté ma sbaglia la potenza del passaggio permettendo all'Empoli di ricucire il gioco.16:17

56' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, ripartenza che può essere sfruttata dal Sassuolo.16:16

55' Secondo giro dalla bandierina del secondo tempo, batte Marin.16:16

53' Solito duello tra Laurienté ed Ebuehi, che vede vittima in questa occasione il centravanti neroverde. Si riparte da Baldanzi.16:15

51' Frattesi affonda la torsione sul suggerimento di Marchizza, commettendo però fallo ai danni di Walukiewicz. Punizione Empoli dalla propria zona di difesa.16:12

51' Primo corner della ripresa, è a favore del Sassuolo. Batte Marchizza.16:11

49' Pinamonti prova subito ad incidere sul match, liberandosi dalla morsa di Luperto e servendo il traversone. Ebuehi allontana in laterale.16:09

47' Il primo possesso della ripresa è amministrato dal Sassuolo.16:07

46' Sostituzione Sassuolo: fuori Abdoulrahmane Harroui, dentro al suo posto Andrea Pinamonti.16:11

46' Sostituzione Sassuolo: fuori anche Nedim Bajrami, subentra Matheus Henrique de Souza.16:06

46' Sostituzione Sassuolo: fuori Ruan Tressoldi Netto, dentro Gian Marco Ferrari.16:06

46' TUTTO PRONTO! Inizia la ripresa.16:06

Squadre negli spogliatoi che possono ora approfittare dei 15' di break.15:52

Si chiude dopo un minuto di extra-time la prima parte di questa sfida in terra emiliana. Parziale che vede il momentaneo vantaggio empolese, sancito dalla rete di Cambiaghi al minuto 11', dopo una rapida percussione concretizzata con un preciso mancino in diagonale. Approccio alla gara che premia la squadra di Zanetti, ma dal momento dello svantaggio i neroverdi mostrano una veemente reazione che non porta, però, al nuovo equilibrio. Il vero brivido per i padroni di casa arriva al minuto 41' con Francesco Caputo, che a tu-per-tu con Consigli calcia di prima intenzione concludendo in pieno sul primo palo; legno che tiene a galla il Sassuolo, dopo un primo tempo dal punto di vista agonistico certamente ordinato.15:51

45'+1' FISCHIO DI DIONISI! Termina il primo tempo.15:47

45' Un solo minuto addizionale concesso dal direttore di gara, si giocherà fino al minuto 46'.15:47

44' Cambia il fronte d'attacco, il corner ora è offerto dai padroni di casa.15:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.15:46

44' Il centrocampista azzurro disegna traiettoria eccessivamente profonda per i propri compagni, palla che torna ad Andrea Consigli.15:46

43' Calcio d'angolo guadagnato da Caputo, dal punto di battuta si affaccia Marin.15:45

41' LEGNO DI CAPUTO! Posizione di partenza dell'ex-Sassuolo che sembra regolare, poi si mette in luce sul passante di Marin e tenta la conclusione sul primo palo. Sfera che si stampa sul legno difeso da Consigli, negando la gioia del 2-0 al numero 19.15:44

39' Decisiva la posizione di Tressoldi, che in area di rigore legge le intenzioni di Cambiaghi e scherma la conclusione del numero 28. Possesso Sassuolo.15:41

37' Duello tra Bajrami e Bandinelli sulla trequarti neroverde, che vede vincitore l'esterno del Sassuolo. Rimessa laterale per gli emiliani, Toljan si incarica della battuta.15:40

36' Baldanzi si libera per ricevere da Grassi, arriva alla linea di fondo e fa partire un cross verso i propri compagni: Dionisi ferma tutto, il pallone era uscito interamente.15:39

34' Harroui riceve da Marchizza e punta la trequarti, poi premia il taglio di Frattesi con un filtrante che non giunge però a destinazione. Anticipo secco di Luperto, che recupera il possesso.15:37

33' Bottegoni alza la bandierina: fuorigioco di Bajrami sul suggerimento profondo di Tressoldi. Palla inattiva a favore dei giocatori di Zanetti.15:36

31' Dal momento dello svantaggio, la formazione di Dionisi sembra aver improntato sul campo una decisa reazione. Empoli che sfrutta la velocità di Cambiaghi per eludere il forsing del Sassuolo.15:34

29' Segnalato il fuorigioco ai danni del Sassuolo, con Harroui che a pochi metri dallo specchio spedisce la sfera oltre la traversa. Mastrodonato alza la bandierina: outside del numero 8.15:33

27' CHANCHE SASSUOLO! Occasione per la formazione di Dionisi: Laurienté scorre lungo l'out di sinistra, lascia sul posto Ebuehi e mette dentro per lo stacco di Defrel. Il numero 92 tarda all'appuntamento con il pallone, non trovando il tap-in vincente.15:29

26' AMMONITO Armand Laurienté: nella lunga lista dei diffidati, non compare il francese che spende il fallo tattico.15:28

26' OCCASIONE EMPOLI! Suggerimento filtrante di Marin per Francesco Caputo, che a tu-per-tu con Consigli scarica il destro trovando la reattiva risposta del portiere neroverde. Il gioco è però fermo: outside del numero 19 toscano.15:27

24' Importante lavoro difensivo di Cambiaghi, che torna su Frattesi e guadagna un calcio di punizione che permette ai suoi di riorganizzarsi.15:25

23' Insidiosa la parabola disegnata dal mediano azzurro, Lopez devia in laterale neutralizzando il possibile raddoppio emiliano.15:24

22' Chance dal corner a favore dell'Empoli, Marin alla battuta.15:24

21' Defrel ripiega generosamente su Cambiaghi, recupera il pallone e da il via alla manovra offensiva. Applausi per il francese.15:23

19' Cambiaghi impegna ancora una volta la retroguardia avversaria: lotta con Toljan, mantiene la sfera ed ottiene una preziosa rimessa laterale.15:21

16' Scambi continui tra Erlic e Frattesi, in attesa del corridoio giusto verso le punte neroverdi. Empoli che chiude ermeticamente tutte le linee di passaggio.15:19

14' SQUILLO DEL SASSUOLO! Possesso avvolgente dei neroverdi, con Frattesi che serve Bajrami sull'out di destra, poi il numero 20 alza lo sguardo e serve Laurienté. Il centravanti francese non riesce ad addomesticare, sarà rinvio dal fondo.15:16

13' Sassuolo che prova ora a reagire, manovra forsennata della formazione di Dionisi.15:14

11' GOL! GOL CAMBIAGHI! Sassuolo-EMPOLI: 0-1. La sblocca Nicolò Cambiaghi! Il centravanti azzurro si rende protagonista di una lunga progressione palla al piede, poi giunto all'area di rigore elude la marcatura di Erlic con una finta di corpo, orienta il piattone verso il secondo palo e sfonda la barriera eretta da Consigli. Empoli in vantaggio al minuto 11'.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Cambiaghi15:13

11' Bajrami spedisce il pallone nel mucchio dell'area di rigore, Ebuehi è attento e svetta su tutti. Rimessa Sassuolo.15:12

10' Arriva il primo giro dalla bandierina del match, è a favore del Sassuolo.15:11

8' Rischia Luperto con un retropassaggio lento verso Vicario, ma il portiere empolese anticipa Gregoire Defrel sventando il pericolo.15:10

7' Defrel affonda il contrasto con Walukiewicz e mantiene il possesso, poi alza lo sguardo e sventaglia verso Laurienté, non trovando la traiettoria giusta.15:09

5' Bajrami non controlla sul pressing di Parisi, pallone consegnato all'Empoli.15:07

4' Subito un fuorigioco di rientro da parte di Cambiaghi, si riparte da Consigli.15:06

1' Il primo pallone della gara è giocato dall'Empoli.15:01

1' SI PARTE! Via a Sassuolo-Empoli.15:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.16:14

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.16:14

Alla solidità neroverde, Mister Zanetti risponde con un 4-3-1-2 contenitivo: Perisan confermato tra i pali, difesa a 4 con Ismajli e Luperto supportati dalla rapidità di Ebuehi e Parisi, densità a centrocampo con Marin in cabina di regia, Bandinelli e Grassi al proprio fianco e tutto il peso della trequarti sulle spalle di Baldanzi, in attacco viene scelto il tandem offensivo Caputo-Cambiaghi.16:14

Le scelte di Mister Dionisi delineano un 4-3-3 con Consigli a difesa dello specchio, linea a 4 con Toljan e Rogerio sulle fasce ed Erlic e Tressoldi centrali, in mediana viene schierato Lopez ausiliato dalle mezzale Frattesi ed Henrique, davanti spazio al tridente composto dagli esterni Bajrami e Laurienté a supporto dell'unica punta Pinamonti.16:14

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Vicario; Ebuehi-Ismajli-Luperto-Parisi; Grassi-Marin-Bandinelli; Baldanzi; Caputo-Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Cacace, Stojanovic, Tonelli, Fazzini, Henderson, Haas, Akpa-Akpro, Piccoli, Satriano, Vignato, Destro, Perisan, Ujkani.16:14

FORMAZIONI UFFICIALI: SASSUOLO (4-3-3). Scendono in campo: Consigli; Toljan-Erlic-Tressoldi-Rogerio; Frattesi-Lopez-Henrique; Bajrami-Laurienté-Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Romagna, Zortea, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Alvarez, Ceide, D'Andrea, Defrel.16:14

A coadiuvare il fischietto abruzzese sono chiamati gli assistenti di linea Mastrodonato di Molfetta e Bottegoni di Terni; IV Uomo ufficiale: Baroni di Firenze; postazione VAR presidiata dal Sig. Abbattista di Molfetta, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.16:14

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Federico Dionisi, della sezione di L'Aquila.16:14

Tutto pronto al Mapei Stadium di Sassuolo: è tempo di Sassuolo-Empoli! Dodicesimo incrocio nella loro storia nel massimo campionato italiano tra Neroverdi ed Azzurri, coinvolti in un bilancio equilibrato con una leggera pendenza a favore degli emiliani (6 le vittorie del Sasòl e 5 quelle ottenute dagli empolesi). Lo scontro del girone d'andata, disputatosi lo scorso 05 novembre, ha visto il trionfo della squadra toscana con il risultato di 1-0; quest'oggi, il Sassuolo apre le porte di casa ad un Empoli momentaneamente fisso in 15^ posizione, con 32 punti, che è chiamato ad allungare la distanza dalle ultime posizioni per ottenere la salvezza matematica. I padroni emiliani presidiano invece il 13^ posto con 40 punti totali, a sole 4 lunghezze dall'8^ posizione difesa dal Bologna di Thiago Motta. 16:14

Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Empoli, gara valida per il turno numero 32 del Campionato di Serie A Tim.16:14