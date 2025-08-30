Alla fine di una partita molto tattica è il Bologna a spuntarla sul Como. I padroni di casa superano la squadra di Fabregas con un secco 1-0 firmato, naturalmente, Riccardo Orsolini. Il gol del vantaggio arriva al 59', in un secondo tempo dove entrambe le squadre si sono date battaglia soprattutto tatticamente, come era accaduto nel primo.

Non un primo tempo esaltante in termini di spettacolo. Poche azioni realmente degne di nota: gli spunti principali sono, ovviamente, di Nico Paz e Orsolini, ma in entrambi i casi i due portieri si sono fatti trovare pronti. Per il resto, squadre molto organizzate e compatte, offensive a tal punto da annullarsi.19:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Como? La gara tra Bologna e Como si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Bologna - Como? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Como sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Bologna - Como? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Como? Stadio Renato Dall'Ara Quale è stato il risultato finale di Bologna - Como? La gara tra Bologna e Como si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Como? Il marcatore del Bologna è stato Riccardo Orsolini al 59'

PREPARTITA

Bologna - Como è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Como sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Como si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Como ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Bologna ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Bologna nelle prime 2 partite ha affrontato la Roma, Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nella prima giornata ha affrontato la Lazio ottenendo 3 punti.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita Como vincendo 1-0 mentre Como ha incontrato la Lazio vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 1 gol.

Bologna e Como si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 6 volte, Como ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Bologna-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro il Como in Serie A (1N, 2P), mantenendo in quattro occasioni la porta inviolata, inclusa la più recente; inoltre, dopo il successo e il pareggio nello scorso campionato, i felsinei potrebbero evitare la sconfitta per tre gare di fila contro i lariani per la prima volta nella massima serie.

Il Bologna ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in Serie A, senza mai subire gol; i rossoblù hanno una serie in corso più lunga di clean sheet in casa contro una singola avversaria solo contro la Lazio (cinque) nella massima serie.

Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Bologna è reduce da quattro sconfitte consecutive in Serie A e l’ultima volta che ha perso cinque gare di fila sotto la guida dello stesso allenatore risale al periodo aprile-maggio 2011, con Alberto Malesani in panchina.

Il Como ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solo una volta, nella stagione 1951/52; da allora, i lariani non avevano mai più vinto alcuna delle prime due partite in una stagione nella massima serie (8N, 14P), fino alla prima giornata di questo campionato (2-0 vs Lazio).

Dopo la sconfitta all’esordio in questo campionato contro la Roma, il Bologna potrebbe perdere le prime due gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2015/16; anche in quel caso, i felsinei incassarono una sconfitta nella prima giornata all’Olimpico, ma contro la Lazio (1-2, sotto la guida di Delio Rossi).

Dopo non aver trovato la rete al debutto in questo torneo, il Bologna potrebbe restare a secco di gol nelle prime due gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2018/19, sotto la guida di Filippo Inzaghi.

Il Como ha registrato 17 recuperi palla offensivi (entro massimo 40 metri dalla porta avversaria), almeno cinque più di ogni altra squadra nella prima giornata; inoltre, in cinque occasioni i lariani sono arrivati al tiro o con il pallone in area avversaria dopo aver effettuato almeno 10 passaggi di fila su azione, meno solo di Juventus (sette) e Atalanta (sei).

Nico Paz ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A; tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che nel 2025 hanno raggiunto la doppia cifra tra reti e assist, solo Lamine Yamal (2007) e Lucas Stassin (novembre 2004) sono più giovani del giocatore del Como (4G+6A nel periodo – settembre 2004).

Riccardo Orsolini ha partecipato attivamente a sette gol in otto presenze casalinghe in Serie A in questo anno solare (sei reti, un assist); in generale, tra i giocatori attualmente in Serie A, solo Scott McTominay (10) ha segnato più reti dell’esterno del Bologna (nove) da inizio 2025 nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: