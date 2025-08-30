Dirige il match Bonacina con Rossi e Bahri a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono La Penna e Paterna.20:14

Data la prolungata assenza di Lukaku, c'è sempre Lucca al centro dell'attacco partenopeo. A supportare l'ex Udinese saranno in quattro: Politano e McTominay a destra e sinistra, De Bruyne e Anguissa al centro. Lobotka agirà da regista basso davanti alla difesa formata da Di Lorenzo e Spinazzola, al rientro da titolare, sulle corsie esterne e dalla coppia Rrahmani-Juan Jesus. Ancora panchina dunque per Buongiorno, così come per i nuovi arrivati Beukema, Marianucci e Lang.20:40

Pisacane sceglie di coprirsi maggiormente e, rispetto alla gara interna con la Fiorentina, schiera solo Sebastiano Esposito in attacco. A supportarlo ci sarà Folorunsho mentre c'è la panchina, almeno inizialmente, per Borrelli. Adopo, Prati e Deiola confermati in mezzo al campo così come Zappa sulla destra. Senza più Zortea, trasferitosi al Bologna, sulla sinistra arriva il debutto per Palestra, appena arrivato dall'Atalanta. Davanti a Caprile c'è sempre il trio formato da Mina, Luperto e Obert.20:43

Gaetano ha spazio sul lato corto dell'area e prova il cross, Buongiorno è perfetto nella respinta, poi Obert commette fallo in attacco chiudendo la sortita offensiva degli ospiti.22:16

Quale è stato il risultato finale di Napoli - Cagliari? La gara tra Napoli e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Cagliari? Il marcatore del Napoli è stato Frank Anguissa al 95'

PREPARTITA

Napoli - Cagliari è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Cagliari sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cagliari si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Napoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Cagliari ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Napoli nelle prime 2 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nella prima giornata ha affrontato la Fiorentina ottenendo 1 punto.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 1-0 mentre Il Cagliari ha incontrato la Fiorentina pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Luperto con 1 gol.

Napoli e Cagliari si sono affrontate 76 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 35 volte, il Cagliari ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Napoli-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha perso le ultime due sfide contro il Napoli, senza segnare, e potrebbe per la terza volta in Serie A arrivare a tre ko di fila contro i partenopei restando a secco di reti, dopo il 1966 e il periodo 2017-2018.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 28 gare contro il Cagliari in Serie A (19V, 8N), con la sconfitta risalente al 25 settembre 2019 (0-1 in casa); in particolare, i partenopei hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi nel girone di andata, con un punteggio aggregato di 21-3.

Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A e già in due occasioni ha registrato una serie di quattro sconfitte di fila sul campo dei partenopei, tra il 1966 e il 1969 e nel periodo 2011-2014.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8V, 5N) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei.

Il Cagliari è reduce da due sconfitte di fila fuori casa – di cui la più recente proprio al Maradona, lo scorso 23 maggio – e non perde più gare esterne consecutive in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (serie arrivata a quattro).

In ciascuna delle precedenti nove stagioni disputate in Serie A, il Cagliari non ha mai trovato la vittoria entro le prime due gare disputate in campionato, mentre l’ultimo allenatore ad aver vinto nell’arco delle sue prime due gare alla guida dei sardi nella massima serie è stato Leonardo Semplici, tra febbraio e marzo 2021.

Nessuna squadra ha subito meno tiri del Cagliati nel corso della prima giornata (quattro, al pari del Milan); inoltre, i sardi hanno tentato sei conclusioni nello specchio, meno solo di Inter (nove) e Juventus (otto) finora in Serie A.

Tra i giocatori attualmente in Serie A, Scott McTominay è l’unico in doppia cifra realizzativa in questo anno solare (10 reti); inoltre, nel 2025 nessun giocatore nella competizione ha segnato più gol di testa dello scozzese: quattro, al pari di Roberto Piccoli.

Nella prima giornata Kevin De Bruyne ha trovato la rete all’esordio stagionale in campionato per la prima volta dal 2020/21 (gol e assist vs Wolverhampton in Premier League); nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato.

Le prime 22 presenze di Sebastiano Luperto in Serie A sono arrivate con la maglia del Napoli, tra il 2015 e il 2020; grazie al gol nella prima giornata, il classe ’96 è il primo difensore ad andare a segno in ciascuna delle ultime quattro stagioni nella competizione (2022/23), in un periodo in cui ha disputato 111 partite in Serie A, al pari di Giovanni Di Lorenzo e meno solo di Federico Baschirotto (113) tra i pari ruolo.

