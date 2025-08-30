Finale incredibile al Maradona con Anguissa che stende il Cagliari all'ultimo tuffo su assist del rientrante Buongiorno. Il Napoli risolve la pratica Cagliari con la forza e un pizzico di fortuna, solo amarezza invece per gli uomini di Pisacane che erano riusciti a tenere in scacco i campioni d'Italia per oltre 94 minuti.
Il Napoli chiude la seconda giornata a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme a Cremonese e Roma in attesa delle gare di domani. Un solo punto invece per il Cagliari.
Nel prossimo turno i campioni d'Italia saranno di scena a Firenze, per i sardi c'è invece il Parma all'Unipol Domus.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Cagliari 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:49
90'+7'
Triplice fischio di Bonacina. Napoli-Cagliari termina 1-0 dopo la rete in extremis di Anguissa.22:42
90'+5'
GOL NAPOLI! Rete di Anguissa. Piattone del camerunense su servizio rasoterra di Buongiorno dalla sinistra. Caprile non può nulla sul destro basso dell'avversario che fa esplodere il Maradona a 20 secondi dal termine.
Slalom di Politano e cross sul secondo palo, McTominay ci prova in sforbiciata togliendolo a due compagni meglio piazzati. Il Napoli ottene comunque un corner per giocarsi le ultime chances.22:39
90'+3'
SPRECA MCTOMINAY! Tocco orizzontale di Lang per McTominay che si divora un rigore in movimento col destro. La palla finisce debolmente tra le braccia di Caprile.22:38
90'+2'
Ci pensa Caprile a risolvere la questione per i sardi, bloccando a due mani il corner calciato da Politano.22:36
90'+2'
Calcio d'angolo per il Napoli che fa salire tutti i propri uomini in area a caccia del vantaggio.22:36
90'+1'
Discesa di Luvumbo sulla destra e palla morbida in area piccola ma né Idrissi né Borrelli si trovano sulla traiettoria.22:37
90'
Cinque minuti di recupero al Maradona.22:34
90'
Politano pennella in area col mancino, Anguissa prova ad avvitarsi di testa alzando la sfera sopra la porta avversaria.22:34
89'
Deiola spinge a terra Lobotka. Punizione per il Napoli sulla trequarti offensiva.22:33
88'
Sinistro di Luvumbo dallo spigolo dell'area, Meret blocca sicuro al centro della propria porta.22:33
88'
Gaetano va per la porta, la palla viene respinta in tuffo da Rrahmani.22:32
87'
Idrissi viene sgambettato da Anguissa sul lato corto dell'area napoletana, Bonacina fa proseguire poi torna sui propri passi concedendo un piazzato interessante per gli ospiti.22:31
86'
Crampi per Deiola che si rialza poco dopo. Bonacina intanto fa ampi cenni relativi al tempo che verrà recuperato nel finale.22:30
85'
Errore di Rrahmani in apertura per Politano, gli ospiti rifiatano dopo qualche secondo di apnea.22:30
85'
Prove di assedio da parte del Napoli in questo finale di gara, il Cagliari è tutto sotto la linea della palla.22:29
83'
Sostituzione Cagliari: fuori anche uno stremato Michael Folorunsho, dentro Riyad Idrissi.22:28
83'
Sostituzione Cagliari: finisce la partita di Marco Palestra, inizia quella di Alessandro Di Pardo.22:28
82'
Prova a tenere il possesso il Cagliari per alleggerire la pressione del Napoli.22:27
81'
RISCHIO CAGLIARI! Errore in uscita dal basso della squadra di Pisacane, Lang si ritrova la palla sul destro e calcia a botta sicura, trovando però la deviazione decisiva di Mina.22:26
81'
Sostituzione Napoli: fuori anche Leonardo Spinazzola, dentro Mathías Olivera.22:25
81'
Sostituzione Napoli: fuori Kevin De Bruyne, dentro Noa Lang.22:25
80'
BUONGIORNO! Colpo di testa in area piccola del centrale partenopeo, palla fuori di poco.22:24
80'
Borrelli anticipa tutti sul primo palo e manda la palla ancora in corner.22:24
79'
Numero di Ambrosino sulla sinistra e cross basso per Anguissa, anticipato in corner da Obert.22:24
79'
Cross a giro di Politano dalla destra, Caprile è attento e blocca la sfera in presa alta, anticipando De Bruyne sul secondo palo.22:23
77'
Si gioca a una porta sola da qualche minuto, quella del Cagliari.22:22
75'
Sostituzione Napoli: Conte sceglie di togliere Lorenzo Lucca per inserire Giuseppe Ambrosino.22:19
74'
OCCASIONE CAGLIARI! Luvumbo crossa sul secondo palo col mancino, Folorunsho ci arriva in spaccata ma non trova la porta da breve distanza.22:19
73'
Salgono i decibel al Maradona, col pubblico che prova a dare una spinta extra ai padroni di casa, in attesa delle mosse di Conte.22:17
71'
Gaetano ha spazio sul lato corto dell'area e prova il cross, Buongiorno è perfetto nella respinta, poi Obert commette fallo in attacco chiudendo la sortita offensiva degli ospiti.22:16
69'
POLITANO! L'esterno azzurro ruba palla a Folorunsho, entra in area dalla destra e calcia a giro col mancino. La palla sfiora l'incrocio dei pali con Caprile che non ci sarebbe mai arrivato.22:14
68'
Sostituzione Napoli: Conte non vuole correre rischi e toglie subito l'ammonito Juan Jesus, al suo posto entra Alessandro Buongiorno.22:13
68'
Folorunsho prova lo sfondamento in area ma finisce col portarsi la palla a fondo campo.22:12
67'
Entrata scomposta di Juan Jesus su Borrelli e giallo per il brasiliano.22:12
66'
Sostituzione Cagliari: esce anche Sebastiano Esposito, al suo posto entra Gennaro Borrelli.22:10
65'
Sostituzione Cagliari: fuori Matteo Prati, dentro Gianluca Gaetano.22:10
65'
Luvumbo prova la progressione sulla destra, lo stende fallosamente Spinazzola.22:09
64'
Continua a premere il Napoli a caccia della zampata giusta per sbloccare il match.22:09
62'
McTominay gudagna un corner ma si ferma tutto per un fuorigioco dello stesso scozzese.22:06
61'
LUVUMBO! Risponde il Cagliari con Luvumbo che prova il sinistro a giro dai venti metri, la palla non scende e finisce sopra la traversa di Meret.22:05
61'
OCCASIONE NAPOLI! Politano svirgola col sinistro in girata, poi ha una seconda chance col destro trovando solo l'esterno della rete.22:05
60'
SPINAZZOLA! L'esterno partenopeo punta Luvumbo in area e calcia secco sul primo palo, Caprile risponde presente deviando in corner.22:04
59'
Pisacane si sbilancia togliendo l'ammonito Zappa, al suo posto entra Luvumbo a tutta fascia.22:03
58'
Sostituzione Cagliari: fuori Gabriele Zappa, dentro Zito Luvumbo.22:02
57'
Fallo in attacco del Napoli dopo un liscio di Rrahmani dal limite dell'area piccola. Azione confusa in area che poteva costare caro agli ospiti.22:01
56'
Altro corner per il Napoli dopo la deviazione di Mina, alzata sopra la traversa da Caprile.22:01
56'
De Bruyne scodella morbido in area, Luperto anticipa perfettamente Rrahmani sul secondo palo, mandando la palla in corner.22:00
55'
Punizione per il Napoli a trenta metri dalla porta di Caprile, in posizione centrale. Buona opportunità da fermo per gli uomini di Conte.21:59
54'
Gioco fermo per un minuto abbondante per permettere i soccorsi a Prati. Il giocatore del Cagliari sembra comunque in grado di proseguire.21:58
52'
Giallo per De Bruyne che perde palla al limite dell'area avversaria e abbatte Prati col piede a martello sulla tibia sinistra.21:57
51'
Sugli sviluppi del corner, il Cagliari perde palla concedendo tanto spazio centrale ad Anguissa. Il camerunense porta palla e conclude con un destro strozzato che viene bloccato senza patemi da Caprile.21:55
50'
Calcio d'angolo per il Napoli che sta tentando di mettere all'angolo la squadra di Pisacane.21:54
48'
MCTOMINAY! Pasticcio tra Deiola e Prati, la palla arriva allo scozzese che calcia di prima dalla distanza col destro ma non inquadra la porta.21:52
46'
SI RICOMINCIA!21:51
Il Cagliari si è difeso con molto ordine finora, è difficile quindi pensare che Pisacane possa andare a toccare qualcosa nel proprio scacchiere. Si attendono invece le mosse di Conte per dare maggiore verve al proprio fronte offensivo, diventa quindi molto probabile l'ingresso di Noa Lang nella seconda frazione.21:37
Dopo una prima mezz'ora senza particolari emozioni, la gara si accende con Esposito che non arriva per questione di centimetri a beffare Meret, poi arrivano un colpo di testa alto di Prati e un destro di Lucca dalla distanza. Ma l'unica vera occasione da gol se la costruisce McTominay con uno slalom in area e il successivo destro, deviato in corner da un reattivo Caprile. Per ora resiste lo 0-0 al Maradona.21:35
45'+1'
Fine primo tempo. Napoli-Cagliari è 0-0 all'intervallo.21:33
45'
Un minuto di recupero.21:32
45'
Sul corner successivo, Anguissa commette fallo su Caprile e il Cagliari può respirare.21:32
45'
OCCASIONE NAPOLI! McTominay riceve palla in area, si gira in un fazzoletto saltando Luperto e calcia forte sul primo palo. Caprile respinge in corner, quasi d'istinto.21:32
43'
LUCCA! Destro rasoterra dalla distanza dell'ex Udinese, Caprile lo blocca in due tempi.21:30
42'
Tiraccio di Folorunsho dalla distanza, il suo destro finisce lontanissimo dallo specchio di Meret.21:28
41'
PRATI DI TESTA! Palestra crossa in area dalla destra col sinistro, Prati anticipa tutti di testa ma non trova lo specchio.21:27
40'
Palla persa da Adopo, Lucca calcia col destro da dentro l'area trovando Luperto a murargli la conclusione.21:27
39'
DE BRUYNE! Stop e destro improvviso del belga che non inquadra però la porta dal limite dell'area.21:25
38'
Esposito recupera palla sulla linea di metà campo e prova a sorprendere Meret dalla lunghissima distanza, la palla esce abbondantemente alla sinistra della porta azzurra.21:24
37'
Folorunsho apre a sinistra per Obert, lo slovacco porta palla fin dentro l'area napoletana ma alla fine non riesce né a calciare né a servire un compagno e spreca tutto.21:24
36'
OCCASIONE CAGLIARI! Palla morbida di Deiola in area, Esposito non arriva per pochissimo alla deviazione di testa che avrebbe messo fuori causa Meret.21:23
35'
Cagliari che ha preso campo in questi ultimi istanti di gioco, il Napoli sembra rifiatare dopo una prima mezz'ora di grande pressione senza però sbocchi dalle parti di Caprile.21:22
33'
Intervento in ritardo di De Bruyne su Zappa, Bonacina richiama verbalmente il belga che ha rischiato il giallo in questa occasione.21:19
31'
Palla verticale di Lobotka per Lucca che non riesce a fare da sponda per De Bruyne, la palla finisce direttamente tra le braccia di Caprile.21:18
30'
McTominay prova lo sfondamento di forza in area avversaria, Mina tiene botta e lo chiude in fallo laterale.21:17
30'
Nessuna conclusione nello specchio da ambo le parti in questa prima mezz'ora di gioco.21:16
29'
Traversone di Spinazzola col destro dalla sinistra, allontana Obert, poi Mina spazza l'area sul tentativo di assist di Anguissa per Lucca.21:15
26'
Tacco di Anguissa in area sarda, non ci sono però compagni pronti sull'idea geniale del camerunense.21:13
25'
Non riesce a ripartire il Cagliari, stritolato dal pressing a tutto campo degli uomini di Conte.21:11
23'
Caprile non si fa sorprendere dal calcio di punizione di De Bruyne, spedito direttamente in porta col destro.21:09
22'
Palla verticale di Juan Jesus per McTominay, abbattuto da Zappa nel tentativo di anticipo. L'esterno rossoblu ha rischiato il secondo giallo.21:08
20'
Secondo calcio d'angolo del match per il Napoli, Esposito, ben appostato sul primo palo, lo respinge di testa in fallo laterale.21:07
18'
OCCASIONE NAPOLI! Ancora un cross morbido di Spinazzola, Lucca prova la spaccata volante sul secondo palo ma non ci arriva per un soffio.21:04
17'
De Bruyne non calcia in porta ma scodella la palla in area per McTominay, la sua sponda al centro non trova però compagni.21:03
16'
Cross di Spinazzola sul secondo palo, la difesa ospite respinge poi Esposito commette fallo su Lobotka in uscita. Punizione centrale per il Napoli, sul pallone c'è De Bruyne che potrà anche cercare lo specchio da una ventina di metri.21:03
14'
Folorunsho anticipa tutti sul primo palo e libera l'area sul calcio d'angolo azzurro. La squadra di Conte continua però a premere.21:01
14'
Altro cross in area cagliaritana, lo effettua Rrahmani e la palla finisce in corner dopo una deviazione avversaria.21:00
13'
Cross di Di Lorenzo dalla destra, ci pensa Prati a liberare l'area sarda.20:59
12'
Retropassaggio rischioso di Prati per Caprile, il portiere rossoblu è costretto a calciare la palla in fallo laterale per evitare problemi.20:58
12'
Anguissa alza un campanile in area avversaria, Caprile è reattivo e blocca la sfera in uscita alta, anticipando tutti.20:58
11'
Deiola respinge il calcio di punizione di De Bruyne ma il possesso è ancora per i padroni di casa che continuano a macinare gioco a caccia del vantaggio.20:57
10'
Buon lavoro di Lobotka sulla sinistra, lo slovacco va a terra sulla pressione di Esposito e guadagna un calcio piazzato.20:57
9'
Pallone verticale tra Rrahmani e Juan Jesus per Adopo, la palla schizza sul terreno di gioco e finisce tra le mani di Meret.20:56
9'
Cross di Politano in area, Luperto respinge e guadagna un fallo dopo una spinta di McTominay.20:55
8'
Recupero difensivo fortunoso ma allo stesso tempo prezioso di De Bruyne, il belga si ritrova la palla tra i piedi e ferma un contropiede degli ospiti che si stavano distendendo sulla destra.20:54
6'
Mina ci mette il fisico per conquistare una rimessa dal fondo sulla pressione di Di Lorenzo. Il colombiano rimane a terra dopo un calcetto dell'avversario sul polpaccio destro. I due si chiariscono e il gioco riprende senza l'intervento del direttore di gara.20:53
5'
Zappa sbaglia il controllo sulla destra e sgambetta Spinazzola in ritardo. Per Bonacina è giallo, il primo di questo match.20:51
4'
Brivido in area sarda con Spinazzola che disegna una parabola quasi perfetta col destro sul secondo palo, la palla attraversa tutto lo specchio ma Lucca non riesce ad arrivarci.20:51
3'
Possesso palla praticamente totale del Napoli in questi primi istanti del match. Atteggiamento molto passivo invece per il Cagliari.20:50
Napoli subito avanti con Di Lorenzo che gira al centro dell'area col destro, palla troppo morbida che viene raccolta senza problemi da Caprile. Lucca in ogni caso era in ritardo.20:48
PARTITI!20:47
E' tutto pronto al Diego Armando Maradona dove si attende solo il fischio d'inizio.20:44
Pisacane sceglie di coprirsi maggiormente e, rispetto alla gara interna con la Fiorentina, schiera solo Sebastiano Esposito in attacco. A supportarlo ci sarà Folorunsho mentre c'è la panchina, almeno inizialmente, per Borrelli. Adopo, Prati e Deiola confermati in mezzo al campo così come Zappa sulla destra. Senza più Zortea, trasferitosi al Bologna, sulla sinistra arriva il debutto per Palestra, appena arrivato dall'Atalanta. Davanti a Caprile c'è sempre il trio formato da Mina, Luperto e Obert.20:43
Data la prolungata assenza di Lukaku, c'è sempre Lucca al centro dell'attacco partenopeo. A supportare l'ex Udinese saranno in quattro: Politano e McTominay a destra e sinistra, De Bruyne e Anguissa al centro. Lobotka agirà da regista basso davanti alla difesa formata da Di Lorenzo e Spinazzola, al rientro da titolare, sulle corsie esterne e dalla coppia Rrahmani-Juan Jesus. Ancora panchina dunque per Buongiorno, così come per i nuovi arrivati Beukema, Marianucci e Lang.20:40
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: 3-5-1-1 per gli ospiti. Caprile - Luperto, Mina, Obert - Zappa, Deiola, Prati, Adopo, Palestra - Folorunsho - Esposito. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Luvumbo.20:24
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 4-1-4-1 per gli uomini di Conte. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Lucca. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Cheddira, Saco.20:21
Dirige il match Bonacina con Rossi e Bahri a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono La Penna e Paterna.20:14
I Campioni d'Italia in carica tornano subito con la memoria a tre mesi fa: a Fuorigrotta arriva infatti il Cagliari, avversario battuto nella storica serata del quarto Scudetto partenopeo. La partita di stasera si preannuncia dunque molto speciale per i padroni di casa ma, di fatto, lo è anche per gli ospiti che, dopo il pareggio ottenuto all'ultimo respiro con la Fiorentina, si presentano al cospetto della squadra di Conte per incamerare altri punti preziosi per il proprio campionato. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:49
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/26.20:06
