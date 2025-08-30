Il Parma e l'Atalanta vanno a caccia dei primi tre punti in campionato dopo aver perso, gli emiliani, a Torino contro la Juventus per 2-0, e pareggiato, i bergamaschi, in casa contro il Pisa per 1-1.17:44

Mercato ancora aperto e diverse situazioni ancora da definire in casa Atalanta, la più importante è quella relativa a Lookman, che sembra ormai destinato a rimanere. In casa Parma gli arrivi di Oristanio e Cutrone sembrano aver tamponato il problema dei diversi infortuni in attacco.17:46

Nel Parma tandem d'attacco formato da Almqvist e Pellegrino, in difesa davanti a Suzuki giocano Delprato, Circati e Valenti. I nuovi arrivi Oristanio e Cutrone partono dalla panchina. Nell'Atalanta c'è Zelewski dal primo minuto, in avanti De Ketelaere e Maldini con Scamacca che agirà da punta. Partono fuori Samrdzic e Krstovic.17:59

GOL! Parma - ATALANTA 0-1! Rete di Pasalic. Batti e ribatti in area del Parma, Krstovic vede e serve Pasalic al limite dell'area, il centrocampista fa partire una conclusione rasoterra che batte Suzuki. Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic 20:08

PREPARTITA

Parma - Atalanta è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Atalanta sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; l'Atalanta ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Parma ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Parma nell'ultima partita ha affrontato la Juventus ottenendo 0 punti.

L'Atalanta nella prima giornata ha affrontato il Pisa ottenendo 1 punto.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Mario Pasalic con 1 gol.

Parma e Atalanta si sono affrontate 44 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 15 volte, l'Atalanta ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Parma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A, dopo sette sconfitte consecutive, e potrebbe battere la Dea in due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo 2013-2014 (serie di tre in quel caso).

Il Parma è reduce da quattro sconfitte casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A, con un punteggio aggregato di 13-5; i gialloblù non hanno mai perso cinque gare interne di fila contro un’avversaria nella loro storia in massima serie.

Gli ultimi otto incontri tra Atalanta e Parma in Serie A hanno visto realizzare in media ben 4.25 gol a partita, con la Dea che nello specifico ha segnato più del triplo delle reti dei gialloblù nel parziale (26 vs 8).

Nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie, in due occasioni il Parma ha perso entrambe le prime due gare stagionali in Serie A: nel 2014/15 con Roberto Donadoni alla guida e nel 2020/21 con Fabio Liverani in panchina.

L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto trasferte in Serie A (1P), con un punteggio aggregato nel parziale di 24-4; in generale, nel 2025 nessuna squadra nella competizione ha vinto più gare esterne della Dea (sette anche per la Roma).

Nella prima giornata di questo torneo, il Parma è stata la squadra a subire più tiri totali (25) e che ha registrato il più alto valore di Expected Goals Against (2.35).

L’Atalanta ha registrato 21 cross su azione nella prima giornata, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra squadra, completandone otto: il doppio rispetto alle squadre che inseguono in questa graduatoria (Milan, Juventus e Torino).

Gianluca Scamacca ha segnato due gol nelle sue due sfide contro il Parma in Serie A, con una delle sue due doppiette da subentrato realizzate nella massima serie (2-1 il 19 marzo 2021, con la maglia del Genoa); il classe 1999 ha preso parte a 10 gol nelle ultime 10 presenze in campionato, frutto di sette reti e tre assist.

Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha partecipato a più gol in Serie A: quattro (due gol, due assist), di cui tre nell’ultima sfida contro i gialloblù, in cui il montenegrino ha preso a parte a tutte le reti (una marcatura, due assist) della sua ex squadra (Lecce-Parma 3-1, il 31 gennaio 2025).

Il primo dei quattro gol di Emanuele Valeri in Serie A è arrivato contro l’Atalanta, con la Cremonese l’11 settembre 2022 (1-1); l’esterno italiano è il giocatore del Parma che ha servito più assist dall’inizio dello scorso campionato (sei) e tra i calciatori attualmente in rosa è quello che nel periodo ha creato più occasioni per i compagni (36).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: