Dopo un primo tempo senza grandi occasioni da rete, ad eccezione di un palo colpito da Scamacca, nella ripresa la partita si accende. L'Atalanta, dopo un buon momento degli emiliani, trova il gol con Pasalic, ma il neoacquisto Cutrone dopo pochi minuti regala il pareggio alla squadra di casa.
Dopo la sosta per le nazionali, il Parma farà visita al Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Lecce.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
90'+4'
Fine partita: PARMA - ATALANTA 1-1.20:23
90'+4'
Cartellino giallo anche per De Roon per proteste.20:23
90'+4'
Cartellino giallo per Oristanio per proteste.20:22
90'+3'
Prostesta il Parma per un possibile fallo in area di Djimsiti ai danni di Oristanio, Mariani lascia proseguire.20:22
90'+2'
Sostituzione nel Parma, entra Estevez per Bernabe.20:20
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.20:19
88'
Finisce la partita di Scalvini, al suo posto entra Brescianini.20:16
87'
Ripartenza Atalanta, palla in profondità per Krstovic che entra in area, sterza e serve Pasalic, il centrocampista arriva da dietro ma non impatta bene.20:15
85'
GOL! PARMA - Atalanta 1-1! Rete di Cutrone. Punizione dalla trequarti, colpo di testa in mischia di Delprato con Carnesecchi che compie un miracolo, ma non può nulla su Cutrone che sbuca da dietro e sotto porta insacca.
Esordio anche per Cutrone che prende il posto di Sorensen.20:10
79'
GOL! Parma - ATALANTA 0-1! Rete di Pasalic. Batti e ribatti in area del Parma, Krstovic vede e serve Pasalic al limite dell'area, il centrocampista fa partire una conclusione rasoterra che batte Suzuki.
Cartellino giallo per Valenti, trattenuta a Bellanova.20:05
75'
Cartellino giallo per Hien, trattenuta a Oristanio.20:03
74'
Ci prova ancora Krstovic dal limite, blocca senza problemi Suzuki.20:02
69'
Ripartenza veloce dell'Atalanta, De Ketelaere arriva al limite e serve Sulemana che invece di calciare serve in mezzo, ma non trova nessun compagno.19:59
67'
Bellanova dalla destra mette dentro per Krstovic, l'attaccante impatta la sfera ma non trova la porta.19:56
66'
Colpo di testa di Pellegrino su cross di Valeri, palla di poco alla sinistra di Carnesecchi.19:55
65'
Finisce la partita di Maldini, al suo posto Sulemana.19:53
64'
Dentro Zappacosta per Zalewski.19:54
64'
Triplo cambio nell'Atalanta, entra Krstovic per Scamacca.19:53
61'
Meglio il Parma in questa fase, l'Atalanta soffre.19:49
57'
Gran riflesso di Carnesecchi prima su una conclusione in diagonale di Oristanio e poi su Pellegrino. Mariani però ferma tutto per un tocco di mano del neo acquisto del Parma.19:46
56'
Esordio per Oristanio che prende il posto di Almqvist.19:44
51'
Prova ad essere più aggressiva l'Atalanta in questo avvio di ripresa, il Parma non concede spazi.19:44
46'
Inizia il secondo tempo di PARMA - ATALANTA. Si riparte senza sostituzioni.19:34
Primo tempo con poche emozioni e con due soli squilli, uno per parte, prima l'Atalanta sfiora il gol con un palo colpito da Scamacca, mentre il Parma si fa vedere con un'ottima conclusione di Valenti dal limite.19:18
45'+1'
Fine primo tempo: PARMA - ATALANTA 0-0.19:18
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.19:16
44'
Ci prova Bernabe da fuori area, Carnesecchi si allunga e smanaccia a lato.19:14
42'
Parma che prova a chiudere in avanti questa prima frazione di gioco, l'Atalanta difende con ordine.19:12
38'
Rimpallo in area del Parma, Pasalic riesce a concludere dal limite con la palla che prende una strana carambola e finisce di poco alla destra di Suzuki.19:09
37'
VALENTI! Gran sinistro al volo di Valenti dal limite, palla di un soffio alla destra di Carnesecchi.19:07
35'
Si gioca molto in mezzo al campo in questa fase della gara, le squadre fanno fatica ad arrivare alla conclusione.19:06
31'
Superata la mezz'ora, buon ritmo ma partita bloccata.19:01
29'
Zalewski scappa via a Bernabe sulla corsia di sinistra e prova il cross rasoterra in area, recupera la difesa del Parma.19:00
24'
Prova ad impostare dal basso la squadra di casa, ma non riesce a trovare riferimenti in avanti.18:54
19'
PALO DI SCAMACCA! Keita perde palla sulla trequarti, l'attaccante vede Suzuki fuori dai pali e ci prova con un pallonetto morbido che si stampa sul palo.18:50
17'
Gran botta al volo di De Roon dal limite, dopo un'azione insistita dei bergamaschi, la palla finisce sul fondo.18:48
14'
Prova ad alzare il ritmo del gioco l'Atalanta, ma il Parma lascia pochi spazi.18:44
10'
Punizione per il Parma dai 30 metri per fallo su Pellegrino, ci prova Valeri ma la palla che si spegne lentamente sul fondo.18:40
8'
Avvio di gara abbastanza bloccato, le due squadre si studiano.18:37
3'
Controlla e tiene palla l'Atalanta in questi primi minuti di gara.18:33
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - ATALANTA. Arbitra Mariani.18:30
Nel Parma tandem d'attacco formato da Almqvist e Pellegrino, in difesa davanti a Suzuki giocano Delprato, Circati e Valenti. I nuovi arrivi Oristanio e Cutrone partono dalla panchina. Nell'Atalanta c'è Zelewski dal primo minuto, in avanti De Ketelaere e Maldini con Scamacca che agirà da punta. Partono fuori Samrdzic e Krstovic.17:59
Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Hien, Djimsiti - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski - De Ketelaere, Maldini - Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Sulemana, Kamaldeen, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Krstovic, Bonfanti.17:57
Mercato ancora aperto e diverse situazioni ancora da definire in casa Atalanta, la più importante è quella relativa a Lookman, che sembra ormai destinato a rimanere. In casa Parma gli arrivi di Oristanio e Cutrone sembrano aver tamponato il problema dei diversi infortuni in attacco.17:46
Il Parma e l'Atalanta vanno a caccia dei primi tre punti in campionato dopo aver perso, gli emiliani, a Torino contro la Juventus per 2-0, e pareggiato, i bergamaschi, in casa contro il Pisa per 1-1.17:44
Parma - Atalanta è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Atalanta sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; l'Atalanta ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Parma ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Parma nelle prime 2 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nella prima giornata ha affrontato il Pisa ottenendo 1 punto. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Pisa pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Mario Pasalic con 1 gol.
Parma e Atalanta si sono affrontate 44 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 15 volte, l'Atalanta ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Parma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Parma ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A, dopo sette sconfitte consecutive, e potrebbe battere la Dea in due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo 2013-2014 (serie di tre in quel caso).
Il Parma è reduce da quattro sconfitte casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A, con un punteggio aggregato di 13-5; i gialloblù non hanno mai perso cinque gare interne di fila contro un’avversaria nella loro storia in massima serie.
Gli ultimi otto incontri tra Atalanta e Parma in Serie A hanno visto realizzare in media ben 4.25 gol a partita, con la Dea che nello specifico ha segnato più del triplo delle reti dei gialloblù nel parziale (26 vs 8).
Nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie, in due occasioni il Parma ha perso entrambe le prime due gare stagionali in Serie A: nel 2014/15 con Roberto Donadoni alla guida e nel 2020/21 con Fabio Liverani in panchina.
L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto trasferte in Serie A (1P), con un punteggio aggregato nel parziale di 24-4; in generale, nel 2025 nessuna squadra nella competizione ha vinto più gare esterne della Dea (sette anche per la Roma).
Nella prima giornata di questo torneo, il Parma è stata la squadra a subire più tiri totali (25) e che ha registrato il più alto valore di Expected Goals Against (2.35).
L’Atalanta ha registrato 21 cross su azione nella prima giornata, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra squadra, completandone otto: il doppio rispetto alle squadre che inseguono in questa graduatoria (Milan, Juventus e Torino).
Gianluca Scamacca ha segnato due gol nelle sue due sfide contro il Parma in Serie A, con una delle sue due doppiette da subentrato realizzate nella massima serie (2-1 il 19 marzo 2021, con la maglia del Genoa); il classe 1999 ha preso parte a 10 gol nelle ultime 10 presenze in campionato, frutto di sette reti e tre assist.
Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha partecipato a più gol in Serie A: quattro (due gol, due assist), di cui tre nell’ultima sfida contro i gialloblù, in cui il montenegrino ha preso a parte a tutte le reti (una marcatura, due assist) della sua ex squadra (Lecce-Parma 3-1, il 31 gennaio 2025).
Il primo dei quattro gol di Emanuele Valeri in Serie A è arrivato contro l’Atalanta, con la Cremonese l’11 settembre 2022 (1-1); l’esterno italiano è il giocatore del Parma che ha servito più assist dall’inizio dello scorso campionato (sei) e tra i calciatori attualmente in rosa è quello che nel periodo ha creato più occasioni per i compagni (36).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: