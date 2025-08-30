Virgilio Sport
Pisa-Roma: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

30 Agosto 2025 ore 20:45
Pisa
0
Roma
1
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 55' 0-1 Matías Soulé
0'
45'
90'
90'
96'

La Roma bissa la vittoria dell'esordio grazie al sinistro di Soulé a inizio ripresa su assist di Ferguson. Dopo pochi minuti all'argentino è stato annullato il raddoppio a causa di un tocco di braccio. Il Pisa aveva iniziato bene, sfiorando la rete con Meister, ma è calato alla distanza, subendo il primo ko in campionato.

In classifica, giallorossi al comando con 6 punti mentre i nerazzurri restano fermi a quota 1. Dopo la pausa per le Nazionali, si torna in campo con Roma-Torino e Pisa-Udinese.

Per la diretta di Pisa-Roma è tutto, buon proseguimento di serata.

  1. 90'+6'

    E' FINITA! PISA-ROMA 0-1! Rete di Soulé al 55'. 22:42

  2. 90'+6'

    AMMONITO MEISTER: trattenuto Dybala. 22:40

  3. 90'+4'

    Nzola tenta il tunnel a Ndicka, il quale recupera la posizione e subisce un fallo fondamentale per far scorrere il cronometro. 22:39

  4. 90'+2'

    Primo corner per il Pisa, l'attacco si conclude con il sinistro di Stengs altissimo. 22:37

  6. 90'+1'

    QUINTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Rensch, esce Angelino. 22:37

  7. 90'+1'

    QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Soulé. 22:36

  8. 90'

    Cinque minuti di recupero. 22:36

  9. 90'

    CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Grande progressione di Koné che entra in area e serve Dovbyk, tiro a colpo sicuro deviato da Semper in corner. 22:35

  10. 89'

    Ci prova anche Cuadrado con un destro potente da fuori area, parata di Svilar. 22:34

  12. 88'

    STENGS! Nzola appoggia per il neoacquisto nerazzurro, sinistro bloccato da Svilar. 22:34

  13. 88'

    Calabresi serve ottimamente Meister, che gioca di tacco fallendo l'occasione. 22:33

  14. 87'

    Trattenuta fallosa di Caracciolo ai danni di Dovbyk. 22:32

  15. 85'

    Ultimi cinque minuti di gioco più recupero. 22:30

  16. 83'

    QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Stengs, esce Marin. 22:29

  18. 83'

    QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Leris, esce Angori. 22:29

  19. 82'

    TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra Celik, esce Hermoso. 22:27

  20. 82'

    Sugli sviluppi, Ndicka svetta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio di porta. 22:27

  21. 81'

    Scambio Dybala-Ferguson, conclusione mancina dell'argentino che trova una deviazione in corner. 22:26

  22. 80'

    ANGELINO! Sinistro potente centrale, l'estremo difensore nerazzurro ci mette i guantoni. 22:25

  24. 79'

    Tiro-cross di Wesley, Semper in corner ma la sfera aveva già oltrepassato la linea di fondo. 22:24

  25. 78'

    Soulé subisce fallo da Caracciolo. 22:23

  26. 76'

    Buona ripartenza del Pisa condotta da Nzola che serve Aebischer, destro di prima intenzione che termina alto. 22:22

  27. 74'

    Quinto tiro dalla bandierina per gli ospiti, nessuno battuto dai padroni di casa. 22:19

  28. 73'

    SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Dovbyk, esce Ferguson. 22:18

  30. 72'

    Sinistro di Soulé, manca la potenza, para Semper. 22:18

  31. 71'

    Calcio d'angolo in favore della Roma conquistato da Dybala. 22:16

  32. 69'

    Traversone morbido di Dybala, uscita in presa alta di Semper. 22:14

  33. 68'

    Cross di Touré per Meister, anticipato da Mancini che subisce anche una spinta fallosa. 22:13

  34. 66'

    AEBISCHER! Contrasto vincente con Koné, poi destro potente alto sopra la traversa. 22:12

  36. 65'

    TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Nzola, esce Moreo. 22:10

  37. 64'

    SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Cuadrado, esce Tramoni. 22:28

  38. 64'

    PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Calabresi, esce Lusuardi. 22:09

  39. 63'

    Gilardino prepara le prime sostituzioni per dare una scossa alla propria compagine. 22:09

  40. 61'

    GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Soulé raddoppia di sinistro ma ha controllato la sfera con il braccio prima di calciare a rete. 22:10

  42. 60'

    Scocca l'ora di gioco, giallorossi in pieno controllo. 22:06

  43. 58'

    Soulé ancora in azione, difesa nerazzurra costretta agli straordinari. 22:04

  44. 56'

    I padroni di casa sono in svantaggio per la prima volta in questo campionato, Gilardino chiama alla reazione. 22:03

  45. 55'

    PILLOLA STATISTICA: 6° centro con la maglia giallorossa, il primo nella stagione 2025/26. 22:02

  46. 55'

    GOL! Pisa-ROMA 0-1! Rete di Soulé. Ospiti in vantaggio: Dybala inizia l'azione, serve Ferguson che appoggia a Soulé, sinistro preciso che batte Semper.

    Matías Soulé

    Matías Soulé
  48. 53'

    ROMA ALL'ATTACCO! Il Pisa perde il pallone, Soulé scatta in area, poi c'è un tocco sospetto di Canestrelli con il braccio: Collu lascia proseguire, silent check del VAR. 21:59

  49. 52'

    Hermoso buca la sfera e Moreo può approfittarne ma è in offside. 21:57

  50. 50'

    Inserimento di Wesley a destra, contatto con Lusuardi: azione regolare per il direttore di gara. 21:56

  51. 49'

    Soulé opera un tiro-cross da posizione centrale, sfera oltre la traversa. 21:54

  52. 48'

    Le immagini mostrano come a El Shaarawy, in panchina, venga applicata la borsa del ghiaccio alla caviglia. 21:55

  54. 46'

    PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Dybala, esce El Shaarawy. 21:50

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-ROMA! Si riparte dal risultato di 0-0. 21:50

  56. Squadre negli spogliatoi: Gilardino e Gasperini studiano le mosse per provare a rompere l'equilibrio. 21:37

  57. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Pisa e Roma. I padroni di casa si sono resi pericolosi a inizio match con due occasioni di Meister: colpo di testa parato da Svilar e destro fuori di poco. Gli ospiti hanno tenuto il pallino del gioco ma non sono riusciti a impensierire Semper, a eccezione di una punizione di Soulé nel finale. 21:36

  58. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO! PISA-ROMA 0-0. 21:33

  60. 45'

    Un minuto di recupero. 21:32

  61. 44'

    Lusuardi lancia in profondità Meister, che duella con Mancini, il quale lo porta sull'esterno. 21:32

  62. 42'

    Lo stesso numero 18 giallorosso batte direttamente a rete, mancino a giro bloccato da Semper. 21:30

  63. 41'

    Soulé steso da Lusuardi sulla trequarti campo. 21:28

  64. 40'

    Cinque minuti all'intervallo. 21:27

  66. 38'

    Tramoni tenta il dribbling, tackle di El Shaarawy che conquista la sfera e ribalta l'azione. 21:26

  67. 37'

    Spinta fallosa di El Shaarawy su Marin, punizione per la formazione di Gilardino. 21:24

  68. 35'

    La Roma prova a fare la partita, il Pisa agisce di rimessa. 21:22

  69. 33'

    AMMONITO FERGUSON: trattenuto Touré. 21:20

  70. 32'

    AMMONITO MARIN: fallo ai danni di El Shaarawy. 21:19

  72. 31'

    Angori si libera al traversone ma sbaglia la misura del cross, sfera a fondo campo. 21:18

  73. 30'

    Marin pressa Koné, quanto basta per toccare il pallone e metterlo in fallo laterale. 21:17

  74. 28'

    Scambio Ferguson-El Shaarawy, la sfera sfila verso Soulé ma Angori intuisce le intenzioni e allontana la minaccia giallorossa. 21:16

  75. 26'

    Sponda aerea di Mancini in area del Pisa, libera Aebischer. 21:13

  76. 25'

    Soulé riceve la sfera, Tramoni accorcia in diagonale e concede un tiro dalla bandierina. 21:12

  78. 23'

    Scocca la metà del primo tempo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:10

  79. 21'

    Colpo di testa di Caracciolo su El Shaarawy, che subisce il colpo. 21:09

  80. 20'

    Lavoro difensivo di Moreo su Koné, c'è una rimessa laterale per la squadra di Gasperini. 21:08

  81. 18'

    Nel frattempo, Mancini lamenta un problema al pettorale dopo un contatto con Meister. Il numero 23 ospite è comunque in grado di proseguire. 21:07

  82. 18'

    Moreo prova a lanciare Meister, Ndicka intercetta e mette in fallo laterale. 21:04

  84. 16'

    Rimessa da fondo campo di Svilar. 21:03

  85. 14'

    Possesso palla della Roma, ultimo tocco intercettato da Canestrelli che appoggia a Semper per il rinvio. 21:01

  86. 12'

    Rimessa laterale in zona d'attacco per i nerazzurri. 20:59

  87. 11'

    Fuorigioco di rientro di El Shaarawy. 20:58

  88. 10'

    ANCORA MEISTER! Aebischer lancia in profondità l'attaccante danese, che calcia di punta, fuori di poco oltre il secondo palo alla sinistra di Svilar. 20:57

  90. 8'

    OCCASIONE PISA! Assist perfetto di Touré per il colpo di testa di Meister, decisivo Svilar in due tempi. 20:56

  91. 7'

    Traversone di Wesley a centro area, Canestrelli svetta e anticipa Ferguson. 20:54

  92. 6'

    Batte El Shaarawy che prova a trovare Cristante, sfera troppo profonda che esce sul fondo. 20:53

  93. 5'

    Iniziativa giallorossa di Soulé che salta Angori, poi c'è il fallo di Marin ai danni di Koné ai 25 metri dalla porta di Semper. 20:52

  94. 3'

    Affondo di Soulé che entra in area, destro deviato in calcio d'angolo.20:50

  96. 2'

    Cross dalla corsia destra di Touré, presa facile di Svilar. 20:49

  97. 1'

    INIZIA PISA-ROMA! Primo pallone giocato da Ferguson. 20:47

  98. Squadre in campo agli ordini di Collu: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo giallo. 20:44

  99. Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:43

  100. Ultimo confronto tra le due compagini, datato 26 maggio 1991: vittoria capitolina firmata da Roberto Muzzi. 20:43

  102. Gilardino conferma 10/11 della squadra che ha affrontato l'Atalanta con la sola eccezione di Denoon: gioca Lusuardi in difesa; Meister al centro dell'attacco sostenuto da Moreo e Tramoni. Gasperini ritrova per la panchina Celik dopo la squalifica e Pellegrini; Ferguson preferito ancora a Dovbyk, Soulé-El Shaarawy trequartisti, Dybala pronto a subentrare. 20:37

  103. FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Ndicka, Mancini, Hermoso - Wesley, Koné, Cristante, Angelino - Soulé, El Shaarawy - Ferguson. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Celik, Ghilardi, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Dybala, Arena, Dovbyk. 20:35

  104. FORMAZIONE PISA (3-4-2-1): Semper - Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli - Touré, Marin, Aebischer, Angori - Moreo, Tramoni - Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Kandje Mbambi, Leris, Stengs, Maucci, Durmush, Akinsanmiro, Hojholt, Piccinini, Cuadrado, Buffon, Nzola. 20:32

  105. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Marco Rossi di Biella. Quarto Ufficiale Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Fabio Maresca di Napoli. 11:04

  106. Il match dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani oppone i padroni di casa, reduci dal pareggio di Bergamo al ritorno nella massima serie dopo 34 anni, agli ospiti, vincenti all'esordio contro il Bologna tra le mura amiche. 11:01

  108. Benvenuti alla diretta di Pisa-Roma, gara valida per il 2° turno del campionato di Serie A. 10:57

Formazioni Pisa - Roma

PREPARTITA

Pisa - Roma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Roma sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Pisa si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; la Roma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Pisa nelle prime 2 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Roma nella prima giornata ha affrontato il Bologna ottenendo 3 punti.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.

Pisa e Roma si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pisa-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi).
  • Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2V, 2N), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan).
  • Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A; più in generale, i toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambi i primi due match stagionali nel massimo campionato per la terza volta, dopo il 1990/91 (2V) e il 1982/83 (1V, 1N).
  • Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4V, 3N), pareggiando entrambe le gare nel 2025/26; i toscani non registrano almeno tre pareggi di fila in gare ufficiali dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (quattro in quel caso, tutte in Serie B).
  • La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali: nel 2022/23 (senza anche subire gol) e nel 2021/22.
  • La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16V, 4N, 1P), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.
  • La Roma ha già registrato più clean sheet nel 2025 (12 in 21 match, record nei Big-5 campionati europei) che in tutto l’anno solare 2024 (11 in 38 gare) in Serie A.
  • Idrissa Touré è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in questa prima giornata di Serie A: ben 10; più in generale, nessun calciatore ha vinto più duelli del classe ’98 (13, al pari di Patrizio Masini).
  • Wesley potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Roma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Sérgio Oliveira nel gennaio 2022, Stephan El Shaarawy tra gennaio e febbraio 2016 e Cristian Chivu nel settembre 2003.
  • Mile Svilar è il portiere che ha sia registrato più clean sheet (12) sia quello con la più alta percentuale di parate (85.5% - min.10 match) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaRoma
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati11
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla34.251.0
Numero totale di passaggi289414
Numero totale di passaggi riusciti218338
Tiri nello specchio della porta24
Percentuale di tiri in porta25.030.8
Numero totale di cross158
Numero medio di cross riusciti63
Duelli per partita vinti6243
Duelli per partita persi5748
Corner subiti104
Corner guadagnati42
Numero di punizioni a favore713
Numero di punizioni concesse1015
Tackle totali1713
Percentuale di successo nei tackle52.953.8
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli01
Numero totale di cartellini rossi00

Pisa - Roma Live

Classifica SERIE A

  1. Napoli6
  2. Cremonese6
  3. Roma6
  4. Inter3
  5. Juventus3
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Marcus Thuram2
  2. Frank Anguissa1
  3. Federico Baschirotto1
  4. Alessandro Bastoni1
  5. Domenico Berardi1
MOSTRA COMPLETA

