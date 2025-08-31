La Roma bissa la vittoria dell'esordio grazie al sinistro di Soulé a inizio ripresa su assist di Ferguson. Dopo pochi minuti all'argentino è stato annullato il raddoppio a causa di un tocco di braccio. Il Pisa aveva iniziato bene, sfiorando la rete con Meister, ma è calato alla distanza, subendo il primo ko in campionato.

Gilardino conferma 10/11 della squadra che ha affrontato l'Atalanta con la sola eccezione di Denoon: gioca Lusuardi in difesa; Meister al centro dell'attacco sostenuto da Moreo e Tramoni. Gasperini ritrova per la panchina Celik dopo la squalifica e Pellegrini; Ferguson preferito ancora a Dovbyk, Soulé-El Shaarawy trequartisti, Dybala pronto a subentrare. 20:37

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Pisa e Roma. I padroni di casa si sono resi pericolosi a inizio match con due occasioni di Meister: colpo di testa parato da Svilar e destro fuori di poco. Gli ospiti hanno tenuto il pallino del gioco ma non sono riusciti a impensierire Semper, a eccezione di una punizione di Soulé nel finale. 21:36

Hermoso buca la sfera e Moreo può approfittarne ma è in offside. 21:57

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Roma? La gara tra Pisa e Roma si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Pisa - Roma? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Roma sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Pisa - Roma? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Roma? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quale è stato il risultato finale di Pisa - Roma? La gara tra Pisa e Roma si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Roma? Il marcatore della Roma è stato Matías Soulé al 55'

PREPARTITA

Pisa - Roma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Roma sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Pisa si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; la Roma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pisa nelle prime 2 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma nella prima giornata ha affrontato il Bologna ottenendo 3 punti.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.

Pisa e Roma si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pisa-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi).

Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2V, 2N), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan).

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A; più in generale, i toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambi i primi due match stagionali nel massimo campionato per la terza volta, dopo il 1990/91 (2V) e il 1982/83 (1V, 1N).

Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4V, 3N), pareggiando entrambe le gare nel 2025/26; i toscani non registrano almeno tre pareggi di fila in gare ufficiali dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (quattro in quel caso, tutte in Serie B).

La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali: nel 2022/23 (senza anche subire gol) e nel 2021/22.

La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16V, 4N, 1P), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.

La Roma ha già registrato più clean sheet nel 2025 (12 in 21 match, record nei Big-5 campionati europei) che in tutto l’anno solare 2024 (11 in 38 gare) in Serie A.

Idrissa Touré è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in questa prima giornata di Serie A: ben 10; più in generale, nessun calciatore ha vinto più duelli del classe ’98 (13, al pari di Patrizio Masini).

Wesley potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Roma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Sérgio Oliveira nel gennaio 2022, Stephan El Shaarawy tra gennaio e febbraio 2016 e Cristian Chivu nel settembre 2003.

Mile Svilar è il portiere che ha sia registrato più clean sheet (12) sia quello con la più alta percentuale di parate (85.5% - min.10 match) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: