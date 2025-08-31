La Roma bissa la vittoria dell'esordio grazie al sinistro di Soulé a inizio ripresa su assist di Ferguson. Dopo pochi minuti all'argentino è stato annullato il raddoppio a causa di un tocco di braccio. Il Pisa aveva iniziato bene, sfiorando la rete con Meister, ma è calato alla distanza, subendo il primo ko in campionato.
In classifica, giallorossi al comando con 6 punti mentre i nerazzurri restano fermi a quota 1. Dopo la pausa per le Nazionali, si torna in campo con Roma-Torino e Pisa-Udinese.
Per la diretta di Pisa-Roma è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
90'+6'
E' FINITA! PISA-ROMA 0-1! Rete di Soulé al 55'. 22:42
90'+6'
AMMONITO MEISTER: trattenuto Dybala. 22:40
90'+4'
Nzola tenta il tunnel a Ndicka, il quale recupera la posizione e subisce un fallo fondamentale per far scorrere il cronometro. 22:39
90'+2'
Primo corner per il Pisa, l'attacco si conclude con il sinistro di Stengs altissimo. 22:37
90'+1'
QUINTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Rensch, esce Angelino. 22:37
90'+1'
QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Soulé. 22:36
90'
Cinque minuti di recupero. 22:36
90'
CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Grande progressione di Koné che entra in area e serve Dovbyk, tiro a colpo sicuro deviato da Semper in corner. 22:35
89'
Ci prova anche Cuadrado con un destro potente da fuori area, parata di Svilar. 22:34
88'
STENGS! Nzola appoggia per il neoacquisto nerazzurro, sinistro bloccato da Svilar. 22:34
88'
Calabresi serve ottimamente Meister, che gioca di tacco fallendo l'occasione. 22:33
87'
Trattenuta fallosa di Caracciolo ai danni di Dovbyk. 22:32
85'
Ultimi cinque minuti di gioco più recupero. 22:30
83'
QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Stengs, esce Marin. 22:29
83'
QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Leris, esce Angori. 22:29
82'
TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra Celik, esce Hermoso. 22:27
82'
Sugli sviluppi, Ndicka svetta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio di porta. 22:27
81'
Scambio Dybala-Ferguson, conclusione mancina dell'argentino che trova una deviazione in corner. 22:26
80'
ANGELINO! Sinistro potente centrale, l'estremo difensore nerazzurro ci mette i guantoni. 22:25
79'
Tiro-cross di Wesley, Semper in corner ma la sfera aveva già oltrepassato la linea di fondo. 22:24
78'
Soulé subisce fallo da Caracciolo. 22:23
76'
Buona ripartenza del Pisa condotta da Nzola che serve Aebischer, destro di prima intenzione che termina alto. 22:22
74'
Quinto tiro dalla bandierina per gli ospiti, nessuno battuto dai padroni di casa. 22:19
73'
SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Dovbyk, esce Ferguson. 22:18
72'
Sinistro di Soulé, manca la potenza, para Semper. 22:18
71'
Calcio d'angolo in favore della Roma conquistato da Dybala. 22:16
69'
Traversone morbido di Dybala, uscita in presa alta di Semper. 22:14
68'
Cross di Touré per Meister, anticipato da Mancini che subisce anche una spinta fallosa. 22:13
66'
AEBISCHER! Contrasto vincente con Koné, poi destro potente alto sopra la traversa. 22:12
65'
TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Nzola, esce Moreo. 22:10
64'
SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Cuadrado, esce Tramoni. 22:28
64'
PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Calabresi, esce Lusuardi. 22:09
63'
Gilardino prepara le prime sostituzioni per dare una scossa alla propria compagine. 22:09
61'
GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Soulé raddoppia di sinistro ma ha controllato la sfera con il braccio prima di calciare a rete. 22:10
60'
Scocca l'ora di gioco, giallorossi in pieno controllo. 22:06
58'
Soulé ancora in azione, difesa nerazzurra costretta agli straordinari. 22:04
56'
I padroni di casa sono in svantaggio per la prima volta in questo campionato, Gilardino chiama alla reazione. 22:03
55'
PILLOLA STATISTICA: 6° centro con la maglia giallorossa, il primo nella stagione 2025/26. 22:02
55'
GOL! Pisa-ROMA 0-1! Rete di Soulé. Ospiti in vantaggio: Dybala inizia l'azione, serve Ferguson che appoggia a Soulé, sinistro preciso che batte Semper.
ROMA ALL'ATTACCO! Il Pisa perde il pallone, Soulé scatta in area, poi c'è un tocco sospetto di Canestrelli con il braccio: Collu lascia proseguire, silent check del VAR. 21:59
52'
Hermoso buca la sfera e Moreo può approfittarne ma è in offside. 21:57
50'
Inserimento di Wesley a destra, contatto con Lusuardi: azione regolare per il direttore di gara. 21:56
49'
Soulé opera un tiro-cross da posizione centrale, sfera oltre la traversa. 21:54
48'
Le immagini mostrano come a El Shaarawy, in panchina, venga applicata la borsa del ghiaccio alla caviglia. 21:55
46'
PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Dybala, esce El Shaarawy. 21:50
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-ROMA! Si riparte dal risultato di 0-0. 21:50
Squadre negli spogliatoi: Gilardino e Gasperini studiano le mosse per provare a rompere l'equilibrio. 21:37
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Pisa e Roma. I padroni di casa si sono resi pericolosi a inizio match con due occasioni di Meister: colpo di testa parato da Svilar e destro fuori di poco. Gli ospiti hanno tenuto il pallino del gioco ma non sono riusciti a impensierire Semper, a eccezione di una punizione di Soulé nel finale. 21:36
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! PISA-ROMA 0-0. 21:33
45'
Un minuto di recupero. 21:32
44'
Lusuardi lancia in profondità Meister, che duella con Mancini, il quale lo porta sull'esterno. 21:32
42'
Lo stesso numero 18 giallorosso batte direttamente a rete, mancino a giro bloccato da Semper. 21:30
41'
Soulé steso da Lusuardi sulla trequarti campo. 21:28
40'
Cinque minuti all'intervallo. 21:27
38'
Tramoni tenta il dribbling, tackle di El Shaarawy che conquista la sfera e ribalta l'azione. 21:26
37'
Spinta fallosa di El Shaarawy su Marin, punizione per la formazione di Gilardino. 21:24
35'
La Roma prova a fare la partita, il Pisa agisce di rimessa. 21:22
33'
AMMONITO FERGUSON: trattenuto Touré. 21:20
32'
AMMONITO MARIN: fallo ai danni di El Shaarawy. 21:19
31'
Angori si libera al traversone ma sbaglia la misura del cross, sfera a fondo campo. 21:18
30'
Marin pressa Koné, quanto basta per toccare il pallone e metterlo in fallo laterale. 21:17
28'
Scambio Ferguson-El Shaarawy, la sfera sfila verso Soulé ma Angori intuisce le intenzioni e allontana la minaccia giallorossa. 21:16
26'
Sponda aerea di Mancini in area del Pisa, libera Aebischer. 21:13
25'
Soulé riceve la sfera, Tramoni accorcia in diagonale e concede un tiro dalla bandierina. 21:12
23'
Scocca la metà del primo tempo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:10
21'
Colpo di testa di Caracciolo su El Shaarawy, che subisce il colpo. 21:09
20'
Lavoro difensivo di Moreo su Koné, c'è una rimessa laterale per la squadra di Gasperini. 21:08
18'
Nel frattempo, Mancini lamenta un problema al pettorale dopo un contatto con Meister. Il numero 23 ospite è comunque in grado di proseguire. 21:07
18'
Moreo prova a lanciare Meister, Ndicka intercetta e mette in fallo laterale. 21:04
16'
Rimessa da fondo campo di Svilar. 21:03
14'
Possesso palla della Roma, ultimo tocco intercettato da Canestrelli che appoggia a Semper per il rinvio. 21:01
12'
Rimessa laterale in zona d'attacco per i nerazzurri. 20:59
11'
Fuorigioco di rientro di El Shaarawy. 20:58
10'
ANCORA MEISTER! Aebischer lancia in profondità l'attaccante danese, che calcia di punta, fuori di poco oltre il secondo palo alla sinistra di Svilar. 20:57
8'
OCCASIONE PISA! Assist perfetto di Touré per il colpo di testa di Meister, decisivo Svilar in due tempi. 20:56
7'
Traversone di Wesley a centro area, Canestrelli svetta e anticipa Ferguson. 20:54
6'
Batte El Shaarawy che prova a trovare Cristante, sfera troppo profonda che esce sul fondo. 20:53
5'
Iniziativa giallorossa di Soulé che salta Angori, poi c'è il fallo di Marin ai danni di Koné ai 25 metri dalla porta di Semper. 20:52
3'
Affondo di Soulé che entra in area, destro deviato in calcio d'angolo.20:50
2'
Cross dalla corsia destra di Touré, presa facile di Svilar. 20:49
1'
INIZIA PISA-ROMA! Primo pallone giocato da Ferguson. 20:47
Squadre in campo agli ordini di Collu: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo giallo. 20:44
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:43
Ultimo confronto tra le due compagini, datato 26 maggio 1991: vittoria capitolina firmata da Roberto Muzzi. 20:43
Gilardino conferma 10/11 della squadra che ha affrontato l'Atalanta con la sola eccezione di Denoon: gioca Lusuardi in difesa; Meister al centro dell'attacco sostenuto da Moreo e Tramoni. Gasperini ritrova per la panchina Celik dopo la squalifica e Pellegrini; Ferguson preferito ancora a Dovbyk, Soulé-El Shaarawy trequartisti, Dybala pronto a subentrare. 20:37
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Ndicka, Mancini, Hermoso - Wesley, Koné, Cristante, Angelino - Soulé, El Shaarawy - Ferguson. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Celik, Ghilardi, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Dybala, Arena, Dovbyk. 20:35
Dirige l'incontro il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Marco Rossi di Biella. Quarto Ufficiale Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Fabio Maresca di Napoli. 11:04
Il match dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani oppone i padroni di casa, reduci dal pareggio di Bergamo al ritorno nella massima serie dopo 34 anni, agli ospiti, vincenti all'esordio contro il Bologna tra le mura amiche. 11:01
Benvenuti alla diretta di Pisa-Roma, gara valida per il 2° turno del campionato di Serie A. 10:57
PREPARTITA
Pisa - Roma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Roma sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente il Pisa si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Pisa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; la Roma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Pisa nelle prime 2 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma nella prima giornata ha affrontato il Bologna ottenendo 3 punti. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.
Pisa e Roma si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Pisa-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi).
Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2V, 2N), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan).
Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A; più in generale, i toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambi i primi due match stagionali nel massimo campionato per la terza volta, dopo il 1990/91 (2V) e il 1982/83 (1V, 1N).
Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4V, 3N), pareggiando entrambe le gare nel 2025/26; i toscani non registrano almeno tre pareggi di fila in gare ufficiali dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (quattro in quel caso, tutte in Serie B).
La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali: nel 2022/23 (senza anche subire gol) e nel 2021/22.
La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16V, 4N, 1P), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.
La Roma ha già registrato più clean sheet nel 2025 (12 in 21 match, record nei Big-5 campionati europei) che in tutto l’anno solare 2024 (11 in 38 gare) in Serie A.
Idrissa Touré è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in questa prima giornata di Serie A: ben 10; più in generale, nessun calciatore ha vinto più duelli del classe ’98 (13, al pari di Patrizio Masini).
Wesley potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Roma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Sérgio Oliveira nel gennaio 2022, Stephan El Shaarawy tra gennaio e febbraio 2016 e Cristian Chivu nel settembre 2003.
Mile Svilar è il portiere che ha sia registrato più clean sheet (12) sia quello con la più alta percentuale di parate (85.5% - min.10 match) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: