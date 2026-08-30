Sucic prova l'imbucata per Dimarco, che non era partito. Inter che ha sembra voler imporre fin da subito il suo ritmo di gioco.20:48

Cagliari che sta giocando con Adopo sulla destra e Maldini sulla sinistra, Fazzini alle spalle di Mendy.20:53

Sardi che stanno faticando a creare gioco, la squadra di Chivu non ha peró sfruttato le molte occasioni con la gara ancora aperta.21:34

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Inter? La gara tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cagliari - Inter? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Inter sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Cagliari - Inter? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Inter? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Inter? La gara tra Cagliari e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Inter? Il marcatore dell'Inter è stato Hakan Çalhanoglu al 9'

PREPARTITA

Cagliari - Inter è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Inter sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; l'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Cagliari ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cagliari nell'ultima partita ha affrontato il Parma ottenendo 3 punti.

L'Inter nella prima giornata ha affrontato il Monza ottenendo 3 punti.

Cagliari e Inter si sono affrontate 90 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 14 volte, l'Inter ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Cagliari-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto ben nove delle ultime 10 gare contro il Cagliari in Serie A (1N), parziale in cui ha realizzato 26 reti, una media di 2.6 a partita.

L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (160) contro il Cagliari in Serie A mentre solo il Milan (48) conta più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri nella competizione (47, come la Juventus).

Il Cagliari ha perso tutte le ultime sei gare casalinghe contro l'Inter in Serie A (le ultime tre senza segnare) e solo contro una avversaria ha registrato più sconfitte interne consecutive nella competizione: contro la Juventus, otto tra il 2011 e il 2019.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre gare di Serie A (nella prima giornata contro il Parma e due nel 2025/26); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi nel massimo campionato risale a ottobre 2012, quattro con Ivo Pulga in panchina.

L'Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime sei trasferte dello scorso campionato (2V, 3N, 1P); in aggiunta, i nerazzurri non hanno vinto nella prima trasferta stagionale fuori casa negli ultimi due campionati, dopo che avevano trovato la vittoria in tutte le cinque precedenti (due delle quali proprio a Cagliari, 2019 e 2023).

Il Cagliari ha vinto il match d’esordio stagionale in Serie A per la prima volta dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta) e solo tre volte nella sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime due gare di un massimo campionato: nel 1968/89, nel 1970/71 e nel 2011/12.

Il Cagliari ha registrato 11 recuperi offensivi nel corso della prima giornata di questa Serie A, meno solo del Genoa (12), mentre l'Inter ne ha totalizzati solo tre, più soltanto rispetto alla Fiorentina (uno). Questo dato è in contrapposizione con il campionato 2025/26, che i nerazzurri hanno chiuso con il secondo dato più alto (276, dietro solo ai 292 della Juventus) e i rossoblù con quello più basso (146).

Alessandro Romano ha deciso con un gol la sua partita d'esordio con il Cagliari in Serie A - nell'era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno trovato la rete in ciascuna delle loro prime due presenze con i sardi nella competizione: Pasquale Foggia nel 2007, Marco Borriello e Federico Melchiorri nel 2016.

Sono 12 le reti di Lautaro Martínez in 12 precedenti contro il Cagliari in Serie A; in tutta la storia della competizione, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda.

Sia Hakan Çalhanoglu che Piotr Zielinski hanno trovato il gol alla prima giornata di questo campionato contro il Monza; solo un centrocampista dell'Inter è andato a segno in ciascuna delle prime due presenze stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Thiago Motta nel 2011/12.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: