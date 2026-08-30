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Cagliari-Inter: 0-1 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

30 Agosto 2026 ore 20:45
Cagliari
0
Inter
1
Partita finita
Arbitro: Michael Fabbri
  1. 9' 0-1 Hakan Çalhanoglu
0'
45'
90'
90'
95'

Inter che porta a casa i tre punti dominando per un'ora abbondante ma subendo poi il ritorno di un Cagliari che ha dimostrato tanto carattere ma poca concretezza sottoporta.

I nerazzurri hanno sfiorato in moltissime occasioni il 2-0 dopo il vantaggio di Calhanoglu, senza chiudere la gara. Nel finale sale in cattedra Martinez che chiude ogni speranza sarda.

  1. Da Cagliari - Inter é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:41

  2. 90'+5'

    FINISCE CAGLIARI - INTER! 0-1 il finale.22:39

  3. 90'+5'

    Nulla da fare per il Cagliari, angolo che viene respinto da Martinez.22:39

  4. 90'+4'

    Angolo per il Cagliari, salgono tutti in area, ache Caprile. 22:38

  5. 90'+3'

    Cagliari che ci sta provando con coraggio, ma manca lo spunto decisivo.22:36

  7. 90'+1'

    Conclusione di Ciervo da dentro l'area, palla a lato. Inter che sta veramente rischiando.22:35

  8. 90'

    Cinque minuti di recupero.22:34

  9. 89'

    Conclusione di Zielinski dal limite, palla a lato.22:32

  10. 88'

    AMMONITO Kevin Carlos. Intervento in pressing su Stones. 22:31

  11. 87'

    ANCORA CAPRILE! Conclusione di Lautaro Martinez ad incrociare, il portiere si salva in angolo!22:29

  13. 86'

    Sta rischiando tantissimo l'Inter, dopo aver dominato completamente il match per una ora.22:29

  14. 85'

    Nel frattempo sembra essersi infortunato Bisseck, Inter che ha terminato i cambi.22:28

  15. 84'

    BISSECK SALVA L'INTER! Parapiglia in area nerazzurra, Adopo calcia a botta sicura, il difensore devia in angolo!22:28

  16. 83'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Alessandro Deiola, entra Riccardo Ciervo.22:26

  17. 82'

    Chivu vede la sua Inter abbastanza scarica e rafforza la difesa, con Pavard che passa a fare il quinto di centrocampo.22:25

  19. 81'

    Sostituzione INTER: esce Luis Henrique, entra Yann Bisseck22:24

  20. 80'

    OCCASIONE CAGLIARI! Kofler, in area, calcia di poco alto!22:24

  21. 78'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Daniel Maldini, entra Gennaro Borrelli22:21

  22. 78'

    Thuram con un tocco salta Caprile, ma la palla termina a lato.22:21

  23. 77'

    Conclusione a giro di Fadera, palla a lato.22:20

  25. 76'

    OCCASIONE INTER! Dimarco in area trova Bastoni, la conclusione del difensore termina a lato del secondo palo.22:19

  26. 74'

    Inter molto meno incisiva in questo secondo tempo, gara piú aperta.22:18

  27. 70'

    Cooling break anche in questo secondo tempo.22:14

  28. 69'

    Cagliari sicuramente migliorato dai cambi, Fadera guadanga un angolo.22:13

  29. 68'

    Sostituzione INTER: esce Manuel Akanji, entra John Stones22:12

  31. 67'

    LAUTARO MARTINEZ! Thuram scarica per Jones che rimette in mezzo per El Toro che, in girata, manda di poco a lato.22:10

  32. 65'

    Sostituzione INTER: esce Francesco Pio Esposito, entra Marcus Thuram.22:09

  33. 65'

    Sostituzione INTER: esce Petar Sucic, entra Curtis Jones.22:08

  34. 65'

    Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoglu, entra Piotr Zielinski.22:08

  35. 65'

    Buon momento del Cagliari, che riesce a creare pericoli all'Inter dopo un'ora di sofferenza.22:07

  37. 64'

    ANCORA MARTINEZ! Grande uscita del portiere che anticipa fuori area Kevin Carlos!22:07

  38. 62'

    Cagliari che finalmente ha creato un pericolo, grande riflesso di Martinez che anticipa Kevin Carlos sul secondo palo.22:06

  39. 61'

    OCCASIONE CAGLIARI! Tiro cross di Fadera, Martinez si distende e mette in angolo.22:05

  40. 59'

    Colpo di testa di Pio Esposito innocuo per Caprile: molte occasioni ma ancora nessuna rete per la giovane punta.22:01

  41. 57'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Harry Winks, entra Raphael Kofler22:01

  43. 57'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Paul Mendy, entra Kevin Carlos.22:00

  44. 57'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Jacopo Fazzini, entra Alieu Fadera.22:00

  45. 56'

    AMMONITO Alessandro Deiola. Trattenuta su Pio Esposito. 21:59

  46. 55'

    Dopo i primi minuti in cui il Cagliari sembrava aver preso metri, é tornata la Inter schiacciasassi del primo tempo, giá due nitide occasioni in pochi minuti.21:58

  47. 54'

    COSA SBAGLIA PIO ESPOSITO! Azione travolgente di Barella, cross al centro per la punta che stoppa e conclude da pochi passi: Caprile in angolo.21:57

  49. 52'

    OCCASIONE INTER! Lautaro riesce a trovare la conclusione fuori equilibrio, palla di poco a lato.21:54

  50. 51'

    Sulla respinta della difesa dell'Inter sul corner sardo, Fazzini manda la palla in curva.21:53

  51. 50'

    Punizione di Maldini deviata dalla barriera, palla in angolo.21:52

  52. 49'

    Punizione dal limite per il Cagliari, fallo di Barella su Maldini.21:51

  53. 48'

    Calhanoglu lamenta un intervento duro di Adopo, per Fabbri si puó continuare.21:50

  55. 47'

    Nessun cambio per le due formazioni, tornano in campo gli stessi 22 della prima frazione.21:49

  56. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48

  57. Sardi che stanno faticando a creare gioco, la squadra di Chivu non ha peró sfruttato le molte occasioni con la gara ancora aperta.21:34

  58. Inter in vantaggio di una rete grazie al gol di Calhanoglu, ma nerazzurri dominanti in questa partita: 16 conclusioni a 0, Caprile migliore in campo per il Cagliari.21:34

  59. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cagliari - Inter 0-1!21:32

  61. 45'+1'

    Altra parata di Caprile, in questo caso su Pio Esposito.21:32

  62. 45'

    Due i minuti di recupero.21:30

  63. 43'

    ANCORA INTER! Gran tacco di Pio che libera Dimarco, trivela dell'esterno che termina a lato.21:29

  64. 41'

    LUIS HENRIQUE! Diagonale potente da dentro l'area, palla di poco alta!21:26

  65. 40'

    I sardi ora provano con il possesso palla, ma faticano a trovare spazi: cross di Ze Pedro direttamente sul fondo.21:25

  67. 37'

    Cagliari che ora non riesce piú ad uscire, 13 i tiri per l'Inter in poco piú di una mezzora di gioco.21:21

  68. 36'

    ANCORA INTER! Discesa di Sucic, cross basso per Lautaro che calcia di prima intenzione: la difesa del Cagliari si salva in corner.21:20

  69. 35'

    Cagliari ora in netta difficoltá, Inter vicino al raddoppio.21:18

  70. 33'

    RODRIGUEZ SALVA IL CAGLIARI! Lancio per Barella che al volo supera Caprile in uscita, il difensore in spaccata manda in out!21:18

  71. 31'

    Cooling break alla Unipol Domus, time out per le squadre.21:15

  73. 30'

    Proteste dell'Inter per una trattenuta in area su Pio Esposito, per Fabbri si puó continuare a giocare.21:15

  74. 29'

    Sta salendo di giri l'Inter, che vorrebbe ovviamente mettere al piú presto in ghiaccio la partita.21:12

  75. 28'

    DIMARCO! Altro grande intervento di Caprile sull'esterno.21:14

  76. 27'

    BARELLA! Conclusione del grande ex, Caprile respinge di pugni.21:11

  77. 26'

    AKANJI! Colpo di testa dell'ex City sulla punizione di Dimarco, palla a lato. Si lamenta Bastoni alle sue spalle, liberissimo.21:11

  79. 25'

    Sucic guadagna un fallo sulla trequarti: occasione per l'Inter che fa salire le sue torri dalla difesa.21:09

  80. 23'

    LAUTARO MARTINEZ! Stop al limite e destro ad incrociare che finisce di poco a lato.21:08

  81. 21'

    Gran stop in ara di Lautaro Martinez che sbaglia peró poi il tocco per l'accorrente Luis Henrique.21:06

  82. 19'

    Gara sicuramente intensa, molti i contatti, ma non certo cattiva.21:04

  83. 16'

    Colpo di testa di Mendy, facile la presa di Martinez.21:01

  85. 15'

    Cagliari che spinge, decisamente buona la reazione dei sardi dopo il gol.21:01

  86. 14'

    AMMONITO Manuel Akanji. Gran doppio passo di Fazzini che obbliga il difensore al fallo tattico. 20:59

  87. 12'

    Cagliari che prova a reagire, alzando il baricentro.20:57

  88. 10'

    Inter che passa in vantaggio con il colpo di biliardo dal limite di Calhanoglu, servito dal non amatissimo ex Barella. Cagliari che deve dunque cambiare piano partita.20:56

  89. 9'

    GOL! Cagliari - INTER 0-1! Rete di Hakan Çalhanoglu. Conclusione dal limite del turco dopo lo scarico di Barella, pallone che passa tra una selva di gambe e non viene visto da Caprile.

    Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu20:55

    Hakan Çalhanoglu
  91. 9'

    Cagliari che sta giocando con Adopo sulla destra e Maldini sulla sinistra, Fazzini alle spalle di Mendy.20:53

  92. 7'

    Cross di Sucic, respinge ancora la difesa sarda.20:52

  93. 6'

    Bastoni si sgancia spesso in avanti, lasciando il compito di terzo di difesa a uno dei centrocampisti.20:51

  94. 5'

    Cross di Dimarco, sul secondo palo Lautaro arriva di testa ma non riesce a mandare verso la porta.20:50

  95. 3'

    Sucic prova l'imbucata per Dimarco, che non era partito. Inter che ha sembra voler imporre fin da subito il suo ritmo di gioco.20:48

  97. 2'

    Che ambiente alla Unipol Domus, tanto entusiasmo tra i tifosi sardi per questa sfida.20:45

  98. 1'

    INIZIA CAGLIARI - INTER! Primo pallone per i nerazzurri.20:45

  99. Dirige il match l'arbitro Michael Fabbri.20:07

  100. Attenzione al Toro Lautaro Martínez, che ha segnato 12 gol in 12 partite di Serie A contro il Cagliari.20:07

  101. Chivu schiera la coppia Pio Esposito - Lautaro Martinez in avanti, a centrocampo Sucic con Çalhanoğlu e Barella, Pavard in difesa con Luis Henrique quinto di destra.20:06

  103. Pisacane deve fare a meno di Mina nemmeno convocato, difesa ai minimi termini con Deiola da centrale con Rodsriguez. In attacco Mendy, da capire se Fazzini giocherá da mezzala o sulla trequarti con Adopo e Maldini.20:05

  104. La formazione dell'INTER:(3-5-2), J. Martínez - Pavard, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco - P. Esposito, Lautaro Martínez.20:03

  105. Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert - Romano, Winks - Fazzini - Adopo, Maldini - Mendy.20:02

  106. Due formazioni a punteggio pieno dopo la prima giornata, con i sardi vittoriosi a Parma, i milanesi in casa con il Monza.20:00

  107. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida di Cagliari - Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A 2026/27.20:00

Formazioni Cagliari - Inter

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cagliari - Inter?
La gara tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Inter?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Inter sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Cagliari - Inter?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Inter?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Inter?
La gara tra Cagliari e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Inter?
Il marcatore dell'Inter è stato Hakan Çalhanoglu al 9'
PREPARTITA

Cagliari - Inter è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Arbitro di Cagliari - Inter sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Michael Fabbri

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita

    Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Cagliari ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; l'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

    In casa il Cagliari ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Cagliari nell'ultima partita ha affrontato il Parma ottenendo 3 punti.
    L'Inter nella prima giornata ha affrontato il Monza ottenendo 3 punti.

    Cagliari e Inter si sono affrontate 90 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 14 volte, l'Inter ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 29.

    Cagliari-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Inter ha vinto ben nove delle ultime 10 gare contro il Cagliari in Serie A (1N), parziale in cui ha realizzato 26 reti, una media di 2.6 a partita.
    • L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (160) contro il Cagliari in Serie A mentre solo il Milan (48) conta più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri nella competizione (47, come la Juventus).
    • Il Cagliari ha perso tutte le ultime sei gare casalinghe contro l'Inter in Serie A (le ultime tre senza segnare) e solo contro una avversaria ha registrato più sconfitte interne consecutive nella competizione: contro la Juventus, otto tra il 2011 e il 2019.
    • Il Cagliari ha vinto le ultime tre gare di Serie A (nella prima giornata contro il Parma e due nel 2025/26); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi nel massimo campionato risale a ottobre 2012, quattro con Ivo Pulga in panchina.
    • L'Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime sei trasferte dello scorso campionato (2V, 3N, 1P); in aggiunta, i nerazzurri non hanno vinto nella prima trasferta stagionale fuori casa negli ultimi due campionati, dopo che avevano trovato la vittoria in tutte le cinque precedenti (due delle quali proprio a Cagliari, 2019 e 2023).
    • Il Cagliari ha vinto il match d’esordio stagionale in Serie A per la prima volta dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta) e solo tre volte nella sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime due gare di un massimo campionato: nel 1968/89, nel 1970/71 e nel 2011/12.
    • Il Cagliari ha registrato 11 recuperi offensivi nel corso della prima giornata di questa Serie A, meno solo del Genoa (12), mentre l'Inter ne ha totalizzati solo tre, più soltanto rispetto alla Fiorentina (uno). Questo dato è in contrapposizione con il campionato 2025/26, che i nerazzurri hanno chiuso con il secondo dato più alto (276, dietro solo ai 292 della Juventus) e i rossoblù con quello più basso (146).
    • Alessandro Romano ha deciso con un gol la sua partita d'esordio con il Cagliari in Serie A - nell'era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno trovato la rete in ciascuna delle loro prime due presenze con i sardi nella competizione: Pasquale Foggia nel 2007, Marco Borriello e Federico Melchiorri nel 2016.
    • Sono 12 le reti di Lautaro Martínez in 12 precedenti contro il Cagliari in Serie A; in tutta la storia della competizione, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda.
    • Sia Hakan Çalhanoglu che Piotr Zielinski hanno trovato il gol alla prima giornata di questo campionato contro il Monza; solo un centrocampista dell'Inter è andato a segno in ciascuna delle prime due presenze stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Thiago Motta nel 2011/12.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CagliariInter
    Partite giocate11
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse00
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati14
    Gol totali subiti01
    Media gol subiti per partita0.01.0
    Percentuale possesso palla52.770.4
    Numero totale di passaggi497709
    Numero totale di passaggi riusciti445628
    Tiri nello specchio della porta55
    Percentuale di tiri in porta45.550.0
    Numero totale di cross1614
    Numero medio di cross riusciti53
    Duelli per partita vinti4135
    Duelli per partita persi5923
    Corner subiti33
    Corner guadagnati23
    Numero di punizioni a favore512
    Numero di punizioni concesse205
    Tackle totali1211
    Percentuale di successo nei tackle66.772.7
    Fuorigiochi totali00
    Numero totale di cartellini gialli22
    Numero totale di cartellini rossi00

    Cagliari - Inter Live

    Classifica SERIE A

    1. Inter6
    2. Milan6
    3. Juventus6
    4. Lazio6
    5. Udinese4
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Donyell Malen3
    2. Tasos Douvikas2
    3. Davide Frattesi2
    4. Hassane Kamara2
    5. Gustavo Varela2
    MOSTRA COMPLETA

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