Alla Lazio basta ancora una volta un solo gol per vincere, sempre quello di Davide Frattesi. La rete del primo tempo risulta decisiva contro un Genoa parecchio timido e quasi mai pericoloso. La squadra di Gattuso invece si dimostra ancora una volta cinica e molto ben organizzata e conquista altri tre punti.

La Lazio ha vinto otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa: l'unica eccezione è l'1-0 dei rossoblu del 27 agosto 2023.20:08

Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 16 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti.20:08

GOL! LAZIO-Genoa 1-0! Rete di Davide FRATTESI! Tavares si mette in proprio e confeziona un cross splendido per Frattesi, bravissimo a concludere di prima intenzione e a battere un Bijlow tutt'altro che perfetto. Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi 21:14

La Lazio chiude la prima frazione in vantaggio, di misura, grazie al solito Davide Frattesi, ancora una volta decisivo, e ad una prestazione davvero super di Nuno Tavares, a tratti davvero imprendibile e autore di un grande assist. Dall'altro canto un Genoa molto timido e parecchio in affanno.21:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Genoa? La gara tra Lazio e Genoa si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Genoa? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Genoa sarà Rosario Abisso Dove si gioca Lazio - Genoa? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Genoa? Stadio Stadio Olimpico Quale è stato il risultato finale di Lazio - Genoa? La gara tra Lazio e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Genoa? Il marcatore della Lazio è stato Davide Frattesi al 25'

PREPARTITA

Lazio - Genoa è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Genoa sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente la Lazio si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Lazio ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Genoa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Lazio ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Lazio nell'ultima partita ha affrontato il Bologna ottenendo 3 punti.

Il Genoa nella prima giornata ha affrontato il Napoli ottenendo 0 punti.

Lazio e Genoa si sono affrontate 110 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 45 volte, il Genoa ha vinto 38 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Lazio-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa (unica eccezione nel parziale è un 1-0 a favore del Grifone il 27 agosto 2023), tra cui tutte le cinque più recenti; l'ultima avversaria contro cui i biancocelesti hanno registrato sei successi consecutivi nella competizione è stata il Cagliari (tra marzo 2022 e novembre 2025).

La Lazio è la squadra contro cui il Genoa ha vinto più partite in Serie A: 38 su 110 precedenti (27N, 45P). Inoltre, quella biancoceleste è la formazione contro cui il Grifone ha realizzato più reti nella massima serie (149).

Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 16 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti: i padroni di casa hanno trovato il successo in 10 di queste occasioni (6P), tra cui in otto delle 10 più recenti.

Il Genoa ha perso le ultime tre gare di campionato (2-0 nella prima giornata contro il Napoli e le ultime due del 2025/2026); l'ultima volta che i rossoblù sono stati sconfitti in quattro incontri consecutivi di Serie A risale a dicembre 2021 (Shevchenko l'allenatore), con la quarta della striscia proprio contro la Lazio.

La Lazio, dopo il successo per 1-0 nel match contro il Bologna, può vincere le prime due gare stagionali in Serie A per la seconda volta nelle ultime 14 edizioni del massimo campionato, dopo il 2021/22.

Il Genoa ha perso nell'esordio in questa Serie A contro il Napoli: nelle precedenti 11 stagioni nel massmo campionato, solo una volta il Grifone ha collezionato due ko nelle prime due partite giocate nel torneo (nel 2021/22, sotto la guida di Davide Ballardini).

La Lazio ha vinto il match d'esordio stagionale casalingo in quattro delle ultime cinque edizioni della Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle cinque precedenti.

Il Genoa è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi nel corso della prima giornata di questa Serie A (12), mentre solo Fiorentina (1), Atalanta (3) e Inter (3) ne contano meno della Lazio (quattro).

Davide Frattesi ha subito trovato il gol all'esordio in Serie A con la Lazio; solo due giocatori hanno segnato in ciascuna delle prime due presenze in biancoceleste in campionato negli ultimi 20 anni: Mauro Zárate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010.

Lorenzo Colombo, in gol nel primo dei suoi sette incroci in campionato contro la Lazio (gennaio 2023), può diventare il primo giocatore italiano nato dal 2002 in avanti ad andare a segno in cinque diverse stagioni di Serie A - insieme a lui ci sono anche Scalvini, Baldanzi, Volpato e Cancellieri.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: