Il Como sale a quattro punti e raggiunge il momentaneo quarto posto. Ottimo il primo tempo della squadra di Fabregas, che nella ripresa ha gestito vantaggio ed energie. Nel prossimo turno il Como affronterà il Genoa in trasferta.

Il Napoli nella ripresa ha provato a scardinare la difesa avversaria ma il Como non ha concesso grandi occasioni ai partenopei, che restano fermi a tre punti. Nel prossimo turno la squadra di Allegri sarà impegnata nel big match di San Siro contro l’Inter.

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha tre punti in classifica, frutto della vittoria in casa del Genoa alla prima giornata (0-2, reti di De Bruyne e Vergara).17:40

Il Napoli deve fare a meno degli infortunati Buongiorno e Marianucci e di Badiashile, non ancora al top della condizione. Fuori dalla lista dei convocati anche Mazzocchi. Allegri ne cambia due rispetto alla gara contro il Genoa: spazio a Olivera e Noa Lang al posto di Spinazzola e Alisson santos.18:14

Il Como deve rinunciare agli indisponibili Addai, Tornqvist e Mazzitelli. Anche Fabregas ne cambia due rispetto alla prima giornata: Da Cunha sostituisce Perrone a centrocampo e Diao prende il posto di Rodriguez sulla trequarti. Panchina per il nuovo arrivato Samuele Ricci.18:13

Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli e dal quarto uomo Guida. Gariglio e Prontera rispettivamente al Var e Avar.18:28

Napoli in maglia azzurra e pantaloncini bianchi, Como che indossa casacca bianca e pantaloncini blu.18:33

GOL! Napoli-Como 0-1! BATURINA! Diao si libera di Olivera e mette in mezzo un cross basso: Baturina controlla, si gira e con il sinistro batte Meret! Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina 18:50

DOPPIA SOSTITUZIONE COMO Dentro Caqueret e Smolcic per Baturina e Couto.19:53

DOPPIO CAMBIO COMO Fabregas toglie Diao e Da Cunha per Kempf e Perrone.20:00

DOPPIO CAMBIO NAPOLI Allegri tenta il tutto per tutto: dentro Neres e Lucca, fuori Anguissa e Højlund.20:15

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Como? La gara tra Napoli e Como si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Napoli - Como? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Como sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Napoli - Como? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Como? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Como? La gara tra Napoli e Como si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Como? Il marcatore del Napoli è stato Rasmus Højlund al 30' mentre i marcatori del Como sono stati Martin Baturina al 17' e Tasos Douvikas al 34'

PREPARTITA

Napoli - Como è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Como sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Napoli si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Como si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Como ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Napoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli nell'ultima partita ha affrontato il Genoa ottenendo 3 punti.

Il Como nella prima giornata ha affrontato l'Udines ottenendo 1 punto.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 2 gol.

Napoli e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, il Como ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Napoli-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como è imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 2N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. In generale i lariani hanno vinto appena due dei 26 confronti nel massimo torneo contro i campani (6N, 18P).

Entrambi i precedenti incontro dello scorso campionato tra Napoli e Como sono terminati 0-0: infatti, sia partenopei che lariani hanno nell'avversaria di giornata l'unica squadra contro cui non hanno trovato la rete la scorsa Serie A.

Il Como è la squadra contro cui il Napoli ha la percentuale di vittorie casalinghe più alta in Serie A (min. 10 precedenti): 12 successi in 13 incontri (92.3%), con un un'unica eccezione, un pareggio per 0-0 lo scorso primo novembre.

Il Como è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 trasferte di Serie A (fa eccezione un 1-2 contro il Sassuolo il 17 aprile), trovando nel parziale ben otto successi e tre pareggi. Inoltre, dopo l'1-1 contro l'Udinese nella prima giornata, i lariani potrebbero impattare in due gare esterne consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso novembre - tre in quel caso e l'ultima della serie proprio contro il Napoli.

Il Napoli ha vinto ciascuna delle prime due gare stagionali di Serie A in ben sette delle precedenti nove annate nella competizione - fanno eccezione il 2019/20 (1V, 1P) e il 2024/25 (1V, 1P), in cui comunque è riuscito a ottenere almeno una vittoria.

Considerando le prime due gare stagionali in un campionato di Serie A, il Como ha vinto solo una volta nel corso delle sue ultime 13 partecipazioni al massimo campionato (incluso il torneo 26/27): 2-0 il 24 agosto 2025, nella prima giornata contro la Lazio.

Il Napoli ha trovato il successo all'esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A - tuttavia i partenopei hanno perso due delle ultime quattro gare interne in campionato (2V), tanti ko quanti nelle precedenti 35.

Solo la Fiorentina (3) ha effettuato meno conclusioni del Napoli (4) dall'interno dell'area di rigore nella prima giornata di questa Serie A, mentre il Como ne ha registrate 13, come Juventus e Roma e meno solo del Milan (19). Dall'altro lato, solo il Sassuolo (10) ha tirato più volte dalla distanza rispetto ai partenopei (9).

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha segnato e fornito un assist entrando a gara in corso nella prima giornata di questo campionato; solo due volte nei cinque grandi campionati europei è stato coinvolto in tre reti nelle prime due presenze stagionali: nel 2019/20 e nel 2022/23, entrambe con il Manchester City.

Il centrocampista del Como Nico Paz (18+14) può diventare il secondo giocatore a segnare almeno 15 gol e fornire almeno 15 assist in Serie A prima di compiere 22 anni dal 2004/05 in avanti, dopo Domenico Berardi (38+22). .

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: