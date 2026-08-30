Il Como sbanca il “Maradona” e trova la prima vittoria in campionato. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Baturina su assist di Diao, il pari di Hojlund su suggerimento di Rrahmani ed il gol decisivo di Douvikas dopo una palla recuperata ancora da Baturina.
Il Napoli nella ripresa ha provato a scardinare la difesa avversaria ma il Como non ha concesso grandi occasioni ai partenopei, che restano fermi a tre punti. Nel prossimo turno la squadra di Allegri sarà impegnata nel big match di San Siro contro l’Inter.
Il Como sale a quattro punti e raggiunge il momentaneo quarto posto. Ottimo il primo tempo della squadra di Fabregas, che nella ripresa ha gestito vantaggio ed energie. Nel prossimo turno il Como affronterà il Genoa in trasferta.
RETE ANNULLATA AL NAPOLI! Azione confusa in area del Como con Lucca che difende il pallone, poi la palla arriva a Lobotka che insacca con un bel destro! Ma l'arbitro ravvisa un fallo di Lucca su Chalobah.20:31
90'+2'
Assedio del Napoli.20:26
90'+1'
Discesa di Kaiki e cross da sinistra, colpo di testa debole di Douvikas parato da Meret.20:25
90'
Sei minuti di recupero.20:25
90'
Colpo di testa di Lucca, para Butez.20:41
90'
Palla in mezzo pericolosa di De Bruyne, Kempf mette in corner! 20:24
88'
Tentativo di Kaiki dopo un contropiede: tiro sporcato dalla deviazione di un difensore e parato da Meret.20:23
83'
NAPOLI PERICOLOSO! Conclusione di Alisson su sponda di Lucca, palla alta!20:18
81'
SOSTITUZIONE COMO Fuori Nico Paz e dentro Kaiki Bruno da Silva.20:16
80'
DOPPIO CAMBIO NAPOLI Allegri tenta il tutto per tutto: dentro Neres e Lucca, fuori Anguissa e Højlund.20:15
80'
Conclusione di De Bruyne dalla distanza, palla sul fondo.20:14
78'
Azione confusa in area del Napoli, ma nè Nico paz nè Douvikas riescono a concludere in porta.20:13
76'
Si rialzano i giocatori.20:11
74'
Brutto scontro in area comasca tra le teste di Smolcic e De Bruyne: giocatori a terra, intervengono i sanitari.20:11
73'
Retropassaggio rischioso di Smolcic, ma Butez interviene tempestivamente su Hojlund.20:08
72'
Altri movimenti sulla panchina partenopea.20:07
70'
Riprende il gioco.20:04
69'
Sosta per il cooling break.20:03
68'
Bel suggerimento di De Bruyne per Hojlund, ma il danese era in fuorigioco.20:02
67'
Fabregas adesso sistema i suoi in una sorta di 5-4-1 in fase di non possesso.20:03
65'
DOPPIO CAMBIO COMO Fabregas toglie Diao e Da Cunha per Kempf e Perrone.20:00
63'
Rischia il Como su un inserimento dalle retrovie di De Bruyne, si salva Butez.19:58
60'
Insiste il Napoli in questa fase.19:54
58'
DOPPIA SOSTITUZIONE COMO Dentro Caqueret e Smolcic per Baturina e Couto.19:53
58'
Cross di Politano per il colpo di testa di Anguissa: nulla di fatto.19:52
56'
TRIPLO CAMBIO NAPOLI De Bruyne per McTominay, Spinazzola per Olivera e Alisson Santos per Noa Lang.19:51
55'
OCCASIONE NAPOLI! Noa Lang vince un rimpallo al limite dell'area, la palla si impenna e Olivera prova il sinistro al volo: pallone sul fondo!19:50
53'
Pronto un triplo cambio per il Napoli.19:47
52'
Tentativo da fuori di Baturina, conclusione che finisce alta.19:47
52'
Ci prova anche Nico Paz con il sinistro a giro, palla fuori.19:46
49'
Cross di Baturina da sinistra, colpo di testa fuori misura di Diao.19:44
47'
Il Como cerca di gestire la gara con il possesso palla.19:42
46'
Nessun cambio durante l'intervallo.19:40
45'
Inizia il secondo tempo! NAPOLI-COMO 1-2 (17’ Baturina, 30’ Hojlund, 34’ Douvikas)!19:40
Le squadre rientrano in campo in questo momento.19:38
Il Como chiude in vantaggio un primo tempo ricco di emozioni. I lariani passano al 17’ con Baturina su assist di Diao, poi alla mezzora arriva il pareggio di Hojlund che controlla una bella imbucata di Rrahmani e da fuori area scarica un sinistro imprendibile per Butez. Dopo quattro minuti il Como torna in vantaggio con Douvikas: Baturina approfitta di un pasticcio difensivo del Napoli, la palla arriva al centravanti greco che infila Meret. Nel recupero doppia occasione per il Como.19:29
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. NAPOLI-COMO 1-2 (17’ Baturina, 30’ Hojlund, 34’ Douvikas)!19:24
45'+4'
DOPPIA OCCASIONE COMO! Cross di Valle e colpo di testa di Baturina, Meret mette in angolo! Poi dal corner altro colpo di testa, stavolta di Nico Paz: Meret si salva ancora!19:23
45'+2'
Noa Lang scende sulla sinistra e crossa in mezzo, esce bene Butez.19:20
45'
Proteste del Napoli per un contatto al limite dell'area tra Couto e Noa Lang: l'arbitro fa proseguire.19:21
45'
Quattro minuti di recupero.19:17
44'
Tentativo di Baturina da fuori area: palla sul fondo.19:17
43'
Cross di Politano, libera la difesa comasca.19:16
42'
Couto chiude bene su una pericolosa ripartenza di Hojlund.19:14
40'
Continua ad attaccare il Como.19:12
37'
CARTELLINO GIALLO per Giovanni Di Lorenzo che ferma in maniera irregolare Baturina.19:10
34'
GOL! Napoli-COMO 1-2! DOUVIKAS! Pasticcio difensivo del Napoli:Anguissa effettua un passaggio rischioso a Rrahmani che viene pressato da Baturina, la palla arriva a Douvikas che infila Meret!
Dalla bandierina Nico Paz crossa in mezzo per il colpo di testa di Valle: palla a lato.18:47
14'
Ci prova Da Cunha da fuori area, palla deviata in calcio d'angolo.18:47
12'
Traversone di Diao, la palla finisce direttamente sul fondo.18:44
10'
Lancio di Di Lorenzo per Politano: palla troppo lunga, controlla Butez.18:42
7'
Risponde il Napoli con una bella combinazione sulla sinistra tra Lang e Olivera: sul cross di quest'ultimo Anguissa controlla di testa ma nè lui nè McTominay riescono a concludere in porta.18:40
5'
Pericoloso ancora il Como che crea affanno alla difesa napolitana con Baturina.18:37
2'
Manovra avvolgente del Como con Diao che da destra mette in mezzo una palla a mezz'altezza sulla quale non arriva nessun compagno.18:35
2'
Primo possesso palla in favore del Como.18:34
Napoli in maglia azzurra e pantaloncini bianchi, Como che indossa casacca bianca e pantaloncini blu.18:33
Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è tutto pronto. Comincia la sfida NAPOLI-COMO!18:32
Le due squadre entrano in campo in questo momento.18:29
Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli e dal quarto uomo Guida. Gariglio e Prontera rispettivamente al Var e Avar.18:28
Il Como deve rinunciare agli indisponibili Addai, Tornqvist e Mazzitelli. Anche Fabregas ne cambia due rispetto alla prima giornata: Da Cunha sostituisce Perrone a centrocampo e Diao prende il posto di Rodriguez sulla trequarti. Panchina per il nuovo arrivato Samuele Ricci.18:13
Il Napoli deve fare a meno degli infortunati Buongiorno e Marianucci e di Badiashile, non ancora al top della condizione. Fuori dalla lista dei convocati anche Mazzocchi. Allegri ne cambia due rispetto alla gara contro il Genoa: spazio a Olivera e Noa Lang al posto di Spinazzola e Alisson santos.18:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Butez – Couto, Ramon, Chalobah, Valle – Milla, Da Cunha – Diao, Nico Paz. Baturina – Douvikas. A disposizione: Audero, Vigorito, Kempf, Kambwala, Perrone, Ricci, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Rodriguez, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Azon. All. Fabregas.18:03
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con il 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera – Anguissa, Lobotka, McTominay – Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Garofalo, Favasuli, Beukema, Spinazzola, Gilmour, De Bruyne, Vergara, Lucca, Giovane, Alisson Santos, Neres. All. Allegri.18:07
Il Como di Cesc Fabregas è invece reduce dal pareggio in rimonta maturato nell’insidiosa trasferta di Udine (1-1, gol di Douvikas).17:51
Il Napoli di Massimiliano Allegri ha tre punti in classifica, frutto della vittoria in casa del Genoa alla prima giornata (0-2, reti di De Bruyne e Vergara).17:40
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Como, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A 2026/2027.17:24
La gara tra Napoli e Como si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Napoli - Como?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Como sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Napoli - Como?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Como?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Como?
La gara tra Napoli e Como si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Como?
Il marcatore del Napoli è stato Rasmus Højlund al 30' mentre i marcatori del Como sono stati Martin Baturina al 17' e Tasos Douvikas al 34'
PREPARTITA
Napoli - Como è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Como sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Napoli si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Como si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Napoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Como ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Napoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Napoli nell'ultima partita ha affrontato il Genoa ottenendo 3 punti. Il Como nella prima giornata ha affrontato l'Udines ottenendo 1 punto. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 2 gol.
Napoli e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, il Como ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Napoli-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como è imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 2N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. In generale i lariani hanno vinto appena due dei 26 confronti nel massimo torneo contro i campani (6N, 18P).
Entrambi i precedenti incontro dello scorso campionato tra Napoli e Como sono terminati 0-0: infatti, sia partenopei che lariani hanno nell'avversaria di giornata l'unica squadra contro cui non hanno trovato la rete la scorsa Serie A.
Il Como è la squadra contro cui il Napoli ha la percentuale di vittorie casalinghe più alta in Serie A (min. 10 precedenti): 12 successi in 13 incontri (92.3%), con un un'unica eccezione, un pareggio per 0-0 lo scorso primo novembre.
Il Como è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 trasferte di Serie A (fa eccezione un 1-2 contro il Sassuolo il 17 aprile), trovando nel parziale ben otto successi e tre pareggi. Inoltre, dopo l'1-1 contro l'Udinese nella prima giornata, i lariani potrebbero impattare in due gare esterne consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso novembre - tre in quel caso e l'ultima della serie proprio contro il Napoli.
Il Napoli ha vinto ciascuna delle prime due gare stagionali di Serie A in ben sette delle precedenti nove annate nella competizione - fanno eccezione il 2019/20 (1V, 1P) e il 2024/25 (1V, 1P), in cui comunque è riuscito a ottenere almeno una vittoria.
Considerando le prime due gare stagionali in un campionato di Serie A, il Como ha vinto solo una volta nel corso delle sue ultime 13 partecipazioni al massimo campionato (incluso il torneo 26/27): 2-0 il 24 agosto 2025, nella prima giornata contro la Lazio.
Il Napoli ha trovato il successo all'esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A - tuttavia i partenopei hanno perso due delle ultime quattro gare interne in campionato (2V), tanti ko quanti nelle precedenti 35.
Solo la Fiorentina (3) ha effettuato meno conclusioni del Napoli (4) dall'interno dell'area di rigore nella prima giornata di questa Serie A, mentre il Como ne ha registrate 13, come Juventus e Roma e meno solo del Milan (19). Dall'altro lato, solo il Sassuolo (10) ha tirato più volte dalla distanza rispetto ai partenopei (9).
Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha segnato e fornito un assist entrando a gara in corso nella prima giornata di questo campionato; solo due volte nei cinque grandi campionati europei è stato coinvolto in tre reti nelle prime due presenze stagionali: nel 2019/20 e nel 2022/23, entrambe con il Manchester City.
Il centrocampista del Como Nico Paz (18+14) può diventare il secondo giocatore a segnare almeno 15 gol e fornire almeno 15 assist in Serie A prima di compiere 22 anni dal 2004/05 in avanti, dopo Domenico Berardi (38+22). .
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: