Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

Nel prossimo turno di campionato il Lecce giocherà in casa contro il Sassuolo, Il Napoli affronterà in casa la Fiorentina.16:58

Poker del Napoli, Lecce ko. Ostigard di testa al 16' sblocca il risultato. Osimhen sigla il raddoppio a inizio ripresa, tris di Gaetano all'88, Politano chiude i conti dal dischetto al 94'. Assist per Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori. Seconda vittoria consecutiva per gli azzurri.16:56

RIGORE PER IL NAPOLI! Ramadani in area trattiene Gaetano, l'arbitro indica il dischetto.16:51

GOL! Lecce-NAPOLI 0-3! Rete di Gaetano. Sponda di Osimhen, Raspadori smista per Gaetano: il numero 70 dal limite dell'area trafigge Falcone. Guarda la scheda del giocatore Gianluca Gaetano 16:48

Il Napoli gestisce il possesso, spinge Olivera sulla sinistra, rimpallo sfavorevole per Osimhen.16:43

Ammonito GONZALEZ per gioco scorretto su Anguissa.16:38

Oudin dalla bandierina, Meret allontana, poi l'azione sfuma per un fuorigioco di rientro del francese.16:33

Piccoli subito in evidenza con un colpo di testa, pallone sull'esterno della rete.16:29

67'

Ammonito D'AVERSA (in panchina) per comportamento non regolamentare.16:25