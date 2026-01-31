Per un Cagliari in ottimo periodo di forma, quella di stasera è la possibilità di mettersi forse definitivamente alle spalle una rivale nella corsa salvezza. In caso di successo infatti, i sardi si porterebbero a +14 sullo stesso Hellas, che a quel punto si troverebbe in una situazione di classifica quasi compromessa. Nelle ultime quattro partite, la squadra di Pisacane ha ottenuto 7 punti, sei dei quali contro Juventus e Fiorentina12:28

Situazione estremamente delicata in casa Hellas. I gialloblù, mai come quest'anno, sono sul baratro della retrocessione. Troppi i passi falsi della squadra di Zanetti, ultimo il k.o interno contro l'Udinese. Questa sera è forse una delle ultime opportunità per non ipotecare con largo in anticipo la corsa salvezza. Il rendimento dei gialloblù tuttavia, con soli due punti nelle ultime sette gare, mette molta pressione su tecnico e squadra12:32

La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, i due assistenti sono Perrotti e Zezza e il quarto ufficiale Doveri. Al Var opereranno invece Gariglio e Chiffi12:33

Le scelte di Pisacane: sceglie Ze Pedro con Mina e Luperto il tecnico rossoblù per il suo modulo che può variare da un 3-4-2-1 ad un 4-4-2. Le certezze sono Palestra e Obert sulle corsie laterali e Adopo con Mazzitelli in mediana. Davanti tocca ancora a Gaetano, con lui Esposito a supporto di Kilicsoy20:03

Le scelte di Zanetti: varia qualcosa il tecnico gialloblù, sotto pressione dopo gli ultimi risultati deludenti. Recupero lampo per Valentini che compone la linea a tre con Slotsager e Nelsson davanti a Perilli, ancora preferito a Montipò. Lirola e Frese larghi con Gagliardini e Bernede in mezzo, la vera novità è Harroui che parte titolare alle spalle di Sarr e Orban20:04

Il Cagliari supera il Verona con un netto 4-0 e ipoteca con tre mesi d'anticipo la salvezza. Situazione disperata, al contrario, per il Verona, che nonostante un inizio incoraggiante va sotto di due nel primo tempo con i gol di Mazzitelli e Kilicsoy, e affonda definitivamente nella ripresa dopo l'espulsione di Sarr. Nel finale i due subentrati Sulemana e Idrissi accentuano il naufragio gialloblù, adesso saranno ore di riflessione per gli scaligeri

Cagliari - Verona è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Verona sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 183 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0

Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 31; il Verona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 41.

La partita di andata Verona - Cagliari si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Cagliari ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Verona ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Cremonese e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 4-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Udinese perdendo 1-3.

Cagliari e Verona si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, il Verona ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Cagliari-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro l'Hellas Verona (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (4N, 5P); inoltre, i rossoblù sono imbattuti da quattro incontri contro i gialloblù nel massimo campionato e non fanno meglio contro questa avversaria dal 1973 (cinque gare consecutive senza perdere contro gli scaligeri in quell'occasione).

Dopo il 2-2 nella gara d'andata, Cagliari ed Hellas Verona possono pareggiare entrambi gli incontri stagionali in Serie A per la prima volta dal 1972/73, con Edmondo Fabbri sulla panchina sarda e Giancarlo Cadè su quella veneta.

Nonostante l'Hellas Verona sia rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari (2V, 2N), ha perso proprio la più recente - l'ultima volta che ha registrato due sconfitte consecutive fuori casa contro questa avversaria nel torneo risale al 1997 (tre in quell'occasione).

Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Juventus e Fiorentina), tanti successi quanti nelle precedenti 16 (6N, 8P); l'ultima volta che ha registrato tre successi di fila in Serie A risale ad aprile 2021, con Leonardo Semplici allenatore.

L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica in questo campionato; in caso di sconfitta, eguaglierebbe il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, i 14 punti del 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sei sfide Serie A contro avversarie con meno punti in classifica prima della gara (3N, 2P): proprio la più recente, nell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.

L'Hellas Verona non ha trovato il successo in 10 delle 11 trasferte di questo campionato (5N, 5P), pareggiando tuttavia le due più recenti (contro Napoli e Cremonese); l'ultima volta che i gialloblù hanno terminato in equilibrio tre partite esterne consecutive in una stagione di Serie A risale a marzo 2022, con Igor Tudor in panchina.

L'Hellas Verona è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questa Serie A (solo uno) e quella che, con il Lecce, ne ha subiti di più con questo fondamentale (otto ciascuna); tuttavia, tra le formazioni dalla 12ª posizione in giù in classifica, solo Cremonese (35) e proprio gli scaligeri (38) hanno tentato meno conclusioni di testa rispetto al Cagliari (40).

Con il gol nell'ultima gara, Semih Kiliçsoy è salito a quota tre reti in questa Serie A; tra i giocatori nella loro stagione d'esordio assoluto nella competizione, l'ultimo che ha realizzato almeno quattro centri nelle prime 23 giornate di campionato con la maglia del Cagliari è stato Marco Sau, nel 2012/13 (otto in quell'occasione).

Gift Orban, grazie alla rete nell'ultima giornata contro l'Udinese, è salito a quota sette gol segnati in questa Serie A; solo Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02) hanno fatto meglio di lui con la maglia dell'Hellas Verona prima di compiere 24 anni in una singola edizione del torneo, dall'inizio degli anni '90.

