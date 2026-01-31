Il Cagliari supera il Verona con un netto 4-0 e ipoteca con tre mesi d'anticipo la salvezza. Situazione disperata, al contrario, per il Verona, che nonostante un inizio incoraggiante va sotto di due nel primo tempo con i gol di Mazzitelli e Kilicsoy, e affonda definitivamente nella ripresa dopo l'espulsione di Sarr. Nel finale i due subentrati Sulemana e Idrissi accentuano il naufragio gialloblù, adesso saranno ore di riflessione per gli scaligeri
90'+3'
FINISCE QUI! Il Cagliari travolge il Verona!22:42
90'+1'
GOL! CAGLIARI-Verona 4-0! Rete di Idrissi! Cross di Zappa dalla destra, inserimento vincente e colpo di testa perfetto di Idrissi che batte ancora Perilli!22:40
87'
Quinto cambio nel Cagliari: esce Palestra, entra Zappa22:35
87'
Quarto cambio nel Cagliari: esce Esposito, entra Pavoletti22:35
84'
GOL! CAGLIARI-Veron 3-0! Rete di Sulemana! Adopo stacca sul primo palo sugli sviluppi di un corner, Perilli si oppone ma Sulemana da zero metri spinge il pallone in fondo al sacco!
Quinto cambio nel Verona: esce Lovric, entra Niasse22:31
81'
Il Verona non sembra avere le forza per provare a riaprire la gara22:29
79'
Terzo cambio nel Cagliari: esce Obert, entra Idrissi22:27
78'
Conclusione dalla distanza di Esposito, pallone deviato che si accomoda tra le braccia di Perilli22:27
76'
Lovric verticalizza per Mosquera, suggerimento troppo lungo, esce Caprile22:25
73'
Fa girare palla nella sua metà campo il Verona, il Cagliari non forza la pressione22:23
70'
PERILLI! Fa girare bene la palla il Cagliari, Luperto calcia pericolsamente da fuori e Perilli vola a deviare in corner!22:18
69'
Non riesce più a risalire il campo uno sconsolato Verona22:17
66'
Secondo cambio nel Cagliari: Kiliçsoy, entra Borrelli22:15
66'
Primo cambio nel Cagliari: esce Mazzitelli, entra Sulemana22:14
62'
Fa girare palla senza fretta adesso il Cagliari22:11
59'
SUBITO MOSQUERA! Sugli sviluppi di corner, controllo e calcia trovando una deviazione, la palla si impenna e Caprile alza sopra alla traversa!22:08
58'
Quarto cambio nel Verona: esce Lirola, entra Mosquera22:06
57'
Terzo cambio nel Verona: esce Bernede, entra Al Musrati22:06
57'
Secondo cambio nel Verona: esce Harroui, entra Serdar22:06
54'
Zanetti si prepara ad un triplo cambio dopo l'inferiorità numerica22:05
51'
ESPULSO SARR! L'attaccante gialloblù arriva in ritardo su Ze Pedro, per Bonacina ci sono gli estremi per il doppio giallo!22:01
49'
Si distende il Cagliari, Adopo arriva al tiro dal limite ma viene deviato in corner21:57
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:54
Dopo una buona partenza del Verona, è il Cagliari a emergere. Prima Perilli salva su Mazzitelli, il quale poco dopo si riscatta e infila la sfera sul primo palo sul tacco geniale di Obert. Nel finale Kilcsoy converte in rete il cross di Esposito con una splendida mezza rovesciata, dopo l'iniziale segnalazione di fuorigioco il gol viene convalidato dal Var21:41
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Cagliari avanti di due all'intervallo!21:38
45'+2'
GOL! CAGLIARI-Verona 2-0! Rete di Kilicsoy! È regolare la posizione dell'attaccante rossoblù! Dopo il check del Var, Bonacina annuncia la regolarità della rete! Esposito, dopo un gran controllo, mette la sfera sul secondo palo per la girata acrobatica di Kilicsoy, Perilli non può nulla!
ANNULLATO IL RADDOPPIO DEL CAGLIARI! Cross di Esposito sul secondo palo, mezza rovesciata spettacolare di Kilicsoy che batte Perilli ma è partito oltre!21:34
45'+1'
Tre minuti di recupero21:32
45'
Palestra punta a destra e appoggia al limite Esposito. Tiro di prima alto sulla traversa21:31
43'
Scontro aereo tra Lirola e Obert, nulla di grave per i due calciatori21:30
41'
Orban trova spazio per la conclusione, una deviazione smorza il tentativo dell'attaccante gialloblù facilitando la presa di Caprile21:27
38'
Lovric calcia dal limite, conclusione sbilenca21:24
36'
GOL! CAGLIARI-Verona 1-0! Rete di Mazzitelli! Azione straripante di Palestra sulla destra, il suo cross rasoterra giunge a Obert che di tacco appoggia in avanti per Mazzitelli. Il centrocampista rossoblù sorprende Perilli con un sinistro sul primo palo, sardi in vantaggio!
Contropiede del Cagliari, Kilicsoy con l'esterno cerca Palestra al centro, fa buona guardia la difesa gialloblù21:21
32'
Conclusione di Adopo sul suggerimento di Kilicsoy, Perilli devia in corner ma anche in questo caso c'è fuorigioco in partenza21:18
30'
Esordio in gialloblù per Lovric, appena arrivato dall'Udinese21:15
29'
Primo cambio nel Verona: non ce la fa Gagliardini, entra Lovric21:15
27'
Slotsager intercetta la conclusione da dentro l'area di Esposito, Bonacina a fine azione ravvisa però una posizione irregolare in avvio di azione21:14
24'
Palestra spinge sulla destra, il laterale rossoblù, raddoppiato, si fa intercettare il cross21:11
23'
Azione manovrata del Verona, dopo una buona combinazione dei gialloblù interviene Obert ad anticipare Bernede21:09
19'
OCCASIONE CAGLIARI! Girata al volo dal limite della lunetta, ottima coordinazione e grandissima parata di Perilli che in tuffo devia con le unghie oltre il palo!21:06
18'
Occhio a Orban! Bernede pesca l'attaccante gialloblù sul filo del fuorigioco, tiro immediato dal vertice dell'area e palla sull'esterno della rete21:04
15'
Diversi errori tecnici per entrambe le formazioni fino a qui21:02
12'
Ha iniziato meglio il Verona questa sfida, Cagliari per ora molto compassato20:58
9'
Chance per l'Hellas! Rimessa laterale lunga di Frese, come spesso accade Caprile molto alto per anticipare la giocata avversaria. Stavolta però è Valentini a colpire di testa scavalcando l'estremo difensore rossoblù, Luperto ben appostato salva sulla linea20:59
6'
Sugli sviluppi del calcio di punizione, fallo di Sarr che alza troppo la gamba su Mazzitelli, ammonito l'attaccante del Verona20:53
5'
Obert abbatte Gagliardini, punizione potenzialmente insidiosa per il Verona20:52
4'
Pressing alto del Verona, avvio aggressivo della squadra di Zanetti20:50
2'
Ha subìto un brutto colpo Gagliardini, gioco già fermato20:48
SI PARTE! È iniziata CAGLIARI-VERONA!20:46
Le scelte di Zanetti: varia qualcosa il tecnico gialloblù, sotto pressione dopo gli ultimi risultati deludenti. Recupero lampo per Valentini che compone la linea a tre con Slotsager e Nelsson davanti a Perilli, ancora preferito a Montipò. Lirola e Frese larghi con Gagliardini e Bernede in mezzo, la vera novità è Harroui che parte titolare alle spalle di Sarr e Orban20:04
Le scelte di Pisacane: sceglie Ze Pedro con Mina e Luperto il tecnico rossoblù per il suo modulo che può variare da un 3-4-2-1 ad un 4-4-2. Le certezze sono Palestra e Obert sulle corsie laterali e Adopo con Mazzitelli in mediana. Davanti tocca ancora a Gaetano, con lui Esposito a supporto di Kilicsoy20:03
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-4-1-2: Perilli - Slotsager, Nelsson, Valentini - Lirola, Gagliardini, Bernede, Frese - Harroui - Sarr, Orban20:01
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Caprile - Ze Pedro, Mina, Luperto - Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert - Gaetano, Esposito - Kilcsoy20:00
La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, i due assistenti sono Perrotti e Zezza e il quarto ufficiale Doveri. Al Var opereranno invece Gariglio e Chiffi12:33
Situazione estremamente delicata in casa Hellas. I gialloblù, mai come quest'anno, sono sul baratro della retrocessione. Troppi i passi falsi della squadra di Zanetti, ultimo il k.o interno contro l'Udinese. Questa sera è forse una delle ultime opportunità per non ipotecare con largo in anticipo la corsa salvezza. Il rendimento dei gialloblù tuttavia, con soli due punti nelle ultime sette gare, mette molta pressione su tecnico e squadra12:32
Per un Cagliari in ottimo periodo di forma, quella di stasera è la possibilità di mettersi forse definitivamente alle spalle una rivale nella corsa salvezza. In caso di successo infatti, i sardi si porterebbero a +14 sullo stesso Hellas, che a quel punto si troverebbe in una situazione di classifica quasi compromessa. Nelle ultime quattro partite, la squadra di Pisacane ha ottenuto 7 punti, sei dei quali contro Juventus e Fiorentina12:28
Benvenuti alla diretta di Cagliari-Verona, gara valida per la 23° giornata del campionato di Serie A!12:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori12:25
Sostituzione: esce Roberto Gagliardini ed entra Sandi Lovric (Verona)
36'
Gol di Luca Mazzitelli (Cagliari)
47'
Gol di Semih Kiliçsoy (Cagliari)
51'
Espulso Amin Sarr (Verona)
57'
Sostituzione: esce Antoine Bernede ed entra Al Musrati (Verona)
58'
Sostituzione: esce Pol Lirola ed entra Daniel Mosquera (Verona)
66'
Sostituzione: esce Semih Kiliçsoy ed entra Gennaro Borrelli (Cagliari)
79'
Sostituzione: esce Adam Obert ed entra Riyad Idrissi (Cagliari)
82'
Sostituzione: esce Sandi Lovric ed entra Cheikh Niasse (Verona)
84'
Gol di Ibrahim Sulemana (Cagliari)
87'
Sostituzione: esce Marco Palestra ed entra Gabriele Zappa (Cagliari)
91'
Gol di Riyad Idrissi (Cagliari)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Cagliari - Verona?
La gara tra Cagliari e Verona si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Verona?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Verona sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Cagliari - Verona?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Verona?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Verona?
La gara tra Cagliari e Verona si è conclusa con il risultato di 4-0
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Verona?
I marcatori del Cagliari sono stati Luca Mazzitelli al 36', Semih Kiliçsoy al 47', Ibrahim Sulemana al 84' e Riyad Idrissi al 91'
PREPARTITA
Cagliari - Verona è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Verona sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
183
Fuorigioco
20
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
23
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
08-12-2025
Serie B
Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025
Serie B
Modena-Monza 1-2
08-01-2026
Serie A
Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026
Coppa Italia
Roma-Torino 2-3
17-01-2026
Serie B
Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026
Serie A
Cagliari-Verona 4-0
Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 31; il Verona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 41. La partita di andata Verona - Cagliari si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Cagliari ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Verona ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Cremonese e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 4-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Udinese perdendo 1-3.
Cagliari e Verona si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, il Verona ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Cagliari-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro l'Hellas Verona (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (4N, 5P); inoltre, i rossoblù sono imbattuti da quattro incontri contro i gialloblù nel massimo campionato e non fanno meglio contro questa avversaria dal 1973 (cinque gare consecutive senza perdere contro gli scaligeri in quell'occasione).
Dopo il 2-2 nella gara d'andata, Cagliari ed Hellas Verona possono pareggiare entrambi gli incontri stagionali in Serie A per la prima volta dal 1972/73, con Edmondo Fabbri sulla panchina sarda e Giancarlo Cadè su quella veneta.
Nonostante l'Hellas Verona sia rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari (2V, 2N), ha perso proprio la più recente - l'ultima volta che ha registrato due sconfitte consecutive fuori casa contro questa avversaria nel torneo risale al 1997 (tre in quell'occasione).
Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Juventus e Fiorentina), tanti successi quanti nelle precedenti 16 (6N, 8P); l'ultima volta che ha registrato tre successi di fila in Serie A risale ad aprile 2021, con Leonardo Semplici allenatore.
L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica in questo campionato; in caso di sconfitta, eguaglierebbe il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, i 14 punti del 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione.
Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sei sfide Serie A contro avversarie con meno punti in classifica prima della gara (3N, 2P): proprio la più recente, nell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.
L'Hellas Verona non ha trovato il successo in 10 delle 11 trasferte di questo campionato (5N, 5P), pareggiando tuttavia le due più recenti (contro Napoli e Cremonese); l'ultima volta che i gialloblù hanno terminato in equilibrio tre partite esterne consecutive in una stagione di Serie A risale a marzo 2022, con Igor Tudor in panchina.
L'Hellas Verona è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questa Serie A (solo uno) e quella che, con il Lecce, ne ha subiti di più con questo fondamentale (otto ciascuna); tuttavia, tra le formazioni dalla 12ª posizione in giù in classifica, solo Cremonese (35) e proprio gli scaligeri (38) hanno tentato meno conclusioni di testa rispetto al Cagliari (40).
Con il gol nell'ultima gara, Semih Kiliçsoy è salito a quota tre reti in questa Serie A; tra i giocatori nella loro stagione d'esordio assoluto nella competizione, l'ultimo che ha realizzato almeno quattro centri nelle prime 23 giornate di campionato con la maglia del Cagliari è stato Marco Sau, nel 2012/13 (otto in quell'occasione).
Gift Orban, grazie alla rete nell'ultima giornata contro l'Udinese, è salito a quota sette gol segnati in questa Serie A; solo Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02) hanno fatto meglio di lui con la maglia dell'Hellas Verona prima di compiere 24 anni in una singola edizione del torneo, dall'inizio degli anni '90.
