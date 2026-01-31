Vittoria sofferta per il Napoli che, dopo il vantaggio del primo tempo con Vergara, raddoppia con Gutierrez in apertura di secondo. La Viola riapre tutto con la rete di Solomon al 57' e spinge a caccia del pari, con gli uomini di Conte che cercano, senza trovarla, la puntura decisiva in contropiede. Il match rimane in bilico fino al termine ma il risultato non cambia. I padroni di casa rialzano dunque la testa dopo le sconfitte con Juventus e Chelsea, gli ospiti incassano invece la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia.
Sono 46 ora i punti in classifica per il Napoli che si porta momentaneamente a un punto dal Milan secondo e a sei dall'Inter capolista, con tre e quattro punti di vantaggio su Roma e Juventus. La Fiorentina rimane invece inchiodata a 17, sempre al terz'ultimo posto della gradutatoria.
Nel prossimo turno il Napoli sarà impegnato a Marassi contro il Genoa, per la Fiorentina c'è invece il Torino al Franchi.
GIOVANE! Carambola in area viola, Giovane ci prova col sinistro al volo dal cuore dell'area ma non inquadra lo specchio. Decisiva la deviazione di Ranieri.19:50
89'
Nulla di fatto sul calcio piazzato per la Viola, il Napoli tiene palla e guadagna un calcio di punizione con McTominay.19:50
88'
Fallo di Lobotka su Fagioli e calcio di punizione per la Fiorentina sulla trequarti offensiva.19:48
87'
MCTOMINAY! Ripartenza del Napoli condotta da Juan Jesus, palla a McTominay che si porta al limite dell'area e calcia col destro, De Gea respinge la conclusione sporca dello scozzese.19:48
86'
Fiorentina che prova gli ultimi assalti, Napoli che si difende coi denti e con le poche energie rimaste nel serbatoio.19:47
84'
Sostituzione Napoli: fuori Antonio Vergara, dentro Giovane.19:45
80'
Si aprono gli spazi per il Napoli in ripartenza, Vergara conduce palla fino al limite dell'area viola e apre per Hojlund, colpendo però McTominay che era in traiettoria.19:41
79'
Sostituzione Fiorentina: Vanoli toglie Albert Gudmundsson e inserisce Jacopo Fazzini.19:40
78'
Sinistro di Parisi dal limite, debole e facile preda di Meret.19:38
77'
Sale la pressione della Fiorentina che ora gioca stabilmente nel campo del Napoli.19:38
76'
MANDRAGORA! Numero di Piccoli che va via a Juan Jesus sulla linea di fondo e serve Mandragora in area, il sinistro del centrocampista viola è però murato dalla difesa campana.19:39
76'
KEAN! Filtrante di Gudmundsson per Kean, l'attaccante viola calcia basso col destro impegnando Meret.19:37
74'
Kean aggira Meret e colpisce il palo col sinistro rasoterra. Si alza però la bandierina dell'assistente e La Penna ferma tutto per fuorigioco.19:35
71'
Due punte di peso ora per la Fiorentina con Gudmundsson a supporto. Vanoli prova il tutto per tutto.19:34
70'
Sostituzione Fiorentina: esce Robin Gosens, entra Luca Ranieri.19:33
70'
Sostituzione Fiorentina: esce anche Manor Solomon, entra Fabiano Parisi.19:31
70'
Sostituzione Fiorentina: fuori Marco Brescianini, dentro Moise Kean.19:30
67'
OCCASIONE NAPOLI! Lobotka inventa per Elmas sulla sinistra, il macedone pesca Hojlund in area sul quale è però decisivo il recupero di Pongracic che sporca la conclusione del danese e facilita la parata di De Gea.19:28
67'
De Gea allontana di pugno il tiro dalla bandierina del Napoli ma gli uomini di Conte rimangono in zona offensiva.19:27
66'
Spinazzola prova l'ingresso in area dalla sinistra, chiuso in corner da Solomon.19:27
64'
Ottimo sacrificio difensivo di Vergara che chiude su Gudmundsson e guadagna anche fallo dopo la spinta dell'avversario.19:25
63'
Doppio cross in area della Fiorentina, la difesa azzurra tiene.19:24
62'
Fiorentina rinvigorita dal gol di Solomon, Napoli che sembra in debito di ossigeno in questo momento.19:23
59'
Hojlund si gira in area e colpisce col sinistro, De Gea blocca senza problemi la conclusione debole dell'avversario.19:21
57'
GOL! Napoli-FIORENTINA 2-1! Rete di Solomon. Break centrale di Dodò e palla filtrante per Piccoli, Meret salva tutto, di piede, sul destro ravvicinato dell'attaccante viola ma non può nulla sul destro rasoterra di Solomon che riapre la partita.
Hojlund fa a sportellate in area viola ma non trova lo spazio per la battuta a rete, allontana Mandragora.19:17
54'
Trattenuta plateale di Buongiorno su Piccoli, La Penna ammonisce il centrale del Napoli.19:15
52'
Controllo e tiro di Mandragora dalla distanza, palla altissima.19:12
51'
Confusione tra le fila viola e Napoli che ne approfitta per abbassare il ritmo della gara.19:12
49'
GOL! NAPOLI-Fiorentina 2-0! Rete di Gutierrez. Il numero tre del Napoli riceve palla da Vergara per l'uno contro uno con Gosens, rientra sul sinistro e fredda De Gea con un tiro a giro che si insacca sul palo lungo.
Inizio di secondo tempo più deciso da parte della Fiorentina che sta cercando di chiudere il Napoli nella propria metà campo, per ora senza successo.19:09
46'
Si ricomincia!19:08
45'
Sostituzione Fiorentina: Giovanni Fabbian fuori all'intervallo, al suo posto entra Rolando Mandragora.19:07
Parte forte il Napoli che, all'11' infila la Fiorentina con Vergara su assist di Meret, nell'occasione è decisivo il velo di Hojlund per mandare in porta il compagno. Dopo la prima rete in A dell'attaccante azzurro, la gara si riaccende intorno alla metà della frazione. Prima i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un autopalo di Comuzzo, poi il legno li salva su colpo di testa di Piccoli e, subito dopo, Meret respinge alla grande un colpo di testa ravvicinato di Gudmundsson. Nell'occasione arriva però l'ennesima tegola per Conte con Di Lorenzo che si infortuna al ginocchio e deve lasciare il campo in barella. Dopo l'uscita del capitano, non succede quasi più nulla fino al duplice fischio di La Penna.18:55
45'+5'
Duplice fischio di La Penna. Si va al riposo col Napoli avanti 1-0 grazie alla rete di Vergara al minuto 11.18:51
45'+5'
Olivera porta palla centralmente e calcia dalla distanza. Palla altissima.18:50
45'+1'
Schema del Napoli sul calcio piazzato, McTominay colpisce però male col destro facendo finire la palla ampiamente a lato alla destra di De Gea.18:46
45'
Cinque minuti di recupero.18:45
44'
Fabbian stende McTominay al limite dell'area viola. Arriva il giallo per l'ex Bologna e una punizione interessante per i padroni di casa.18:45
43'
Duello aereo tra Piccoli e McTominay, La Penna fischia fallo all'attaccante viola.18:43
41'
HOJLUND! Palla persa malamente da Fagioli in uscita, Vergara serve il danese che ci prova col sinistro trovando però solo l'esterno della rete.18:41
39'
Slalom di Elmas che entra in area e calcia col destro, respinto da Brescianini. Subito dopo di prova McTominay ma De Gea è reattivo bloccando il tentativo dell'ex compagno al Manchester United.18:40
38'
Vergara taglia un pallone in area col mancino per Hojlund, il danese non ci arriva per un soffio. Rimangono però in attacco gli uomini di Conte.18:38
36'
Il Napoli ora prova ad abbassare il ritmo della gara dopo i rischi di qualche minuto fa mentre la Fiorentina ha alzato decisamente il proprio baricentro a caccia del pari.18:37
34'
Gutierrez crossa in area dalla destra, Buongiorno prova la sponda col piatto destro ma la difesa viola allontana il pallone.18:34
33'
Nulla di fatto sul corner viola battuto da Brescianini, Piccoli ci prova di testa ma manda la palla ampiamente a lato.18:33
32'
Cross teso di Solomon dalla destra, Buongiorno spedisce la palla in corner in tuffo di testa.18:32
32'
Attacca ora la Fiorentina che guadagna un calcio di punizione e poi un calcio d'angolo per tocco di Hojlund.18:32
30'
Sostituzione Napoli: fuori Giovanni Di Lorenzo, dentro Mathias Olivera.18:31
29'
Di Lorenzo esce in barella, è pronto Olivera al suo posto.18:29
28'
Sembrano esserci problemi anche per Meret, si scalda Contini a bordo campo.18:28
28'
Infortunio per Di Lorenzo che rimane a terra dolorante. Serve l'ingresso dei sanitari azzurri in campo. Non sembra potercela fare il capitano del Napoli a causa di un problema al ginocchio.18:31
26'
ANCORA FIORENTINA! Gudmundsson colpisce di testa da due metri su assist di Fabbian, Meret risponde alla grande con un riflesso perfetto.18:29
25'
PALO DELLA FIORENTINA! Lampo degli ospiti con Piccoli che centra il palo con un colpo di testa imperioso. Viola vicinissimi al pareggio.18:29
23'
PALO DEL NAPOLI! Sovrapposizione di Di Lorenzo, premiata da Gutierrez. Il cross basso e forte del capitano azzurro crea scompiglio in area piccola dove Comuzzo centra il palo nel tentativo di salvare tutto. C'era Hojlund in agguato ma non è riuscito a dare la zampata decisiva.18:27
22'
Ancora nessuna reazione da parte della Fiorentina, il Napoli prosegue col proprio possesso.18:23
20'
Elmas tocca in area per Vergara, sinistro immediato e altra respinta della difesa viola, stavolta con Pongracic.18:20
19'
Hojlund entra in area dalla sinistra e prova il destro, murato da Comuzzo. Buon piglio del Napoli che non sta rinunciando ad attaccare dopo il vantaggio.18:19
17'
MCTOMINAY! Rovesciata dello scozzese su cross di Spinazzola dalla sinistra, la palla termina però sul fondo.18:17
15'
Si riparte senza l'ingresso in campo dello staff medico viola, il centrale croato sembra in grado di proseguire, per ora.18:16
14'
Gioco fermo. Problema fisico per Pongracic.18:15
11'
GOL! NAPOLI-Fiorentina 1-0! Rete di Vergara. Rinvio di Meret, Hojlund ci mette il fisico per lasciar scorrere la palla senza toccarla, Vergara si infila nel buco creato dal compagno e batte De Gea con un sinistro rasoterra a incrociare. Prima rete in A per il classe 2003, già in gol contro il Chelsea tre giorni fa.
Vergara la mette in mezzo dalla sinistra, sulla respinta corta della difesa viola si avventa Gutierrez che ci prova con la girata mancina, lasciata scorrere fuori da De Gea.18:10
8'
Ci prova Vergara col sinistro da dentro l'area, c'è Pongracic in traiettoria a deviare la palla in calcio d'angolo.18:08
6'
Fabbian sfida Juan Jesus sulla destra ma il difensore brasiliano ha la meglio, evitando anche il calcio d'angolo.18:06
4'
Anticipo altissimo di Juan Jesus, il pallone schizza in area dove Vergara non riesce però a trovare il tempo per la battuta a rete. Si chiude la difesa viola. Ora comunque è il Napoli a mantenere maggiormente il possesso palla.18:04
3'
Cross sul secondo palo di Gutierrez, Dodò anticipa Elmas di testa.18:03
3'
Primi minuti di studio tra le due squadre, ora è la Fiorentina a far girar palla nel campo napoletano.18:03
Si comincia!18:02
Vanoli rimescola le carte dopo le sconfitte con Cagliari in campionato e Como in Coppa Italia ma sceglie ancora Piccoli al centro dell'attacco. Ai suoi lati agiranno Gudmundsson e Solomon. In mezzo al campo chance dal 1' per Fabbian e Brescianini insieme a Fagioli. Tra i pali c'è De Gea, coppia centrale formata da Comuzzo e Pongracic e spinta sulle corsie esterne affidata a Dodò e Gosens. Mandragora e Kean i jolly da calare a gara in corso.17:56
Formazione quasi obbligata per Antonio Conte che, complici le assenze tra le fila azzurre, è costretto a rimandare in campo dieci undicesimi della formazione iniziale vista col Chelsea. L'unico avvicendamento riguarda le corsie laterali dove Olivera va in panchina, Spinazzola si sposta a sinistra e Gutierrez parte titolare a destra. Per il resto c'è sempre Meret tra i pali col trio formato da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus a difenderlo. Lobotka e McTominay agiranno in mezzo al campo mentre in attacco c'è ancora spazio per Vergara con Hojlund ed Elmas. Panchina iniziale per Lukaku, Giovane e Beukema.17:51
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-3-3 per i viola. De Gea - Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens - Fabbian, Fagioli, Brescianini - Solomon, Piccoli, Gudmundsson. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Mandragora, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Parisi.17:48
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 3-4-3 per i campioni d'Italia in carica. Meret - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus - Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Vergara, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara.18:05
Dirige il match La Penna con Lo Cicero e Bianchini ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Nasca e Aureliano.17:32
Il Maradona ospita il match tra due squadre a caccia di punti pesanti per continuare il cammino verso i rispettivi obiettivi. Entrambe non attraversano un gran momento di forma e sono dunque chiamate a risollevarsi. Gli uomini di Conte hanno vinto solo due delle otto gare disputate nel 2026 e sono reduci dalla freschissima eliminazione dalla Champions, quelli di Vanoli dopo un buon inizio di gennaio, valso otto punti in quattro partite di campionato, hanno invece perso le ultime due tra Serie A e Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 18.17:53
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori17:23
La gara tra Napoli e Fiorentina si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Fiorentina sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Napoli - Fiorentina?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Fiorentina?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Fiorentina?
La gara tra Napoli e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Fiorentina?
I marcatori del Napoli sono stati Antonio Vergara al 11' e Miguel Gutiérrez al 49' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Manor Solomon al 57'
PREPARTITA
Napoli - Fiorentina è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Fiorentina sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
253
Fuorigioco
39
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
29
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 46 punti (frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte). Il Napoli ha segnato 33 gol e ne ha subiti 21; la Fiorentina ha segnato 25 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Fiorentina - Napoli si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa il Napoli ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 3-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 6 gol.
Napoli e Fiorentina si sono affrontate 151 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Fiorentina ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Napoli-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i viola in Serie A risale al periodo tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione).
L'ultimo risultato di parità tra Napoli e Fiorentina in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona risale al 10 dicembre 2017, 0-0; da allora, le due squadre hanno alternato un successo ciascuna in casa dei partenopei (quattro azzurri, tre viola), con il più recente di questi a favore dei padroni di casa, 2-1 il 9 marzo 2025.
La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022) - nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro.
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive nella competizione risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.
Nonostante Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A.
La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5N, 5P) - l'ultima volta che ha registrato due vittorie di fila fuori casa nel torneo risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quell'occasione).
Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15V, 6N) e solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha registrato una serie più lunga senza sconfitte interne: 22, tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina.
Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina della Fiorentina (dall'11ª giornata), solo Inter (213) e Juventus (192) hanno tentato più conclusioni della Viola in Serie A (181, una media di 15 ad incontro); la formazione toscana è inoltre quella che nel periodo ha registrato più cross su azione (207, 17 in media a gara).
Romelu Lukaku ha partecipato a sei gol contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist) e in particolare in entrambe le due sfide più recenti con i viola nello scorso campionato ha sia segnato un gol che fornito un assist.
Entrambe le reti di Roberto Piccoli in questa Serie A sono arrivate in trasferta, una delle quali proprio in quella più recente, al Dall'Ara contro il Bologna - l'attaccante della Fiorentina può andare a segno in due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione; tuttavia, Piccoli ha realizzato solo un centro in otto confronti con il Napoli in campionato, l'8 maggio 2021, con lo Spezia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: