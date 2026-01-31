Sono 46 ora i punti in classifica per il Napoli che si porta momentaneamente a un punto dal Milan secondo e a sei dall'Inter capolista, con tre e quattro punti di vantaggio su Roma e Juventus. La Fiorentina rimane invece inchiodata a 17, sempre al terz'ultimo posto della gradutatoria.

Vittoria sofferta per il Napoli che, dopo il vantaggio del primo tempo con Vergara, raddoppia con Gutierrez in apertura di secondo. La Viola riapre tutto con la rete di Solomon al 57' e spinge a caccia del pari, con gli uomini di Conte che cercano, senza trovarla, la puntura decisiva in contropiede. Il match rimane in bilico fino al termine ma il risultato non cambia. I padroni di casa rialzano dunque la testa dopo le sconfitte con Juventus e Chelsea, gli ospiti incassano invece la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia.

Il Maradona ospita il match tra due squadre a caccia di punti pesanti per continuare il cammino verso i rispettivi obiettivi. Entrambe non attraversano un gran momento di forma e sono dunque chiamate a risollevarsi. Gli uomini di Conte hanno vinto solo due delle otto gare disputate nel 2026 e sono reduci dalla freschissima eliminazione dalla Champions, quelli di Vanoli dopo un buon inizio di gennaio, valso otto punti in quattro partite di campionato, hanno invece perso le ultime due tra Serie A e Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 18.17:53

Dirige il match La Penna con Lo Cicero e Bianchini ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Nasca e Aureliano.17:32

Formazione quasi obbligata per Antonio Conte che, complici le assenze tra le fila azzurre, è costretto a rimandare in campo dieci undicesimi della formazione iniziale vista col Chelsea. L'unico avvicendamento riguarda le corsie laterali dove Olivera va in panchina, Spinazzola si sposta a sinistra e Gutierrez parte titolare a destra. Per il resto c'è sempre Meret tra i pali col trio formato da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus a difenderlo. Lobotka e McTominay agiranno in mezzo al campo mentre in attacco c'è ancora spazio per Vergara con Hojlund ed Elmas. Panchina iniziale per Lukaku, Giovane e Beukema.17:51

Vanoli rimescola le carte dopo le sconfitte con Cagliari in campionato e Como in Coppa Italia ma sceglie ancora Piccoli al centro dell'attacco. Ai suoi lati agiranno Gudmundsson e Solomon. In mezzo al campo chance dal 1' per Fabbian e Brescianini insieme a Fagioli. Tra i pali c'è De Gea, coppia centrale formata da Comuzzo e Pongracic e spinta sulle corsie esterne affidata a Dodò e Gosens. Mandragora e Kean i jolly da calare a gara in corso.17:56

Parte forte il Napoli che, all'11' infila la Fiorentina con Vergara su assist di Meret, nell'occasione è decisivo il velo di Hojlund per mandare in porta il compagno. Dopo la prima rete in A dell'attaccante azzurro, la gara si riaccende intorno alla metà della frazione. Prima i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un autopalo di Comuzzo, poi il legno li salva su colpo di testa di Piccoli e, subito dopo, Meret respinge alla grande un colpo di testa ravvicinato di Gudmundsson. Nell'occasione arriva però l'ennesima tegola per Conte con Di Lorenzo che si infortuna al ginocchio e deve lasciare il campo in barella. Dopo l'uscita del capitano, non succede quasi più nulla fino al duplice fischio di La Penna.18:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Fiorentina? La gara tra Napoli e Fiorentina si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Fiorentina sarà Luigi Nasca Dove si gioca Napoli - Fiorentina? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Fiorentina? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Fiorentina? La gara tra Napoli e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Fiorentina? I marcatori del Napoli sono stati Antonio Vergara al 11' e Miguel Gutiérrez al 49' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Manor Solomon al 57'

PREPARTITA

Napoli - Fiorentina è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Fiorentina sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 253 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 29 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 46 punti (frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 33 gol e ne ha subiti 21; la Fiorentina ha segnato 25 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Fiorentina - Napoli si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Napoli ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 3-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 6 gol.

Napoli e Fiorentina si sono affrontate 151 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Fiorentina ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Napoli-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i viola in Serie A risale al periodo tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione).

L'ultimo risultato di parità tra Napoli e Fiorentina in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona risale al 10 dicembre 2017, 0-0; da allora, le due squadre hanno alternato un successo ciascuna in casa dei partenopei (quattro azzurri, tre viola), con il più recente di questi a favore dei padroni di casa, 2-1 il 9 marzo 2025.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022) - nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive nella competizione risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.

Nonostante Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A.

La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5N, 5P) - l'ultima volta che ha registrato due vittorie di fila fuori casa nel torneo risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quell'occasione).

Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15V, 6N) e solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha registrato una serie più lunga senza sconfitte interne: 22, tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina.

Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina della Fiorentina (dall'11ª giornata), solo Inter (213) e Juventus (192) hanno tentato più conclusioni della Viola in Serie A (181, una media di 15 ad incontro); la formazione toscana è inoltre quella che nel periodo ha registrato più cross su azione (207, 17 in media a gara).

Romelu Lukaku ha partecipato a sei gol contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist) e in particolare in entrambe le due sfide più recenti con i viola nello scorso campionato ha sia segnato un gol che fornito un assist.

Entrambe le reti di Roberto Piccoli in questa Serie A sono arrivate in trasferta, una delle quali proprio in quella più recente, al Dall'Ara contro il Bologna - l'attaccante della Fiorentina può andare a segno in due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione; tuttavia, Piccoli ha realizzato solo un centro in otto confronti con il Napoli in campionato, l'8 maggio 2021, con lo Spezia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: