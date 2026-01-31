All'intervallo il Sassuolo conduce sul doppio vantaggio. Buon avvio del Pisa, rete di Bozhinov in offside, poi è salito in cattedra Berardi: gran gol di destro e poi giocata che provoca l'autorete di Caracciolo, oltre a due tiri alti di poco e all'assist per Koné, fermato da Scuffet. 15:59

PREPARTITA

Pisa - Sassuolo è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Sassuolo sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 180 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 24 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0 03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0 19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 19 gol e ne ha subiti 40; il Sassuolo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Sassuolo - Pisa si è giocata il 24 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Atalanta e l'Inter ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Napoli e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 6-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 5 gol.

Pisa e Sassuolo è la prima che si affrontano in campionato.

Pisa-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Pisa e Sassuolo nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria, con due vittorie per parte e tre pareggi - tra cui il 2-2 nel match d'andata di questa Serie A.

Il Pisa ha vinto due dei tre precedenti casalinghi nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria contro il Sassuolo (1N), tra cui un 3-1 nella più recente di queste, il 26 dicembre 2024 in Serie B.

Il Sassuolo ha vinto solo due degli ultimi 11 incontri di Serie A contro avversarie che occupavano uno degli ultimi due posti in classifica a inizio giornata (6N, 3P), anche se uno di questi due successi è arrivato proprio nella più recente di queste sfide, lo scorso 6 dicembre contro la Fiorentina.

Il Pisa è l'unica squadra che è già in doppia cifra sia di pareggi (11) che di sconfitte (10) nei cinque grandi campionati europei in corso; inoltre, nessuna formazione ha trovato meno successi rispetto ai nerazzurri considerando questi tornei nel 2025/26 (una sola vittoria, come il Wolverhampton).

Il Sassuolo ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in sei delle sette precedenti (3V, 3N); l'ultima volta che ha perso tre gare esterne nella competizione senza trovare la via del gol è stata tra febbraio e marzo 2024.

Il Pisa è la terza squadra nella storia della Serie A che ha realizzato solo due reti nei primi 11 incontri casalinghi stagionali, dopo il Mantova nel 1967/68 e la Sampdoria nel 2022/23 - entrambe queste due formazioni sono andate a segno nella 12ª gara interna del rispettivo torneo.

Il Pisa è la squadra che ha subito più tiri da situazioni di palla inattiva in questa Serie A (122, ben 67 di questi su sviluppi di corner, altro primato negativo) - dall'altra parte, il Sassuolo è la formazione che ha effettuato meno conclusioni da sviluppo di calcio da fermo nel torneo in corso, solo 63 (appena il 27% dei propri tiri totali).

Il 28% delle conclusioni del Pisa in questa Serie A sono arrivate di testa (62 su 225), record in percentuale nel torneo 2025/26 - in aggiunta, i toscani hanno una percentuale di duelli aerei vinti del 54%, inferiore solo all'Inter (56%) nel campionato in corso. Tuttavia, sono solo tre le reti dei nerazzurri arrivate con questo fondamentale, le stesse del Sassuolo, che però ha effettuato 27 tentativi in meno (35).

Grazie alla doppietta nell'ultima giornata contro l'Inter, Stefano Moreo è salito a quota cinque gol in questa Serie A, anche se nessuno di questi è ancora arrivato in gare casalinghe; l'ultima volta che l'attaccante del Pisa ha trovato la rete in due presenze consecutive in campionato risale a marzo-aprile 2025, contro Cosenza e Modena in Serie B.

Alieu Fadera ha preso parte a tre gol in questa Serie A (due reti e un assist), solo uno in meno rispetto a tutta la scorsa stagione (quattro, in 28 presenze) - dopo la rete contro la Cremonese, l'attaccante del Sassuolo può andare in gol in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da dicembre 2023, con il Genk nella Jupiler Pro League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: