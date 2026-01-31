Il Sassuolo vince ancora sbancando la ''Cetilar Arena''. Grande protagonista Berardi che segna e propizia l'autogol di Caracciolo; a inizio ripresa il Pisa accorcia con Aebischer e sfiora anche il pari con Leris ma poi i neroverdi la chiudono nuovamente con il tris di Koné.
In classifica, i toscani restano sempre fermi in fondo a 14 punti mentre gli emiliani agganciano l'Udinese al 10° posto a quota 29. Nel prossimo turno Verona-Pisa e Sassuolo-Inter.
90'+7'
E' FINITA! PISA-SASSUOLO 1-3! Reti di Berardi, Caracciolo (aut.), Aebischer e Koné. 16:57
90'+6'
Ci prova Lipani, conclusione deviato in calcio d'angolo. 16:55
90'+4'
Caracciolo, con i crampi, ferma Fadera lanciato in porta. 16:53
90'+2'
Diagonale destro di Loyola largo sul fondo. 16:52
90'+1'
OCCASIONE MANCATA DA DUROSINMI! Cross perfetto di Leris, colpo di testa che impatta male la sfera. 16:51
90'+1'
E' iniziato il recupero di 6 minuti. 16:50
90'
Colpo di testa di Durosinmi, parata semplice per l'estremo difensore ospite. 16:50
87'
Ancora un'uscita sbagliata di Muric, Durosinmi lo anticipa di testa ma senza poter imprimere la giusta forza che insaccare. 16:48
85'
QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Stengs, esce Angori. 16:45
84'
QUARTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Volpato, esce Berardi. 16:44
83'
E' FUORIGIOCO! Muric commette fallo (da espulsione) su Durosinmi ma c'era offside a inizio azione. 16:44
82'
IL VAR RICHIAMA ARENA AL MONITOR! 16:42
80'
Scontro fuori area Durosinmi-Muric, il direttore di gara fischia un fallo contro l'attaccante. 16:41
79'
AMMONITO MORO: disturbo al portiere nerazzurro sul rinvio. 16:39
79'
Berardi per Walukiewicz, che mette in mezzo, rimpallo e presa di Scuffet. 16:38
77'
TRAMONI! Destro a giro, deviazione di Idzes in corner. 16:37
75'
AMMONITO TOURE': fallo su Doig. 16:34
74'
MATIC! Il centrocampista va alla conclusione dalla distanza, fuori di poco. 16:34
73'
TERZO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Fadera, esce Laurienté. 16:33
73'
SECONDO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Moro, esce Pinamonti. 16:33
73'
PRIMO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Lipani, esce Koné. 16:32
72'
Spunto di Stoijlkovic, tiro-cross che non trova Durosinmi ma è tutto inutile: c'è fuorigioco. 16:32
71'
PINAMONTI, ANCORA ALTO! Destro da posizione centrale che non inquadra lo specchio di porta. 16:31
69'
QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Stojilkovic, esce Moreo. 16:29
68'
La difesa del Pisa balla sugli affondi del Sassuolo. 16:29
66'
COLPO DI TESTA DI PINAMONTI! Cross morbido di Laurienté, svetta l'attaccante che manda alto di poco. 16:26
65'
RIGORE REVOCATO! Il VAR corregge la decisione di Arena: il fallo di Tramoni è avvenuto fuori area. 16:29
64'
AMMONITO TRAMONI: fallo su Laurienté. 16:24
64'
CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Berardi per Laurienté, steso da Tramoni sulla linea dell'area. 16:24
62'
AMMONITO BOZHINOV: trattenuto Berardi. 16:22
60'
Scocca l'ora di gioco, Grosso congela le sostituzioni. 16:21
58'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro in campionato per il nazionale canadese. 16:21
58'
GOL! Pisa-SASSUOLO 1-3! Rete di Koné. Tris ospite: Matic gioca la sfera in area e poi serve l'assist a Koné che insacca di destro.
Fallo di Aebischer su Pinamonti, solo ammonizione verbale da parte di Arena. 16:09
48'
BOTTA DI LERIS! Azione di ripartenza del Pisa, infine batte Leris al volo, destro bloccato in due tempi da Muric. 16:08
47'
Errore di Touré che ''serve'' Thorstvedt, il quale calcia debole, para Scuffet. 16:07
46'
TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Leris, esce Canestrelli. 16:05
46'
SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Loyola, esce Meister. 16:05
46'
PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Durosinmi, esce Marin. 16:04
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-SASSUOLO! Si riparte dal risultato di 0-2. 16:03
Squadre negli spogliatoi: Caridi, per conto di Gilardino, dovrà trovare le mosse per una rimonta non semplice mentre Grosso può gestire il doppio vantaggio e una situazione di classifica più che tranquilla. 16:00
All'intervallo il Sassuolo conduce sul doppio vantaggio. Buon avvio del Pisa, rete di Bozhinov in offside, poi è salito in cattedra Berardi: gran gol di destro e poi giocata che provoca l'autorete di Caracciolo, oltre a due tiri alti di poco e all'assist per Koné, fermato da Scuffet. 15:59
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! PISA-SASSUOLO 0-2! Reti di Berardi e Caracciolo (aut.). 15:53
45'+1'
GOL! Pisa-SASSUOLO 0-2! Autorete di Caracciolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Berardi crossa nell'area piccola, Caracciolo infila nella propria porta per anticipare Laurienté.
Metà della prima frazione di gioco, punteggio in equilibrio. 15:32
22'
Marin allontana il traversone del Sassuolo dalla corsia di destra. 15:26
20'
Offside di Moreo. 15:20
18'
Gioco fermo, colpo alla spalla subito da Aebischer: l'ex Bologna sembra in grado di poter proseguire. 15:19
17'
Tiro di Tramoni, destro da fuori area che esce non lontano dal palo della porta di Muric. 15:19
16'
Laurienté entra in area, assist verso la porta di Scuffet che respinge con il piede. 15:17
15'
Cross basso di Angori intercettato da Thorstvedt. 15:15
13'
Uscita incerta di Muric sull'attacco di Moreo, l'estremo difensore ospite recupera la sfera. 15:13
11'
Ritmo alto e pochi fischi del direttore di gara Arena in questo avvio di match. 15:12
10'
Touré ferma Laurienté e rilancia l'azione del Pisa. 15:09
8'
Cross per l'inserimento di Tourè, anticipato in gioco aereo. 15:08
7'
AEBISCHER! Destro a giro da dentro l'area di rigore, fuori di poco. 15:07
5'
Conferma del VAR, si resta 0 a 0. 15:07
4'
GOL DEL PISA MA C'E' FUORIGIOCO! Bozhinov insacca sull'assist di Caracciolo in posizione di offside. 15:05
3'
Giocata di Moreo sull'out di destra, traversone stoppato da Muharemovic in corner. 15:04
2'
Lancio profondo alla ricerca di Meister, uscita in anticipo di Muric. 15:02
1'
INIZIA PISA-SASSUOLO! 15:02
Squadre in campo agli ordini di Arena: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in casacca bianca con bordi nerdi. 15:02
All'andata, disputata al ''Mapei'' lo scorso 24 novembre, 2 a 2 con un pirotecnico finale (gol del pareggio di Thorstvedt al 95'). 14:23
Gilardino (in panchina il vice Caridi) sostituisce lo squalificato Calabresi con Bozhinov, torna titolare capitan Caracciolo; in attacco Meister la spunta su Durosinmi, tandem Moreo-Tramoni sulla trequarti. Grosso ritrova Pinamonti come terminale offensivo, ai lati Laurientié e Berardi, che ritrova la titolarità, Fadera scalpita in panchina; a centrocampo Thorstvedt per Lipani, non al meglio della condizione. 14:21
I nerazzurri sono reduci dalla batosta di San Siro (6-2 per l'Inter) mentre i neroverdi sono tornati al successo piegando la Cremonese tra le mura amiche. 14:04
Dirige l'incontro il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Di Gioia. Quarto Ufficiale Maurizio Mariani. Al VAR Paterna di Teramo, AVAR Guida di Torre Annunziata. 14:03
Il match della ''Cetilar Arena'' oppone due neopromosse che inseguono obbiettivi diversi: i padroni di casa sono in zona retrocessione con 14 punti mentre gli ospiti occupano metà graduatoria a quota 26. 14:01
Benvenuti alla diretta di Pisa-Sassuolo, gara valida per il 23° turno del campionato di Serie A. 13:57
PREPARTITA
Pisa - Sassuolo è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Sassuolo sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
180
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
24
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025
Serie A
Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025
Serie A
Torino-Pisa 2-2
08-11-2025
Serie B
Frosinone-Modena 2-2
23-11-2025
Serie A
Lazio-Lecce 2-0
13-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Empoli 2-0
03-01-2026
Serie A
Como-Udinese 1-0
19-01-2026
Serie A
Cremonese-Verona 0-0
Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). Il Pisa ha segnato 19 gol e ne ha subiti 40; il Sassuolo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Sassuolo - Pisa si è giocata il 24 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Atalanta e l'Inter ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Napoli e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 6-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 5 gol.
Pisa e Sassuolo è la prima che si affrontano in campionato.
Pisa-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Pisa e Sassuolo nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria, con due vittorie per parte e tre pareggi - tra cui il 2-2 nel match d'andata di questa Serie A.
Il Pisa ha vinto due dei tre precedenti casalinghi nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria contro il Sassuolo (1N), tra cui un 3-1 nella più recente di queste, il 26 dicembre 2024 in Serie B.
Il Sassuolo ha vinto solo due degli ultimi 11 incontri di Serie A contro avversarie che occupavano uno degli ultimi due posti in classifica a inizio giornata (6N, 3P), anche se uno di questi due successi è arrivato proprio nella più recente di queste sfide, lo scorso 6 dicembre contro la Fiorentina.
Il Pisa è l'unica squadra che è già in doppia cifra sia di pareggi (11) che di sconfitte (10) nei cinque grandi campionati europei in corso; inoltre, nessuna formazione ha trovato meno successi rispetto ai nerazzurri considerando questi tornei nel 2025/26 (una sola vittoria, come il Wolverhampton).
Il Sassuolo ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in sei delle sette precedenti (3V, 3N); l'ultima volta che ha perso tre gare esterne nella competizione senza trovare la via del gol è stata tra febbraio e marzo 2024.
Il Pisa è la terza squadra nella storia della Serie A che ha realizzato solo due reti nei primi 11 incontri casalinghi stagionali, dopo il Mantova nel 1967/68 e la Sampdoria nel 2022/23 - entrambe queste due formazioni sono andate a segno nella 12ª gara interna del rispettivo torneo.
Il Pisa è la squadra che ha subito più tiri da situazioni di palla inattiva in questa Serie A (122, ben 67 di questi su sviluppi di corner, altro primato negativo) - dall'altra parte, il Sassuolo è la formazione che ha effettuato meno conclusioni da sviluppo di calcio da fermo nel torneo in corso, solo 63 (appena il 27% dei propri tiri totali).
Il 28% delle conclusioni del Pisa in questa Serie A sono arrivate di testa (62 su 225), record in percentuale nel torneo 2025/26 - in aggiunta, i toscani hanno una percentuale di duelli aerei vinti del 54%, inferiore solo all'Inter (56%) nel campionato in corso. Tuttavia, sono solo tre le reti dei nerazzurri arrivate con questo fondamentale, le stesse del Sassuolo, che però ha effettuato 27 tentativi in meno (35).
Grazie alla doppietta nell'ultima giornata contro l'Inter, Stefano Moreo è salito a quota cinque gol in questa Serie A, anche se nessuno di questi è ancora arrivato in gare casalinghe; l'ultima volta che l'attaccante del Pisa ha trovato la rete in due presenze consecutive in campionato risale a marzo-aprile 2025, contro Cosenza e Modena in Serie B.
Alieu Fadera ha preso parte a tre gol in questa Serie A (due reti e un assist), solo uno in meno rispetto a tutta la scorsa stagione (quattro, in 28 presenze) - dopo la rete contro la Cremonese, l'attaccante del Sassuolo può andare in gol in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da dicembre 2023, con il Genk nella Jupiler Pro League.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: