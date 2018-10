MILAN - GENOA: 2-1 - SERIE A - 31 OTTOBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

94' Finisce qui il live di Milan-Genoa! Grazie per l'attenzione!

94' La squadra di Gattuso non ripete la prestazione offerta contro la Sampdoria, ma si salva grazie al cuore! Punito un Genoa che non ha demeritato, ma quasi mai pericoloso

94' Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che affiancano la Lazio al quarto posto con 18 punti!

94' FINISCE QUI! VINCE IL MILAN!

93' Premiati gli assalti finali tutto cuore del Milan, in rete in modo un po' casuale, come fortuito però era stato il pareggio del Genoa

92' Palla lunga dal centrocampo, Radu esce male e respinge con il pugno proprio sui piedi del capitano rossonero che s'inventa un pallonetto al volo che s'insacca in rete!

91' GOL DEL MILAN! ROMAGNOLI! CHE GOL!

90' Concessi tre minuti di recupero

87' Adesso il Genoa fatica a uscire. Generoso assalto finale del Milan!

85' SOSTITUZIONE GENOA! Adesso entra Pandev: esce Piatek, in ombra per tutta la partita

84' AMMONIZIONE! Rodriguez in ritardo su Kouamé

83' SOSTITUZIONE MILAN! Castillejo al posto di Calhanoglu

81' LAZOVIC! Si vede Piatek, che serve il serbo nello spazio: saltato Rodriguez in area, il diagonale è deviato in angolo da Donnarumma!

81' SUSO! Sinistro a giro dello spagnolo, che torna a riaccendersi: Radu è ancora insuperabile nelle respinte in tuffo!

80' AMMONIZIONE! Entrataccia di Veloso su Bakayoko: Pasqua concede il vantaggio, poi estrae il giallo per il portoghese

78' SOSTITUZIONE GENOA! Omeonga al posto di Mazzitelli. Ancora un cambio a centrocampo deciso da Juric, che ha rinunciato in extremis a mandare in campo Pandev

74' Gran partita quella di Kristian Kouamé, fortunato in occasione del gol, ma pericolo costante con il suo movimento per difensori e centrocampisti del Milan

71' La gara si è accesa! Squadre più lunghe, il Milan prova a stringere i tempi: la squadra di Gattuso attacca con tanta generosità, ma poco ordine

68' KESSIÈ! Ancora una gran parata d'istinto di Radu sulla girata dell'ex atalantino in piena area. Adesso il Milan spinge forte!

66' SOSTITUZIONE GENOA! Veloso al posto di Romulo. Juric cerca più qualità nel palleggio

64' HIGUAIN! Movimento felino del Pipita, che si gira e calcia da fermo dai 25 metri: Radu si allunga, palla in angolo!

63' SOSTITUZIONE MILAN! Abate al posto di Laxalt, uno dei tanti ex della partita. I rossoneri dovrebbero tornare a quattro in difesa

60' Risultato giusto per quanto visto finora in campo. Ancora fatale un errore di Bakayoko, in difficoltà e fischiato dai tifosi dopo un discreto avvio

57' Ancora una palla persa dal Milan! Bakayoko palleggia in area, il pressing del Genoa è vincente e la palla arriva a Kouamé il cui tiro-cross è deviato da Romagnoli: Donnarumma è spiazzato!

56' GOL DEL GENOA! KOUAMÈ!

53' Milan più reattivo rispetto alla seconda parte del primo tempo. Possesso palla prolungato dei giocatori di Gattuso nella metà campo di un Genoa che per il momento non aggredisce

50' AMMONIZIONE! Fallo tattico di Kessié che ferma la ripartenza di Romulo

48' HIGUAIN! Tentativo dell'argentino con doppia deviazione di un difensore, Radu vola e si salva in angolo!

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessuna sostituzione decisa da Gattuso e Juric

45' A tra poco per il secondo tempo!

45' Primo tempo a due facce: ottimo avvio del Milan, poi è venuto fuori il Genoa e la squadra di Gattuso, pur rischiando poco, ha sofferto

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! A riposo senza recupero

43' AMMONIZIONE! Primo giallo della partita: Criscito in ritardo e scomposto a centrocampo su Cutrone

42' Contatto tra Musacchio e Piatek a centro area: proteste dei tifosi del Genoa. Adesso è un assedio quello dei rossoblù

40' Donnarumma rischia ancora con i piedi con un appoggio sbagliato: gli applausi dei primi minuti si sono trasformati in fischi per i giocatori di Gattuso

38' BAKAYOKO! Retropassaggio rischiosissimo dell'ex Chelsea, che mette in difficoltà Donnarumma sul pressing di Kouamé: il portiere se la cava

36' Emozioni ridotte allo zero dopo il gol di Suso. Gara piuttosto tattica, complice gli schieramenti speculari

32' Cutrone e Higuain sono piuttosto isolati negli ultimi minuti. Milan piuttosto lungo dopo aver speso molto nel primo quarto di partita

28' I rossoblù stanno occupando la metà campo del Milan, ma senza riuscire a rendersi pericolosi

25' Il Genoa è entrato in partita. La squadra di Juric ha alzato il baricentro, mentre il Milan ha abbassato i ritmi

22' PIATEK! Si fa vedere il Genoa in contropiede! Cross dalla sinistra, sponda di Kouamé e girata al volo del polacco dall'interno dell'area: sul fondo!

18' Funziona per il momento anche la scelta di Gattuso di schierare Rodriguez nel terzetto di difensori, preferendo lo svizzero a Zapata

15' I moduli a specchio favoriscono gli uno-contro-uno, dove al momento il Milan ha il sopravvento in ogni zona del campo

11' La squadra di Juric non ha ancora trovato le contromisure per fermare Suso e per arginare le discese di Kessié

8' Gran avvio del Milan, in campo con un modulo difficilmente decifrabile: Kessié fa quasi il terzino destro, con Suso libero di svariare alle spalle delle punte. Tocca a Laxalt abbassarsi a sinistra

5' Lo spagnolo si accentra e scarica un sinistro dal limite dell'area che Radu non vede partire: Milan già in vantaggio!

4' GOL DEL MILAN! SUSO!

4' In campo schieramenti speculari: anche il Genoa si affida al 3-5-2. Davanti Piatek con Kouamé: il polacco è rimasto a secco nelle ultime due partite

1' SI COMINCIA!

Squadre in campo. Pioggia battente su Milano!

Sorprese nella formazione del Milan: assente dell'ultim'ora Biglia, Gattuso passa a una quasi inedita difesa a tre

Gara importante per entrambe le squadre, divise da un solo punto

A San Siro si gioca la sfida di recupero della prima giornata, gara non disputata il 18 agosto per il crollo del Ponte Morandi