90'+5' FINISCE QUI! Verona-Parma termina 0-0!20:25

90'+5' OCCASIONE VERONA! Cross dalla destra di Oyegoke, Tengstedt di testa manda alto!20:25

90'+3' Camara! Tiro sul primo palo, respinge con i piedi Montipò20:22

90'+2' Quinto cambio Parma: esce Sohm, entra Djuric20:22

90' Cinque minuti di recupero20:20

88' Quarto cambio Parma: esce Man, entra Camara20:18

88' Terzo cambio Parma: esce Bernabè, entra Estévez 20:19

85' Si allungano le squadre, scatto di Pellegrino ben chiuso da Coppola20:15

83' Quinto cambio Verona: esce Bradaric, entra Oyegoke20:13

83' Quarto cambio Verona: esce Sarr, entra Livramento20:13

81' ONDREJKA! Soluzione dal limite, vola a mettere in corner Montipò!20:11

79' Nulla di fatto dalla bandierina, l'angolo di Man è troppo profondo20:08

78' Avanza il Parma adesso, la squadra di Chivu prova a guadagnare metri e conquista un calcio d'angolo20:08

75' Ultimo quarto d'ora da giocare, in questa fase sembra averne di più il Verona20:05

71' Giallo anche per Delprato20:01

71' Si scaldano gli animi: ammonito Bradarić20:00

69' Terzo cambio Verona: esce Dawidowicz, entra Serdar20:00

69' Secondo cambio Parma: esce Almqvist, entra Ondrejka20:00

69' Primo cambio Parma: fuori Bonny, dentro Pellegrino19:59

66' Bernabè cerca direttamente la porta su punizione, palla alta19:55

65' Ammonito Dawidowicz19:54

63' Duda cerca la verticale per Tengstedt, chiude Vogliacco19:52

59' Secondo cambio Verona: fuori Mosquera, dentro Tengstedt19:49

58' Primo cambio Verona: fuori Bernede, dentro Kastanos19:48

57' Contropiede Parma innescato dall'errore di Mosquera, lancio per Man che viene ben contenuto dalla retroguardia gialloblù19:47

54' Bernabè va alla conclusione di prima dal limite, tiro ribattuto19:44

51' Sbaglia tutto Tchatchoua, lanciato sulla destra da Dawidowicz. L'esterno gialloblù si attarda a servire Sarr tutto solo al centro e si fa recuperare dalla difesa del Parma19:41

51' Riprende il gioco19:39

49' Gioco fermo per un problema tecnico all'arbitro Sacchi, che deve sistemare il microfono19:38

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:35

Un primo tempo divertende al Bentegodi nonostante il risultato sia ancora inchiodato sullo 0-0. Il Verona colpisce la traversa dopo neanche due minuti con Mosquera e si rende pericoloso sempre con il colombiano nel finale, il Parma risponde colpo su colpo e va vicino alla rete con Almqvist e Bonny. A tra poco per i secondi 45 minuti!19:19

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol fino a qui al Bentegodi!19:17

45' Un minuto di recupero19:16

45' BONNY! Il centravanti del Parma riceve un suggerimento basso dalla destra e di prima sfiora il palo, complice una deviazione!19:16

40' OCCASIONE VERONA! Duda verticalizza liberando Mosquera davanti a Suzuki, il tiro del colombiano viene deviato in corner dal portiere degli emiliani!19:11

38' Bernabè imbuca per Man, tempestiva chiusura di Ghilardi dentro l'area19:08

37' Risponde il Parma! Montipò non perfetto in chiusura sa Almqvist, Sohm prova ad approfittarne ma il suo tiro finisce alto19:07

34' Pericoloso su angolo il Verona! Traiettoria sul primo palo respinta da Suzuki proprio verso Sarr che colpisce al volo senza riuscire a centrare lo specchio19:05

33' Numero di Duda sul lato corto dell'area, cross insidioso respinto in corner dalla difesa del Parma19:05

30' Corner di Bernabè lungo sul secondo palo, Sohm prova a pizzicare il pallone senza riuscire a impattare19:01

29' Bernede cerca Sarr al centro con uno scavetto, liscia Valenti ma Suzuki arriva sulla sfera18:59

26' Il pallone viene infatti scodellato al centro, deviazione ospite e tiro dalla bandierina per i gialloblù di casa18:56

25' Punizione da posizione invitante per il Verona, Duda posiziona il pallone ma la distanza sembra eccessiva per ripetere il capolavoro di Udine18:55

23' Si lamenta il Parma per un contatto in area tra Bonny e Tchatchoua. Per Sacchi non c'è nulla di rilevante18:54

19' Invenzione di Bernabè ad innescare l'inserimento di Sohm, il quale non riesce a controllare davanti a Montipò18:49

17' Esagera Mosquera provando la conclusione da distanza siderale, pallone lontanissimo dalla porta di Suzuki18:47

16' Bernede viene servito al limite dell'area e calcia verso la porta, tiro respinto da Vogliacco ma c'era anche posizione di fuoigioco18:46

14' Ritmi molto alti in questo primo quarto d'ora18:45

10' OCCASIONE PARMA! Bello scambio al limite dell'area tra Bonny e Almqvist, l'ex Lecce incrocia col destro e sfiora il palo!18:41

8' Ghilardi cerca Sarr in verticale, suggerimento troppo lungo che si perde sul fondo18:38

6' Ripartenza del Parma, Almqvist mette la sfera al centro, interviene Montipò18:37

2' TRAVERSA VERONA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Mosquera impatta di testa sul secondo palo dopo una spizzata e centra il legno!18:36

1' Subito in avanti l'Hellas: Mosquera si coordina da fuori, tiro sporcato in corner18:31

SI PARTE! È iniziata Verona-Parma! Il primo possesso è dei gialloblù di casa!18:30

Le scelte di Chivu: senza lo squalificato Hernani, a centrocampo il tecnico rumeno si affida a Keita, Bernabè e Sohm. Suzuki, come sempre, tra i pali, mentre la linea a quattro è composta da Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri. Davanti, oltre a Mihaila, manca anche l'ex di turno Cancellieri, scelte quasi obbligati allora sugli esterni con Man e Almqvist ai lati del riferimento centrale che sarà Bonny17:33

Le scelte di Zanetti: il tecnico gialloblù deve affrontare l'emergenza post nazionali, dai cui impegni sono tornati acciaccati Suslov e Niasse, entrambi indisponibili stasera. Davanti a Montipò, la difesa a tre è composta da Ghilardi, Coppola e il rientrante Valentini, mentre in mediana avanza Dawidowicz in coppia con Duda, non è ancora pronto Serdar per partire dal 1'. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, mentre davanti tocca a Bernede agire alle spalle di Sarr e Mosquera17:32

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: gli emiliani rispondono con un 4-3-3: Suzuki - Delprato - Vogliacco, Valenti, Valeri - Keita, Bernabè, Sohm - Man, Bonny, Almqvist17:33

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-1-2: Montipò - Ghilardi, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric - Bernede - Sarr, Mosquera17:31

La direzione di gara è affidata a Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Capaldo e dal quarto ufficiale Collu. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Volpi17:12

Serata fondamentale anche per il Parma, solo due lunghezze al di sopra della linea di galleggiamento delimitata dell'Empoli. I ducali, cinque punti in quattro gare dall'arrivo di Chivu, hanno l'occasione per portarsi a -1 dallo stesso Verona 17:10

Il Verona ha questa sera l'opportunità di mettersi a distanza di sicurezza e portarsi a +9 sull'Empoli terzultimo in classifica. I gialloblù di Zanetti sono reduci dal fondamentale successo di Udine grazie al gioiello su punizione di Duda e hanno portato a casa due vittorie nelle ultime quattro sfide17:07

Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Parma, gara valida per la 30' giornata del campionato di Serie A!17:04

