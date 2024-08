Il Lecce conquista i primi tre punti in campionato piegando il Cagliari grazie al gol di Krstovic. Giallorossi in dieci dal 46' p.t. per l'espulsione di Dorgu. I rossoblù hanno sbattuto sulla traversa, prima con Luvumbo e poi con Viola.

In classifica, dunque, pugliesi a quota 3 punti, isolani fermi a 2 punti. Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo con Cagliari-Napoli e Torino-Lecce.

