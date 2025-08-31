Il Genoa spinge sul finale di gara e sfiora il pari con Ekuban, fermato solo da un intervento super di Di Gregorio. Sale anche Leali per colpire sul corner all'ultimo secondo, ma è Masini a colpire di testa e a mandare la palla sulla traversa. Vittoria sofferta per la Juventus che supera un buonissimo Genoa.
Il Grifone rimane fermo a 1 punto in classifica grazie al pari con il Lecce alla 1° giornata e alla sconfitta rimediata oggi. Dopo la pausa il Genoa sarà ospitato al Sinigaglia dal Como.
La Juventus raggiunge Napoli, Roma e la sorprendente Cremonese a quota 6 punti. Il prossimo impegno stagionale è il derby d'Italia. I bianconeri attendono allo Stadium l'Inter di Cristian Chivu!
Dopo i primi 40 minuti volati via senza particolari emozioni Leali si supera in 2 occasioni e le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo Vlahovic subentra ad un opaco David e al 73° segna il gol che porterà la Juventus alla vittoria.20:30
Brividi finali per la vecchia signora che ha rischiato di essere raggiunta sul pari per 2 volte negli ultimi istanti della partita. 20:29
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Genoa-Juventus 0-120:28
90'+7'
TRAVERSA!!! Masini colpisce la traversa di testa sul calcio d'angolo allo scadere! La palla sbatte sul legno e si impenna. Di Gregorio allontana con il pugno per mettere fine alle ostilità.20:28
90'+6'
DI GREGORIO STREPITOSO ALLO SCADERE! Ekuban La piazza col destro da centro area. Traiettoria angolatissima deviata dall'estrremo difensore bianconero con la punta delle dita!20:26
90'+5'
Lancio lungo di Ostigard con Ekuban che controlla. Arriva Thuram a strappare il pallone e a rimandare avanti la Juventus.20:25
90'+3'
Gatti con mestiere calcia addosso a Thorsby facendo rimpallare la palla in rimessa dal fondo.20:23
90'+3'
Bremer non bada a fronzoli e rinvia lontano in rimessa laterale.20:23
90'+1'
Ci prova dal limite Vasquez ma colpisce male d'esterno con la traiettoria che esce dallo specchio della porta.20:22
90'
5 minuti di recupero.20:20
90'
Azione straripante di Norton-Cuffy che al 90° si spinge con grande energie a destra saltando prima Kostic e poi resistendo fisicamente a Thuram. Palla sul secondo palo in cui Thorsby non crede! Rinvio dal fondo per la Juve.20:20
90'
Sostituzione Kenan Yildiz Weston McKennie20:19
89'
Conclusione dal limite fuori misura di Malinovskyi.20:19
88'
Ekhator liberato a destra crossa bene al centro. Bremer la spizza allungando la traiettoria e mandando fuori giri gli attaccanti del Genoa.20:19
87'
Nico Gonzalese anticipa Ostigard e lo costringe al fallo ottendendo qualche secondo prezioso.20:18
84'
Vlahovic fa partire l'azione servendo a destra la sovrapposizione di Kalulu che mette al centro. La palla torna buona per il serbo dopo una deviazione ma la sua conclusione mancina viene murata. Kostic raccoglie e spara in tribuna.20:16
83'
4° sostituzione Juventus. Esce Francisco Conceição ed entra Nico González.20:13
82'
In ritardo Koopmeiners entra da dietro su Malinovskyi. Giallo inevitabile.20:12
81'
Vitinha liberato a destra serve al centro con troppa fretta. Blocca ancora Di Gregorio.20:11
81'
Angolo Genoa. La palla esce sulla figura di Malinovskyi che si coordina e batte al volo alzando troppo il pallone. Di Gregorio aspetta il pallone e lo blocca facilmente.20:11
80'
Si riversa in attacco il Genoa alla ricerca del pareggio iniziando anche con i lanci in profondità.20:10
79'
Cambi esauriti dal Genoa con questo triplice cambio orchestrato da Vieira.20:09
78'
5° sostituzione Genoa. Esce Lorenzo Colombo ed entra Caleb Ekuban.20:13
78'
4° sostituzione Genoa. Esce Morten Frendrup ed entra Jeff Ekhator.20:13
77'
3° sostituzione Genoa. Esce Mikael Ellertsson ed entra Oliveira.20:13
74'
Vlahovic colpisce ancora entrando a partita in corso e porta in vantaggio i bianconeri!20:05
73'
GOL!! Genoa-JUVENTUS 0-1!! Gol di Dusan Vlahovic!! Kostic va alla bandierina e mette la palla sul dischetto. Vlahovic viene incontro attaccando il primo palo e la gira perfettamente di testa sul palo lungo.
Ancora un angolo conquistato dalla Juventus. Buono lo spunto di Yldiz sulla sinistra che viene sempre raddoppiato.20:02
69'
Kelly va a terra in area di rigore dopo un contatto con Martin. Gioco fermo per fuorigioco.19:59
68'
Gatti imbuca a destra per Kalulu che tenta di girala al centro di tacco conquistando calcio d'angolo.19:58
67'
Østigård commette fallo su Vlahovic a centrocampo alla prima palla toccata dall'attaccante bianconero. Chiffi estrae il giallo.19:57
65'
2° sostituzione Genoa. Esce Nicolae Stanciu ed entra Morten Thorsby.19:55
65'
1° sostituzione Genoa. Esce Valentín Carboni ed entra Ruslan Malinovskyi.19:55
64'
Conceicao prova il traversone teso dalla destra. Frendrup si oppone e respinge in angolo.19:54
62'
Triplo cambio per Tudor che prova a sparigliare le carte e a cercare soluzioni diverse con le geometrie di Koopmeiners.19:53
62'
3° sostituzione Juventus. Esce Jonathan David ed entra Dusan Vlahovic.19:53
62'
2° sostituzione Juventus. Esce Manuel Locatelli ed entra Teun Koopmeiners.19:53
62'
1° sostituzione Juventus. Esce João Mário ed entra Filip Kostic.19:52
60'
SI SALVA LA JUVE! Ellertsson se ne va solo sulla sinistra e mette palla forte sul palo opposto dove riceve Stanciu. Tiro murato da Kalulu. La palla esce al limite su Colombo che la sistema sul sinistro e calcia bene! Si immola Locatelli e mette fuori.19:51
57'
Joao Mario riesce a sgusciare alle spalle di Ellertsson e riceve palla in profondità sulla sinistra. Situazione di 3 contro 3 con l'esterno portoghese che prova a saltare Vasquez all'interno dell'area. Bravissimo il difensore del Grifone a fermare prima lui e successivamente Conceicao.19:49
56'
Lungo richiamo verbale di Chiffi in direzione di Bremer e Colombo che sono ingaggiati in un bellissimo duello fisico da praticamente un'ora.19:46
55'
Thuram avanza centralmente e prova il destro da fuori area. Palla larga alla destra di Leali.19:45
54'
Colombo continua a lottare con Bremer e riesce a servire Ellertsson centralmente. Chiffi fischia giustamente punizione in favore dei bianconeri per la presa di posizione illegale dell'attaccante del Genoa.19:44
51'
Kalulu riesce, a seguito di un'azione confusa, a servire una palla morbida per David. Altro controllo infelice dell'attaccante canadese che allunga palla e permette a Ostigard di rientrare in possesso.19:42
49'
Joao Mario perde un altro duello con Ellertsson che ruba palla e punta l'area a grande velocità da destra. Salta Bremer e carica il destro che viene murato dal ritorno provvidenziale dello stesso Joao Mario, palla in corner.19:39
48'
Di Gregorio svirgola il rilancio alzando un campanile all'interno dell'area di rigore. Bravo Bremer a controllare e a far partire l'azione.19:38
47'
Azione prolungata, ma inconcludente, del Genoa che tiene alto il baricentro. Kelly spazza in rimessa laterale.19:37
46'
SI RIPARTE! Primo tocco del Genoa.19:35
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!19:22
Otto delle ultime 10 reti segnate nelle sfide tra Genoa e Juventus in Serie A sono state realizzate nei secondi tempi di gioco. 19:22
Terminano 0-0 i primi 45 minuti di Genoa-Juventus. Decisivo Leali con 2 interventi nel finale di frazione nei 2 tiri in porta effettuati dai bianconeri. Un'occasione pericolosa è stata creata anche dal Genoa con il tiro di Ellertsson parato da Di Gregorio.19:21
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Genoa-Juventus 0-019:19
45'+2'
Pallone teso dalla trequarti da una punizione per il Genoa. Di Gregorio mette i pungi e respinge.19:19
45'
1 minuto di recupero.19:17
43'
ANCORA LEALI! CHE OCCASIONE SPRECATA DA DAVID! Juve pericolosissima. Yldiz da sinistra fa partire un mancino ad incrociare. Lealisi distende e respinge il pallone forte e insidioso. La palla arrova a David per il tap-in, ma il canadese calcia alto!19:16
41'
LEALI!! Che parate del portiere del Grifone! Yldiz trova Gatti al limite dell'area piccola che gira subito forte di sinistro da pochi metri. Riflesso monstre di Leali che alza il braccio e manda in angolo!19:13
40'
Arriva al 40° il primo corner della partita. Palla persa in uscita dal Genoa. Thuram controlla e libera il sinistro dal limite trovando sul nascere la deviazione di un difensore.19:12
37'
Retropassaggio per Di Gregorio che si ritrova Colombo praticamente addosso. Ancora freddo il portiere della Juventus elude il pressing e gioca corto.19:10
35'
Colombo gestisce palla, fa salire i suoi e disegna un passaggio per Martin che sale sulla sinistra. Kalulu lo contrasta e controlla la sfera mentre esce in rinvio dal fondo.19:07
33'
Attacco Juventus. Bel pallone al centro a seguito del calcio di punizione. La palla arriva giusta sul secondo palo ma nessun offendente riesce a raggiungerla.19:06
32'
Grande palla recuperata in tackle da Locatelli ai danni di Colombo, che lo tocca in maniera fallosa. Fischia Chiffi.19:04
29'
Che occasione mancata da Conceicao, che riceve all'interno dell'area dopo un pallone sanguinoso perso dalla difesa del Genoa ma viene contrastato al momento del tiro.19:02
29'
Invenzione di Yldiz che trova un'imbucata meravigliosa per David. L'attaccante canadese riceve sulla linea di fondo ma litiga con il pallone e non riesce a tenerlo all'interno del rettangolo di gioco.19:01
27'
Ellertsson riceve un colpo da Yldiz che allargando involontariamente il braccio lo tocca con il gomito all'altezza del mento. Calcio di punizione Genoa.19:00
26'
OCCASIONE GENOA! Palla lunga per Ellertsson sulla destra che riceve in area di rigore in posizione decentrata, si gira, salta Joao Mario e la porta sul sinistro calciando da posizione più favorevole. Il tiro, centrale, viene respinto da Di Gregorio.18:59
25'
Buon fraseggio della Juventus che sposta il pallone da destra a sinistra dove riceve Joao Mario, che prova la giocata su Ellertsson che lo argina senza commettere fallo.18:57
23'
Alto il pressing del Genoa con Colombo che riesce a mettere in difficoltà Kalulu. Il rimpallo è comunque favorevole alla formazione ospite.18:55
20'
Thuram svetta su un traversone centrale di Frendrup e allontana un pallone pericoloso.18:52
19'
Fallo di João Mário su Ellertsson. Giallo per l'esterno bianconero.18:51
17'
Bel duello sulla fascia sinistra della Juventus con Joao Mario che sfida in velocità Ellertsson. Ha la meglio l'islandese che si frappone tra palla e avversario conquistando la punizione.18:50
16'
Fallo di Ellertsson su Yldiz. Punizione dalla trequarti per la Juve in cui i bianconeri non cercano la palla a centro area ma la toccano corta per continuare a palleggiare.18:48
15'
Stanciu batte il calcio piazzato dalla sinistra che risulta completamente fuori msura.18:47
14'
Errore di Kalulu che temporeggia troppo basso a destra. Arriva Frendrup a prendersi un'ottimo calcio di punizione dalla sinistra.18:46
12'
Buon break di Norton-Cuffy che lascia David sul posto e si invola sulla sinistra. Il cross, non troppo preciso, viene allontanato dalla difesa bianconera.18:44
11'
Grandissimo lavoro di Colombo che a centrocampo pulisce un pallone sporco e lo consegna a Masini. Thuram irrompe e commette fallo. Punizione Genoa dalla trequarti.18:44
10'
Rimessa laterale per il grifone in zona difensiva. Fa molta densità da quella parte la Juventus che riesce a conquistare il possesso e restare in attacco.18:43
8'
Grande intensità in questa prima fase di gioco, specialemente al centro del campo.18:40
7'
Il gioco è ancora fermo per accertarsi delle condizioni del centrocampista bianconero.18:38
5'
Brutto pallone di Colombo che, provando a impostare dalle retrovie, consegna di fatto a Kalulu che scende sulla destra e crossa. La palla arriva a Joao Mario largo a sinistra, si accentra e conclude violentemente con il destro colpendo in pieno volto il suo compagno di squadra Thuram.18:38
4'
Primo calcio di punizione del match. David controlla a centrocampo ed elude il tentativo di anticipo di Norton-Cuffy subendo il fallo.18:36
3'
Pressione efficace di Colombo che sporca il rinvio di Di Gregorio e consegna il pallone a Ellertson. Non ne nasce però un'azione pericolosa.18:35
2'
Rimessa lunga di Norton-Cuffy per Colombo che non riesce a tenere palla sulla pressione della difesa bianconera. Palla a Di Gregorio che scarta Ellertsson con freddezza e fa ripartire l'azione della Juventus.18:34
INIZIA LA PARTITA! Fischia Chiffi e la Juve muove il primo pallone della partita.18:32
Le scelte di Tudor. La squalifica di Cambiaso viene risolta alzando Kalulu sulla linea dei centrocampisti largo a destra. Parte dal 1° minuto anche Conceicao sull'altra parte del campo.In difesa Bremer agirà da centrale con Kelly e Gatti ai suoi lati. Davanti confermato David come terminale offensivo con Vlahovic pronto a pungere subentrando dalla panchina.17:57
Le scelte di Vieira. Il tecnico francese sceglie lo stesso modulo adottato contro il Lecce; le sorprese però non mancano. Ostigard prende una maglia da titolare a discapito di Marcandalli, che si era reso protagonista di un'ottima gara nell'ultima occasione avuta. Fuori anche Gronbaek che partirà dalla panchina. A sostenere Colombo assieme a Stanciu e a Carboni ci sarà Ellertson.17:55
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 4-2-3-1. Leali; Martin, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy; Frendrup, Masini; Ellertsson, Stanciu, Carboni; Colombo. 17:51
Assenze più ingombranti per Igor Tudor che è costretto a rinunciare per infortunio al suo secondo portiere, Perin, a Cabel e a Miretti. Tutti recuperabili dopo la pausa. Mentre è fuori per squalifica, in questa e nella prossima giornata, Cambiaso a causa della leggerezza commessa contro il Parma.15:47
Vieira avrà a disposizione la rosa praticamente al completo. L'unico fermo ai box è Otoa, giovane difensore che rientrerà dopo la pausa.15:44
I PRECEDENTI. La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha incassato il maggiore numero di sconfitte in Serie A: 69, almeno nove in più che contro ogni altra avversaria nel massimo torneo; 22 successi dei liguri e 23 pareggi completano il bilancio dei 114 precedenti.15:40
La direzione di gara è stata assegnata all’arbitro Daniele Chiffi della sez. di Padova. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Mondin di Treviso e Fontemurato di Roma 2. IV° uomo Fourneau d Roma 1. VAR affidato a Paterna di Teramo, con il supporto di La Penna di Roma 1.15:38
Buona la prima di campionato invece per i bianconeri che, allo Stadium, hanno avuto la meglio sul Parma con un convincente 2-0 grazie alle reti di David e Vlahovic, con entrambe le assistenze messe a referto da Yldiz.15:35
La stagione del Genoa è iniziata con la vittoria agile, nelle eliminatorie di Coppa Italia, per 3-0 contro il Vicenza. Più complicata invece la 1° di Serie A in cui il grifone non è andato oltre lo 0-0 contro il Lecce tra le mura amiche di Marassi.15:30
Siamo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Il Genoa di Patrick Vieira ospita la Juventus di Igor Tudor.15:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Juventus, gara valida per la 2° giornata di Serie A.15:23
La gara tra Genoa e Juventus si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Genoa - Juventus?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Juventus sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Genoa - Juventus?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Juventus?
Stadio Luigi Ferraris
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Juventus?
La gara tra Genoa e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Juventus?
Il marcatore della Juventus è stato Dusan Vlahovic al 73'
Genoa - Juventus è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Juventus sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Attualmente il Genoa si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Genoa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; la Juventus ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.
In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Genoa nell'ultima partita ha affrontato il Lecc ottenendo 1 punto. La Juventus nella prima giornata ha affrontato il Parma ottenendo 3 punti.
Genoa e Juventus si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, la Juventus ha vinto 69 volte mentre i pareggi sono stati 23.
Genoa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato – l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al Ferraris).
La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, solo una volta ha mantenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976.
Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù.
Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e il 1962/63.
La Juventus potrebbe mantenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/05-2005/06. I bianconeri hanno però registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 trasferte di Serie A (vittoria 1-0 contro il Cagliari lo scorso 23 febbraio), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei gare fuori casa nello scorso campionato.
La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre – l’unica sconfitta in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile.
La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito ad un contropiede diretto nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: otto (inclusa la rete di Dusan Vlahovic contro il Parma nel match più recente).
Aarón Martín è il giocatore che ha fornito più assist nell’anno solare 2025 in Serie A (sette); il difensore spagnolo è anche il giocatore che ha creato più occasioni su calcio piazzato (22) nel periodo nel massimo campionato italiano.
Dopo il gol all’esordio contro il Parma, Jonathan David potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Randal Kolo Muani tra gennaio e febbraio 2025 e Carlos Tevez nell’agosto 2013.
Nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni (dal 2024/25), con Bremer in campo la Juventus ha subito 0.4 gol in media a partita, vincendo il 63% delle gare (5/8); senza il difensore brasiliano i bianconeri concedono 1.1 gol in media e la percentuale di successi scende al 44% (21/48).
