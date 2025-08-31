La Juventus raggiunge Napoli, Roma e la sorprendente Cremonese a quota 6 punti. Il prossimo impegno stagionale è il derby d'Italia. I bianconeri attendono allo Stadium l'Inter di Cristian Chivu!

Il Grifone rimane fermo a 1 punto in classifica grazie al pari con il Lecce alla 1° giornata e alla sconfitta rimediata oggi. Dopo la pausa il Genoa sarà ospitato al Sinigaglia dal Como.

Il Genoa spinge sul finale di gara e sfiora il pari con Ekuban, fermato solo da un intervento super di Di Gregorio. Sale anche Leali per colpire sul corner all'ultimo secondo, ma è Masini a colpire di testa e a mandare la palla sulla traversa. Vittoria sofferta per la Juventus che supera un buonissimo Genoa.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Juventus, gara valida per la 2° giornata di Serie A.15:23

La stagione del Genoa è iniziata con la vittoria agile, nelle eliminatorie di Coppa Italia, per 3-0 contro il Vicenza. Più complicata invece la 1° di Serie A in cui il grifone non è andato oltre lo 0-0 contro il Lecce tra le mura amiche di Marassi.15:30

Buona la prima di campionato invece per i bianconeri che, allo Stadium, hanno avuto la meglio sul Parma con un convincente 2-0 grazie alle reti di David e Vlahovic, con entrambe le assistenze messe a referto da Yldiz.15:35

La direzione di gara è stata assegnata all’arbitro Daniele Chiffi della sez. di Padova. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Mondin di Treviso e Fontemurato di Roma 2. IV° uomo Fourneau d Roma 1. VAR affidato a Paterna di Teramo, con il supporto di La Penna di Roma 1.15:38

I PRECEDENTI. La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha incassato il maggiore numero di sconfitte in Serie A: 69, almeno nove in più che contro ogni altra avversaria nel massimo torneo; 22 successi dei liguri e 23 pareggi completano il bilancio dei 114 precedenti.15:40

Vieira avrà a disposizione la rosa praticamente al completo. L'unico fermo ai box è Otoa, giovane difensore che rientrerà dopo la pausa.15:44

Assenze più ingombranti per Igor Tudor che è costretto a rinunciare per infortunio al suo secondo portiere, Perin, a Cabel e a Miretti. Tutti recuperabili dopo la pausa. Mentre è fuori per squalifica, in questa e nella prossima giornata, Cambiaso a causa della leggerezza commessa contro il Parma.15:47

Le scelte di Vieira. Il tecnico francese sceglie lo stesso modulo adottato contro il Lecce; le sorprese però non mancano. Ostigard prende una maglia da titolare a discapito di Marcandalli, che si era reso protagonista di un'ottima gara nell'ultima occasione avuta. Fuori anche Gronbaek che partirà dalla panchina. A sostenere Colombo assieme a Stanciu e a Carboni ci sarà Ellertson.17:55

Brutto pallone di Colombo che, provando a impostare dalle retrovie, consegna di fatto a Kalulu che scende sulla destra e crossa. La palla arriva a Joao Mario largo a sinistra, si accentra e conclude violentemente con il destro colpendo in pieno volto il suo compagno di squadra Thuram.18:38

Grandissimo lavoro di Colombo che a centrocampo pulisce un pallone sporco e lo consegna a Masini. Thuram irrompe e commette fallo. Punizione Genoa dalla trequarti.18:44

Bel duello sulla fascia sinistra della Juventus con Joao Mario che sfida in velocità Ellertsson. Ha la meglio l'islandese che si frappone tra palla e avversario conquistando la punizione.18:50

Colombo gestisce palla, fa salire i suoi e disegna un passaggio per Martin che sale sulla sinistra. Kalulu lo contrasta e controlla la sfera mentre esce in rinvio dal fondo.19:07

ANCORA LEALI! CHE OCCASIONE SPRECATA DA DAVID! Juve pericolosissima. Yldiz da sinistra fa partire un mancino ad incrociare. Lealisi distende e respinge il pallone forte e insidioso. La palla arrova a David per il tap-in, ma il canadese calcia alto!19:16

Otto delle ultime 10 reti segnate nelle sfide tra Genoa e Juventus in Serie A sono state realizzate nei secondi tempi di gioco. 19:22

Joao Mario perde un altro duello con Ellertsson che ruba palla e punta l'area a grande velocità da destra. Salta Bremer e carica il destro che viene murato dal ritorno provvidenziale dello stesso Joao Mario, palla in corner.19:39

Lungo richiamo verbale di Chiffi in direzione di Bremer e Colombo che sono ingaggiati in un bellissimo duello fisico da praticamente un'ora.19:46

Joao Mario riesce a sgusciare alle spalle di Ellertsson e riceve palla in profondità sulla sinistra. Situazione di 3 contro 3 con l'esterno portoghese che prova a saltare Vasquez all'interno dell'area. Bravissimo il difensore del Grifone a fermare prima lui e successivamente Conceicao.19:49

SI SALVA LA JUVE! Ellertsson se ne va solo sulla sinistra e mette palla forte sul palo opposto dove riceve Stanciu. Tiro murato da Kalulu. La palla esce al limite su Colombo che la sistema sul sinistro e calcia bene! Si immola Locatelli e mette fuori.19:51

GOL!! Genoa-JUVENTUS 0-1!! Gol di Dusan Vlahovic!! Kostic va alla bandierina e mette la palla sul dischetto. Vlahovic viene incontro attaccando il primo palo e la gira perfettamente di testa sul palo lungo. Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic 20:03

Angolo Genoa. La palla esce sulla figura di Malinovskyi che si coordina e batte al volo alzando troppo il pallone. Di Gregorio aspetta il pallone e lo blocca facilmente.20:11

Dopo i primi 40 minuti volati via senza particolari emozioni Leali si supera in 2 occasioni e le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo Vlahovic subentra ad un opaco David e al 73° segna il gol che porterà la Juventus alla vittoria.20:30

Genoa - Juventus è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Juventus sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente il Genoa si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; la Juventus ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Genoa nelle prime 2 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nella prima giornata ha affrontato il Parma ottenendo 3 punti.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Parma vincendo 2-0.

Genoa e Juventus si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, la Juventus ha vinto 69 volte mentre i pareggi sono stati 23.

Genoa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato – l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al Ferraris).

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, solo una volta ha mantenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976.

Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù.

Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e il 1962/63.

La Juventus potrebbe mantenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/05-2005/06. I bianconeri hanno però registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 trasferte di Serie A (vittoria 1-0 contro il Cagliari lo scorso 23 febbraio), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei gare fuori casa nello scorso campionato.

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre – l’unica sconfitta in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile.

La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito ad un contropiede diretto nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: otto (inclusa la rete di Dusan Vlahovic contro il Parma nel match più recente).

Aarón Martín è il giocatore che ha fornito più assist nell’anno solare 2025 in Serie A (sette); il difensore spagnolo è anche il giocatore che ha creato più occasioni su calcio piazzato (22) nel periodo nel massimo campionato italiano.

Dopo il gol all’esordio contro il Parma, Jonathan David potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Randal Kolo Muani tra gennaio e febbraio 2025 e Carlos Tevez nell’agosto 2013.

Nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni (dal 2024/25), con Bremer in campo la Juventus ha subito 0.4 gol in media a partita, vincendo il 63% delle gare (5/8); senza il difensore brasiliano i bianconeri concedono 1.1 gol in media e la percentuale di successi scende al 44% (21/48).

