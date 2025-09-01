Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Inter e Udinese, valevole per la seconda giornata di Serie A. Fischio di inizio alle ore 20.45.19:59

Inter a quota tre punti dopo la manita inflitta al Torino, Udinese che arriva a questa sfida dopo il pareggio con il Verona: nerazzurri che non vogliono lasciare scappare il Napoli, primo a quota sei con Roma e Cremonese.19:59

Inter che ora si trova momentaneamente in testa alla classifica visto la differenza reti (sei) rispetto a Juventus e Napoli.21:08

Dumfries nel bene e nel male per l'Inter, l'olandese prima trova il vantaggio, poi é colpevole del rigore che vale il pareggio.21:17

Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Udinese? Il marcatore dell'Inter è stato Denzel Dumfries al 17' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Keinan Davis al 29' e Arthur Atta al 40'

PREPARTITA

Inter - Udinese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente l'Inter si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Udinese si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Inter ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; l'Udinese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Inter ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle prime 2 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nella prima giornata ha affrontato il Verona ottenendo 1 punto.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Inter e Udinese si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 55 volte, l'Udinese ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Inter-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match), i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro i friulani in Serie A.

L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter in campionato, solo contro Fiorentina (13 tra il 2008 e il 2020) e Napoli (10 tra il 2015 e il 2023) ha registrato almeno otto sconfitte fuori casa consecutive nella sua storia in Serie A.

Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Inoltre, potrebbe diventare solo il 5° allenatore nella storia dell’Inter a vincere entrambe le prime due partite di Serie A senza subire gol, dopo Giuseppe Meazza nel 1947, Alfredo Foni nel 1952, Aldo Campatelli nel 1955 e Walter Mazzarri nel 2013.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A.

L’Inter non registra due clean sheet casalinghi di fila in campionato dalle prime due partite interne della scorsa stagione di Serie A (nell’agosto 2024 contro Lecce e Atalanta).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3N, 8P): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio, dopo che aveva ottenuto tre successi di fila senza subire gol tra febbraio e lo scorso marzo.

Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta, dopo il 2001/02, il 1982/83 e il 1979/80.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), l’Inter non ha mai perso nelle 29 partite in cui Lautaro Martínez ha segnato (26V, 3N); nel periodo solo il Liverpool vanta più partite con un giocatore (Mohamed Salah) in gol senza registrare alcuna sconfitta (39 gare) nei maggiori cinque campionati europei.

Dalla scorsa stagione, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Marcus Thuram in Serie A: cinque, al pari di Mateo Retegui. In più, il classe ’97 ha segnato sei gol ad agosto in Serie A, in nessun altro mese ha fatto meglio (sei reti anche a dicembre).

Il primo e fin qui unico gol di Oumar Solet in Serie A è stato realizzato contro l’Inter lo scorso 30 marzo al Meazza. Dal suo arrivo in Serie A (da inizio gennaio 2025), il classe 2000 è il difensore che vanta più dribbling riusciti nel torneo (ben 26 sui 31 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: