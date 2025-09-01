Sostituzione UDINESE: esce Jakub Piotrowski, entra Oier Zarraga.22:17
70'
OCCASIONE INTER! Mischione in area, ci provano Bisseck e Barella, palla che termina a lato. Azione poi annullata per un tocco di mano di Thuram.22:16
69'
Chivu prova ora uno schema decisamente piú offensivo, un 3-4-3 con il giovane interista da prima punta.22:15
68'
Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoglu, entra Francesco Pio Esposito.22:14
65'
Nervoso Lautaro Martinez, molte le discussioni con l'arbitro.22:11
63'
Sostituzione UDINESE: esce Vakoun Bayo, entra Adam Buksa.22:09
62'
Sostituzione INTER: esce Petar Sucic, entra Henrikh Mkhitaryan.22:09
62'
UDINESE VICINA AL 3-1! Conclusione potente di Davis, dopo un paio di doppi passi: palla di poco a lato con Sommer immobile.22:08
60'
Continua la spinta dell'Inter, anche per la crescita a centrocampo di Cahlanoglu e Sucic.22:06
58'
ANNULLATO IL GOL ALL'INTER! Dimarco aveva trovato il pareggio dopo una bella sponda di Thuram, il francese pescato in fuorigioco dal VAR.22:05
57'
Check del VAR dopo la conclusione vincente di Dimarco che aveva portato al pareggio.22:04
56'
CALHANOGLU! Conclusione pericolosa del turco, palla di poco a lato!22:02
54'
Gran giocata di Sucic che libera Barella, il nazionale italiano non trova il cross.22:00
53'
Cross di Davis, blocca Sommer. Udinese che sta riprendendo campo dopo il buon inizio dell'Inter.21:59
51'
Altro buco abbastanza importante dell'Inter in difesa, non ne approfitta l'Udinese.21:57
50'
THURAM! Cross di Dimarco, colpo di testa del francese che manda alto da buona posizione!21:55
49'
Inter partita molto bene in questo secondo tempo, Udinese schiacciata nella propria metá campo.21:54
47'
SUBITO BARELLA! Lancio di Bastoni, la mezzala anticipata in angolo ma Inter in avanti.21:53
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:52
46'
Sostituzione UDINESE: esce Nicolò Bertola, entra Saba Goglichidze.21:51
Inter che ha faticato soprattutto dopo il pareggio, scomposta la reazione dopo lo svantaggio.21:36
Nerazzurri che passano in vantaggio con Dumfries, ma un tocco di mano sempre l'olandese vale il rigore per l'Udinese, con Davis che pareggia. Nel finale, gran conclusione di Atta che trova la rete del vantaggio.21:35
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - UDINESE! 1-2 il risultato parziale.21:33
45'
Due i minuti di recupero.21:31
44'
Inter che fatica a trovare la reazione, molta confusione per i nerazzurri.21:31
42'
Udinese che ribalta completamente la partita: dopo lo svantaggio, i bianconeri in 10 minuti si portano avanti.21:28
40'
GOL! Inter - UDINESE 1-2! Rete di Arthur Atta! La mezzala entra in area e con un gran tiro mette la palla sull'angolino dove Sommer non puó arrivare.
Chiusura di Bertola sul pallone di Thuram, Inter che sta prendendo metri.21:01
13'
PARATA DI SAVA! Bastoni e Bisseck si ostacolano a centroarea, palla che prende la direzione della porta ma non impegna il portiere friulano.20:59
11'
Gara tattica ma buon ritmo, Udinese che vuole provare a mettere in difficoltá un Inter che aveva dominato la sfida con il Torino.20:57
9'
BAYO! Occasione per l'Udinese, destro da buona posizione che finisce a lato.20:55
8'
Udinese a specchio che sta concedendo poco ai nerazzurri, cerando poi le sponde di Davis.20:53
6'
Dimarco lontano dalla porta di Sava: si riparte dalla rimessa dal fondo.20:51
4'
Si vede anche l'Udinese: Piotrowski dalla distanza, facile per Sommer.20:50
3'
Nulla da fare per il corner di Calhanoglu, respinge la difesa ospite.20:49
2'
Calhanoglu per Lautaro Martinez, la sua conclusione é peró deviata in angolo.20:48
1'
INIZIA INTER - UDINESE! Primo tocco per i bianconeri.20:45
Dirige il match Matteo Marchetti.20:05
Anche per Runjaic pochi cambi rispetto alla prima giornata, in campo Piotrowski e non Lovric, in attacco Bayo con Davies, Karlstrom capitano a guidare il centrocampo.20:56
Chivu che conferma la coppia Thuram - Lautaro, a centrocampo torna titolare Calhanoglu, Barella e Susic ai suoi lati. Bisseck in difesa.20:02
La formazione dell'UDINESE: (3-5-2), Sava - Bertola, Kristensen, Solet - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura - Davis, Bayo.20:56
Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.19:59
Inter a quota tre punti dopo la manita inflitta al Torino, Udinese che arriva a questa sfida dopo il pareggio con il Verona: nerazzurri che non vogliono lasciare scappare il Napoli, primo a quota sei con Roma e Cremonese.19:59
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Inter e Udinese, valevole per la seconda giornata di Serie A. Fischio di inizio alle ore 20.45.19:59
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Inter - Udinese?
La gara tra Inter e Udinese si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Udinese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Udinese sarà Valerio Marini
Dove si gioca Inter - Udinese?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Udinese?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Thomas Kristensen con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Udinese?
La gara tra Inter e Udinese si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Udinese?
Il marcatore dell'Inter è stato Denzel Dumfries al 17' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Keinan Davis al 29' e Arthur Atta al 40'
PREPARTITA
Inter - Udinese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente l'Inter si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Udinese si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Inter ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; l'Udinese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
In casa l'Inter ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Inter nelle prime 2 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nella prima giornata ha affrontato il Verona ottenendo 1 punto. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.
Inter e Udinese si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 55 volte, l'Udinese ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 27.
Inter-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match), i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro i friulani in Serie A.
L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter in campionato, solo contro Fiorentina (13 tra il 2008 e il 2020) e Napoli (10 tra il 2015 e il 2023) ha registrato almeno otto sconfitte fuori casa consecutive nella sua storia in Serie A.
Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Inoltre, potrebbe diventare solo il 5° allenatore nella storia dell’Inter a vincere entrambe le prime due partite di Serie A senza subire gol, dopo Giuseppe Meazza nel 1947, Alfredo Foni nel 1952, Aldo Campatelli nel 1955 e Walter Mazzarri nel 2013.
L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A.
L’Inter non registra due clean sheet casalinghi di fila in campionato dalle prime due partite interne della scorsa stagione di Serie A (nell’agosto 2024 contro Lecce e Atalanta).
L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3N, 8P): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio, dopo che aveva ottenuto tre successi di fila senza subire gol tra febbraio e lo scorso marzo.
Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta, dopo il 2001/02, il 1982/83 e il 1979/80.
Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), l’Inter non ha mai perso nelle 29 partite in cui Lautaro Martínez ha segnato (26V, 3N); nel periodo solo il Liverpool vanta più partite con un giocatore (Mohamed Salah) in gol senza registrare alcuna sconfitta (39 gare) nei maggiori cinque campionati europei.
Dalla scorsa stagione, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Marcus Thuram in Serie A: cinque, al pari di Mateo Retegui. In più, il classe ’97 ha segnato sei gol ad agosto in Serie A, in nessun altro mese ha fatto meglio (sei reti anche a dicembre).
Il primo e fin qui unico gol di Oumar Solet in Serie A è stato realizzato contro l’Inter lo scorso 30 marzo al Meazza. Dal suo arrivo in Serie A (da inizio gennaio 2025), il classe 2000 è il difensore che vanta più dribbling riusciti nel torneo (ben 26 sui 31 tentati).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: