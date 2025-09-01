Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Inter-Udinese 1-2: Highlights, video e gol

31 Agosto 2025 ore 20:45
Inter
1
Udinese
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 17' 1-0 Denzel Dumfries
  2. 29' 1-1 Keinan Davis (R)
  3. 40' 1-2 Arthur Atta
0'
45'
90'
90'
96'

Udinese che strappa tre punti da San Siro, Inter che passa in vantaggio con Dumfries ma viene ripresa prima da Davis su rigore, poi da Atta con una gran conclusione.

Nel secondo tempo i nerazzurri ci provano, Chivu mette in campo tutte le sue risorse offensive che si scontrano peró contro il muro bianconero.

  1. Da Inter - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A, dopo la pauas delle nazionali. 22:45

  2. 90'+6'

    FINISCE INTER - UDINESE! 1-2 il finale, colpo in trasferta per i friulani.22:43

  3. 90'+5'

    Doppia conclusione di Zielinski e doppia deviazione, solo angolo per l'Inter.22:42

  4. 90'+3'

    AMMONITO Oier Zarraga. Trattenuta vistosa del centrocampista. 22:40

  5. 90'+3'

    Inter che spinge, ma non arrivano le occasioni.22:39

  7. 90'+2'

    Kalstrom fermo per crampi, si recupereranno altri secondi.22:38

  8. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.22:37

  9. 90'

    CARLOS AUGUSTO! Deviazione dell'esterno dopo l'angolo, blocca Sava.22:36

  10. 89'

    Altro angolo per l'Inter, continua la spinta della squadra di Chivu.22:35

  11. 88'

    AMMONITO Lautaro Martínez. Fallo della punta in pressing. 22:34

  13. 87'

    Sava blocca un cross di Thuram deviato: il francese ora stabile sulla fascia.22:33

  14. 86'

    Kristensen allontana una sponda di Carlos Augusto, si salva l'Udinese.22:32

  15. 85'

    Inter tutto in avanti, poche idee peró per i nerazzurri.22:32

  16. 83'

    Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:29

  17. 83'

    Sostituzione INTER: esce Francesco Acerbi, entra Ange-Yoan Bonny.22:29

  19. 83'

    Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Piotr Zielinski.22:29

  20. 82'

    Pronto un triplice cambio per l'Inter.22:30

  21. 80'

    Sostituzione UDINESE: esce Kingsley Ehizibuem entra Rui Modesto22:27

  22. 79'

    Colpo di testa di Dimarco, palla che termina a lato.22:25

  23. 77'

    AMMONITO Razvan Sava. Giallo al portiere per perdita di tempo. 22:24

  25. 76'

    Kristensen toglie un pallone pericoloso dall'area, gran partita del difensore dell'Udinese.22:22

  26. 74'

    Tacco di Esposito, Thuram fermato in angolo. Salgono le torri dell'Inter.22:21

  27. 72'

    Conclusione di Ekkelenkamp, palla ampiamente a lato.22:19

  28. 70'

    Sostituzione UDINESE: esce Keinan Davis, entra Jurgen Ekkelenkamp.22:17

  29. 70'

    Sostituzione UDINESE: esce Jakub Piotrowski, entra Oier Zarraga.22:17

  31. 70'

    OCCASIONE INTER! Mischione in area, ci provano Bisseck e Barella, palla che termina a lato. Azione poi annullata per un tocco di mano di Thuram.22:16

  32. 69'

    Chivu prova ora uno schema decisamente piú offensivo, un 3-4-3 con il giovane interista da prima punta.22:15

  33. 68'

    Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoglu, entra Francesco Pio Esposito.22:14

  34. 65'

    Nervoso Lautaro Martinez, molte le discussioni con l'arbitro.22:11

  35. 63'

    Sostituzione UDINESE: esce Vakoun Bayo, entra Adam Buksa.22:09

  37. 62'

    Sostituzione INTER: esce Petar Sucic, entra Henrikh Mkhitaryan.22:09

  38. 62'

    UDINESE VICINA AL 3-1! Conclusione potente di Davis, dopo un paio di doppi passi: palla di poco a lato con Sommer immobile.22:08

  39. 60'

    Continua la spinta dell'Inter, anche per la crescita a centrocampo di Cahlanoglu e Sucic.22:06

  40. 58'

    ANNULLATO IL GOL ALL'INTER! Dimarco aveva trovato il pareggio dopo una bella sponda di Thuram, il francese pescato in fuorigioco dal VAR.22:05

  41. 57'

    Check del VAR dopo la conclusione vincente di Dimarco che aveva portato al pareggio.22:04

  43. 56'

    CALHANOGLU! Conclusione pericolosa del turco, palla di poco a lato!22:02

  44. 54'

    Gran giocata di Sucic che libera Barella, il nazionale italiano non trova il cross.22:00

  45. 53'

    Cross di Davis, blocca Sommer. Udinese che sta riprendendo campo dopo il buon inizio dell'Inter.21:59

  46. 51'

    Altro buco abbastanza importante dell'Inter in difesa, non ne approfitta l'Udinese.21:57

  47. 50'

    THURAM! Cross di Dimarco, colpo di testa del francese che manda alto da buona posizione!21:55

  49. 49'

    Inter partita molto bene in questo secondo tempo, Udinese schiacciata nella propria metá campo.21:54

  50. 47'

    SUBITO BARELLA! Lancio di Bastoni, la mezzala anticipata in angolo ma Inter in avanti.21:53

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:52

  52. 46'

    Sostituzione UDINESE: esce Nicolò Bertola, entra Saba Goglichidze.21:51

  53. Inter che ha faticato soprattutto dopo il pareggio, scomposta la reazione dopo lo svantaggio.21:36

  55. Nerazzurri che passano in vantaggio con Dumfries, ma un tocco di mano sempre l'olandese vale il rigore per l'Udinese, con Davis che pareggia. Nel finale, gran conclusione di Atta che trova la rete del vantaggio.21:35

  56. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - UDINESE! 1-2 il risultato parziale.21:33

  57. 45'

    Due i minuti di recupero.21:31

  58. 44'

    Inter che fatica a trovare la reazione, molta confusione per i nerazzurri.21:31

  59. 42'

    Udinese che ribalta completamente la partita: dopo lo svantaggio, i bianconeri in 10 minuti si portano avanti.21:28

  61. 40'

    GOL! Inter - UDINESE 1-2! Rete di Arthur Atta! La mezzala entra in area e con un gran tiro mette la palla sull'angolino dove Sommer non puó arrivare.

    Guarda la scheda del giocatore Arthur Atta21:26

    Arthur Atta
  62. 39'

    Prima del cartellino, occasione per Thuram con la punta che prova un dribbling di troppo invece di calciare da buona posizione.21:24

  63. 38'

    AMMONITO Nicolò Bertola. Fallo del centrale su Calhanoglu, Marchetti prima lascia il vantaggio, poi estrae il cartellino. 21:24

  64. 37'

    Sava controlla sopra la traversa un pallone a campanile dopo la conclusione di Dimarco.21:22

  65. 36'

    Gara decisamente fisica, Udinese che mette in campo tutti i suoi centimetri e chili per mettere pressione all'Inter.21:20

  67. 34'

    Punizione per l'Udinese, Zemura calcia lontano dalla porta di Sommer.21:18

  68. 32'

    Ancora Udinese da calcio d'angolo, questa volta é Thuram ad allontanare.21:17

  69. 31'

    Dumfries nel bene e nel male per l'Inter, l'olandese prima trova il vantaggio, poi é colpevole del rigore che vale il pareggio.21:17

  70. 29'

    GOL! Inter - UDINESE 1-1! Rete su Rigore di Keinan Davis. L'attaccante piazza Sommer e porta in paritá la partita.

    Guarda la scheda del giocatore Keinan Davis21:15

    Keinan Davis
  71. 27'

    CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Marchetti, dopo aver rivisto le immagini, indica gli undici metri. Intervento scomposto di Dumfries punito con la massima pena.21:13

  73. 26'

    Check del VAR per il tocco di mano di Dumfries, Marchetti va a rivedere le immagini.21:12

  74. 25'

    Udinese che reclama un rigore per un tocco di mano in area di Dumfires su colpo di testa di Bertola.21:11

  75. 24'

    Ospiti che si provano da palla da fermo, sfruttando la grandissima fisicitá dei suoi.21:10

  76. 23'

    Davis vince un contrasto con Bisseck e serve Atta, conclusione potente ma deviata in angolo.21:09

  77. 22'

    Inter che ora si trova momentaneamente in testa alla classifica visto la differenza reti (sei) rispetto a Juventus e Napoli.21:08

  79. 20'

    Udinese che prova la reazione, angolo al centro per Bayo ma Barella lo anticipa.21:07

  80. 19'

    Confermato il gol dell'Inter, che spezza cosí l'equilibrio della partita.21:05

  81. 18'

    Controllo del VAR per un eventuale posizione di fuorigioco di Dumfries al momento della conclusione - assist di Thuram.21:04

  82. 17'

    GOL! INTER - Udinese 1-0! Rete di Denzel Dumfries. Thuram difende bene il pallone in area e serve l'accorrente quinto che da buona posizione non sbaglia.

    Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries21:03

    Denzel Dumfries
  83. 15'

    Chiusura di Bertola sul pallone di Thuram, Inter che sta prendendo metri.21:01

  85. 13'

    PARATA DI SAVA! Bastoni e Bisseck si ostacolano a centroarea, palla che prende la direzione della porta ma non impegna il portiere friulano.20:59

  86. 11'

    Gara tattica ma buon ritmo, Udinese che vuole provare a mettere in difficoltá un Inter che aveva dominato la sfida con il Torino.20:57

  87. 9'

    BAYO! Occasione per l'Udinese, destro da buona posizione che finisce a lato.20:55

  88. 8'

    Udinese a specchio che sta concedendo poco ai nerazzurri, cerando poi le sponde di Davis.20:53

  89. 6'

    Dimarco lontano dalla porta di Sava: si riparte dalla rimessa dal fondo.20:51

  91. 4'

    Si vede anche l'Udinese: Piotrowski dalla distanza, facile per Sommer.20:50

  92. 3'

    Nulla da fare per il corner di Calhanoglu, respinge la difesa ospite.20:49

  93. 2'

    Calhanoglu per Lautaro Martinez, la sua conclusione é peró deviata in angolo.20:48

  94. 1'

    INIZIA INTER - UDINESE! Primo tocco per i bianconeri.20:45

  95. Dirige il match Matteo Marchetti.20:05

  97. Anche per Runjaic pochi cambi rispetto alla prima giornata, in campo Piotrowski e non Lovric, in attacco Bayo con Davies, Karlstrom capitano a guidare il centrocampo.20:56

  98. Chivu che conferma la coppia Thuram - Lautaro, a centrocampo torna titolare Calhanoglu, Barella e Susic ai suoi lati. Bisseck in difesa.20:02

  99. La formazione dell'UDINESE: (3-5-2), Sava - Bertola, Kristensen, Solet - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura - Davis, Bayo.20:56

  100. Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.19:59

  101. Inter a quota tre punti dopo la manita inflitta al Torino, Udinese che arriva a questa sfida dopo il pareggio con il Verona: nerazzurri che non vogliono lasciare scappare il Napoli, primo a quota sei con Roma e Cremonese.19:59

  103. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Inter e Udinese, valevole per la seconda giornata di Serie A. Fischio di inizio alle ore 20.45.19:59

Formazioni Inter - Udinese

Highlights e tabellino della partita

Video e Highlights di Inter-Udinese 1-2
  • 17'

    Gol di Denzel Dumfries (Inter)

  • 29'

    Rigore di Keinan Davis (Udinese)

  • 38'

    Ammonito Nicolò Bertola (Udinese)

  • 40'

    Gol di Arthur Atta (Udinese)

  • 45'

    Sostituzione: esce Nicolò Bertola ed entra Saba Goglichidze (Udinese)

  • 62'

    Sostituzione: esce Petar Sucic ed entra Henrikh Mkhitaryan (Inter)

  • 63'

    Sostituzione: esce Vakoun Bayo ed entra Adam Buksa (Udinese)

  • 68'

    Sostituzione: esce Hakan Çalhanoglu ed entra Francesco Pio Esposito (Inter)

  • 70'

    Sostituzione: esce Keinan Davis ed entra Jurgen Ekkelenkamp (Udinese)

  • 77'

    Ammonito Razvan Sava (Udinese)

  • 80'

    Sostituzione: esce Kingsley Ehizibue ed entra Rui Modesto (Udinese)

  • 83'

    Sostituzione: esce Federico Dimarco ed entra Carlos Augusto (Inter)

  • 88'

    Ammonito Lautaro Martínez (Inter)

  • 93'

    Ammonito Oier Zarraga (Udinese)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Inter - Udinese?
La gara tra Inter e Udinese si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Udinese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Udinese sarà Valerio Marini
Dove si gioca Inter - Udinese?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Udinese?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Thomas Kristensen con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Udinese?
La gara tra Inter e Udinese si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Udinese?
Il marcatore dell'Inter è stato Denzel Dumfries al 17' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Keinan Davis al 29' e Arthur Atta al 40'
PREPARTITA

Inter - Udinese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente l'Inter si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Udinese si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Inter ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; l'Udinese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Inter ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle prime 2 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese nella prima giornata ha affrontato il Verona ottenendo 1 punto.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Inter e Udinese si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 55 volte, l'Udinese ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Inter-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match), i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro i friulani in Serie A.
  • L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter in campionato, solo contro Fiorentina (13 tra il 2008 e il 2020) e Napoli (10 tra il 2015 e il 2023) ha registrato almeno otto sconfitte fuori casa consecutive nella sua storia in Serie A.
  • Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Inoltre, potrebbe diventare solo il 5° allenatore nella storia dell’Inter a vincere entrambe le prime due partite di Serie A senza subire gol, dopo Giuseppe Meazza nel 1947, Alfredo Foni nel 1952, Aldo Campatelli nel 1955 e Walter Mazzarri nel 2013.
  • L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A.
  • L’Inter non registra due clean sheet casalinghi di fila in campionato dalle prime due partite interne della scorsa stagione di Serie A (nell’agosto 2024 contro Lecce e Atalanta).
  • L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3N, 8P): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio, dopo che aveva ottenuto tre successi di fila senza subire gol tra febbraio e lo scorso marzo.
  • Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta, dopo il 2001/02, il 1982/83 e il 1979/80.
  • Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), l’Inter non ha mai perso nelle 29 partite in cui Lautaro Martínez ha segnato (26V, 3N); nel periodo solo il Liverpool vanta più partite con un giocatore (Mohamed Salah) in gol senza registrare alcuna sconfitta (39 gare) nei maggiori cinque campionati europei.
  • Dalla scorsa stagione, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Marcus Thuram in Serie A: cinque, al pari di Mateo Retegui. In più, il classe ’97 ha segnato sei gol ad agosto in Serie A, in nessun altro mese ha fatto meglio (sei reti anche a dicembre).
  • Il primo e fin qui unico gol di Oumar Solet in Serie A è stato realizzato contro l’Inter lo scorso 30 marzo al Meazza. Dal suo arrivo in Serie A (da inizio gennaio 2025), il classe 2000 è il difensore che vanta più dribbling riusciti nel torneo (ben 26 sui 31 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterUdinese
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati51
Gol totali subiti01
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla60.062.8
Numero totale di passaggi577478
Numero totale di passaggi riusciti530416
Tiri nello specchio della porta94
Percentuale di tiri in porta52.940.0
Numero totale di cross1421
Numero medio di cross riusciti74
Duelli per partita vinti3959
Duelli per partita persi3856
Corner subiti51
Corner guadagnati65
Numero di punizioni a favore614
Numero di punizioni concesse1410
Tackle totali1413
Percentuale di successo nei tackle57.169.2
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli03
Numero totale di cartellini rossi00

Inter - Udinese Live

Classifica SERIE A

  1. Napoli6
  2. Juventus6
  3. Cremonese6
  4. Roma6
  5. Udinese4
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Marcus Thuram2
  2. Dusan Vlahovic2
  3. Frank Anguissa1
  4. Arthur Atta1
  5. Federico Baschirotto1
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio