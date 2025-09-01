Dopo la sosta, i biancocelesti faranno visita al Sassuolo al Mapei, mentre il Verona farà il suo esordio casalingo contro la Cremonese

La Lazio di Maurizio Sarri esordisce all'Olimpico con l'imperativo di cancellare la sconfitta rimediata a Como alla prima giornata. I biancocelesti hanno uno score positivo contro l'Hellas Verona, avendo ottenuto quattro vittorie e tre pareggi negli ultimi sette confronti09:25

Il Verona è reduce dal pareggio in rimonta conquistato lunedì al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, e si presenta all'Olimpico fresco dei nuovi innesti di mercato ufficializzati in settimana. L'ultimo successo dei gialloblù contro la Lazio risale all'ottobre 2021 al Bentegodi (4-1, poker di Simeone), mentre in trasferta la vittoria contro i biancocelesti manca dal novembre 202009:28

La direzione di gara è affidata a Valerio Crezzini della sezione di Siena, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Garzelli e dal quarto ufficiale Colombo. Al Var ci sono Pezzuto e Maresca09:32

Le scelte di Sarri: nessuna sorpresa nello schieramento dei biancocelesti, ancora orfani di Romagnoli squalificato. In coppia con Gila davanti a Provedel confermato Provstgaard, Marusic e Tavares agiranno sugli esterni. In mediana Rovella si posiziona come di consueto da vertice basso con Dele Bashiru e Guendouzi mezzali. Davanti tocca ancora a Castellanos con gli ex Zaccagni e Cancellieri ai suoi lati09:38

Le scelte di Zanetti: il tecnico vicentino conferma gran parte dell'undici che ha pareggiato lunedì a Udine: la principale novità è Harroui al posto di Niasse con il probabile passaggio al 3-4-1-2. Confermato l'ottimo Giovane in tandem con Sarr davanti, mentre dietro c'è Ebosse al posto dell'infortunato Valentini a comporre il terzetto con Nunez e Nelsson. Fallou Cham e Bradaric sugli esterni, in mediana Serdar, Bernede.20:17

Una sola squadra in campo nella prima frazione all'Olimpico. Uno - due micidiale dei biancocelesti che partono forte e sbloccano la gara con il piazzato di Guendouzi, ben servito da Castellanos. L'argentino è assoluto protagonista in occasione del raddoppio di Zaccagni, assist al bacio di rabona per l'ex di turno che sigla il 2-0. Lo stesso Castellanos entra poi, più che meritatamente, nel tabellino dei marcatori con il sigillo che vale 3-0 sulla punizione di Rovella su cui Montipò sbaglia goffamente l'uscita21:35

Due esordi quindi in casa gialloblù, con Al Musrati e Bella Kotchap che fanno il loro debutto con la nuova maglia21:49

PREPARTITA

Lazio - Verona è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Verona sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente la Lazio si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Lazio ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Verona ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Lazio nelle prime 2 partite ha affrontato Como, il Verona ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nella prima giornata ha affrontato l'Udines ottenendo 1 punto.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 4-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Udinese pareggiando 1-1.

Lazio e Verona si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 23 volte, il Verona ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Lazio-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha segnato in 22 delle ultime 23 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (51 reti biancocelesti nel periodo, 2.2 di media), rimanendo a secco di gol solo il 5 febbraio 2020 nel periodo (0-0 in quel caso).

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12V, 4N), l’unico successo in trasferta degli scaligeri nel periodo risale al 12 dicembre 2020 (2-1 con Ivan Juric alla guida).

La Lazio ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare, l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A risale al marzo 2013 con Vladimir Petkovic allenatore; mentre l’ultima volta che i capitolini hanno perso tre match di fila in campionato risale al febbraio-marzo 2024 con Maurizio Sarri alla guida.

La Lazio ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di campionato (8N, 3P): 5-1 contro il Monza lo scorso 9 febbraio, dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2N).

Dopo l’1-1 contro l’Udinese, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2000/01, il 1977/78 e il 1972/73.

Nell’anno solare 2025 solo il Venezia (10) ha pareggiato più partite della Lazio in Serie A (nove, al pari di Torino e Parma), subito dietro troviamo l’Hellas Verona con otto (insieme al Napoli).

Lazio (99 – 92 gialli e 7 rossi) ed Hellas Verona (98 – 88 ammonizioni e 10 espulsioni) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini a partire dalla scorsa stagione di Serie A.

L’Hellas Verona è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha preso parte a più gol in Serie A: sette (tre reti e quattro assist). In più, le prime 81 presenze, condite da nove reti, del classe ‘95 in Serie A sono arrivate con la maglia dell’Hellas Verona tra il 2015 e il 2021.

Nell’anno solare 2025 nessun giocatore ha ricevuto più cartellini di Mattia Zaccagni in Serie A: sette (tutte ammonizioni), al pari di Álex Jiménez, Lorenzo Lucca e Jaka Bijol. Nello stesso periodo, Zaccagni ha subito 11 falli che sono costati cartellini agli avversari, solo Assane Diao ne conta di più (17).

Suat Serdar ha segnato in due gare di fila in campionato (vs Empoli e Udinese in Serie A) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2019 e gennaio 2020 con lo Schalke 04 in Bundesliga , considerando i maggiori cinque campionati europei il classe ’97 non ha mai trovato la rete in tre presenze consecutive.

