Secondo tempo che sembra prometter bene, con un atteggiamento più pimpante da parte delle due squadre, ma che con il passare dei minuti vede i ritmi abbassarsi. I cambi non spostano l’equilibrio del match, con i numeri che premiano leggermente la squadra ospite per quanto riguarda possesso palla e tiri totali. Un punto a testa e reti inviolate.
Il Torino conquista il primo punto in campionato e si posiziona in diciottesima posizione dopo due giornate. Dopo la sosta, la squadra di Baroni affronterà in trasferta la Roma di Gasperini.
Decima posizione invece per la Fiorentina, con due punti in altrettante giornate. La squadra di Pioli dopo la sosta per le nazionali ospiterà il Napoli al Franchi.
90'+5'
Finisce la partita! TORINO-FIORENTINA 0-0!20:22
90'+4'
Kean prova a scappare in area, ma esce bene Israel.20:21
90'+2'
Fagioli prova il tiro al volo da venti metri: palla svirgolata fuori di molto.20:20
90'
Quattro minuti di recupero.20:18
89'
Cross di Lazaro dalla destra, Dodò di petto si rifugia in corner.20:17
87'
Fagioli la mette in mezzo, allontana Tameze.20:14
86'
Ammonito Valentino Lazaro che stende Dodò appena fuori dalla parte destra dell'area di rigore.20:13
85'
Corner per il Torino: palla in mezza, sfiora soltanto Maripan.20:12
83'
Ultimo cambio anche per la Viola: esce Albert Gudmundsson ed entra Jacopo Fazzini.20:10
81'
Ultimi due cambi per il Toro:fuori Asllani e Ngonge per Tamèze e Aboukhlal.20:09
77'
Cambio anche per Pioli: fuori Roberto Piccoli e dentro Edin Dzeko.20:05
77'
Gineitis guadagna subito una punizione interessante.20:04
76'
Doppia sostituzione Torino: fuori Ilic e Biraghi per Gineitis e Lazaro.20:03
75'
Quindici minuti più recupero alla fine della partita.20:03
74'
Ndour si gira bene ma calcia male dal limite dell'area.20:02
73'
Cartellino giallo per Marin Pongracic che strattona Adams.20:00
72'
Gosens appoggia in mezzo e Kean di testa la mette alta, ma Abisso aveva fermato il gioco.20:00
72'
Si sta scaldando anche il granata Duvan Zapata.19:59
70'
A terra Gosens dopo uno scontro aereo con Coco.19:58
69'
Cross insidioso di Biraghi che attraversa tutto lo specchio della porta.19:56
66'
Cambio a centrocampo per Pioli: esce Rolando Mandragora ed entra Cher Ndour.19:53
65'
Asllani da fuori area: destro deviato, para De Gea. Ma l'arbitro fischia per un precedente fuorigioco.19:53
64'
Adams prova subito ad incunearsi in area: tentativo respinto.19:51
62'
Sostituzione per il Torino: esce Giovanni Simeone per Ché Adams.19:50
62'
Israel temporeggia e rischia di essere beffato da Piccoli.19:49
61'
Pronto ad entrare Chè Adams per il Torino.19:50
60'
Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Ranieri, che non riesce a coordinarsi bene: sinistro strozzato che finisce a lato.19:48
59'
Bel lancio di Gosens per Gudmundsson, chiuso bene da Asllani e Coco in calcio d'angolo.19:47
58'
Kean va giù in area: scontro con Ilic, Abisso fa proseguire.19:46
55'
A terra tre giocatori dopo uno scontro aereo.19:42
53'
OCCASIONE VIOLA! Cross di Ranieri da sinistra, Dodò schiaccia di testa: respinge Israel!19:41
53'
Risponde Dodò: palla in mezzo che arriva a Mandragora, tiro respinto.19:40
52'
Ci prova ancora il Torino, con Ilic e Simeone: difesa viola che libera con un po' di affanno.19:40
51'
Bella azione manovrata del Torino, la palla arriva a Ngonge ma Pongracic chiude bene.19:39
50'
Piccoli va giù dopo un contatto con Maripan: Abisso fa proseguire.19:37
48'
Prova subito a mettersi in mostra con un paio di lanci interessanti Fagioli.19:36
45'
Doppia sostituzione per la Fiorentina: fuori Comuzzo e Sohm per Kouadio e Fagioli.19:45
45'
Inizia il secondo tempo! TORINO-FIORENTINA 0-0!19:36
Movimenti sulla panchina viola: vedremo se Pioli interverrà sulla formazione già nell'intervallo.19:30
Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, senza grosse emozioni nella prima mezz’ora ma che si è accesa con il passare dei minuti: occasioni per Casadei e Simeone per il Toro (grandi risposte di De Gea) e Dodò e Piccoli per la Viola. Un giallo per parte: ammoniti Sohm e Vlasic. Possesso palla in favore degli ospiti con il 59%.19:24
45'+1'
Finisce la prima frazione di gioco. TORINO-FIORENTINA 0-0!19:17
44'
Risponde la Fiorentina: Dodò vola sulla destra e mette in mezzo, la palla carambola sui piedi di Mandragora che ci prova da fuori: tiro centrale parato da Israel.19:17
41'
ANCORA TORO! Vlasic per Ilic che si era aperto sulla sinistra: palla per Simeone che controlla e tira, grandissima risposta di De Gea!19:13
40'
Cinque minuti alla fine della prima frazione.19:11
39'
Ci prova anche Casadei: para comodo De Gea.19:11
39'
NGONGE! Palla persa da Pongracic sulla trequarti, l'esterno del Toro salta un uomo e prova il tiro: palla centrale!19:10
38'
Comuzzo ci prova dalla trequarti: palla a lato.19:10
38'
Punizione interessante per la Viola.19:09
37'
Ammonito Nikola Vlasic che rifila un pestone a Dodò.19:08
34'
OCCASIONE FIORENTINA! Grande ripartenza con Gudmundsson che serve Sohn: avanzata centrale del calciatore svizzero che regala un assist a Piccoli, ma il tiro dell'attaccante ex Cagliari è respinto da Israel!19:07
33'
Ci prova ancora Moise Kean: si crea lo spazio per il tiro da appena fuori area, ma il sinistro è sbilenco e la palla esce abbondantemente.19:05
31'
Partita ancorata sullo 0-0 dopo la prima mezzora di gioco.19:02
30'
Gudmundsson dolorante dopo uno scontro con Pedersen. 19:01
29'
Punizione Torino: Asllani mette dentro, Coco di testa: palla alta.19:01
27'
Corner per la Viola: Mandragora mette in mezzo ma Gosens commette fallo su Ngonge.18:59
24'
Gudmundsson per Kean, che prova a tirare da oltre venti metri, in posizione defilata: palla che non inquadra lo specchio della porta.18:56
22'
Dodò mette in mezzo per Kean, che prova la giocata acrobatica ma colpisce male la palla.18:54
20'
Scontro in area tra Piccoli e Coco: fallo in attacco dell'attaccante viola.18:52
19'
Primo giallo del match: ammonito Simon Sohm che entra duro su Simeone.18:51
17'
OCCASIONE VIOLA! Uscita fuori area di Israel, ma la palla arriva a Dodò che prova a sorprendere il portiere granata dalla trequarti: palla fuori di poco.19:22
16'
Pressing molto alto dei giocatori del Torino in questa fase.18:48
15'
Recupera palla il Toro: cross dalla sinistra, Mandragora libera e viene steso da Simeone.18:47
14'
Simeone abbattuto da Sohm: punizione dalla trequarti per il Torino.18:45
8'
OCCASIONE TORO! Bella azione di prima tra Simeone e Casadei, che a tu per tu con De Gea si fa murare dall'estremo difensore spagnolo!18:42
7'
Filtrante per Kean che prova di tacco ad aprire per Piccoli ma la palla è troppo lunga.18:39
5'
Azione centrale della Fiorentina: palla complicata per Piccoli che non riesce a servire Kean.18:37
3'
Pedersen va sulla destra e mette in mezzo: allontana la difesa viola.18:35
3'
Lancio interessante per Piccoli, ma chiude bene la difesa del Toro.18:34
2'
Simeone abbattuto da Gosens a centrocampo. 18:34
Allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino è tutto pronto. Comincia la sfida TORINO-FIORENTINA! 18:32
Arbitra la sfida Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto uomo Ayroldi. Mazzoleni e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.18:19
La Fiorentina deve fare a meno dell’indisponibile Richardson. In panchina il nuovo arrivato Nicolussi Caviglia, a centrocampo titolare Mandragora, autore del gol a Cagliari. Riposa Fagioli, Piccoli titolare in attacco al fianco di Kean, fresco di rinnovo.18:12
Il Torino deve rinunciare agli indisponibili Ismajli, Schuurs e Savva. Esordio per Asllani in mezzo al campo, Baroni ne cambia quattro rispetto alla gara di San Siro. Simeone confermato al centro dell’attacco granata.18:12
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 3-4-1-2: De Gea – Comuzzo, Pongracic, Ranieri – Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens – Gudmundsson - Piccoli, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Marì, Viti, Kouadio, Parisi, Nicolussi Caviglia, Sabiri, Fortini, Ndour, Fazzini, Dzeko, Fagioli. All. Pioli.18:11
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con il 4-3-3: Israel – Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi – Ilic, Asllani, Casadei – Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Anjorin, Gineitis, Lazaro, Dembelè, Tameze, Aboukhlal, Adams, Zapata, Njie. All. Baroni.18:09
La Fiorentina invece ha pareggiato la prima di campionato 1-1 a Cagliari, con i viola rimontati al 94’.17:08
Il Torino è reduce dalla sonora sconfitta subita a San Siro contro l’Inter (5-0) nel posticipo della prima giornata.17:07
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A17:07
La gara tra Torino e Fiorentina si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Torino - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Fiorentina sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Torino - Fiorentina?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Fiorentina?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quale è stato il risultato finale di Torino - Fiorentina?
La gara tra Torino e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Torino - Fiorentina è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Fiorentina sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente il Torino si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 12° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Torino ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; la Fiorentina ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
In casa il Torino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Torino nell'ultima partita ha affrontato l'Inter ottenendo 0 punti. La Fiorentina nella prima giornata ha affrontato il Cagliari ottenendo 1 punto.
Torino e Fiorentina si sono affrontate 152 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 50 volte, la Fiorentina ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 52.
Torino-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è la formazione contro cui il Torino ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 50 in 152 sfide, completano 52 pareggi e 50 successi viola.
La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro il Torino in campionato (2V, 3N), l’ultimo successo granata risale al 21 gennaio 2023 (1-0 al Franchi). In più, dopo l’1-1 nel confronto più recente dello scorso 19 gennaio, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila per la prima volta dalla stagione 2018/19.
La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte contro il Torino in campionato, solo una volta ha registrato più clean sheet fuori casa di fila contro i granata in Serie A: cinque tra il 1959 e il 1964.
Il Torino ha perso quattro gare consecutive di Serie A senza segnare alcun gol per la quinta volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio e marzo 2014 – i granata non hanno mai registrato cinque sconfitte di fila senza trovare il gol in Serie A.
Il Torino potrebbe perdere entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la settima volta nella sua storia, l’ultima risale al 2021/22 con Ivan Juric allenatore.
Dopo l’1-1 contro il Cagliari, la Fiorentina potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la seconda volta dagli anni 2000, dopo lo scorso campionato (nel 2024/25 pareggiò tutte le prime tre: contro Parma, Venezia e Monza).
La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte di campionato, dopo che aveva registrato cinque clean sheet fuori casa di fila in Serie A tra settembre e novembre 2024. L’ultima volta che infatti i viola hanno mantenuto la porta inviolata in trasferta nel torneo risale allo scorso 24 novembre contro il Como (vittoria 2-0).
Stefano Pioli ha vinto solo una delle ultime otto partite da allenatore in Serie A (5N, 2P), dopo che aveva ottenuto cinque successi di fila tra marzo e aprile 2024 alla guida del Milan.
La Fiorentina è la squadra con cui Giovanni Simeone ha realizzato più gol in Serie A (20 reti in 74 presenze tra l’agosto 2017 e il maggio 2019); contro i viola El Cholito ha segnato tre reti in campionato (inclusa una doppietta il 29 gennaio 2017 con la maglia del Genoa). Tuttavia, Giovanni Simeone ha segnato una sola rete nelle ultime 54 gare di Serie A (vs Bologna il 25 agosto 2024).
Dal suo arrivo a Firenze (dal 2022/23), Rolando Mandragora è l’unico giocatore della Fiorentina in doppia cifra sia di gol (10) che di assist (10) in Serie A. Dopo la rete contro il Cagliari, il classe ’97 potrebbe segnare in due match di fila per la prima volta in Serie A.
