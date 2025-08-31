Secondo tempo che sembra prometter bene, con un atteggiamento più pimpante da parte delle due squadre, ma che con il passare dei minuti vede i ritmi abbassarsi. I cambi non spostano l’equilibrio del match, con i numeri che premiano leggermente la squadra ospite per quanto riguarda possesso palla e tiri totali. Un punto a testa e reti inviolate.

Arbitra la sfida Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto uomo Ayroldi. Mazzoleni e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.18:19

Ci prova ancora Moise Kean: si crea lo spazio per il tiro da appena fuori area, ma il sinistro è sbilenco e la palla esce abbondantemente.19:05

ANCORA TORO! Vlasic per Ilic che si era aperto sulla sinistra: palla per Simeone che controlla e tira, grandissima risposta di De Gea!19:13

Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, senza grosse emozioni nella prima mezz’ora ma che si è accesa con il passare dei minuti: occasioni per Casadei e Simeone per il Toro (grandi risposte di De Gea) e Dodò e Piccoli per la Viola. Un giallo per parte: ammoniti Sohm e Vlasic. Possesso palla in favore degli ospiti con il 59%.19:24

Doppia sostituzione per la Fiorentina: fuori Comuzzo e Sohm per Kouadio e Fagioli.19:45

Gosens appoggia in mezzo e Kean di testa la mette alta, ma Abisso aveva fermato il gioco.20:00

Doppia sostituzione Torino: fuori Ilic e Biraghi per Gineitis e Lazaro.20:03

Ultimi due cambi per il Toro:fuori Asllani e Ngonge per Tamèze e Aboukhlal.20:09

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Fiorentina? La gara tra Torino e Fiorentina si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Torino - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Fiorentina sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Torino - Fiorentina? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Fiorentina? Stadio Olimpico Grande Torino Quale è stato il risultato finale di Torino - Fiorentina? La gara tra Torino e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Torino - Fiorentina è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Fiorentina sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Torino si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 12° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torino ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; la Fiorentina ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Torino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Torino nell'ultima partita ha affrontato l'Inter ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nella prima giornata ha affrontato il Cagliari ottenendo 1 punto.

Torino e Fiorentina si sono affrontate 152 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 50 volte, la Fiorentina ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 52.

Torino-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è la formazione contro cui il Torino ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 50 in 152 sfide, completano 52 pareggi e 50 successi viola.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro il Torino in campionato (2V, 3N), l’ultimo successo granata risale al 21 gennaio 2023 (1-0 al Franchi). In più, dopo l’1-1 nel confronto più recente dello scorso 19 gennaio, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila per la prima volta dalla stagione 2018/19.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte contro il Torino in campionato, solo una volta ha registrato più clean sheet fuori casa di fila contro i granata in Serie A: cinque tra il 1959 e il 1964.

Il Torino ha perso quattro gare consecutive di Serie A senza segnare alcun gol per la quinta volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio e marzo 2014 – i granata non hanno mai registrato cinque sconfitte di fila senza trovare il gol in Serie A.

Il Torino potrebbe perdere entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la settima volta nella sua storia, l’ultima risale al 2021/22 con Ivan Juric allenatore.

Dopo l’1-1 contro il Cagliari, la Fiorentina potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la seconda volta dagli anni 2000, dopo lo scorso campionato (nel 2024/25 pareggiò tutte le prime tre: contro Parma, Venezia e Monza).

La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte di campionato, dopo che aveva registrato cinque clean sheet fuori casa di fila in Serie A tra settembre e novembre 2024. L’ultima volta che infatti i viola hanno mantenuto la porta inviolata in trasferta nel torneo risale allo scorso 24 novembre contro il Como (vittoria 2-0).

Stefano Pioli ha vinto solo una delle ultime otto partite da allenatore in Serie A (5N, 2P), dopo che aveva ottenuto cinque successi di fila tra marzo e aprile 2024 alla guida del Milan.

La Fiorentina è la squadra con cui Giovanni Simeone ha realizzato più gol in Serie A (20 reti in 74 presenze tra l’agosto 2017 e il maggio 2019); contro i viola El Cholito ha segnato tre reti in campionato (inclusa una doppietta il 29 gennaio 2017 con la maglia del Genoa). Tuttavia, Giovanni Simeone ha segnato una sola rete nelle ultime 54 gare di Serie A (vs Bologna il 25 agosto 2024).

Dal suo arrivo a Firenze (dal 2022/23), Rolando Mandragora è l’unico giocatore della Fiorentina in doppia cifra sia di gol (10) che di assist (10) in Serie A. Dopo la rete contro il Cagliari, il classe ’97 potrebbe segnare in due match di fila per la prima volta in Serie A.

