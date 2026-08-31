Il Bologna è stato protagonista di una buona gara ma ha dovuto fare i conti con un ottimo Carnesecchi. Non impeccabile invece Skorupski in occasione della rete di Samardzic. Gli uomini di Tedesco restano così a zero punti e nel prossimo turno ospiteranno il Sassuolo nel derby emiliano.

L’Atalanta pesca il jolly all’ultimo minuto di recupero grazie alla rete di Samardzic, entrato nella ripresa. Prima era stata una serata opaca per i nerazzurri, provati dalle fatiche del playoff di Conference League. La squadra di Sarri sale a sei punti in classifica e nel prossimo turno affronterà la Roma all’Olimpico.

L’Atalanta di Maurizio Sarri ha tre punti in classifica, frutto della vittoria per 2-1 contro il Sassuolo alla prima giornata grazie alle reti di Raspadori e Krstovic.19:56

L’Atalanta deve fare a meno degli infortunati Hien, Kristensen e Kamaldeen Sulemana. Sarri fa riposare Krstovic dopo le fatiche del playoff di Conference League e regala la prima maglia da titolare a De Ketelaere. Tribuna per il nuovo acquisto Franck Kessie.20:24

Arbitra la sfida Daniele Doveri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto uomo Calzavara. Dionisi e Marini rispettivamente al Var e Avar.20:35

Primo tempo che si chiude a reti inviolate. Il Bologna ha dominato la prima frazione rendendosi pericoloso con Cambiaghi, Bernardeschi e nel finale con Ferguson: decisivo Carnesecchi. L’Atalanta ha sofferto molto il pressing avversario ed è stata poco incisiva in avanti, senza riuscire ad impensierire Skorupski.21:36

DOPPIO CAMBIO BOLOGNA Tedesco cambia davanti: fuori Odgaard e Piccoli, dentro Orsolini e Dovbyk.22:02

GOL! ATALANTA-Bologna 1-0! SAMARDZIC! Il dieci nerazzurro, servito da Zalewski, calcia con il sinistro dalla trequarti: Skorupski non è impeccabile e la palla si infila nell'angolino! Guarda la scheda del giocatore Lazar Samardzic 22:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Bologna? La gara tra Atalanta e Bologna si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Bologna? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Bologna sarà Federico Dionisi Dove si gioca Atalanta - Bologna? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Bologna? Stadio New Balance Arena Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Bologna? La gara tra Atalanta e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Bologna? Il marcatore dell'Atalanta è stato Lazar Samardzic al 96'

PREPARTITA

Atalanta - Bologna è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Bologna sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente l'Atalanta si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bologna si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Bologna ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Atalanta ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Atalanta nell'ultima partita ha affrontato il Sassuolo ottenendo 3 punti.

Il Bologna nella prima giornata ha affrontato la Lazio ottenendo 0 punti.

Atalanta e Bologna si sono affrontate 110 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 40 volte, il Bologna ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Atalanta-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 2P), dopo che aveva ottenuto appena un successo nei 14 confronti precedenti con la Dea nella competizione (2N, 11P).

L'Atalanta è stata sconfitta in tre delle ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità di 11 incontri interni consecutivi contro i rossoblù nel torneo (8V, 3N).

Il Bologna ha trovato solo un gol negli ultimi 13 primi tempi giocati contro l'Atalanta in Serie A (con Riccardo Orsolini il 9 gennaio 2023), periodo in cui comunque è riuscito a evitare la sconfitta in sette occasioni (4V, 3N).

Dopo il 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata, l'Atalanta può vincere ciascuna delle prime due gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1949/50, il 1964/65, il 2008/09 e il 2020/21.

Il Bologna, che ha perso contro la Lazio nella prima giornata di questo campionato, non ha trovato il successo in nessuna delle prime due gare stagionali in tre dei quattro precedenti tornei; l'ultima volta che ha invece iniziato una Serie A con due sconfitte consecutive risale al 2015/16 (sotto la guida di Delio Rossi, la prima delle quali sempre contro i biancocelesti).

Maurizio Sarri ha vinto il primo incontro di Serie A alla guida dell'Atalanta; solo un tecnico nella storia della Dea è riuscito a trovare il successo in ciascuna delle prime due gare sulla panchina dei bergamaschi nel torneo: Giovanni Varglien nel settembre 1949.

Solo il Venezia (19) ha effettuato più conclusioni rispetto al Bologna (14) tra le squadre che non hanno trovato la rete nella prima giornata di questa Serie A. Dall'altra parte, l'Atalanta è la formazione che in generale ha subito più tiri avversari (22).

Atalanta (10) e Bologna (11) sono due delle tre squadre - insieme al Frosinone (10) - che hanno riconquistato meno palloni nel terzo centrale di campo nella prima giornata di questa Serie A. Tuttavia, dal punto di vista di costruzione di gioco, la Dea è la formazione che ha registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questo torneo (22, otto in più rispetto alle 14 dei rossoblù avversari di giornata).

Nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato rispetto a Nikola Krstovic dall'inizio della scorsa Serie A: quattro, come Ché Adams e Tijjani Noslin. Dopo il centro contro il Sassuolo, può diventare in quarto giocatore dell'Atalanta a segno in ciascuna delle prime due gare stagionali della Dea nel massimo campionato dall'inizio di questo decennio, dopo Hans Hateboer (2020/21), Papu Gómez (2020/21) e Mateo Retegui (2024/25).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 70 gol nella storia della Serie A, Riccardo Orsolini è quello che ne ha realizzati di più in percentuale nel corso dei secondi tempi: il 68%, ben 51 su 75; infatti, tre dei quattri centri dell'attaccante del Bologna contro l'Atalanta nella competizione sono arrivati proprio dopo l'intervallo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: