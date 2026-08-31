Finale inatteso a Bergamo: l’Atalanta trova i tre punti al 96’ grazie al gol di Samardzic dopo una gara dominata dal Bologna, soprattutto nella prima frazione. Rossoblu sfortunati: palo di Cambiaghi nel secondo tempo ed errore di Skorupski sul gol della Dea.
L’Atalanta pesca il jolly all’ultimo minuto di recupero grazie alla rete di Samardzic, entrato nella ripresa. Prima era stata una serata opaca per i nerazzurri, provati dalle fatiche del playoff di Conference League. La squadra di Sarri sale a sei punti in classifica e nel prossimo turno affronterà la Roma all’Olimpico.
Il Bologna è stato protagonista di una buona gara ma ha dovuto fare i conti con un ottimo Carnesecchi. Non impeccabile invece Skorupski in occasione della rete di Samardzic. Gli uomini di Tedesco restano così a zero punti e nel prossimo turno ospiteranno il Sassuolo nel derby emiliano.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Bologna 1-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.22:51
90'+8'
Finisce la partita! ATALANTA-BOLOGNA 1-0 (96' Samardzic)!22:39
90'+6'
GOL! ATALANTA-Bologna 1-0! SAMARDZIC! Il dieci nerazzurro, servito da Zalewski, calcia con il sinistro dalla trequarti: Skorupski non è impeccabile e la palla si infila nell'angolino!
Ritmi più compassati in questo secondo tempo.22:18
75'
Quindici minuti più recupero al termine della gara.22:17
73'
AMMONITO Nikola Krstovic per fallo di reazione.22:15
72'
DOPPIO CAMBIO BOLOGNA Entrano Zortea ed Amondarain al posto di Holm e Pobega.22:14
70'
Ci prova Elmas con un'azione personale, ottima chiusura di Ferguson.22:12
68'
DOPPIA SOSTITUZIONE ATALANTA Escono Scamacca ed Ederson, entrano Krstovic e Samardzic.22:10
66'
Cross di Alhassane verso il primo palo, Dovbyk anticipato.22:08
61'
Orsolini si sistema sulla fascia destra con Bernardeschi al centro della trequarti offensiva.22:03
60'
DOPPIO CAMBIO BOLOGNA Tedesco cambia davanti: fuori Odgaard e Piccoli, dentro Orsolini e Dovbyk.22:02
57'
Movimenti anche sulla panchina del Bologna.21:58
55'
DOPPIA SOSTITUZIONE ATALANTA Sarri prova a dare una scossa ai suoi: fuori De Ketelaere e Raspadori, dentro Zalewski ed Elmas.21:58
55'
Pronti i primi cambi della gara.21:57
52'
PALO DEL BOLOGNA! Cambiaghi parte da sinistra, si accentra e calcia un bolide con il destro: palo esterno!21:53
51'
Ancora Odgaard serve Piccoli: tentativo fuori misura del centravanti del Bologna.21:52
50'
Odgaard si accentra e calcia con il sinistro dal limite: palla che esce sul fondo.21:52
49'
L'Atalanta prova a pressare alto in questi primi minuti della ripresa.21:51
46'
S riparte con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.21:47
45'
Inizia il secondo tempo! ATALANTA-BOLOGNA 0-0!21:47
Le squadre stanno rientrando in campo.21:45
Vedremo se i tecnici opereranno dei cambi durante l'intervallo.21:46
Primo tempo che si chiude a reti inviolate. Il Bologna ha dominato la prima frazione rendendosi pericoloso con Cambiaghi, Bernardeschi e nel finale con Ferguson: decisivo Carnesecchi. L’Atalanta ha sofferto molto il pressing avversario ed è stata poco incisiva in avanti, senza riuscire ad impensierire Skorupski.21:36
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. ATALANTA-BOLOGNA 0-0!21:31
45'
Un minuto di recupero.21:31
45'
CARNESECCHI! Traversone dalla trequarti di Bernardeschi, arriva Ferguson sul secondo palo e calcia a botta sicura: miracolo dell'estremo difensore bergamasco!21:31
43'
Bella imbucata centrale per Piccoli: Kossounou chiude bene sull'attaccante del Bologna.21:28
42'
Scamacca si gira e da fuori area calcia forte di destro: Skorupski si fa trovare pronto.21:27
40'
Cinque minuti più recupero alla fine del primo tempo.21:25
37'
Raspadori rientra sul destro e calcia rasoterra verso il primo palo: tiro debole, para Skorupski.21:22
34'
La squadra di Sarri sta faticando nella costruzione del gioco a causa del pressing alto degli avversari.21:24
31'
Piccoli vince un rimpallo su Scalvini e prova la conclusione: palla sul fondo, ignorato Cambiaghi libero sulla sinistra.21:17
28'
Si fa viva l'Atalanta: De Ketelaere crossa verso il secondo palo, tiro al volo di Raspadori che finisce alto sulla traversa.21:13
26'
Ci prova anche Pobega dalla distanza, tentativo che si spegne sul fondo.21:12
23'
Più Bologna che Atalanta in questa prima metà del primo tempo.21:08
20'
Discesa interessante di Alhassane che mette in mezzo una palla bassa, libera la difesa bergamasca!21:05
18'
BERNARDESCHI! Il sinistro a rientrare del trequartista, leggermente deviato da Piccoli, trovo pronto Carnesecchi!21:07
15'
Ancora un traversone di Cambiaghi da sinistra, Carnesecchi allontana con i pugni e Ferguson prova il tiro da fuori: palla alta.21:00
13'
L'Atalanta prova la prima sortita offensiva, si difende bene il Bologna.20:58
8'
OCCASIONE BOLOGNA! Cambiaghi ruba palla Kossounou sulla trequarti, entra in area e scaglia un diagonale col sinistro: para Carnesecchi.20:54
8'
Odgaard avanza sulla trequarti destra e prova un tiro da fuori area: palla sul fondo.20:53
7'
Possesso palla del Bologna in questi primi minuti.20:52
6'
Ancora Cambiaghi la mette in mezzo da sinistra e guadagna un calcio d'angolo.20:50
3'
Atalanta in maglia nerazzurra e pantaloncini neri, Bologna in completo bianco con risvolti rossoblu.20:47
Subito un traversone di Cambiaghi, Kolasinac di petto appoggia verso Carnesecchi.20:46
Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa.20:45
Alla New Balance Arena di Bergamo è tutto pronto. Comincia la sfida ATALANTA-BOLOGNA!20:45
Le due squadre entrano in campo in questo momento.20:41
Arbitra la sfida Daniele Doveri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto uomo Calzavara. Dionisi e Marini rispettivamente al Var e Avar.20:35
Il Bologna deve rinunciare agli indisponibili Casale ed El Azzouzi, oltre a Rowe in procinto di passare proprio alla corte di Sarri all’Atalanta. Tedesco cambia quattro uomini rispetto alla gara con la Lazio: dentro Alhassane ed Holm sulle fasce, Pobega in mediana e Bernardeschi sulla trequarti al posto di Orsolini.20:29
L’Atalanta deve fare a meno degli infortunati Hien, Kristensen e Kamaldeen Sulemana. Sarri fa riposare Krstovic dopo le fatiche del playoff di Conference League e regala la prima maglia da titolare a De Ketelaere. Tribuna per il nuovo acquisto Franck Kessie.20:24
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Skorupski – Alhassane, Helland, Heggem, Holm – Ferguson, Pobega – Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi – Piccoli. A disposizione: Pessina, Happonen, Vitik, De Silvestri, Zortea, Miranda, Theate, Amondarain, Libra, Moro, Dovbyk, Orsolini. All. Tedesco.20:13
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con il 4-3-3: Carnesecchi – Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolasinac – Pasalic, Gaetano, Ederson – De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Sportiello, Vismara, Bernasconi, Obric, I. Sulemana, Zalewski, Samardzic, Bellanova, Krstovic, Cassa, Elmas. All. Sarri.20:12
Il Bologna di Domenico Tedesco è invece a zero punti a causa della sconfitta maturata all’esordio al Dall’Ara contro la Lazio.20:03
L’Atalanta di Maurizio Sarri ha tre punti in classifica, frutto della vittoria per 2-1 contro il Sassuolo alla prima giornata grazie alle reti di Raspadori e Krstovic.19:56
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Bologna, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A 2026/2027.18:44
La gara tra Atalanta e Bologna si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Bologna?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Bologna sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Atalanta - Bologna?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Bologna?
Stadio New Balance Arena
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Bologna?
La gara tra Atalanta e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Bologna?
Il marcatore dell'Atalanta è stato Lazar Samardzic al 96'
PREPARTITA
Atalanta - Bologna è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Bologna sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente l'Atalanta si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bologna si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Bologna ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
In casa l'Atalanta ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Atalanta nell'ultima partita ha affrontato il Sassuolo ottenendo 3 punti. Il Bologna nella prima giornata ha affrontato la Lazio ottenendo 0 punti.
Atalanta e Bologna si sono affrontate 110 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 40 volte, il Bologna ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Atalanta-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 2P), dopo che aveva ottenuto appena un successo nei 14 confronti precedenti con la Dea nella competizione (2N, 11P).
L'Atalanta è stata sconfitta in tre delle ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità di 11 incontri interni consecutivi contro i rossoblù nel torneo (8V, 3N).
Il Bologna ha trovato solo un gol negli ultimi 13 primi tempi giocati contro l'Atalanta in Serie A (con Riccardo Orsolini il 9 gennaio 2023), periodo in cui comunque è riuscito a evitare la sconfitta in sette occasioni (4V, 3N).
Dopo il 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata, l'Atalanta può vincere ciascuna delle prime due gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1949/50, il 1964/65, il 2008/09 e il 2020/21.
Il Bologna, che ha perso contro la Lazio nella prima giornata di questo campionato, non ha trovato il successo in nessuna delle prime due gare stagionali in tre dei quattro precedenti tornei; l'ultima volta che ha invece iniziato una Serie A con due sconfitte consecutive risale al 2015/16 (sotto la guida di Delio Rossi, la prima delle quali sempre contro i biancocelesti).
Maurizio Sarri ha vinto il primo incontro di Serie A alla guida dell'Atalanta; solo un tecnico nella storia della Dea è riuscito a trovare il successo in ciascuna delle prime due gare sulla panchina dei bergamaschi nel torneo: Giovanni Varglien nel settembre 1949.
Solo il Venezia (19) ha effettuato più conclusioni rispetto al Bologna (14) tra le squadre che non hanno trovato la rete nella prima giornata di questa Serie A. Dall'altra parte, l'Atalanta è la formazione che in generale ha subito più tiri avversari (22).
Atalanta (10) e Bologna (11) sono due delle tre squadre - insieme al Frosinone (10) - che hanno riconquistato meno palloni nel terzo centrale di campo nella prima giornata di questa Serie A. Tuttavia, dal punto di vista di costruzione di gioco, la Dea è la formazione che ha registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questo torneo (22, otto in più rispetto alle 14 dei rossoblù avversari di giornata).
Nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato rispetto a Nikola Krstovic dall'inizio della scorsa Serie A: quattro, come Ché Adams e Tijjani Noslin. Dopo il centro contro il Sassuolo, può diventare in quarto giocatore dell'Atalanta a segno in ciascuna delle prime due gare stagionali della Dea nel massimo campionato dall'inizio di questo decennio, dopo Hans Hateboer (2020/21), Papu Gómez (2020/21) e Mateo Retegui (2024/25).
Tra i giocatori che hanno segnato almeno 70 gol nella storia della Serie A, Riccardo Orsolini è quello che ne ha realizzati di più in percentuale nel corso dei secondi tempi: il 68%, ben 51 su 75; infatti, tre dei quattri centri dell'attaccante del Bologna contro l'Atalanta nella competizione sono arrivati proprio dopo l'intervallo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: