La Roma travolge il Lecce archiviando la pratica dopo appena un tempo. Uno 0-4 netto nel segno di Malen (doppietta), Soulé e Mora. La squadra di Gasperini non rischia praticamente nulla, concede giusto un paio di occasioni, ma non va mai in sofferenza. I giallorossi chiudono con 8 gol segnati nelle prime due partite e zero subiti. Travolgenti.

Le scelte di Di Francesco: cambio modulo e passaggio alla difesa a tre con Gaspar, Siebert e Tiago Gabriel titolari. Gioca Ndaba al posto di Gallo, panchina per N'Dri.17:33

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Lecce sono 21: bilancio di 1 vittoria salentina (ultima 4-2, Serie A 2011/12), 9 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2023/24) e 11 successi della Roma (ultimo 0-2, Serie A 2025/26).17:34

Tra i giocatori in attività della Serie A 2026/27 è Paulo Dybala il calciatore che ha segnato più gol nel mese di agosto in campionato (9 reti). Podio che vede al comando Ciro Immobile (14), Dusan Vlahovic (11) e Andrea Belotti (10). 17:34

GOL! Lecce-ROMA 0-1! Rete di Donyell MALEN! Errore della difesa del Lecce, recupero di Dybala e solito opportunismo di Malen, freddissimo nel momento decisivo. L'olandese non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi. Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen 18:44

GOL! Lecce-ROMA 0-3! Rete di Matías SOULE'! Uno-due fulmineo dei giallorossi che trovano subito la terza rete. Assist del solito Malen per Soulè che conclude con il mancino, la respinta di Falcone però non è precisa e sul tapin Soulè è il più lesto. Roma avanti di 3 gol. Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé 19:03

Primo tempo di dominio assoluto della Roma. Un netto 0-3 con il solito Malen protagonista, autore di una doppietta, e con Soulè alla prima marcatura stagionale. La squadra di Gasp domina in lungo e in largo e sfiora a più riprese anche il quarto gol. Il Lecce si vede in avanti in una sola occasione, ma Geubbels fallisce. Il primo tempo finisce senza dubbi.19:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Roma? La gara tra Lecce e Roma si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Lecce - Roma? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Roma sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Lecce - Roma? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Roma? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Roma? La gara tra Lecce e Roma si è conclusa con il risultato di 0-4 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Roma? I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 4', 23', Matías Soulé al 25' e Rodrigo Mora al 65'

PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; la Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce nell'ultima partita ha affrontato il Venezia ottenendo 3 punti.

La Roma nella prima giornata ha affrontato la Fiorentina ottenendo 3 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 5 gol.

Lecce e Roma si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A (2V, 10N), soltanto contro l’Inter, i salentini hanno registrato più sconfitte (32) nel massimo campionato. Inoltre, sono 85 le reti incassate dai pugliesi contri i capitolini nel torneo: meno solo di quelle subite anche in questo caso contro i nerazzurri (94).

La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, l'unica avversaria negli ultimi 15 anni contro cui i giallorossi hanno registrato più successi consecutivi senza subire nemmeno un gol è stata il Crotone, tra il 2016 e il 2018.

Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 11P): 4-2 il 7 aprile 2012, grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele (gol di Bojan Krkic ed Erik Lamela per i giallorossi); quella è stata anche l'ultima occasione in cui giocatori della squadra salentina hanno trovato la via del gol al Via del Mare contro i capitolini nel torneo (un autogol della Roma e quattro partite a secco da allora).

Il Lecce ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A (due nello scorso torneo e nella prima giornata del 2025/26 contro il Venezia): i salentini non hanno mai trovato più successi consecutivi nella loro storia nella competizione.

La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A - le ultime cinque in chiusura del 2025/26 e l'esordio stagionale contro la Fiorentina; solo una volta negli ultimi 10 anni i giallorossi hanno registrato sette successi consecutivi in campionato: tra febbraio e marzo 2025, con Claudio Ranieri in panchina.

Dopo il 2-0 contro il Venezia nella prima giornata, il Lecce può vincere le prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A; tuttavia, i salentini hanno trovato il successo all'esordio stagionale in casa solo in uno dei gli ultimi sei massimi campionati, nel 2023/24, contro la Lazio.

La Roma ha vinto per 4-0 il match d'esordio in questo campionato: solo in una delle precedenti nove stagioni di Serie A ha realizzato più gol considerando le prime due gare giocate: sette reti nel 2021/22.

La Roma è la squadra che Eusebio Di Francesco ha affrontato più volte da allenatore in Serie A senza mai vincere: 16 sfide (3N, 13P), perdendo tutte le 10 più recenti. Per lui 64 panchine nella competizione con i giallorossi (35V, 16N, 13P tra il 2017 e il 2019) e 101 gettoni da giocatore (tra il 1997 e il 2001).

La Roma è l'unica squadra contro cui Lassana Coulibaly ha servito più di un assist in Serie A: due; autore di un passaggio vincente anche nello scorso incontro con il Venezia, nel corso della prima giornata il centrocampista del Lecce ha anche registrato tre dribbling positivi (nessun centrocampista ha fatto meglio), recuperato otto palloni (meno solo di Bakola 10 e Matic 9 tra i centrocampisti) e affrontato 16 duelli (meno solo di Nico Paz tra i centrocampisti, 22).

Donyell Malen, autore di una tripletta nella prima giornata contro la Fiorentina, può diventare il secondo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno quattro gol nelle prime due gare dei giallorossi in una stagione di Serie A, dopo Vincenzo Montella nel 2004/05 (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: