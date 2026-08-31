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Lecce-Roma: 0-4 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

31 Agosto 2026 ore 18:30
Lecce
0
Roma
4
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 4' 0-1 Donyell Malen
  2. 23' 0-2 Donyell Malen
  3. 25' 0-3 Matías Soulé
  4. 65' 0-4 Rodrigo Mora
0'
45'
90'
90'
95'

La Roma travolge il Lecce archiviando la pratica dopo appena un tempo. Uno 0-4 netto nel segno di Malen (doppietta), Soulé e Mora. La squadra di Gasperini non rischia praticamente nulla, concede giusto un paio di occasioni, ma non va mai in sofferenza. I giallorossi chiudono con 8 gol segnati nelle prime due partite e zero subiti. Travolgenti.

Nel prossimo turno di Serie A il Lecce affronterà il Cagliari, mentre la Roma dovrà vedersela con l'Atalanta.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:46

  2. 90'+5'

    Fine partita: LECCE-ROMA 0-4 (4', 23' Malen, 25' Soulé, 66' Mora).20:32

  3. 90'

    Cartellino giallo per Ivan Ilic.20:27

  4. 87'

    Iniziativa personale di N'Dri che tenta la conclusione a giro con il mancino, palla di poco fuori a lato.20:25

  5. 84'

    Sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra Marten de Roon.20:21

  7. 80'

    Dybala imbuca per Mora, sul cross del portoghese però non arriva Castro. Il Lecce si salva.20:19

  8. 76'

    Ci prova Castro con il mancino, la sua conclusione non trova lo specchio della porta.20:14

  9. 72'

    Sostituzione Lecce: esce Oumar Ngom, entra Ivan Ilic.20:09

  10. 72'

    Sostituzione Lecce: esce Santiago Pierotti, entra Amar Fatah.20:09

  11. 68'

    Sostituzione Roma: esce Manu Koné, entra Niccolò Pisilli.20:08

  13. 68'

    Sostituzione Roma: esce Donyell Malen, entra Santiago Castro.20:08

  14. 66'

    GOL! Lecce-ROMA 0-4! Rete di Rodrigo MORA! Sussulto di Molina e inserimento perfetto di Mancini che serve Mora, freddo dinanzi a Falcone.

    Guarda la scheda del giocatore Rodrigo Mora20:04

    Rodrigo Mora
  15. 65'

    Occasione enorme per Dybala che a tu per tu con Falcone spara abbondantemente alto sopra la traversa. L'argentino non sfrutta lo splendido assist di Dybala.20:02

  16. 63'

    Sfiora l'1-3 il Lecce con Gaspar che colpisce di testa, la palla si infrange sul palo. La Roma si salva.20:02

  17. 60'

    Sostituzione Roma: esce Matías Soulé, entra Rodrigo Mora.19:58

  19. 60'

    Sostituzione Roma: esce Wesley, entra Nahuel Molina.19:58

  20. 58'

    Iniziativa di Wesley che tenta il tiro a giro con il destro, ma la sua conclusione termina largamente fuori a lato.19:56

  21. 54'

    Sostituzione Lecce: esce Willem Geubbels per un problema fisico, al suo posto entra Nikola Stulic.19:53

  22. 50'

    Conclusione con il mancino del solito Malen, ma la palla termina abbondantemente fuori a lato.19:48

  23. 47'

    Inizia il secondo tempo di LECCE-ROMA!19:43

  25. 46'

    Sostituzione Lecce: esce Olaf Gorter, entra Youssef Maleh.19:43

  26. 46'

    Sostituzione Lecce: esce Tiago Gabriel, entra Konan N’Dri.19:42

  27. In casa Lecce scalpita ovviamente N'Dri per il secondo tempo, tra le fila della Roma occhio a Mora e Castro.19:28

  28. Primo tempo di dominio assoluto della Roma. Un netto 0-3 con il solito Malen protagonista, autore di una doppietta, e con Soulè alla prima marcatura stagionale. La squadra di Gasp domina in lungo e in largo e sfiora a più riprese anche il quarto gol. Il Lecce si vede in avanti in una sola occasione, ma Geubbels fallisce. Il primo tempo finisce senza dubbi.19:39

  29. 45'+3'

    Finisce il primo tempo di LECCE-ROMA!19:25

  31. 45'+2'

    Grandissima occasione per Malen che a tu per tu con Falcone conclude però fuori a lato.19:25

  32. 45'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero!19:23

  33. 41'

    Soulé si mette in proprio e tenta la conclusione con il destro, la palla esce di pochissimo fuori a lato.19:18

  34. 38'

    Occasione enorme per Geubbels in contropiede, ma Svilar si oppone nel migliore dei modi.19:15

  35. 35'

    Lancio lungo per Malen che tenta il pallonetto con il destro, la palla esce di poco fuori a lato.19:14

  37. 31'

    Altra super occasione per Malen che però stavolta si lascia ipnotizzare da Falcone, bravissimo a respingere.19:09

  38. 28'

    Cooling break, gioco momentaneamente fermo.19:08

  39. 25'

    GOL! Lecce-ROMA 0-3! Rete di Matías SOULE'! Uno-due fulmineo dei giallorossi che trovano subito la terza rete. Assist del solito Malen per Soulè che conclude con il mancino, la respinta di Falcone però non è precisa e sul tapin Soulè è il più lesto. Roma avanti di 3 gol.

    Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé19:03

    Matías Soulé
  40. 23'

    GOL! Lecce-ROMA 0-2! Rete di Donyell MALEN! Sovrapposizione di Wesley e cross con il mancino per Malen che con un tocco dolce dolce batte Falcone. La Roma raddoppia.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen19:01

    Donyell Malen
  41. 21'

    Verticalizzazione improvvisa per Malen, bravo in questo caso Gaspar però a chiudere.18:58

  43. 17'

    Ottima sovrapposizione di Ghilardi che tenta il cross con il destro, bravo Gaspar a respingere.18:54

  44. 13'

    Grandissima occasione per la Roma con Soulè che, da ottima posizione, conclude però in maniera lenta e centrale.18:49

  45. 10'

    Cartellino giallo per Donyell Malen.18:45

  46. 7'

    Timida reazione del Lecce che prova a rendersi pericoloso con Pierotti.18:45

  47. 4'

    GOL! Lecce-ROMA 0-1! Rete di Donyell MALEN! Errore della difesa del Lecce, recupero di Dybala e solito opportunismo di Malen, freddissimo nel momento decisivo. L'olandese non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:44

    Donyell Malen
  49. 1'

    Inizia il primo tempo di LECCE-ROMA!18:36

  50. Tra i giocatori in attività della Serie A 2026/27 è Paulo Dybala il calciatore che ha segnato più gol nel mese di agosto in campionato (9 reti). Podio che vede al comando Ciro Immobile (14), Dusan Vlahovic (11) e Andrea Belotti (10). 17:34

  51. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Lecce sono 21: bilancio di 1 vittoria salentina (ultima 4-2, Serie A 2011/12), 9 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2023/24) e 11 successi della Roma (ultimo 0-2, Serie A 2025/26).17:34

  52. Le scelte di Gasperini: panchina iniziale per Mora, gioca Soulé titolare con Dybala e Malen. Spazio ancora a Lulli sulla fascia destra, gioca Hermoso dietro.17:33

  53. Le scelte di Di Francesco: cambio modulo e passaggio alla difesa a tre con Gaspar, Siebert e Tiago Gabriel titolari. Gioca Ndaba al posto di Gallo, panchina per N'Dri.17:33

  55. Panchina Roma: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora, Ndicka.18:31

  56. Panchina Lecce: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Štulić, Berisha, N’Dri, Maleh, Gandelman, Ilić, Esteban, Gallo, Scott, Laerke. 17:32

  57. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.18:30

  58. Formazione LECCE (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Coulibaly, Ngom, Gorter, Ndaba; Pierotti, Geubbels.17:31

  59. Il Lecce è reduce dalla vittoria maturata per 0-2 sul Venezia, mentre la Roma arriva dal trionfo sulla Fiorentina con il risultato di 4-0.17:30

  61. Benvenuti alla diretta di Lecce-Roma, match valevole per la 2a giornata di Serie A!17:29

Formazioni Lecce - Roma

Lecce
Roma
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI ROMA
PANCHINA ROMA
ALLENATORE ROMA
  • Gian Piero Gasperini

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Roma?
La gara tra Lecce e Roma si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Lecce - Roma?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Roma sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Lecce - Roma?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Roma?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Roma?
La gara tra Lecce e Roma si è conclusa con il risultato di 0-4
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Roma?
I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 4', 23', Matías Soulé al 25' e Rodrigo Mora al 65'
PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita

    Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Lecce ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; la Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 0.

    In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Lecce nell'ultima partita ha affrontato il Venezia ottenendo 3 punti.
    La Roma nella prima giornata ha affrontato la Fiorentina ottenendo 3 punti.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 5 gol.

    Lecce e Roma si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 10.

    Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A (2V, 10N), soltanto contro l’Inter, i salentini hanno registrato più sconfitte (32) nel massimo campionato. Inoltre, sono 85 le reti incassate dai pugliesi contri i capitolini nel torneo: meno solo di quelle subite anche in questo caso contro i nerazzurri (94).
    • La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, l'unica avversaria negli ultimi 15 anni contro cui i giallorossi hanno registrato più successi consecutivi senza subire nemmeno un gol è stata il Crotone, tra il 2016 e il 2018.
    • Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 11P): 4-2 il 7 aprile 2012, grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele (gol di Bojan Krkic ed Erik Lamela per i giallorossi); quella è stata anche l'ultima occasione in cui giocatori della squadra salentina hanno trovato la via del gol al Via del Mare contro i capitolini nel torneo (un autogol della Roma e quattro partite a secco da allora).
    • Il Lecce ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A (due nello scorso torneo e nella prima giornata del 2025/26 contro il Venezia): i salentini non hanno mai trovato più successi consecutivi nella loro storia nella competizione.
    • La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A - le ultime cinque in chiusura del 2025/26 e l'esordio stagionale contro la Fiorentina; solo una volta negli ultimi 10 anni i giallorossi hanno registrato sette successi consecutivi in campionato: tra febbraio e marzo 2025, con Claudio Ranieri in panchina.
    • Dopo il 2-0 contro il Venezia nella prima giornata, il Lecce può vincere le prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A; tuttavia, i salentini hanno trovato il successo all'esordio stagionale in casa solo in uno dei gli ultimi sei massimi campionati, nel 2023/24, contro la Lazio.
    • La Roma ha vinto per 4-0 il match d'esordio in questo campionato: solo in una delle precedenti nove stagioni di Serie A ha realizzato più gol considerando le prime due gare giocate: sette reti nel 2021/22.
    • La Roma è la squadra che Eusebio Di Francesco ha affrontato più volte da allenatore in Serie A senza mai vincere: 16 sfide (3N, 13P), perdendo tutte le 10 più recenti. Per lui 64 panchine nella competizione con i giallorossi (35V, 16N, 13P tra il 2017 e il 2019) e 101 gettoni da giocatore (tra il 1997 e il 2001).
    • La Roma è l'unica squadra contro cui Lassana Coulibaly ha servito più di un assist in Serie A: due; autore di un passaggio vincente anche nello scorso incontro con il Venezia, nel corso della prima giornata il centrocampista del Lecce ha anche registrato tre dribbling positivi (nessun centrocampista ha fatto meglio), recuperato otto palloni (meno solo di Bakola 10 e Matic 9 tra i centrocampisti) e affrontato 16 duelli (meno solo di Nico Paz tra i centrocampisti, 22).
    • Donyell Malen, autore di una tripletta nella prima giornata contro la Fiorentina, può diventare il secondo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno quattro gol nelle prime due gare dei giallorossi in una stagione di Serie A, dopo Vincenzo Montella nel 2004/05 (quattro).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    LecceRoma
    Partite giocate11
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse00
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati24
    Gol totali subiti00
    Media gol subiti per partita0.00.0
    Percentuale possesso palla29.061.1
    Numero totale di passaggi260539
    Numero totale di passaggi riusciti189478
    Tiri nello specchio della porta58
    Percentuale di tiri in porta45.557.1
    Numero totale di cross1214
    Numero medio di cross riusciti23
    Duelli per partita vinti4459
    Duelli per partita persi5437
    Corner subiti53
    Corner guadagnati32
    Numero di punizioni a favore711
    Numero di punizioni concesse1215
    Tackle totali2122
    Percentuale di successo nei tackle71.468.2
    Fuorigiochi totali21
    Numero totale di cartellini gialli32
    Numero totale di cartellini rossi00

    Lecce - Roma Live

    Classifica SERIE A

    1. Roma6
    2. Inter6
    3. Milan6
    4. Juventus6
    5. Lazio6
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Donyell Malen5
    2. Tasos Douvikas2
    3. Davide Frattesi2
    4. Hassane Kamara2
    5. Gustavo Varela2
    MOSTRA COMPLETA

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