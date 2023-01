Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori14:15

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Lazio, sedicesima giornata di Serie A.14:15

Buon anno e ben ritrovati dopo quasi due mesi di stop per il Mondiale: i giallorossi avevano chiuso il 2022 con due vittorie consecutive (vs Atalanta e Sampdoria) staccando la zona calda mentre i biancocelesti erano stati pesantemente battuti per 3-0 sul campo della Juventus facendosi agganciare al quarto posto dall'Inter.14:18