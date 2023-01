La Roma di Mourinho vuole dimenticare un fine anno difficile e ripartire con le marce alte in questo 2023, all'Olimpico arriva il Bologna alla prima sfida in campo dopo la scomparsa di Mihajlovic.15:36

Giallorossi in piena lotta per l'Europa, sesti ma a soli tre punti dalla zona Champions; ospiti undicesimi e a 10 punti dalla zona retrocessione.15:37

La Roma non ha segnato nelle ultime due partite di Serie A contro il Bologna, tante volte quante nelle precedenti 39 sfide; i giallorossi non mancano la rete per almeno tre sfide contro i rossoblù nella competizione dal periodo 1966-1968 (quattro in quel caso).15:38