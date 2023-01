Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori12:02

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Milan, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A.12:02

Il campionato riparte da Salerno dopo uno stop di quasi due mesi. La squadra di Davide Nicola, dodicesima in classifica con 17 punti, ha un margine di dieci lunghezze sulla zona retrocessione, ma vuole tornare a vincere dopo tre partite senza vittorie, di cui due sconfitte negli ultimi due turni sui campi di Fiorentina e Monza. Leggermente positivo il bilancio dei granata allo Stadio Arechi: tre successi, due sconfitte e altrettanti12:07

Il Milan si rituffa all'inseguimento del Napoli capolista e cerca i tre punti per portarsi momentaneamente a meno cinque dalla squadra di Luciano Spalletti, impegnata alle 20.45 nel big match contro l'Inter. La formazione di Stefano Pioli aveva chiuso bene la prima parte di campionato vincendo 2-1 contro la Fiorentina, ma nelle tre giornate precedenti erano arrivati anche un pareggio a Cremona e una sconfitta contro il Torino, oltre al successo sullo Spezia. Quella contro gli uomini di Ivan Juric è l'unica sconfitta esterna stagionale in Serie A per i rossoneri, a fronte di tre vittorie e altrettanti pareggi.12:10

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 3-5-2: Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Pirola, Motoc, Daniliuc, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Bonazzoli, Valencia, Botheim.12:14

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Thiaw, Gabbia, Dest, Bozzolan, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Lazetic.12:15

Nicola deve rinunciare all'infortunato Sepe in porta, sostituito dal nuovo acquisto Ochoa. Radovanovic viene schierato al centro della difesa con Bronn e Daniliuc in panchina. Problemi anche sulle fasce per i granata, che devono fare a meno dello squalificato Candreva e dell'infortunato Mazzocchi, sostituiti rispettivamente da Sambia e Bradaric. A centrocampo torna titolare Bohinen, mentre è out Maggiore. Solo panchina per Bonazzoli, al centro di numerose voci di mercato.12:19

Non si accorcia la lista degli infortunati del Milan, con Pioli che recupera Calabria e Saelemaekers, ma perde Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Rebic e Origi. In porta non recupera Maignan e viene confermato Tatarusanu. La difesa è quella titolare, con il capitano rossonero che riprende il suo posto sulla fascia destra, vista anche l'assenza prolungata di Florenzi. Sulla fascia destra d'attacco non c'è l'infortunato Messias, ma Pioli ritrova il numero 56. Giroud confermato al centro dell'attacco, mentre finisce ancora in panchina De Ketelaere.12:23

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Francesco Fourneau darà il via al match.12:24

Minuto di raccoglimento in corso per omaggiare la memoria di Pelè.12:31

CALCIO D'INIZIO! Comincia Salernitana-Milan. Il primo pallone della partita è giocato dai padroni di casa.12:32

3' Inizio di personalità della Salernitana. Sambia subisce fallo da Tonali e guadagna un buon calcio di punizione dall'esterno.12:35

4' Piatek ruba palla a Bennacer sulla trequarti, si gira e prova la conclusione. Tomori ribatte in corner.12:36

6' Cross basso sul primo palo molto insidioso da parte di Leao. Non arriva nessun giocatore rossonero, blocca Ochoa.12:38

6' CHE OCCASIONE PER LEAO! Il portoghese riceve da Tonali, va via a Lovato e Fazio e si presenta solo davanti a Ochoa. Il numero 17 prova poi a incrociare la conclusione con il sinistro, ma il messicano è bravo a rimanere in piedi e sporca il tiro.12:40

9' Calabria riceve sulla destra e crossa di prima per Giroud. Il francese colpisce di testa indisturbato, ma la sua conclusione finisce alta. Fourneau ferma comunque tutto per il fuorigioco del numero 9.12:42

10' GOL! Salernitana-MILAN 0-1! Rete di Rafael Leão! Tonali serve il portoghese alle spalle della difesa di Nicola. Leao salta Ochoa allargandosi un po', ma riesce comunque a depositare nella porta sguarnita.



13' I rossoneri hanno acquisito consapevolezza dopo la rete del vantaggio, mentre la Salernitana sembra ancora un po' scossa.12:47

15' GOL! Salernitana-MILAN 0-2! Rete di Sandro Tonali! Coulibaly rinvia male dalla sua area servendo di fatto il numero 8 che prova la conclusione dal limite. Ochoa respinge sui piedi di Brahim Diaz che scarica all'indietro ancora per l'ex Brescia. Tonali stavolta incrocia la conclusione perfettamente e batte il portiere messicano.



18' Uno due difficile da digerire per gli uomini di Nicola, che ora devono reagire subito per provare a riaprire il match.12:50

20' Theo Hernandez prova la conclusione da una trentina di metri. Deviazione di Vilhena e corner per il Milan.12:52

23' Bella azione della Salernitana con Vilhena che trova Dia all'interno dell'area. Il senegalese scocca la conclusione da distanza ravvicinata, ma Tomori interviene in scivolata e chiude in corner.12:56

26' PILLOLA STATISTICA: Rafael Leao ha segnato nel primo match dell’anno solare del Milan in tutte le ultime tre stagioni: 2023, 2022, 2021.12:58

28' DOPPIO TENTATIVO DI BRAHIM DIAZ! Leao dentro per Giroud che di tacco scarica per il numero 10, la cui conclusione viene ribattuta da Fazio. Tonali raccoglie la seconda palla e scarica di nuovo per lo spagnolo, che incrocia troppo la conclusione. Palla larga di poco.13:00

31' Bohinen crossa sul secondo palo per Dia, anticipato da Saelemaekers, che scarica di testa a Tatarusanu.13:03

32' OCHOA SALVA SU GIROUD! Brahim Diaz va in verticale per la corsa di Leao, che si allarga un po' con il controllo e scarica di tacco per il francese. Giroud calcia di prima trovando la grande risposta del portiere messicano.13:04

35' Sambia entra dentro il campo e cerca Dia, che prova ad andar via a Tomori. L'inglese è attento e chiude in corner.13:07

37' Bradaric riceve il cambio di gioco di Radovanovic e salta Calabria con il primo controllo, ma non riesce a far passare il proprio traversone.13:10

40' Il Milan gira palla con calma, la Salernitana aspetta senza riuscire a intervenire.13:12

42' Punizione esterna battuta direttamente verso la porta da Tonali. Ochoa esce dai suoi pali e blocca.13:14

43' Probemi per Vilhena, rimasto a terra dopo un contrasto con Bennacer.13:14

44' Rientra il numero 10. Ristabilita la parità numerica all'Arechi.13:16

45' Bohinen riceve in profondità e scarica all'indietro per Sambia, che controlla e calcia dal limite. Palla alta.13:17

45' Concessi due minuti di recupero.13:17

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: SALERNITANA-MILAN 0-2. Rossoneri in vantaggio con le reti di Leao e Tonali.13:19

Quarantacinque minuti di dominio milanista all'Arechi di Salerno. Grande protagonista è Rafael Leao, che prima spreca un'occasione calciando addosso a Ochoa da distanza ravvicinata e poi, al 10', raccoglie l'assist di Tonali, salta il portiere messicano e deposita nella porta vuota da posizione defilata. Passano solo cinuqe minuti e Tonali si mette in proprio andando a segno nel secondo tentativo nella stessa azione. Il numero 8 raccoglie un rinvio corto di Coulibaly e calcia dal limite trovando la risposta di Ochoa. Brahim Diaz raccoglie la ribattuta e scarica ancora per l'ex Brescia, che stavolta incrocia la conclusione e batte il portiere granata. Il Milan continua a creare e va anche vicino al 3-0, prima con un tiro del suo numero 10 che termina largo di poco, poi con il tentativo a botta sicura di Giroud, che trova la risposta di Ochoa.13:24