Bentornata Serie A! Il match odierno, congiuntamente a quello di Salernitana-Milan, spalanca di nuovo le porte della massima serie italiana, dopo quasi due mesi di stop causa Mondiali. Ad affrontarsi sul palcoscenico del Mapei Stadium vi saranno Sassuolo e Sampdoria. I padroni di casa neroverdi hanno chiuso il primo capitolo di Campionato con una massiccia sconfitta per 3-0 in casa del Bologna, dopo aver ottenuto un importante pari per 1-1 con la Roma di Mourinho, e si trovano dunque fissi a 16 punti totali in 15^ posizione. Momento non particolarmente positivo per la Doria; i blucerchiati non sono riusciti ad andare a segno in nessuna delle ultime quattro gare, e per Dejan Stankovic soltanto 4 punti in 7 panchine; per la squadra ligure 19^ posto in classifica e 6 punti complessivi.12:35