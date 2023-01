Il match della ''Dacia Arena'' mette di fronte i padroni di casa, in corsa per l'Europa a quota 24 punti, agli ospiti, i quali occupano una posizione tranquilla con 17 punti all'attivo. 21:50

Sottil recupera Udogie per la corsia mancina mentre Deulofeu non è al meglio e quindi sarà Success a affiancare Beto in attacco. Zanetti manda in campo dall'inizio il neoacquisto Caputo, in coppia con Satriano; Baldanzi vince il ballottaggio con Bajrami. 22:03